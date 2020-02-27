 ДБР відкрило справу про тиск Джозефа Байдена на Шокіна, - адвокат Телешецький. ВIДЕО

Про це він сказав на пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням "Інтерфакс-Україна".

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"ДБР внесло в ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення", - сказав він.

Справу відкрито на підставі заяви Шокіна, суд зобов'язав ДБР зареєструвати це провадження.

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