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Все про:напад (703) підлітки (123) Росія (26548) школа (804)

 Російський восьмикласник ударив ножем вчительку алгебри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

15-річний підліток зайшов до класу і вдарив ножем у живіт вчительку алгебри та геометрії. Жінка в лікарні в стані середньої тяжкості.

Напад на педагога стався в Ульяновську, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Улпресса".

"Він зайшов до класу спокійно з ножем у руках, підійшов прямо до вчительки і штрикнув ножем. Вона відштовхувалася, але зазнала поранення. Потім він, виходячи з класу, кинув ніж на третій ряд, до кінця класу", - повідомив очевидець події.

"Цей учень був найспокійнішим", - додав інший школяр.

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На відео з камер спостереження видно, як підліток вибігає зі школи після нападу на вчительку.

Незабаром юнака затримали за місцем проживання. За фактом замаху на вбивство порушено кримінальну справу (за ч.3 ст.30, п. "і" ч.2 ст. 105 КК РФ).

"Наразі на місці працюють інспектори у справах неповнолітніх, співробітники слідчих і наглядових органів. Встановлюються всі обставини події. Підліток на обліку не перебував", - повідомили в регіональному управлінні МВС.

Російський восьмикласник ударив ножем вчительку алгебри 01

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У телеграм-каналі "ПП Ульяновськ" повідомили, що в учня був давній конфлікт із педагогом.

"Давній конфлікт із педагогом, плюс за хлопцем давно помічали психічну нестабільність. На тлі особистих переживань напав на вчительку, яка його нібито труїла", - пише "ПП Ульяновськ".

У профілі підлітка в соцмережах безліч фото американських і російських школярів, які вчинили напади на вчителів і однокласників. Останній статус учня містить цитату американського підлітка, який розстріляв учнів своєї школи, Еріка Харріса.


Російський восьмикласник ударив ножем вчительку алгебри 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177999
 
   
 Топ коментарі
 
Маладца, только надо было всю школу взорвать.
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Это был самый спокойный😃 ждем когда буйные разбушуются...
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Приговор от Воланда

