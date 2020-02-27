 ДБР відкрило справу про тиск Джозефа Байдена на Шокіна, - адвокат Телешецький. ВIДЕО

Про це він сказав на пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням "Інтерфакс-Україна".
Відео 5 канал
"ДБР внесло в ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення", - сказав він.
Справу відкрито на підставі заяви Шокіна, суд зобов'язав ДБР зареєструвати це провадження.
А ну, раздавленного Шокина - в студию !!
Главное - перднуть. Противно другое, шо эти дозебни, как кремляди, пердят..
И пердят то - не в ту сторону. Надоть-то в обратную - на 1/6 суши, на вонючую азиопу.
А оттуда, мабуть, наказ - "В нашу сторону - не пердеть!"
Интересно, а ГБР уже открыла производству по факту недекларирования Зеленским средств, потраченных на частную поездку в Оман?
Адже ця мерзота покрила себе так багном захисту корупції, що від неї тхне на весь світ
Он сам затрахает вымогательством откатов кого хочешь.
Дебилы!
Дайош против Трампа за давление на Зеленского!
Он называет люстрацию 2014-го популизмом, за который теперь придется платить из карманов, а министерство готовит закон, которым бывших чиновников будут реабилитировать. "Создать комиссию, которая будет просматривать жалобы люстрированных чиновников и сможет реагировать на нарушение их прав. Например, если люстрированного человека уволили через закон о люстрации и в течение того времени она получал зарплату меньшую, чем была ранее, государство явно должно оплатить разницу.
Угадайте, кокой российский анал об этом первый сообщит
Я говорю - Делись тем, шо в мешке, а то заложу.
А Байден - Там Шокин, сэр, ща додавлю и забирай всего.
Шокин из мешка - Это я.
Я Байдену - Да ну нах.
С ноги мешок пнул и дальше пошёл.