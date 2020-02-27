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Все про:Держприкордонслужба (2432) Закарпаття (888) контрабанда (1099) Правоохоронні органи (863)

 Біля кордону з Угорщиною на Закарпатті контрабандисти влаштували провокацію, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Вчора прикордонники Мукачівського загону спільно зі співробітниками Нацполіції затримали групу осіб, які намагалися пошкодити загороджувальний паркан поблизу кордону з Угорщиною.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Автомобіль марки Mitsubishi Pajero, який швидко рухався в бік держкордону, зауважив прикордонний наряд, який ніс службу на спостережній вишці. Перед загороджувальним парканом автомобіль зупинився, з нього вийшли шестеро осіб. Деякі з них нецензурно лаялися і погрожували прикордонному наряду. Інші почали ламати інформаційні знаки і загороджувальний паркан.

До місця події була викликана група реагування.

Вимогу прикордонників про припинення правопорушення та надання для перевірки документів чоловіки проігнорували. Зате продовжили нецензурною лайкою ображати і погрожувати військовослужбовцям зі складу наряду. Після цього злочинці сіли в машину і спробували утекти. Щоб зупинити втікачів, прикордонники здійснили попереджувальні постріли вгору.

До місця події викликали співробітників Нацполіції. Зловмисників затримали, ними виявилися громадяни України, жителі Виноградівського району. Слід зазначити, що за зовнішніми ознаками особи перебували в стані алкогольного сп'яніння. Раніше вони неодноразово потрапляли в поле зору прикордонників під час спроб переміщення через кордон тютюнових виробів.

Всіх правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 185-10 КУпАП. Оскільки в одного із затриманих були відсутні документи, що засвідчують особу, його притягнули до відповідальності і за ст. 202 КУпАП "Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон або режимних правил у контрольних пунктах в'їзду/виїзду". Справу направлено до суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3178350
 
 
 Топ коментарі
 
В нормальній країні тих "гоблінів" давно б застрілили і нормальні люди вже б на панахиді "розігрілись" алкоголем.
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У Віноградівському районі дуже багато мадярів, вина і паленки...
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У Віноградівському районі дуже багато мадярів, вина і паленки...
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нижня група маргінальних відхилень Закарпатської області
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Потрібно було їх пристрелити на місці злочину, були всі підстави.
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біда не в паленці, біда в людях місцевих, які на контробасі сиділи Біля кордону з Угорщиною на Закарпатті контрабандисти влаштували провокацію, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1066Колись курили мальборо, тепер окурки збирають. Ну дуже погано їм Біля кордону з Угорщиною на Закарпатті контрабандисти влаштували провокацію, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7186
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Дуже багато мадярів? навіщо цей не керований метеоризм?)) а ще вина і палінки))) українців у Виноградівському районі більше як мадяроти, единий район де більшість мадярів то Беригівський...
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вокруг одни бандосы. жена спрашивает, зачем тебе боевой нож на ремне? вдруг кого убьеш по бухому делу.? отвечаюю. даже в бессознательном состоянии, ни на кого не нарывался и нападать не собираюсь. а если кого замочу, то останусь жив. и без какого либо умысла. а авакову спасибо, за то что его менты ВААЩЕ ни....уя не делают, кроме как стричь штрафына карман. не понимаю.. нахрена только налоги плачу
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Лучше пусть меня судят 12, чем понесут шестеро...
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не понял. а какие знаки могут быть вне пунктов пропуска на границе? На основании чего \ти так сказать "пограничники" требовали документы?
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Дивно. Коли я проходив строкову, то на кожній дорозі була вивіска... Але це було більше 25 років тому...
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и у нас есть знаки контрольований прикордонный район. Но речь о том , что т.н. "пограничники" поставили свое сооружение на дороге. Вопрос - какого хера?
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Вибач, але все, що мені відомо з відео та допису в статті, то це те, що їх помітили недалеко від кордону перед зогородженням. Шлагбаум - теж загородження. І, якщо мова йде саме про таке загородження, то все цілком правильно, бо далі - зона особливого контролю.
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прикордонна зона, паспортний режим. колись в пропонували просто так в мадярщину проїхатись, без паспорта, під чесне слово місцевої "иліти"
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В нормальній країні тих "гоблінів" давно б застрілили і нормальні люди вже б на панахиді "розігрілись" алкоголем.
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"заградительный забор" это наверное родной брат "стены яйценюка" )
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Как это? У нас же нет контрабандистов. Бубочка сказал еще осенью. То при барыге контрабанда была.
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РАБОТАТЬ СУКИ ПРИВЫКЛИ ЖИТЬ НА ШИРОКУЮ НОГУ С КОНТРАБАСА
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В Словакии их бы уже запаковали на пару лет.
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шо,пьяные, и матом ругались? адназначна махровые агенты путена
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Это в принципе обычная для западной границы практика. Там все со всеми повязаны. Пограничники,контрабандисты,таможенники,милиция... Завтра все помиряться.
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Пьяна бидлота ... У нас БундесГренцШутц не діскутував б з босотою а поклав кнурів мордой на асфальт і на кічман
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Стандартная операция - отвлечения. Одни черти изображают бухих и всячески привлекают внимание погранцов, делая все , чтобы даже резерв был отвлечен, Другие в 2-3-х километрах от места отвлечения , но в районе ответственности этой группы погранцов - протягивают все что хотят. Очень бородатый трюк
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100%. Зато, все в шоколаде. И скандал показали, и бабло заработали, всем спасибо, все свободны)))
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Надо было прострелить им колеса.... а заодно и проветрить на свежем воздухе мозги.
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