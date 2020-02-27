 "Шоб твої діти нах#й заболіли! Ти казьол й#баний!" - у мережі з'явилося відео, на якому колону евакуйованих з Китаю закидають камінням. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що камені кидають кілька людей. Особливо активними є дві жінки. З огляду на коментарі до запису, інцидент стався на залізничному переїзді в селі Руденківка за шість кілометрів від медцентру "Нові Санжари".

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