Российский восьмиклассник пырнул ножом учительницу алгебры - Цензор.НЕТ 3738

«Советский союз совершил ужасное дело: похоже, за время своей истории он истребил почти всех, кто мог бы воспринять свободу. Последний всплеск сопротивления - Новочеркасский бунт при Хрущёве. Когда потом появился шанс на свободу, воспользоваться им было уже некому. Воля к свободе осталась в Украине, в Прибалтике, в Грузии. Но не у нас, не у русских. У нас качество населения низведено ниже плинтуса. Оно не идёт ни в какое сравнение со сталинскими временами. Ибо тогда система всё-таки преодолевала сопротивление, с нею всё-таки боролись. Были крестьянские восстания, потом были власовцы. Был огромный пласт людей, ненавидящих Сталина и совок вообще. Недаром системе требовался ГУЛАГ. Сейчас он не нужен. ЭТОТ народ любит вождя и без ГУЛАГа. Страшное дело - рабство из-под палки. Но ещё страшнее - рабство без палки. Страшен совок в ватнике. Но страшнее совок на иномарке, в импортных шмотках, отдыхающий в Европе и притом ненавидящий Запад. Помнится, при совке власть обязывала хозяев личных домов вывешивать по праздникам красный флаг. Не вывесишь - будут неприятности. Сейчас никто никого не принуждает цеплять «колорадскую» ленточку на свой личный автомобиль - но цепляют все, сами цепляют, не замечая, как двусмысленно и даже комично этот круглогодичный «символ победы» выглядит на «мерседесе» или «фольксвагене».
Этот нынешний добровольный неосталинизм, добровольный отказ от возможности быть свободным - гораздо страшнее атмосферы 30-х годов. Он знаменует полную деградацию, возможно, уже необратимую. Это вырождение как следствие мощнейшей антиселекции, отрицательной калибровки. В великом русском языке есть слово «люди» и слово «ублюдки». Как видите, они вроде бы созвучны, похожи друг на друга. Однако значение этих слов совсем разное. И корни разные - «люд» и «блуд» соответственно. Между этими двумя словами при всём их некотором созвучии - дистанция огромного размера. Такая же, как между русскими 30-х годов и нами, нынешними русскими. Там, в 30-х, были всё-таки люди.
Начало перестройки было ознаменовано появлением знакового фильма «Покаяние» Тенгиза Абуладзе. Собственно, перестроечная критика сталинизма началась с него. Главный смысл этого фильма был не воспринят, он показался тогда слишком радикальным и даже нигилистическим. Сын выкапывает из могилы труп отца-тирана и выбрасывает его с горы куда-то в мир - на ветер, на вечный позор. О, как тогда, в пору выхода фильма на экраны, многие клеймили эту яркую сцену, как оскорблялись ею! Фильм стал своего рода «проверкой на вшивость», проверкой готовности общества к переменам, к перерождению. Он нёс в себе послание, которое не было услышано: нас может спасти только радикальное отречение от скверны. Подобное тому, что совершила Восточная Европа. Но это не произошло. Покаяние - а именно в этом состояло послание фильма - не состоялось. Фильм, повторяю, не был услышан, и само это слово - покаяние - стало по большей части вызывать раздражение и озлобление, и чем дальше, тем сильнее.
Призывы к покаянию стали восприниматься как оскорбление национального и личного достоинства: «Кому, НАМ каяться?! Перед кем?? Да мы всех их спасли от фашизма!!». Сегодня тема покаяния, звучавшая в годы перестройки, окончательно перечёркнута великой темой «вставания с колен». Её венец - «Крымнаш». Законченный исторический цикл: от фильма «Покаяние» до фильма «Путь на родину». Мы вернулись-таки «на родину». Кто-то, вспоминая картину Абуладзе, сказал, что зловонный труп тирана теперь подобран и водружён на старый пьедестал. Не совсем так. Этот полуразложившийся труп наши современники притащили к себе домой и усадили за семейный стол. В его обществе пьют чай. С ним подобострастно беседуют, с ним советуются. И если у трупа вдруг отваливается голова, её с извинениями прилаживают на место.
Олег Басилашвили»
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Маладца, только надо было всю школу взорвать.
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Апять проклятые пиндосы-мерикосы насрали патриоту-расеянину в моСки))))
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жаль, хотя бы автомата у этого повстанца не было ..
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но это не кому не понять

Довольно типичный малый для нынешних маллеток. Хотя, если слушать русский реп, то можно и не такое учудить.
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Кацапы... Русский язык для них слишком сложный.
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Для них любой язык сложный.

Но, справедливости ради, надо сказать, что среди молодежи от 25 лет и ниже у нас тоже, в основном, неграмотность является нормой. Это результат того, что хомячки ничего, кроме соцсетей не читают.
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коли дивлюся на людей 50+ то й там я не бачу розуму. Хоча вчилися та виховувалися вони в "найкращій в світі" радянській школі. Тож, не варто тицяти в малолітніх. Мабуть це, генетика. Розумні їдуть далі на Захід, а чим далі на схід, тип "особливіше" народ.
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А люди 60+ заряджали воду перед телевізором.
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Ото ж. Я не кажу що, від 20 до 50 кращі. Генетика.
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я помітив,що там всі з такими помилками пишуть-безграмотність страшенна
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Причому конфлікта з вчителем російської мови у нього не було. Лише алгебра діставала.
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наши малолетки то же все на этой кацапской гадости сидят ..
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Ну не все, а только те, у кого родители дебилы.
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Та не, какой там реп, оно на блатном шансоне "воспитано". Ручку "пики" тряпкой обмотал, ну типа что бы пальцы не оставить, про ДНК уроки прокурил в туалете. Російський восьмикласник ударив ножем вчительку алгебри - Цензор.НЕТ 694 И чисто по понятиям за Леру вписался. Там уже лечить бесполезно, только живительная эвтаназия их спасет. Російський восьмикласник ударив ножем вчительку алгебри - Цензор.НЕТ 694
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Я вчера на работу ехал в такси "Болт" (в Убере та же хрень).
За рулем был отсос лет 18-20.
Мало того, что он не знает Киева и встрял во все возможные пробки (и я вместо 45 минут ехал 1,5 часа), так я еще полдороги "наслаждался" не то репом, не то хипхопом кацапским.
Так шо я уже знаю, о чем говорю.
Основной лейтмотив всех песен - серость, убогость, ты ушла, Москва далеко, Москва тебя сожрет, мне хреново, а ведь я за тебя готов топить на красный.
И все это приправлено йоу, йей, ракамакафо, итсмайлайф форева, клоузйорайз, тэйкмайхот.
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Почитал я про эту платформу. Что-то не нравится мне она:
- Первое по популярности приложение для путешествий в Кении и Нигерии, и второе место для путешествий в ЮАР.
- Лидирующая платформа для поездок в Африке в 2018 году.

