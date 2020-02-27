 "Геть зі Львова! Чемодан, вокзал, Росія!" - активісти вигнали з львівської ОДА нардепку від ОПЗЖ Королевську. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише один із активістів Ігор Стефанюк, який опублікував відеозапис події.
На записі видно, як активісти почали вимагати від Королевської, щоб вона сказала свою позицію щодо російсько-української війни і визнала РФ агресором. Нардепка відмовилася відповідати. Після недовгої суперечки Королевську вивели із залу. Засідання комітету було призупинено.
Йди краще до Славіка Шустрого і розказуй там свою улюблену, заучену лабуду про пакращення життя вже сьогодні, ріст ВВП, скачок ВНП і ліпи образ великої управліниці і економіздки.
Львів'янам респект та уклін!