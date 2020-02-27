 Дагестанець викликав на вуличний бій російського омонівця, який образив його, і побив його на очах у перехожих та поліції. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, причиною бійки стала образа поліцейським дагестанця. Пізніше дагестанці прийшли до відділу і викликали омонівця на бій один на один. Відеозапис сутички опубліковано в мережі.

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