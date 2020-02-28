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Все про:пікет (244) протест (1137) Сирія (1469) Стамбул (102) Туреччина (1024)

 "Путін заплатить за вбивства", - активісти пікетували генконсульство РФ у Стамбулі через загострення ситуації в Сирії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під генеральним консульством РФ у Стамбулі зібралися люди, обурені нападом російських військ на збройні сили Туреччини в сирійському регіоні Ідліб.

Про ситуацію в Стамбулі розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Люди скандують: "Путін - убивця", "Ви відповісте за смерть героїв", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек НАТО Столтенберг засудив "невибіркові удари" армії режиму Асада і РФ по Ідлібу

Мітингувальники звинувачують Росію в підтримці сирійського режиму та ескалації конфлікту, пише РБК-Україна.

Протестувальники скандували зокрема "Росія - вбивця, Путін - убивця", "Путін заплатить за вбивства", "Сирія буде могилою для Росії". У зв'язку з протестами в Стамбулі поліція вжила додаткових заходів безпеки, оточивши будівлю посольства РФ в Анкарі металевими загородженнями.

Путін заплатить за вбивства, - активісти пікетували генконсульство РФ у Стамбулі через загострення ситуації в Сирії 01
Путін заплатить за вбивства, - активісти пікетували генконсульство РФ у Стамбулі через загострення ситуації в Сирії 02
Путін заплатить за вбивства, - активісти пікетували генконсульство РФ у Стамбулі через загострення ситуації в Сирії 03
Путін заплатить за вбивства, - активісти пікетували генконсульство РФ у Стамбулі через загострення ситуації в Сирії 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3178410
 
