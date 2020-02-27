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 Політика України, Суспільство
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Все про:свавілля (42) Вінницька область (408) міськрада (273) напад (705) Нацполіція (9095) Жмеринка (1)

 Вибиті вікна, димові шашки, кров і крики: поліція затримала 11 осіб, що напали на міськраду Жмеринки, 12 - постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція затримала групу осіб за вчинення хуліганських дій у Жмеринській міськраді.

За попередньою інформацією, під час інциденту постраждали вісім поліцейських і четверо осіб, які вчинили правопорушення. Їм надається медична допомога. Всіх учасників події доставляють у відділення поліції для з'ясування всіх обставин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Вінницькій області.

"27 лютого близько 11 години у місті Жмеринці понад 20 невідомих осіб в масках увірвалися до приміщення міськради та намагалися завадити проведенню чергової сесії. До зали, де проходила сесія, їх не допустили поліцейські. Зловмисники кидали каміння та димові шашки, пошкодили вхідні двері та меблі в приміщенні, побили вікна. За вчинення хуліганських дій поліцейські затримали і доставили у відділ поліції 11 осіб. Правоохоронці встановлюють їхні анкетні дані і відбирають пояснення. Також встановлюються особи всіх учасників події", - йдеться в повідомленні.

На місці події для документування правопорушення працює слідчо-оперативна група поліції. Подія належним чином зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Жмеринського відділу поліції. Вирішується питання про правову кваліфікацію.

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Вибиті вікна, димові шашки, кров і крики: поліція затримала 11 осіб, що напали на міськраду Жмеринки, 12 - постраждали 01
Вибиті вікна, димові шашки, кров і крики: поліція затримала 11 осіб, що напали на міськраду Жмеринки, 12 - постраждали 02

Вибиті вікна, димові шашки, кров і крики: поліція затримала 11 осіб, що напали на міськраду Жмеринки, 12 - постраждали 03
Вибиті вікна, димові шашки, кров і крики: поліція затримала 11 осіб, що напали на міськраду Жмеринки, 12 - постраждали 04
Вибиті вікна, димові шашки, кров і крики: поліція затримала 11 осіб, що напали на міськраду Жмеринки, 12 - постраждали 05
Вибиті вікна, димові шашки, кров і крики: поліція затримала 11 осіб, що напали на міськраду Жмеринки, 12 - постраждали 06
Вибиті вікна, димові шашки, кров і крики: поліція затримала 11 осіб, що напали на міськраду Жмеринки, 12 - постраждали 07
Вибиті вікна, димові шашки, кров і крики: поліція затримала 11 осіб, що напали на міськраду Жмеринки, 12 - постраждали 08
Вибиті вікна, димові шашки, кров і крики: поліція затримала 11 осіб, що напали на міськраду Жмеринки, 12 - постраждали 09

Фото: Нацполіція, zhmerynka.city

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3178280
 
 
 Топ коментарі
 
Переплутали з військкоматом. Думали без черги на передову.
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Интересно, какой вопрос рассматривался на сесии?
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Переплутали з військкоматом. Думали без черги на передову.
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Нацжены-- нужно было всем ноги поламать что бы херней не маялись . нашли твари себе работу непыльную Вибиті вікна, димові шашки, кров і крики: поліція затримала 11 осіб, що напали на міськраду Жмеринки, 12 - постраждали - Цензор.НЕТ 9939
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Это Аваков поднимает свою значимость создавая такие прецеденты
Пргнозирую через неделю все забудется и их дело потеряется в массе дел
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думаю таких провокаций станет больше-к концу года стоит задача сделать ситуацию 2014 года-начала оккупации Украины.
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У тебя смертельное заболевание- порохоботная зебиломания!
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Цікаво, що знадобилося Авакову у Жмеринці, що нацжони сесію зривають?
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дійсно цікаво, що там за питання розглядали, що такий підсумок?
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Интересно, какой вопрос рассматривался на сесии?
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опять нацжоны???, когда уже пересажают эту сволоту????
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Выбитые окна, дымовые шашки, кровь и крики: полиция задержала 11 человек, напавших на горсовет Жмеринки, 12 - пострадавших - Цензор.НЕТ 8642
первый раз вижу как дружинников обилетили
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Ну чим не бананова республіка,зе-дебіли?
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..чего там давали Выбитые окна, дымовые шашки, кровь и крики: полиция задержала 11 человек, напавших на горсовет Жмеринки, 12 - пострадавших - Цензор.НЕТ 769 ?..или Жукова проспект восстаналивали?... или самого Ленина Выбитые окна, дымовые шашки, кровь и крики: полиция задержала 11 человек, напавших на горсовет Жмеринки, 12 - пострадавших - Цензор.НЕТ 8965 ...
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Как посмели патриотов, возможно волонтёров называть злоумышлиниками. Они точно хотели сорвать сепарскую сессию.
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Может жены вышли из подчинения мужа ? Или застоялись от безделья ?
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Вы не заметили что много кипиша в последнее время. В Харькове сеперня рынок делит по беспределу с оружием, на Черкащенне из автомата шмаляют, тут горсовет штурмуют. Скоро страна на племенна поделится...
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ну вот и вся зеленая власть - одни беспредельничают,другие палят себя - вова пора - уходи сам
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Титушне при Авакове, вакансий хватает.
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Інформація як завжди подана через "ср...ку" - хтось напав напав на Жмеренську міськраду і все. Виникають одні питання:
1) що розглядала сесія міськради?
2) кого представляли 20 невідомих і що вони хотіли?
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Откат к девяностым.
Зебилы скоты, сколько потом за вами разгребать
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Скандальний в 2012 році виборчий округ - тягнули за Янека.
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На две новости выше, таких упырей, назвали активистами.
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