И, кстати, попросить выключить разве нельзя?
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Ты про "Болт"?
Платформа, по-моему, эстонская. Не лучше и не хуже любой другой онлайн-фриланс системы такси.

Просить выключить можно. И даже выйти из машины можно. Но я потому и ехал в такси на работу, что был болен, мне было крайне хреново, а работу делать надо. Поэтому сидел в полудреме, борясь с тошнотой и головокружением и слушал эту херню.
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Вызывайте "Гепард" или "Элит" - приедет трезвый киевлянин.

А если хотите шоб было втрое дешевле - будте готовы шо может прихать понаехавший наркоман.
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Тебе надо в камеди))).
Судя по всему ты очень старый.
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Без разницы - рэп - это такая же субкультура социальных отбросов что и кацапский шансон - разве что чуть помолодежнее.
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А что надо слушать ??
Моцарта или Бетховена ??
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Кстати... не плохой кандитат на роль мясца для Сирии...
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ты не сравнивай говно с Европой.
какой "юген" то?
Юнферма разве шо
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це гандон мільчаков.
на руках цього *********** багато крові наших хлопців
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Свастику можно и на корову налепить.

Каким боком рязанский ушлепок к Кригсмарин?
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Та не. Какраз скорее рабоче-крестьянской РККА.

Но хочется ж причастности к великому...
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а хіба між ними є різниця? Хіба що, відрізняються людоїдом, якому вони служили.
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Есть.
Нацисты не были интернационалистами и действовали в интересах своей нации, в отличии от.
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Мне у них недавнее больше понравилось, когда гармонист убил кувалдой, не оценившего его исполнительские способности, слушателя.
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Патамушта она была биндера недобитая и заставляла скрепоносца учить теоремы гейрапейских математиков!!
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Это был самый спокойный😃 ждем когда буйные разбушуются...
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Буйні молотять один другого та слабіших. Цей просто інтелектуал і зрозумів причину всіх негараздів. Радянська освіта калічить людей.
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задрот чертов.
то ли дело те типы, что с автоматами приходят и т.п. - а еще Харриса цитирует.

Слабак.

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Училку... да... плохо учила, без жервт обошлось.
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Училка небось сказала, что земля круглая, а не плоская. Поделом ей. А правильному пацану - орден от Патриарха.
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Сралин разрешал чет от 13-ти лет расстреливать, а этот просто через 5 лет выйдет с зоны и запишется в "Вагнер". Либо просто сейчас запишут. Будет там ошметки уродов на Сирии подметать после ударов турок. Требуются же уборщики))) Плюс собачки местные рады - жри вволю, просто металл из ошметков выплевывай, ну, как псины делают смешно когда чет плохое едят Российский восьмиклассник пырнул ножом учительницу алгебры - Цензор.НЕТ 5523
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Хорошо на рассие...Похоже,что его заставили,у них же там АУЕ. Зато алгебры не-бу-дет!
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Нашел самого большого врага своей жизни - учителя.