   
 Топ коментарі
 
"Путин заплатит за убийства", - активисты пикетировали генконсульство РФ в Стамбуле из-за обострения ситуации в Сирии - Цензор.НЕТ 9678ПЦУ офіційно у списку автокефальних церков: єпископи МП втратили титули !!.Православна церква України офіційно стала 15 церквою у списку автокефальних церков. Відтепер титули єпископів московського патріархату в Україні не визнаватимуть. .. https://uploads.disquscdn.com/images/76341f1a2fd06887397c81cf08d5545efbe37e1524806a6141ff9dad105edf97.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c1455e56b8bb8bd35251eac21ba7a5f70bb3c54ff93d67cf86c541d40a63f913.jpg "Путин заплатит за убийства", - активисты пикетировали генконсульство РФ в Стамбуле из-за обострения ситуации в Сирии - Цензор.НЕТ 9170
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Предлагаю расхерачить турецкай поток "Путин заплатит за убийства", - активисты пикетировали генконсульство РФ в Стамбуле из-за обострения ситуации в Сирии - Цензор.НЕТ 974 "Путин заплатит за убийства", - активисты пикетировали генконсульство РФ в Стамбуле из-за обострения ситуации в Сирии - Цензор.НЕТ 800
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лучше запустить в реверсном режиме, как пневмопочту и отсылать по нему пазлы от ихтамнетов ихним вдовам-миллионщицам )
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Щоб знезаразити пазли, прокачувати разом з хлором.
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нафига знезаражувать? чем больше на выхлопе заразыться тем лучше )
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Хлор дуже отруйний, нехай касаби дихають глибоко
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это понятно, но будуть дыхать только локально, возле выхлопа и то если фильтр не поставят. а заразу от пазлов будут рассылать по всей территории. так шо исчо вопрос, шо руцким больше полезно )
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Хлор в поліетиленові пакети не запакуєш
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) но фильтрующийся вирус ящура, и не только, - лехко!
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Стосовно ящура, погоджуюсь. Ця зараза, якщо відкопаєш, навіть через 50 років вб'є касаба.
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ну так зачем же такой полезный руцким вирус, та травить хлором? ))
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Эх не знают турки к сожалению нашу песню про путина
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"Путин заплатит за убийства", - активисты пикетировали генконсульство РФ в Стамбуле из-за обострения ситуации в Сирии - Цензор.НЕТ 9678ПЦУ офіційно у списку автокефальних церков: єпископи МП втратили титули !!.Православна церква України офіційно стала 15 церквою у списку автокефальних церков. Відтепер титули єпископів московського патріархату в Україні не визнаватимуть. .. https://uploads.disquscdn.com/images/76341f1a2fd06887397c81cf08d5545efbe37e1524806a6141ff9dad105edf97.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c1455e56b8bb8bd35251eac21ba7a5f70bb3c54ff93d67cf86c541d40a63f913.jpg "Путин заплатит за убийства", - активисты пикетировали генконсульство РФ в Стамбуле из-за обострения ситуации в Сирии - Цензор.НЕТ 9170
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Придурок, "скакать" и "кто не скачет тот москаль" пошло от украинских (киевских и львовских) футбольных фанатов. Так они греются на трибунах когда холодно и сыро. И скачут на трибунах не только украинцы, но и в других европейских странах тоже (шотландцы, греки и др.)
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Не трать час на кацапа. Побачив - образу у спам
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Пора этому козлу уже рога поотламывать. Точнее перья из жопы повыдергивать. Из этой двухголовой курицы.
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Вот тут как раз и приходит звездный час Зечмолоха что бы под шумок отвести украинские войска за Днепр . Никто и не заметит .
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А як чинив опір порошенко? Поклав багато добровольців під Іловайськом, а сам парад проводив у Києві, здав ДАП, здав Дебальцево, здав Донецьк і Луганськ. Оце порошенко чинив опір!
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донецк и луганск сдали такие как ты, которые стояли с триколором и встречали оккупационные войска. Быдлонаселение с себе пусть не сбрасывает ответственность.
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Навчись користуватись інтернетом, школото! Але все ж допоможу: дай відповідь на питання "коли Порох став Президентом?", а потім пошукай у своїй порожній голові відповідь на питання "коли були прийняті декларації про суверинітет "ЛНР" та "ДНР"?" А тоді бігом до каси за своїми срібниками, поки ще платять.
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спаліть вже це консульство разом з *********
От вам й казус беллі))
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Що ? Пецика на допит ведуть ? "Путин заплатит за убийства", - активисты пикетировали генконсульство РФ в Стамбуле из-за обострения ситуации в Сирии - Цензор.НЕТ 1271
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Здаётся, что потомки янычар таки должны немного проредить стройные ряды ассадовцев и путинских ихтамнетов. Ну заодно и пощипать базу с росавиацией. Ждём-с.
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современная россия нарыв который надо экономически выщавить....
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это не нарыв, это уже раковая опухоль пустившая свои метастазы по всему миру ..
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Эрдоган трусливая собака,вместо того что бы расхерачить путинскую авиабазу с Сирии собрал десяток крикунов у посольства,вова над этим только посмеётся.
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який вова? ботоксне чмо, недомірок який шантажує світ, а ніякий не вова.
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современная россия нарыв который надо экономически выщавить....
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Не убедительно....поверю только тогда...когда турки в гостиницах начнут кацапье на фонарях вешать..
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Зараз всі кацапи, які є у Туреччині, посилено вчать українські слова. 😁
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Турція - член НАТО, то може хоч вона зможе донести до бюргерів, що путєн - *****
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Турция во-первых должна самой себе донести, а то у них то друзья, то враги.
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Какие-то странные Турки, надо было начать вскукареки что это всё гражданский конфликт, надо просто перестать стрелять, а Эрдоган просто зарабатывает на войне.
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Убейте еще одного посла РФ для подтверждения серьезности своих намерений.
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заплатит чем ? южным потоком, с 400 и аэс ?
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Знову в Турччині пристрелять як собаку московського посла?
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Та ложил Путин на вас всех пока Европой правят микроны меркели.
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Турки, после обстрела их, колонны, устроили хороший замес с воздуха "Путін заплатить за вбивства", - активісти пікетували генконсульство РФ у Стамбулі через загострення ситуації в Сирії - Цензор.НЕТ 4485
https://youtu.be/kqIiiR-vQZE
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оно вроде бы нечестно втихаря мочить, но асадовцы типо как злые, не говоря уже о путинцах и КСИР.(молится, прикладывается, воскуривает т.к. Православный)
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Теперь российские бухие туристы освободят от себя Турцию???
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Теперь опасно русским ездить отдыхать в Турцию да и в Грузии их мягко говоря не сильно ждут, да и ***** тоже не лучший выбор для русского.
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В Грузии их больше чем собак бродячих...
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"Путін заплатить за вбивства", - активісти пікетували генконсульство РФ у Стамбулі через загострення ситуації в Сирії - Цензор.НЕТ 4168За...бись.!!!!
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Теперь в Анталии года два не увидишь бухой путлоскот!﻿!
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Йенс Столтенберг: Мы осуждаем действия Сирии. Мы приносим свои соболезнования и сочувствия турецкихм войнам ...и т.д.
Что это? Это помощь НАТО Турции?
На днях будет уничтожен Тартус,Тияс,Шайрат,Хмеймим если этого не сделать будут потери у Турции.
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Ничего не будет. РФ и Турция останутся большими друзьями. И будут и дальше поставлять -рабов- беженцев в ЕС.
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рабов??да они ни йуха не хотят работать только что бы просто так дали жалье и пособие раз в месяц они ставят себя выше всех остальных!!!
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Турки могут просто перекрыть для кацапов Босфор и отказаться от совместного потока, например, из-за какого-то спланированного форс-мажора. И все.
В своё время нам нужно было использовать своё монопольное положение по транспортировке газа из мордора в ес. Надеюсь, что турки не будут такими толерантными, как мы. И не станут слушать шёпот хитрозадых макронов
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Эрдоган тоже лошара, конвой послал и без прикрытия.
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Потому,что досих пор не понял подлости кремлевского недомерка.
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Нам выгодно противостояние Турция -мордор. Опять же таки из-за Крыма. Теперь можно точно утверждать, что аннексия украинских территорий никогда не будет признана Турцией.
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Нам уже ничего не выгодно с некоторых пор. Порох использовал каждую лазейку, каждый повод чтобы укрепить позиции Украины. А таких выигрышных позиций у нас за 9 зеленых месяцев была масса, и по газу и по урегулированию войны на Донбассе и по торговым отношениям. Использовано из низ нуль, зеро, "0", нисколько не использовано. Вы подождите, Буба еще поможет Путину чем сможет.
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эрдоганушка мир весь в надежде "Путін заплатить за вбивства", - активісти пікетували генконсульство РФ у Стамбулі через загострення ситуації в Сирії - Цензор.НЕТ 2343 даже родственники отпусников готовы гасить кредиты
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Надо турков научить песенку про "ла-ла-ла", а то как-то скучно они скандируют.
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Кремлевский коротышка доиграется,видимо возомнил себя Наполеоном.
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Перекрывать проливы нужно для военных судов РФ и транспортных с грузом военного или двойственного назначения. И ответку в Сирии ( у Турции крупнейшая армия в Европе). Ну это если Эрдоган не такой же индюк как Трамп.
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почему я не слышу Путин х4йло??? Удивлен...
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Росіяни, я б на вашому місці в турцію зараз не їхав... Там прості турки вам голови повідрізають.
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