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 Суд відмовився призначити запобіжний захід підозрюваному у справі щодо протестів у Нових Санжарах Галаці. ВIДЕО

У Жовтневому районному суді Полтави розглянули клопотання про обрання запобіжного заходу учаснику протестів e Нових Санжарах 20 лютого, місцевому жителю Михайлу Галаці. Його підозрюють у киданні каменів у бік правоохоронців.

На лаві підсудних - житель Нових Санжар, водій маршрутки Михайло Галака. На засіданні прокурор Анатолій Буряк звернувся з клопотанням про обрання запобіжного заходу для підсудного - це два місяці тримання під вартою. Михайла Галаку підозрюють у киданні каменів у бік правоохоронців, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на central-ua.tv.

"Підозра передбачає кримінальну відповідальність на строк від п’яти до восьми років, тобто тяжкий злочин. Підозра обґрунтована, оскільки підозра здійснюється на підставі зібраних доказів – це протокол місця події, показання потерпілих Ганаги, Литвиненка, Мусієнка, Мустафаєва. Відеозаписами, які були проведені ЗМІ під час подій у Нових Санжарах Полтавської області 20 лютого 2020 року", - заявив прокурор Анатолій Буряк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд відправив під нічний домашній арешт третього підозрюваного у справі щодо протестів у Нових Санжарах Семирода. ФОТО

За словами адвоката підсудного Григорія Фелоненка, підозра є необґрунтованою: "Показання потерпілих, які зазначені, вони жодним чином не стосуються Галаки. Відеоматеріали, про які каже прокурор, до клопотання взагалі не подано – вони відсутні. Вони повідомляють, що працівників поліції, що в них потрапив камінь, але яким чином це встановлюється, яким чином це прив’язуються до цього громадянина, ці матеріали взагалі не підтверджують нічого".

Підозрюваний відмовився від коментарів журналістам. На суді розповів, що жодні предмети у правоохоронців не кидав. Це відео зняте 20 лютого. Тоді у Нових Санжарах протестувальники заблокували дорогу, щоб не пропустити автобуси з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями. У матеріалах справи вказано: ввечері 20 лютого підозрюваний Михайло Галака дізнався про протести у соціальних мережах. Чоловік прийшов до протестувальників.

"Я хвилювався за свою сім’ю, щоб нічого не сталося з ними", - заявив Галака.

Суддя Лариса Гольник зачитала ухвалу, у якій відмовила у запобіжному заході. Суддя пояснила: недостатньо фактів щодо винуватості Галаки. Підозрюваного відпустили. За словами Лариси Гольник, ухвала не скасовує підозру слідчих у кримінальному злочині Михайла Галаки.

Загалом слідчі відкрили 6 кримінальних проваджень проти жителів Нових Санжар, які брали участь у протестах 20 лютого. Наразі поліція ще шукає шостого ймовірного винуватця. 5 протестувальників підозрюють в організації масових заворушень. Їм загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років позбавлення волі. 25 лютого підозрюваних Костянтина Бігдана і Миколу Кудріна за рішенням суду взяли під нічний домашній арешт на 60 діб.

Зауважимо, що 22 лютого суд взяв під домашній арешт Володимира Сіренка. Під час протестів він мало не наїхав на "Ниві" на правоохоронців. Сіренку загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністерка охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китая

