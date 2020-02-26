 "Крим - це Україна!" - посольство США записало звернення у зв'язку з річницею окупації півострова. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку відомства у фейсбуці.
Аташе з питань армії і оборони, полковник Томас Воффорд розповів, що під час анексії Криму працював радником з питань оборони в місії США при НАТО. Тоді він брав участь у нараді Північноатлантичної ради.
"Той жахливий момент для України, для демократії, для стабільності в світі вплинув на нас, а також на наших колег таким чином, що ми почали шукати можливість служити в посольстві США в Києві на наших сьогоднішніх посадах", - сказав він.
Представники посольства зазначили, що шість років тому зрозуміли, як Росія "грубо порушує права людини в Криму, а також ігнорує міжнародні норми".
В Україні 26 лютого відзначають День опору Криму російській окупації. У цей день в 2014 році перед будівлею Верховної Ради Автономної Республіки Крим відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі з партії "Русское единство".
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Зеленский заявил: возвращение Крыма-это часть нашей национальной идеи.
Национальная идея для Зеленского - страну продать Ротшильдам и Соросу. И подписать выгодный Москве транзитный газовый контракт. А также на саммите в Париже даже трусливо не заговорить с Путиным про Крым.
Идея у него есть. Ага...
Мне снился сон, село моё в дыму,
И дом в огне, повсюду крови сгустки,
Горит земля, вода горит в Крыму,
В меня стреляет автоматчик, русский.
Он чёрный весь, хотя и тьма вокруг,
В его глазах пылает вижу - злоба,
А я ему: - Я здесь родился! Друг!
Иди домой, здесь нету русофобов.
Пусть буду нищим, лишь бы не война,
И у меня, быть может будут внуки...
Иисуса нет, молитвам - грош цена,
Хочу стрелять - не слушаются руки.
О Боже, как всё глупо и смешно,
Мне русский - враг иль память что- то стёрла...
А пули шьют пространство, мимо, но
Одна, вошла в артерию у горла .
Мне снился сон, а может сна и нет,
И дома - нет, кровь в пепел превратилась...
А в сорок третьем фронтовик - мой дед,
Под Курском лёг. Там братская могила… И вот, пришли с оружьем, внуки тех, С кем дед- фашиста бил, неся потери,Вопрос к нему бы, вызвал гнев?.. Иль смех?..
- За что ты сгинул? В чью Победу верил?..
Была тут новость - японец по-нашему говорит лучше чем б-ство населения. Грит - меня спрашивают - че русский не учишь, - да потому что я во Францию если приеду, то там же не буду изучать английский.