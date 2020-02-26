 Російський восьмикласник ударив ножем вчительку алгебри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Напад на педагога стався в Ульяновську, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Улпресса".

"Він зайшов до класу спокійно з ножем у руках, підійшов прямо до вчительки і штрикнув ножем. Вона відштовхувалася, але зазнала поранення. Потім він, виходячи з класу, кинув ніж на третій ряд, до кінця класу", - повідомив очевидець події.

"Цей учень був найспокійнішим", - додав інший школяр.

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На відео з камер спостереження видно, як підліток вибігає зі школи після нападу на вчительку.

Незабаром юнака затримали за місцем проживання. За фактом замаху на вбивство порушено кримінальну справу (за ч.3 ст.30, п. "і" ч.2 ст. 105 КК РФ).

"Наразі на місці працюють інспектори у справах неповнолітніх, співробітники слідчих і наглядових органів. Встановлюються всі обставини події. Підліток на обліку не перебував", - повідомили в регіональному управлінні МВС.

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У телеграм-каналі "ПП Ульяновськ" повідомили, що в учня був давній конфлікт із педагогом.

"Давній конфлікт із педагогом, плюс за хлопцем давно помічали психічну нестабільність. На тлі особистих переживань напав на вчительку, яка його нібито труїла", - пише "ПП Ульяновськ".

У профілі підлітка в соцмережах безліч фото американських і російських школярів, які вчинили напади на вчителів і однокласників. Останній статус учня містить цитату американського підлітка, який розстріляв учнів своєї школи, Еріка Харріса.





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