 Турецький конвой після повітряної атаки РФ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис з'явився на телеграм-каналі сирійських повстанців.
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+44
Кацапня за все ответит. Эрдоган - не ЗЕля, которому сепары на луганщине поводили хером по губам, а он, дебил, молча сглотнул и назвал это провокацией. Провокацией кого? Может это Порох так бубочку провоцирует? А может все-таки Куйло?
+34
Посол Орды в Турции еще не пришел в музей? Как предыдущий...
русские насрут обвинителю на стол
их надо мочить в сортире
и предлагать дружбу на век
Самое время устроить им керченский отстой с досмотром.
И попросил бы дядю вову быть нежным...
п.с.
Слава Эрдогану, ганьба клоунам!
Тепер може ті С400 здати на металолом вони, хіба що на виставках показувати дітям
І через це американці не продали туркам нові винищувачі...
Тому своїм заігрування з Ху..лом ердоган і притягнув це ... Були б в нього хороші стосунки з американцями і нові винищувачі, ніхто не прощупував можливості турків і атаками б не тиснув на них...
2. По всей видимости колона была не в движении.
Будем подождать
на примере РФ и Турции. Когда турки сбили российский самолет - они предупреждали много раз. Я б даже сказал много. НЕ ЛЕТАЙТЕ ПЛЯТЬ НАД НАШЕЙ ТЕРРИТОРИЙ! БЫло такое ? Было. Реально, ноты писали, жаловались и тд. Что в итоге? РФ стала детать еще больше, пока страсти улегались и еще чаще нарушать воздушное пространство Турции. Итог? Та самая линия. Ипанули самолет - и чудо! сразу перестали нарушать.
Так же и с турками. была договоренность, что турки в этот район не лезут, тем более на подмогу с оппозицией Асада. Ок. раз полезил. Два полезли. Третий не проканал.
Тут чисто политика и опять же интересы обеих держав. Пусть бодаются. Я лучше попкорном запасусь
1 ч. ·
Підсумую сказане сьогодні вранці різним агенціям: так, це небачена до сьогодні ескалація конфлікту, де сторони застосовують весь арсенал, в тому числі військово-повітряні сили. Це ще не війна Туреччини та Росії, але шанс на пряме бойове зіткнення стрімко збільшується.
У Альянсу шансів пропетляти не так вже й багато. На першому етапі Ердогану буде достатньо чітко артикульованої солідарності і обміну розвідувальними даними в режимі реального часу. Паралельно буде розгортатися ешолонований тиск на Москву з боку ЄС, якому явно непереливки від можливої чергової кризи з біженцями в умовах епідемії короновірусу.
Дуже важливою буде реакція Штатів. Від Трампа можна очікувати що завгодно.
Які цілі: змінити розклад сил в регіоні і змусити Росію сісти за стіл переговорів на умовах Анкари. Тобто те, що намагається зробити масква з нами.
Чи скористаємося ми цим загостренням? Ні, поки Зеленський буде дивитися в очі ***** і бачити там мир.
Не забудемо, не простимо Синоп!-