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 Суспільство, За кордоном
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Все про:бійка (515) Росія (26566) ОМОН (9)

 Дагестанець викликав на вуличний бій російського омонівця, який образив його, і побив його на очах у перехожих та поліції. ВIДЕО

У Москві дагестанець побив російського поліцейського зі спецпідрозділу ОМОН у бійці один на один.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, причиною бійки стала образа поліцейським дагестанця. Пізніше дагестанці прийшли до відділу і викликали омонівця на бій один на один. Відеозапис сутички опубліковано  в мережі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє патрульних зазнали травм, зупиняючи масову бійку в центрі Львова, - поліція

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3178166
 
   
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для защиты престижа московский ОМОН обьявил о матче-реванше!
Соперниками назначены все торговцы кавказской национальности ближайших рынков!
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Весь кавказ "с яйками" отсасывает у мордовцев. Уже почти 2 столетия А Украина дает по ...балу мордовцам на востоке . Дагестанець викликав на вуличний бій російського омонівця, який образив його, і побив його на очах у перехожих та поліції - Цензор.НЕТ 4141 Дагестанець викликав на вуличний бій російського омонівця, який образив його, і побив його на очах у перехожих та поліції - Цензор.НЕТ 4141 Дагестанець викликав на вуличний бій російського омонівця, який образив його, і побив його на очах у перехожих та поліції - Цензор.НЕТ 4141
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"Кавказ" який прийшов в Україну показувати свої яйця, назад повертається без них...
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еще раз доказывает что борьба это тупо спорт, на улице надо бить, а не за ляжку хвататься.
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це тобі не двацать лєт каторги за то шо поліцай собі плече повредив, в азартє ізбівая дубіной
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Ой, який молодца. Омоновці звикли надіти 15 кожухів і по десять на одного, а тут раз і відтягуйте. Йому потрібно звільнятися з того Омону і йти бикам хвости крутити разом зі своїми начальниками. Дагестанці, мочіть їх. Вимагайте другу дагестанську державною і розмовляти в Думі дагестанською. А хто з московитів не розуміє, то хай вчать.
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та ну. Пощастило, вдало попав, а міг так само і пропустити.
Цікавий самий факт подібних розбірок - дикунство! Пробито чергове дно..
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ніт, видно шо на початку даг теж вхопив але стримав удар, вистояв. І між іншим, йому було не зручно з довгим волоссям, весь час поправляв.
так шо бій чесний, просто москалю нічого відєливаться , він був при виконанні , це повна дурня...
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Супер мабуть має зв'язки з криміналом і омоновець вирішив що краще получити піз...лєй чим перемогти і бути зарізаним
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Ни чего удивительного. Эти бройлеры в форме могут только десятером на одного безоружного.
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Да ладно вам восхвалять чуркобеса. Один на 10 миллионов. Они уже двести лет под мордвой лежат и не шевелятся от бздливости.
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Там еще есть видео где он его посадил отдохнуть на1.5литровую бутылку
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ОМОНовец еще и мозги бараньи имеет (впрочем, как и его сослуживцы).
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так на россии русских все бьют. это еще чеченцы начали много лет назад
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Дагестанец очевидно мастер рукопашного боя, но мог и проиграть, в конечном счете такие дуэли противозаконны, но российские полицейские поступили по рыцарски, допустив поединок и контролируя его течение без формального наказания участников.
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Угу....его начальство из отдела пинками выгоняло. Чтобы не злить диаспору Дагестанець викликав на вуличний бій російського омонівця, який образив його, і побив його на очах у перехожих та поліції - Цензор.НЕТ 208 Там мусора только русню опускают.
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Можно много всякой ругани написать в адрес властей РФ, но это никак не связано с видео и даже текстом заметки ЦН выше.
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Казларылый,на мОрдоре,да рыцари? Иди,****,присядь на бутылку..
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Там в Дагестані молодь переконана що всі вони мають їхати в москву "спасать рассію" . Не довіряють кацапам . Добрий народ , але коли сидять в своїх горах . Тут їм немає чого робити .
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А де продовжкення де ОМОНовець каже "Дагестан это круто"?
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Если бы дагестанец просто вырубил московита, то это еще можно как-то принять, но то как с остервенением начал молотить его лежачего по морде говорит о той межригиональной ненависти, которая царит в орде. У них это называется "дрючба народов".
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Уявляю собі - турок прийшов до поліціі і викликає на бій німецького копа-)) Сюр )
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просто дагестанцу повезло, что омон-овцев было не двадцать человек в кругу - вот тогда драка была бы на равных, как ********* у хйла с Мокши..
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Ну на это раз омоновцы поступили честно, да и драка так себе. Ожидал от обоих большего.
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кто знает чем это всё закончилось. Не сильно верится в благородство поцев.
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Да мне пох-й шо там в рашке......
Вы лучше вылаживайте видео где 5 машин авакянских орлов 1 хулигана усно уговаривают быть хорошим мальчиком!
Или как при ментах титушня избивает протестующих, а они руки в брюки ходят морды воротят!
А сколько уже видео о возобновившихся поборах на дорогах!!!
Кстати а где нагрудные камеры? Мыши съели?
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Результативный пример, на каком языке нужно вести переговоры с кацапами.
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Всегда знал, что мусора ********...
Выйти на бой)))))
Эбвнутые))) Вы на службе, дебилы)))) какие бои?)))))
Вспоминается фраза кавказского авторитета Гемела из фильма Америкен-бой,был когда то такой фильм.
Так вот:--когда мент приходит на хату где чалится ушедший в молчанку авторитет и просит его чтобы тот помог ему в тупиковой делюге, Гемел ему ответил так; --Если бы ты был воин, я бы тебя уважал хотя бы за храбрость, а так ты мент, цепная собака, причем собака, которая хорошо служит плохому хозяину.А со своими делами мы разберемся сами, без вас, без ментов. Пшел вон отсюда.....
А эти кадры из масквабада лишний раз доказывают, что тупые мусора, они даже в масквабаде ицпые, только в квадрате.
Чебурека не оправдываю, дикари с гор, тут ничего не скажешь, но кацапье такие же дикари, только в красивой обертке и из болот.
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Молодец даг. Здорового быка отоварил. И всё по честному. Походу мент не ожидал такого поворота событий.
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молодец...но вот маленький респект и русацкому менту-не спрятался за погоны.вышел на драку.Вот бы такими были в украинских отделениях,где толпой забивают задержанных и в случаях выявления невиновности,стряпают на него дело или шантажируют,чтобы не отвечать за своё палачество
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Это не мент а охранник бара.Не понимаю зачем у вас все время врут?
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Господин Бутусов своим враньем вы вы отталкиваете последних людей во всем мире поддерживающих Украину.Об этом неделю назад было по рен тв Россия.И это не омоновец а охранник бара.Хотелось бы что бы цензор писал всегда правду.Спасибо
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А шо,охранник не может быть омоновцем?Чи его вже из омона уволили и он стал охранником?И к доблесному омону он не имел отношения и никогда в нём не служил,а упрощённо"их там нет" Дагестанець викликав на вуличний бій російського омонівця, який образив його, і побив його на очах у перехожих та поліції - Цензор.НЕТ 6396
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Теперь дагу,треба защить пояс.Вже есть претендент
Дагестанець викликав на вуличний бій російського омонівця, який образив його, і побив його на очах у перехожих та поліції - Цензор.НЕТ 3404
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