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3178153
 
   
 Топ коментарі
 
За бросание камней - Подозрение предусматривает уголовную ответственность на срок от пяти до восьми лет, то есть, тяжкое преступление. ПоИсточник: https://censor.net.ua/v3178153
А ЗА РАССТРЕЛ НЕБЕСНОЙ СОТНИ - отпустили убийц
Или к примеру Лукаш- тогда была министром и поддерживала кровавый разгон - И ГДЕ СУДИМОСТЬ?
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а почему монику не привлекают за роль провокатора в организации беспорядков. он обещать поселить уханских путещественников в дома олигархов
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Правильно! "Менты не люди!" были только зимой 2014-го.
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Да, вывожу блондинок на всеобщее обозрение.
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Что ты там выводить,какие насильники,у тебя вирус! https://youtu.be/xWz77Xc6t4M посмотри лучше,кто там камнями бросался.
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так ты ещё и лжец...теперь понятно почему так назвался.
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При чем здесь насильник? Он никого не насиловал и даже в том, в чем его обвиняют доказательств, кроме слов самих "потерпевших" у полиции не нашлось. И интересно, как такие герои, как вы себя бы повели, когда потенциально опасных людей попытались бы привезти к вашему дому? Всегда очень удобно проявлять патриотизм далеко от места событий.
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Здоровые люди не могут быть потенциально опасными, а твоя позиция моя хата с краю.
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Це Лариса Голник- це справді суддя, яка бореться з корупцією вже багато років, а не чмо в мантії.
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Не ври Иван. Таких нет судей что бы с коррупцией. тем более много лет. Кто много лет тот хорошо живёт Суд відмовився призначити запобіжний захід підозрюваному у справі щодо протестів у Нових Санжарах Галаці - Цензор.НЕТ 2837
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Перед тим як звинувачувати мене в брехні поцікавтесь в Громадській Раді доброчесності хто така Гольник. Цю суддю били, залякували, незаконно притягали до відповідальності в КДКС і ВРП а все тому, що не хоче слухати власть імущих і паяє їм штрафи за їзду на підпитку, за хабарі і т.д.
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Цікаво було бпровести у Нових Санжарах опитування про "зуже нє будєт". Просто запитати, чи все ще вірять місцеві жителі цьому лозунгу? І цікаво було б другим запитанням дізнатися їхню думку про те, хто кого "зробили разом".
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Це житель Новых Санжар на зв'язку? 🤣 Ти б таки поїхав та в Нові Санжари, "гутнік" і спробував там "пошутіть". 😁
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по собі всіх судиш свинота російська, рило забрало і пнх, тут люди спілкуються, а російські свині мають знати своє місце.
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какие мысли ты хочешь узнать у стада шариковых?
Ты их еще про 2-й закон Ньютона спроси, согласны они с ним или нет.
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надо было кого-то наказать, чтобы другим не повадно было, но ума, как всегда, не хватило найти доказательства, которых скорей всего нет.
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а почему монику не привлекают за роль провокатора в организации беспорядков. он обещать поселить уханских путещественников в дома олигархов
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Лопухнулись. Надо было предъявить качественное подозрение, а перед этим провести брифинг. А так адвокат без труда доказал, что подозреваемый бросил не камень, а какашку, то есть продукт жизнедеятельности внутренних органов.
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неужели остались еще нормальные судьи в этой стране ?
судье респект. так держать!!!
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Так наехал или не наехал. Чуть чуть не считается и к делу не пришьешь. Это попытка уже сталинских обвинений и запугивания. Такая власть не имеет права быть. Она хочет чтоб боялись одного вида зеленой плесени.
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За бросание камней - Подозрение предусматривает уголовную ответственность на срок от пяти до восьми лет, то есть, тяжкое преступление. ПоИсточник: https://censor.net.ua/v3178153
А ЗА РАССТРЕЛ НЕБЕСНОЙ СОТНИ - отпустили убийц
Или к примеру Лукаш- тогда была министром и поддерживала кровавый разгон - И ГДЕ СУДИМОСТЬ?
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Зато дубинкой по голове это нормально. Привыкайте и бойтесь мы можем все так завещал великий зеля.
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прикольно. напугать людей, чтобы те начали сопротивляться, и посадить за сопротивление.
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Раз оправдали,ТОГДА незакоконно обвинили,А ЗНАЧИТ,прокурора и следака нужно за превыжение служебных полномочий,подлог и т.д наказывать,а Галаке компенсировать ущерб
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Это не оправдание. Это мера пресечения перед рассмотрением уголовного дела. Уголовное дело не закрыли и будет отдельно рассматриваться. Вот когда оправдают на уголовном деле - тогда да.
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Причина як завжди одна - дебільний КПК Портнова.
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вы помните аваков-собаков писал в фейсбуке : мусора не люди ))))
ну главный мусор знает что пишет)))

все происходившее в Санжарах тому подтверждение.

боже , какие гниды правят в этой стране. видать собаков не хилый компромат имеет на зеленую шмарклю, коль та оставила морального урода министром.
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