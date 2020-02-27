 Вибиті вікна, димові шашки, кров і крики: поліція затримала 11 осіб, що напали на міськраду Жмеринки, 12 - постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За попередньою інформацією, під час інциденту постраждали вісім поліцейських і четверо осіб, які вчинили правопорушення. Їм надається медична допомога. Всіх учасників події доставляють у відділення поліції для з'ясування всіх обставин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Вінницькій області.

"27 лютого близько 11 години у місті Жмеринці понад 20 невідомих осіб в масках увірвалися до приміщення міськради та намагалися завадити проведенню чергової сесії. До зали, де проходила сесія, їх не допустили поліцейські. Зловмисники кидали каміння та димові шашки, пошкодили вхідні двері та меблі в приміщенні, побили вікна. За вчинення хуліганських дій поліцейські затримали і доставили у відділ поліції 11 осіб. Правоохоронці встановлюють їхні анкетні дані і відбирають пояснення. Також встановлюються особи всіх учасників події", - йдеться в повідомленні.

На місці події для документування правопорушення працює слідчо-оперативна група поліції. Подія належним чином зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Жмеринського відділу поліції. Вирішується питання про правову кваліфікацію.

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Фото: Нацполіція, zhmerynka.city