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 Події, За кордоном
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 Турецький конвой після повітряної атаки РФ. ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовано стан конвою турецької армії після російської авіаатаки біля сирійського міста Ідліб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис з'явився на телеграм-каналі сирійських повстанців.

Турецький конвой після повітряної атаки РФ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Міноборони РФ заявили, що атаковані турецькі військові в Ідлібі перебували серед бойовиків, які наступали на урядові війська

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3178416
 
 
 Топ коментарі
 
Кацапня за все ответит. Эрдоган - не ЗЕля, которому сепары на луганщине поводили хером по губам, а он, дебил, молча сглотнул и назвал это провокацией. Провокацией кого? Может это Порох так бубочку провоцирует? А может все-таки Куйло?
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Посол Орды в Турции еще не пришел в музей? Как предыдущий...
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а зачем обвинять ?
русские насрут обвинителю на стол
их надо мочить в сортире
и предлагать дружбу на век
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Странно, что московитские корабли свободно проходят Босфор.
Самое время устроить им керченский отстой с досмотром.
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Они просто форум еще не почитали.
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Турецкий поток + турецкий конвой = турецкий гамбит?
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Ну вот и посмотрим что для султана турецкого важнее, помидоры и туристы или собственные солдаты и имидж страны.
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А Бубочка в такой ситуации густо бы намазал маленькую попку ваЗЕлином.
И попросил бы дядю вову быть нежным...
п.с.
Слава Эрдогану, ганьба клоунам!
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Я все ждал, когда какой нибудь упоротый ЗЕ сюда вплетет! Молодец!!!
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Обидно, зебилоид? А ведь это только начало)))
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ты чумной и смешной, паря))) от того что ты даже в новость о прорвашем унитазе бабы "раки из Одессы приплетевшь Зе - ты мне делаешь день, паря. Я просто смеюсь ))) продолжай Турецький конвой після повітряної атаки РФ - Цензор.НЕТ 2798
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Смейся, милай, смейся. Недолго осталось. Аннушка уже разлила масло...
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Уверен? Какая по счету? Я бы не стал так категорично на твоем месте
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Чекаю на приступ пабєдобєсія на російських телеканалах!
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Турецькі воєнні самі підтримали Ердогана коли там відбувся переворот, якби не заігрування Ердогана з Ху..лом, то багато чого б не відбулося в Сиріїї...
Тепер може ті С400 здати на металолом вони, хіба що на виставках показувати дітям
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Едрен батон! Вот такого аналитика турки спросить забыли! Ты не путай холодное с горячим - есть локальные конфликты, где державы решают свои задачи и действуют в своих интересах. А есть чисто война между державами. В первом случае это не мешает друг сдругом торговать. общаться и жать руки под вспышки камер
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А от через такі думки ми до цього часу продаєм росії титан з якого вона робить ракети і стріляє по нас, торгуємо з кримом і окупованими територіями, і даємо заробляти в Україні Ахметову і Медведчуку головним спонсорам війни на донбасі...
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так это и есть первый случай. Я про что и толкую.
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Після перевороту Ердоган вигнав з Турції основні сили американців, бо по інформації від Ху..ла американці пробовули зробити цей переворот, за це американці ввели санкції на турецький алюміній.
І через це американці не продали туркам нові винищувачі...
Тому своїм заігрування з Ху..лом ердоган і притягнув це ... Були б в нього хороші стосунки з американцями і нові винищувачі, ніхто не прощупував можливості турків і атаками б не тиснув на них...
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Щось я там не бачу ям на дорогах(тактичних). Куди дивиться служба безпеки Асада???
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1. в твите написано " неясно имеет ли это отношение к смерти турецких солдат сегодня вечером"
2. По всей видимости колона была не в движении.
Будем подождать
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Кацапи що, зі своїх літаків протиколесні їжаки розсипають?
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Это называется - прощупывание границ дозволенного. Как бы жестко это не звучало - граница начинается там, где погиьнут люди. Допустим, стороны договорились - вот ваша стезя, вот наша. И идругая сторона потихонечку - сегодня полшага, завтра два, послезавтра сотню. если сторона терпит - продолжаем дальше - пока уляжется бугурт дипломатов. начнем снова. но , повторюсь, Увы всегда самая грань - это когда появляются жертвы.
на примере РФ и Турции. Когда турки сбили российский самолет - они предупреждали много раз. Я б даже сказал много. НЕ ЛЕТАЙТЕ ПЛЯТЬ НАД НАШЕЙ ТЕРРИТОРИЙ! БЫло такое ? Было. Реально, ноты писали, жаловались и тд. Что в итоге? РФ стала детать еще больше, пока страсти улегались и еще чаще нарушать воздушное пространство Турции. Итог? Та самая линия. Ипанули самолет - и чудо! сразу перестали нарушать.
Так же и с турками. была договоренность, что турки в этот район не лезут, тем более на подмогу с оппозицией Асада. Ок. раз полезил. Два полезли. Третий не проканал.
Тут чисто политика и опять же интересы обеих держав. Пусть бодаются. Я лучше попкорном запасусь Турецький конвой після повітряної атаки РФ - Цензор.НЕТ 2927
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а шо это ты ватник вздумал тут вести свою типо хитро завуалированную пропаганду? не будет тут такого
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Ты дурной? Где ты тут пропаганду увидел? Как раз таки непредвзятый взгляд
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Если россию не остановить на этом этапе, то дальше будет хуже.
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Турки, пора вдарити по кацапам в Українському Криму, по дохлому чф.
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..а почему колонна без воздушной поддержки вышла?..хотя бы вертолетной.. Турецький конвой після повітряної атаки РФ - Цензор.НЕТ 6853
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видно, что все произошло во время утреннего кофепития... там все ведут себя, как у себя дома.
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Igor Semyvolos
1 ч. ·

Підсумую сказане сьогодні вранці різним агенціям: так, це небачена до сьогодні ескалація конфлікту, де сторони застосовують весь арсенал, в тому числі військово-повітряні сили. Це ще не війна Туреччини та Росії, але шанс на пряме бойове зіткнення стрімко збільшується.
У Альянсу шансів пропетляти не так вже й багато. На першому етапі Ердогану буде достатньо чітко артикульованої солідарності і обміну розвідувальними даними в режимі реального часу. Паралельно буде розгортатися ешолонований тиск на Москву з боку ЄС, якому явно непереливки від можливої чергової кризи з біженцями в умовах епідемії короновірусу.
Дуже важливою буде реакція Штатів. Від Трампа можна очікувати що завгодно.
Які цілі: змінити розклад сил в регіоні і змусити Росію сісти за стіл переговорів на умовах Анкари. Тобто те, що намагається зробити масква з нами.
Чи скористаємося ми цим загостренням? Ні, поки Зеленський буде дивитися в очі ***** і бачити там мир.
Не забудемо, не простимо Синоп!-
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