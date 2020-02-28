 "Путін заплатить за вбивства", - активісти пікетували генконсульство РФ у Стамбулі через загострення ситуації в Сирії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про ситуацію в Стамбулі розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Люди скандують: "Путін - убивця", "Ви відповісте за смерть героїв", - написав він.
Мітингувальники звинувачують Росію в підтримці сирійського режиму та ескалації конфлікту, пише РБК-Україна.
Протестувальники скандували зокрема "Росія - вбивця, Путін - убивця", "Путін заплатить за вбивства", "Сирія буде могилою для Росії". У зв'язку з протестами в Стамбулі поліція вжила додаткових заходів безпеки, оточивши будівлю посольства РФ в Анкарі металевими загородженнями.
От вам й казус беллі))
іхтамнєт!
https://youtu.be/kqIiiR-vQZE
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Теперь в Анталии года два не увидишь бухой путлоскот!!
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Что это? Это помощь НАТО Турции?
На днях будет уничтожен Тартус,Тияс,Шайрат,Хмеймим если этого не сделать будут потери у Турции.
В своё время нам нужно было использовать своё монопольное положение по транспортировке газа из мордора в ес. Надеюсь, что турки не будут такими толерантными, как мы. И не станут слушать шёпот хитрозадых макронов