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 "Захист російськомовних" і "правда" про Другу світову війну, - Путін озвучив свої пропозиції до російської конституції. ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін хоче закріпити в конституції "правду" про Другу світову війну і захист російськомовних.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це він заявив на зустрічі з робочою групою з підготовки змін до конституції РФ.

За його словами, у Росії нібито намагаються "вкрасти" перемогу у Другій світовій війні. Він заявив, що Москва має "активно протистояти" таким спробам.

"І буде доречно це так, акуратно, відобразити і в основному законі країни", - заявив Путін.

Крім того, він підтримав закріплення в конституції захисту російськомовних за кордоном.

"У нас справді багато наших людей, які за кордоном проживають, і дійсно там неважливо вже, якої етнічної групи особи, якої національності, за кордоном всі вони - росіяни... Тому наше завдання - і захищати їх, і підтримувати з ними зв'язки", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в конституції Росії можуть закріпити довічну недоторканність Путіна. При цьому в країні діє федеральний закон, який забороняє переслідування колишніх президентів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3178073
 
 
 Топ коментарі
 
Відкрий, гандоне, архіви - там така правда, що бісам стане моторошно.
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Русскоязычные наоборот валят от его "защиты" подальше. Так что пусть не переживает. )
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"Более десяти миллионов русских живут в государствах, расположенных возле наших границ...Нет сомнений, что политическое отделение от России не должно привести к лишению их прав,точнее, основного права на само-определение. Для мировой державы нестерпимо осознавать,что братья , поддерживающие ее, подвергаются жесточайшим преследованиям и мучениям за свое стремление быть вместе с нацией , разделить ее судьбу. В интересы России входит защита этих русских, которые живут у наших границ, но не могут самостоятельно отстоять свою политическую и духовную свободу" В.Путин ??
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Но в Россию не возвращаются? Ну никак. Бедные.
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Ещё надо добавить в Конституцию:
- Русские имеют уникальную челюсть которая не позволяет им выучить другой язык
- Человеческая цивилизация произошла от русских
- Князь Владимир это русский князь который крестил Россию
- Русскоговорящий это значит русский, где бы он не находился
- Русские выкопали Чёрное море
- Америка скоро равалится
- Путин не х***о.
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И еще:
- руских надо "защищать" независимо от их гражданства.
- их личное желание не учитывается. А будут возражать - расстрелять.
😦
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я якось тролив кацапів, вони насміхались типа хохли викопали чорне море, я пишу, а хіба не знали, бо з землі що відкидали вийшов Крим, тому він не ваш, рвало на шмаття.
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Ат кавы пашел эрзац пердянский, кудя лярва и салава свистяма тады.
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Захист русскоязичних від Пу і його банди?
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В Америці дохріна руськаизичной вати - давай курва гєбнява спробуй там позахищати іх , зелених довбоьобиків запустишь?
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а вы говорите какая разница какой язык... и тут руцькое быдло полезет к вам "защищать" потому что вы просто русскоязычный, мда
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Україні необхідно на рівні законодавства визнати "рузькэ езык" - одним з діалектів української мови.
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Т.н. русский азикань прытумал хэр ***** и сонька праститутка из мардовскава и татарскава. "Захист російськомовних" і "правда" про Другу світову війну, - Путін озвучив свої пропозиції до російської конституції - Цензор.НЕТ 1354 "Захист російськомовних" і "правда" про Другу світову війну, - Путін озвучив свої пропозиції до російської конституції - Цензор.НЕТ 1354 "Захист російськомовних" і "правда" про Другу світову війну, - Путін озвучив свої пропозиції до російської конституції - Цензор.НЕТ 1354
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Тю, та давно пора юридически закрепить этот логичный факт, а то восточный осколок Великой Киевской Руси уже свое виденье истории в Конституции рисует. Русский язык - полусинтезированный вариант церковнославянского и Киевского (Украинского), ну и нафантазировали по мелочи. От пишу і страждаю... Пропоную заборонити держслужбовцям говорити будь-якою окрім Української
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"Русского язика нєт как такового , єсть ізуродованоє нарєчіє южно-малороссійского язика " АСПушкін.
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я знову ж, в 3386-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Дано:
1. Россия - лучшая в мире всех защищающая страна, стоящая на строгом соблюдении закона и равноправия всех наций.
2. Миллионы угнетаемых русских живут вне матушки России.
Вопрос.
Почему Россия не создаст условия для их возвращения, чтоб вопрос угнетения снялся сам собой?
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Тобто вислів мєдвєдєвої "Рассія канчаєтся там хдє канчаєтся русскій язик" переноситься в конституцію кацапії . Шанувальники кацапського язика ви своїм язиком даєте путіну право послати війська в Україну , буде так як в 2014 коли волав дурний домбас " Путєн ввєді вайска" . Тепер вам і волати не треба , за своєю конституцією він має сам іти до вас . Це ще один крок до імперського ярма .
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