 "Захист російськомовних" і "правда" про Другу світову війну, - Путін озвучив свої пропозиції до російської конституції. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це він заявив на зустрічі з робочою групою з підготовки змін до конституції РФ.
За його словами, у Росії нібито намагаються "вкрасти" перемогу у Другій світовій війні. Він заявив, що Москва має "активно протистояти" таким спробам.
"І буде доречно це так, акуратно, відобразити і в основному законі країни", - заявив Путін.
Крім того, він підтримав закріплення в конституції захисту російськомовних за кордоном.
"У нас справді багато наших людей, які за кордоном проживають, і дійсно там неважливо вже, якої етнічної групи особи, якої національності, за кордоном всі вони - росіяни... Тому наше завдання - і захищати їх, і підтримувати з ними зв'язки", - додав Путін.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в конституції Росії можуть закріпити довічну недоторканність Путіна. При цьому в країні діє федеральний закон, який забороняє переслідування колишніх президентів.
ага, адольфович))
- Русские имеют уникальную челюсть которая не позволяет им выучить другой язык
- Человеческая цивилизация произошла от русских
- Князь Владимир это русский князь который крестил Россию
- Русскоговорящий это значит русский, где бы он не находился
- Русские выкопали Чёрное море
- Америка скоро равалится
- Путин не х***о.
- руских надо "защищать" независимо от их гражданства.
- их личное желание не учитывается. А будут возражать - расстрелять.
😦
1. Россия - лучшая в мире всех защищающая страна, стоящая на строгом соблюдении закона и равноправия всех наций.
2. Миллионы угнетаемых русских живут вне матушки России.
Вопрос.
Почему Россия не создаст условия для их возвращения, чтоб вопрос угнетения снялся сам собой?