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 Події, Суспільство
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Все про:евакуація (286) COVID-19 (362) Нові Санжари (118)

 "Шоб твої діти нах#й заболіли! Ти казьол й#баний!" - у мережі з'явилося відео, на якому колону евакуйованих з Китаю закидають камінням. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано момент, коли колону евакуйованих українців з Китаю закидають камінням на шляху до місця карантину в Нових Санжарах. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що камені кидають кілька людей. Особливо активними є дві жінки. З огляду на коментарі до запису, інцидент стався на залізничному переїзді в селі Руденківка за шість кілометрів від медцентру "Нові Санжари".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3178179
 
   
 Топ коментарі
 
они идиоты по-любому. если в автобусах вирус, то окна будет бить только идиот. если в автобусах нет вируса, то... то же самое.
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Цю владу обрали саме вони з ймовірністю 0,86.
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проблема не в людях, а в тому, що вони абсолютно впевнені в безпорадності і повному непрофесіоналізмі цієї довбаної влади.... це породжує страх і паніку
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Можете не сумніватись що таких там сотні тисяч таких звіролюдей.

Якщо мені не вірите то можете поїхати десь влітку в будь-який районний центр чи мале місто-село - санжари, миргород, лохвиця - і вночі десь біля якогось АТБ за кілька ночей віслухати всі звірячи воплі і мати і все звіряче жлобсьтво на світі. Не вірите? Поїдьте.

До того ж, чомусь в полтавський в ряді районних міст вони дуже аггресивні. Я бував часто також і в сумський і в харьківський - там є свої дикуни, але взагалом вони помітно тихіше і спокійніше і не такі агресивні. Не знаю чому так сталось історично. В чернігівський також є прошарок звірей, але поменьше. Вони лише наїздами в чернигів, а так сидять по домівках.

В самої полтаві і кременчузі читуація краще - є деякий прошарок інтеллігенціїі і просто гарних людей.
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Интелегнция пузатая кому вы нужны и что вы умеете. Интелегент прежде всего воин,а потом все остальное. В Древнем риме это опытный воин которому не надо обьяснять как выполнить приказ.
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І музичка дебільна яку там всі слухають.
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Совсем недавно они дружно голосовали за Зе.
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Еще один украинец просит забрать его домой. Оставшийся в Китае гражданин Украины обратился к президенту и главе МИД с просьбой эвакуировать его из Уханя.
Украинец Святослав Гарасюк, которого не эвакуировали из Уханя из-за повышенной температуры, обратился к украинской власти с просьбой забрать его домой. Об этом сообщает hromadske.


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Как просто все таки снять с человека тонкий налет цивилизованности. Инстинкты берут свое и самка шимпанзе бросает камнями в иноплеменников.
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