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а что если она не столько учила, сколько унижала ученика и отыгрывалась на нем за свои проблемы, но немножко не расчитала?
У меня была учительница, земля ей пухом, ее все любили, никого никогда не воспитывала и не отчитывала. Выйдешь, что-то спросит, помолчишь, она говорит "Ну, хорошо, отлично, садитесь, вам "два" Я скажу, ее предмет учили лучше, чем у другой, которая морали читала за невыученный урок. Вот такие парадоксы
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Ну, результат діяльності вчителів проявляється не одразу, іноді десятиліття в скалічених душах тліє вогонь. І не сільно плачте за вчителями бо, якраз вони організовують вибори і перемогу ************.
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А вот некуй парашников учить дальше
букваря и таблицы умножения(до пяти!)!!
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скрепы не пропьешь.. Клим Чугункин...
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Скрепная ненависть юного пролетария к интеллигенции.
"Опираться на интеллигенцию мы не будем никогда, а будем опираться только на авангард пролетариата" (Ленин)
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Своє життя він вже запрограмував. Буде недовгим і переважно на нарах.
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Так сказать - загнал "скрепу" математичке под ребра..
Мертвотворящая скрепа.
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и вот в это гавнище зебилоросы нас хотят втянуть Российский восьмиклассник пырнул ножом учительницу алгебры - Цензор.НЕТ 1033
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Зачем нож???

Ствол нужен, парашенец, ствол! Взял и пошел, пошел, пошел!
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Приговор от Воланда

Российский восьмиклассник пырнул ножом учительницу алгебры - Цензор.НЕТ 3738

«Советский союз совершил ужасное дело: похоже, за время своей истории он истребил почти всех, кто мог бы воспринять свободу. Последний всплеск сопротивления - Новочеркасский бунт при Хрущёве. Когда потом появился шанс на свободу, воспользоваться им было уже некому. Воля к свободе осталась в Украине, в Прибалтике, в Грузии. Но не у нас, не у русских. У нас качество населения низведено ниже плинтуса. Оно не идёт ни в какое сравнение со сталинскими временами. Ибо тогда система всё-таки преодолевала сопротивление, с нею всё-таки боролись. Были крестьянские восстания, потом были власовцы. Был огромный пласт людей, ненавидящих Сталина и совок вообще. Недаром системе требовался ГУЛАГ. Сейчас он не нужен. ЭТОТ народ любит вождя и без ГУЛАГа. Страшное дело - рабство из-под палки. Но ещё страшнее - рабство без палки. Страшен совок в ватнике. Но страшнее совок на иномарке, в импортных шмотках, отдыхающий в Европе и притом ненавидящий Запад. Помнится, при совке власть обязывала хозяев личных домов вывешивать по праздникам красный флаг. Не вывесишь - будут неприятности. Сейчас никто никого не принуждает цеплять «колорадскую» ленточку на свой личный автомобиль - но цепляют все, сами цепляют, не замечая, как двусмысленно и даже комично этот круглогодичный «символ победы» выглядит на «мерседесе» или «фольксвагене».
Этот нынешний добровольный неосталинизм, добровольный отказ от возможности быть свободным - гораздо страшнее атмосферы 30-х годов. Он знаменует полную деградацию, возможно, уже необратимую. Это вырождение как следствие мощнейшей антиселекции, отрицательной калибровки. В великом русском языке есть слово «люди» и слово «ублюдки». Как видите, они вроде бы созвучны, похожи друг на друга. Однако значение этих слов совсем разное. И корни разные - «люд» и «блуд» соответственно. Между этими двумя словами при всём их некотором созвучии - дистанция огромного размера. Такая же, как между русскими 30-х годов и нами, нынешними русскими. Там, в 30-х, были всё-таки люди.
Начало перестройки было ознаменовано появлением знакового фильма «Покаяние» Тенгиза Абуладзе. Собственно, перестроечная критика сталинизма началась с него. Главный смысл этого фильма был не воспринят, он показался тогда слишком радикальным и даже нигилистическим. Сын выкапывает из могилы труп отца-тирана и выбрасывает его с горы куда-то в мир - на ветер, на вечный позор. О, как тогда, в пору выхода фильма на экраны, многие клеймили эту яркую сцену, как оскорблялись ею! Фильм стал своего рода «проверкой на вшивость», проверкой готовности общества к переменам, к перерождению. Он нёс в себе послание, которое не было услышано: нас может спасти только радикальное отречение от скверны. Подобное тому, что совершила Восточная Европа. Но это не произошло. Покаяние - а именно в этом состояло послание фильма - не состоялось. Фильм, повторяю, не был услышан, и само это слово - покаяние - стало по большей части вызывать раздражение и озлобление, и чем дальше, тем сильнее.
Призывы к покаянию стали восприниматься как оскорбление национального и личного достоинства: «Кому, НАМ каяться?! Перед кем?? Да мы всех их спасли от фашизма!!». Сегодня тема покаяния, звучавшая в годы перестройки, окончательно перечёркнута великой темой «вставания с колен». Её венец - «Крымнаш». Законченный исторический цикл: от фильма «Покаяние» до фильма «Путь на родину». Мы вернулись-таки «на родину». Кто-то, вспоминая картину Абуладзе, сказал, что зловонный труп тирана теперь подобран и водружён на старый пьедестал. Не совсем так. Этот полуразложившийся труп наши современники притащили к себе домой и усадили за семейный стол. В его обществе пьют чай. С ним подобострастно беседуют, с ним советуются. И если у трупа вдруг отваливается голова, её с извинениями прилаживают на место.
Олег Басилашвили»
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значит на зоне будет как в родной школе.
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Вертушка, вахтеры, заборы, камеры - но захотелось чуваку и всё, ничего не поможет.
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Осуществил мечту миллионов - пырнуть училку ножом.
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Обое рябое. Она - носитель "русского мира". Он - вполне усвоивший все постулаты "русского мира". Поделом обоим Російський восьмикласник ударив ножем вчительку алгебри - Цензор.НЕТ 286
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Нужно отдать кацапам должное, что бьют они своих обидчиков и врагов а не себя. У нас к сожалению толерастия зашкаливает
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ну да- их же все обижают- русофобия захватила весь мир
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нож похож на филетировочный. филе снять помешали.
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Что будет , когда у них начнется революция ?
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Не возможна там революция! Училку ножом или старуху-процентчищу топором - это не революция Ведь не твари дрожащие
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А ведь мог через несколько лет поехать защищать русский язык в Сирии (( А теперь вот в тюрьму пойдёт - минус один штык на нарассее
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Не пойдет он в тюрьму - несовершеннолетний и учительница выжила.
Так что - как раз кандидат на роль пушечного мяса - если такого психованного возьмут, конечно.
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Хоч якась користь від пропаганди захисту російськощелепних - учілка московської мови не постраждала у ульяновській різанині.
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Тільки у Сирії? А чому ти забула, що рузький йазик вони в Україні захищають? Тому що сама цей рузький йазик захищаєш?
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Не тупи. У нас его защищать ненужно, так как у нас все разговаривают так, как хотят и привыкли.
Я тебе уже что раз объясняла, что я думаю по этому поводу. Кацапам дарить ничего нельзя- в том числе ни русский язык, ни наши территории , ни наши моря, ничего!
А про Сирию , не обращай внимания, ты все равно не поймёшь , о чем я
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Ты пасматри какой важный курица! Російський восьмикласник ударив ножем вчительку алгебри - Цензор.НЕТ 6849

