 "Крим - це Україна!" - посольство США записало звернення у зв'язку з річницею окупації півострова. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку відомства у фейсбуці.

Аташе з питань армії і оборони, полковник Томас Воффорд розповів, що під час анексії Криму працював радником з питань оборони в місії США при НАТО. Тоді він брав участь у нараді Північноатлантичної ради.

"Той жахливий момент для України, для демократії, для стабільності в світі вплинув на нас, а також на наших колег таким чином, що ми почали шукати можливість служити в посольстві США в Києві на наших сьогоднішніх посадах", - сказав він.

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Представники посольства зазначили, що шість років тому зрозуміли, як Росія "грубо порушує права людини в Криму, а також ігнорує міжнародні норми".

В Україні 26 лютого відзначають День опору Криму російській окупації. У цей день в 2014 році перед будівлею Верховної Ради Автономної Республіки Крим відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі з партії "Русское единство".