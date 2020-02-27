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 Політика України, Суспільство
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Все про:Королевська (191) Львів (1207)

 "Геть зі Львова! Чемодан, вокзал, Росія!" - активісти вигнали з львівської ОДА нардепку від ОПЗЖ Королевську. ВIДЕО

Активісти вигнали з львівської ОДА нардепку від ОПЗЖ Наталію Королевську, яка брала участь у виїзному засіданні комітету ВР з питань соцполітики і захисту прав ветеранів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише один із активістів Ігор Стефанюк, який опублікував відеозапис події.

На записі видно, як активісти почали вимагати від Королевської, щоб вона сказала свою позицію щодо російсько-української війни і визнала РФ агресором. Нардепка відмовилася відповідати. Після недовгої суперечки Королевську вивели із залу. Засідання комітету було призупинено.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3178283
 
   
 Топ коментарі
 
Львів'яни які ж ви сонечки! "Геть зі Львова! Чемодан, вокзал, Росія!", - активисты выгнали из львовской ОГА нардепа от ОПЗЖ Королевскую - Цензор.НЕТ 4306
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от якби так по всій Україні !!!

молодці львів'яни !
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а й Зеленський обіцяв приїхати у Львів налагоджувати співпрацю...
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Щось затівається... оте, що треба затівати, не побоюючись догратись... "Геть зі Львова! Чемодан, вокзал, Росія!" - активісти вигнали з львівської ОДА нардепку від ОПЗЖ Королевську - Цензор.НЕТ 6615
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НАДО БЫЛО ЕЩЕ ТУБЕРКУЛЕЗНИКА ПРИВЕСТИ, ЧТО ОН ЕЕ ОБПЛЕВАЛ !!!
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А на выходе она получила оглоблей по горбу...
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Ще тої ********* не хватало.
Йди краще до Славіка Шустрого і розказуй там свою улюблену, заучену лабуду про пакращення життя вже сьогодні, ріст ВВП, скачок ВНП і ліпи образ великої управліниці і економіздки.
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Ай, красавцы! Эту курву гнать из страны ссаными тряпками!
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Курвалєвська! Тікай на расєю, там харашо, кращє ніж у Львові. "Геть зі Львова! Чемодан, вокзал, Росія!" - активісти вигнали з львівської ОДА нардепку від ОПЗЖ Королевську - Цензор.НЕТ 9351

Львів'янам респект та уклін!
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