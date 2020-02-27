 Дагестанець викликав на вуличний бій російського омонівця, який образив його, і побив його на очах у перехожих та поліції. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, причиною бійки стала образа поліцейським дагестанця. Пізніше дагестанці прийшли до відділу і викликали омонівця на бій один на один. Відеозапис сутички опубліковано в мережі.
29217 153
Матеріали за темою: Росія - для росіян?
Троє оперуповноважених незаконно затримали чоловіка і побили його у відділенні поліції в Одесі, - ДБР
Українець побив і покусав перехожого у Варшаві
Поліцейський зі спільником побив та пограбував перехожого в Харкові
В СБУ викликали на допит мера Запоріжжя і його заступників
Київ попрощався з ветераном АТО Ігорем Пановим (Ханом), якого побив до смерті його пасинок. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
+57
новости из мира животных
Соперниками назначены все торговцы кавказской национальности ближайших рынков!
Цікавий самий факт подібних розбірок - дикунство! Пробито чергове дно..
так шо бій чесний, просто москалю нічого відєливаться , він був при виконанні , це повна дурня...
Вы лучше вылаживайте видео где 5 машин авакянских орлов 1 хулигана усно уговаривают быть хорошим мальчиком!
Или как при ментах титушня избивает протестующих, а они руки в брюки ходят морды воротят!
А сколько уже видео о возобновившихся поборах на дорогах!!!
Кстати а где нагрудные камеры? Мыши съели?
Выйти на бой)))))
Эбвнутые))) Вы на службе, дебилы)))) какие бои?)))))
Вспоминается фраза кавказского авторитета Гемела из фильма Америкен-бой,был когда то такой фильм.
Так вот:--когда мент приходит на хату где чалится ушедший в молчанку авторитет и просит его чтобы тот помог ему в тупиковой делюге, Гемел ему ответил так; --Если бы ты был воин, я бы тебя уважал хотя бы за храбрость, а так ты мент, цепная собака, причем собака, которая хорошо служит плохому хозяину.А со своими делами мы разберемся сами, без вас, без ментов. Пшел вон отсюда.....
А эти кадры из масквабада лишний раз доказывают, что тупые мусора, они даже в масквабаде ицпые, только в квадрате.
Чебурека не оправдываю, дикари с гор, тут ничего не скажешь, но кацапье такие же дикари, только в красивой обертке и из болот.