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 Політика України
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Все про:допит (549) Порошенко (11577) ДБР (915) Європейська Солідарність (267)

 Наголошую – завтра я прибуду на допит сам, попри те, що ці переслідування – політично вмотивовані, - Порошенко. ВIДЕО

Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент України Петро Порошенко заявив про свій намір самостійно з'явитися на допит у ДБР 28 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Порошенка в Фейсбук.

"Майже рік, як проти мене фабрикують десятки справ. Всі ці титанічні зусилля завершилися великим "пшиком". Нічого не знайшли і певен – не знайдуть. Інакше й бути не може. І як Президент, і як громадянин я завжди дотримувався і дотримуюсь законів.

Наголошую – завтра я прибуду на допит сам, попри те, що ці переслідування – політично вмотивовані. Попри те, що сьогодні ми отримали рішення Вищого антикорупційного суду, прозоро сформованого за участі міжнародних експертів, яким визнано, що влада віддає незаконні накази щодо мого політичного переслідування", - заявив Порошенко.

"Влада не здатна дати людям хліба. Тому на завтра режисери 95-го кварталу підготували шоу. За незаконним "рішенням суду", і це буде доведено у Європейському Суді, яке було замовлено з Офісу Президента, вона має забезпечити мою примусову доставку на допит до ДБР у якості свідка. Їм потрібне щось гучне, феєричне… Щоб відволікти увагу від головного: вони недієздатні і неспроможні відповісти на жоден виклик з тих, які стоять перед країною", - підкреслює політик.

"Європейська Солідарність" є головною європейською і українською опозицією до некомпетентної влади, нездатної дати відсіч російському реваншу. І днями, до речі, підозру оголосили нашій депутатці Софії Федині – лише за критику президента", - зазначає лідер партії "ЄС".

Тиск і залякування не змінять нашої позиції на захист європейського та євроатлантичного вибору. Ми сильні, і гідно пройдемо будь-які випробування. Ми не себе захищаємо, а Україну. Бо Україна для нас понад усе. Слава Україні!", - сказав Порошенко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3178322
 
   
 Топ коментарі
 
Трепло, а можешь поподробнее про фотку? Или ты жрешь любое говно. что тебе на г+г дают?
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зе похож на карикатуру на яныка! Подчеркиваю - завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования - политически мотивированны, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8532
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А когда трусливое недоразумение дезертир наркоман клоун наберется смелости и придет на допрос
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не кошерно завтра президента допрашивать
хоть и бывшего
28 февраля 1992 - Верховная Рада утвердила национальный сине-желтый флаг как государственный флаг Украины

точно закроют, я бы не ходил
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Ойц! Як прикольно зебіли б'ються в шизофренічному екстазі!
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Петрюся зацькували на його ж медиа!! Цукри вже не ті(
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Странный народ живет сейчас в Украине.
И дела странные творятся соответственно.
Агрессор - Россия.
Патриоты остановили агрессора. Коломойский- единственный олигарх, кто стал личным врагом Путина. Тогда вы это понимали, также понимали, что благодаря ему граница Украины не проходит по Днепру.
ДРУГИЕ ЛЮДИ С ДЕНЬГАМИ СИДЕЛИ ТИХО,КАК МЫШИ.
Порошенко- делал все, что было в его силах для страны.
Его СЛУШАЛИ и СЛЫШАЛИ во всем мире, поддерживали, давали Украине деньги на армию.
Давали не в долг, а просто так)
Он не вор. Он вкладывал свои деньги в свою страну и армию
Он не стал богаче за время президенства, как те, кто был до него.
Деньги этому человеку не нужны- они у него уже есть.
Жаль, что большинство населения Украины этого не понимает.
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які ви вумні ! приїдьте і просвітіть нас ! Ненька вас не кличе?
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Навiщо менi це все). Хоча маю повне право отримати громадянство Украiни за народженням.
До речi, я - вдома.
I дуже щаслива, що маю ДIМ.
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Що вам рагулям розповідати? Ви ж тупі і вчитись не хочете. Вибрали паяца з дурості і макітру тепер шкробаєте.
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🐓 гамбурский
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Дуже приємно.
Я Welt Schmerz. Можна просто Вельт.
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"Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус" )
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ЗЄ зі шкіри вилазить, щоб догодити путіну. Два карлика- зє-путін вчепилися з ненависть в Порошенко.
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в камері є все небхідне
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Мені не все подобалось у Порошенка, але мені за нього не соромно!!! А ось за нинішнього не знаєш в якого Сірка очі позичати. Зашквар за зашкваром!
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У всех Президент поменялся, а у зелебобиков - нет.
Только и разговоров, что о Порошенко...
Это подсознательная тяга к сильному лидеру!
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Завтра будет шоу для быдла. Причём дешёвое, но под дешёвое бухло в пятницу будут авиации.
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У зебілів? Авіації навряд чи (то елітні війська), зате буде фартилерія. Це поєднання слів "артилерія" та fart (англ. "пердіння"), коли з цього допиту вийде анальний пшик.
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Звичайно, що вийде пшик ,але то потім... А завтра буде дешеве шоу.
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- Петро Олексійович, телеглядачі цікавляться, які ваші улюблені передачі?
- Ну там чай, згущонка, сигарети.
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Ги-ги-ги...-кількість рагулів в Україні збільшується. Навіть свого президента наголосували.
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Звернення п'ятого Президента України, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка

Дорогі українці!
Кілька років тому наша команда розробила системний закон, який передбачає щорічне автоматичне збільшення пенсій мільйонам пенсіонерів. Це має відбуватися 1 березня кожного року. Тобто вже через два дні.
Президент і одноосібно сформований ним Уряд знехтували законом та інтересами людей. Вони не передбачили належних коштів у бюджеті. Вони не ухвалили відповідної постанови Кабміну. Вони не віддають пенсіонерам гроші, які належать людям по праву. Вони нехтують інтересами найбідніших, хоча обіцяли «кінець епохи бідності».
За рік ця влада доторгувалася, що нічим решту давати. Зароблене попередниками влада і президент витратили, а для для нового - нічого не зробили.
«Європейська Солідарність» вимагатиме від так званих «слуг народу» якнайшвидше подати та схвалити зміни до бюджету 2020 року і провести обов'язкову індексацію пенсій. Треба просто виконати закон. Ми маємо моральне право ставити такі вимоги. Наша команда, вивівши країну із глибокої соціально-економічної кризи, спричиненої російською агресією, знаходила кошти для соціальних індексацій. А нова влада - не може. Хоча,… не така вона вже й нова. Час обіцянок сплив 21 квітня минулого року. Зараз настав час звітувати за рік при владі.
А звітувати нема чим. Некомпетентне керівництво шукає цапа-відбувайла і прізвище людини, яка сидить в кріслі прем'єр-міністра, не має жодного значення. Кого до нього не притули, все одно буде Зеленський. Коли взявся за гуж - не кажи, що не дуж. Зосередивши у своїх руках абсолютну владу, має нести і абсолютну відповідальність за все. У тому числі за обман пенсіонерів і непроіндексовані пенсії.
Влада не здатна дати людям хліба. Тому на завтра режисери 95-го кварталу підготували шоу. За незаконним «рішенням суду», і це буде доведено у Європейському Суді, яке було замовлено з Офісу Президента, вона має забезпечити мою примусову доставку на допит до ДБР у якості свідка.
Їм потрібне щось гучне, феєричне… Щоб відволікти увагу від головного: вони недієздатні і неспроможні відповісти на жоден виклик з тих, які стоять перед країною.
Протягом останніх місяців я неодноразово відвідував допити. Дав з десяток вичерпних письмових показів, щоб спростувати усю ту брехню, яку продукує Державне бюро розcлідувань.
Сам перелік справ свідчить про їхній виключно політичний контекст. Це і підписання Мінських угод, які зупинили російський наступ, і націоналізація ПриватБанку, яка врятувала країну від банкрутства, і наказ на контрнаступ, завдяки якому було звільнено дві третини окупованого Донбасу. Це і мої дії в грудні 2018 року із захисту територіальної цілісності України в Керченській протоці та на Азові, де правоту України було визнано міжнародним трибуналом в Гамбурзі.
Здобутком гласності стали багатогодинні записи в кабінеті колишнього директора ДБР Романа Труби. Ці розмови свідчать про те, що всі справи замовлені із Офісу президента, і що саме звідти координується їхнє «розслідування».
Майже рік, як проти мене фабрикують десятки справ. Всі ці титанічні зусилля завершилися великим «пшиком». Нічого не знайшли і певен - не знайдуть. Інакше й бути не може. І як Президент, і як громадянин я завжди дотримувався і дотримуюсь законів.
Наголошую ще раз - завтра я прибуду на допит сам, попри те, що ці переслідування - політично вмотивовані. Попри те, що сьогодні ми отримали рішення Вищого антикорупційного суду, прозоро сформованого за участі міжнародних експертів, яким визнано, що влада віддає незаконні накази щодо мого політичного переслідування.
Та справа не в мені. «Європейська Солідарність» є головною європейською і українською опозицією до некомпетентної влади, нездатної дати відсіч російському реваншу. Днями, до речі, підозру оголосили нашому депутату Софії Федині - лише за критику президента.
Тиск і залякування не змінять нашої позиції на захист європейського та євроатлантичного вибору. Ми сильні, і гідно пройдемо будь-які випробування. Ми не себе захищаємо, а Україну. Бо Україна для нас понад усе. Слава Україні!
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А у зебилоидов таки реально подгорает. В экономике полный швах. В международной политике тоже. Есть только два варианта для быдла - посадить Порошенко и поменять премьер министра.
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Причем оба эти варианта ведут их в ср..попу.
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Хе-хе ! Як зєлєбоби з кремлеботами злились в екстазі файно !
Наголошую – завтра я прибуду на допит сам, попри те, що ці переслідування – політично вмотивовані, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1150
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