 Суд відмовився призначити запобіжний захід підозрюваному у справі щодо протестів у Нових Санжарах Галаці. ВIДЕО

На лаві підсудних - житель Нових Санжар, водій маршрутки Михайло Галака. На засіданні прокурор Анатолій Буряк звернувся з клопотанням про обрання запобіжного заходу для підсудного - це два місяці тримання під вартою. Михайла Галаку підозрюють у киданні каменів у бік правоохоронців, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на central-ua.tv.

"Підозра передбачає кримінальну відповідальність на строк від п’яти до восьми років, тобто тяжкий злочин. Підозра обґрунтована, оскільки підозра здійснюється на підставі зібраних доказів – це протокол місця події, показання потерпілих Ганаги, Литвиненка, Мусієнка, Мустафаєва. Відеозаписами, які були проведені ЗМІ під час подій у Нових Санжарах Полтавської області 20 лютого 2020 року", - заявив прокурор Анатолій Буряк.

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За словами адвоката підсудного Григорія Фелоненка, підозра є необґрунтованою: "Показання потерпілих, які зазначені, вони жодним чином не стосуються Галаки. Відеоматеріали, про які каже прокурор, до клопотання взагалі не подано – вони відсутні. Вони повідомляють, що працівників поліції, що в них потрапив камінь, але яким чином це встановлюється, яким чином це прив’язуються до цього громадянина, ці матеріали взагалі не підтверджують нічого".

Підозрюваний відмовився від коментарів журналістам. На суді розповів, що жодні предмети у правоохоронців не кидав. Це відео зняте 20 лютого. Тоді у Нових Санжарах протестувальники заблокували дорогу, щоб не пропустити автобуси з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями. У матеріалах справи вказано: ввечері 20 лютого підозрюваний Михайло Галака дізнався про протести у соціальних мережах. Чоловік прийшов до протестувальників.

"Я хвилювався за свою сім’ю, щоб нічого не сталося з ними", - заявив Галака.

Суддя Лариса Гольник зачитала ухвалу, у якій відмовила у запобіжному заході. Суддя пояснила: недостатньо фактів щодо винуватості Галаки. Підозрюваного відпустили. За словами Лариси Гольник, ухвала не скасовує підозру слідчих у кримінальному злочині Михайла Галаки.

Загалом слідчі відкрили 6 кримінальних проваджень проти жителів Нових Санжар, які брали участь у протестах 20 лютого. Наразі поліція ще шукає шостого ймовірного винуватця. 5 протестувальників підозрюють в організації масових заворушень. Їм загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років позбавлення волі. 25 лютого підозрюваних Костянтина Бігдана і Миколу Кудріна за рішенням суду взяли під нічний домашній арешт на 60 діб.

Зауважимо, що 22 лютого суд взяв під домашній арешт Володимира Сіренка. Під час протестів він мало не наїхав на "Ниві" на правоохоронців. Сіренку загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

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