Тобі шкода подарувати рузький йазик кацапам? Ти будеш його захищати? ЗЕбіли зроблять його другим державним і ти подобрішаєш?
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Есть государственная мова и все. Вопрос закрыт. Сколько можно туда лезть и раскачивать. Найди себе уже другое занятие, защитница мовы якобы. Которую и без твоих визгов все любят и уважают. Задолбала.
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Маніпуляторша від диявола! У тебе сеструха у Німеччині є під ім'ям Лалала Лалалаловна?

Саме цікаве, що питання не закрито, бо саме твої Зебіли починають знову туди лізти та розгойдувати. Це ти майстерно з хворої голови на здорову перекладаєш. Задовбана життям та зебілізмом.
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Пырнул училку алгебры и смачно поиздевался над русским языком в твитере
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Його учілку московської мови я й сам би придушив.
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Какой хороший мальчик. Только лучше не учителей, а чиновников российских
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Вчителя, як раз і є тими хто вселяє в дитячі мозги оту хрінь, яку висирають сєкєльови.
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Не спорю, но это все равно как собака кусающая палку которой ее бьют Не в палке проблема
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Странно что ульяновский мент в пикселе.... Разве у них не дубок?
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Я не скажу що, українські вчителі краще. Одна школа. Більшість з них вчилося за однією й тією ж програмою.
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Юний путінєц! Давайте, починайте вже кацапи самознищуватися, від вас стільки горя на цій планеті.
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