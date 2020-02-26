 Російський восьмикласник ударив ножем вчительку алгебри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Напад на педагога стався в Ульяновську, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Улпресса".
"Він зайшов до класу спокійно з ножем у руках, підійшов прямо до вчительки і штрикнув ножем. Вона відштовхувалася, але зазнала поранення. Потім він, виходячи з класу, кинув ніж на третій ряд, до кінця класу", - повідомив очевидець події.
"Цей учень був найспокійнішим", - додав інший школяр.
На відео з камер спостереження видно, як підліток вибігає зі школи після нападу на вчительку.
Незабаром юнака затримали за місцем проживання. За фактом замаху на вбивство порушено кримінальну справу (за ч.3 ст.30, п. "і" ч.2 ст. 105 КК РФ).
"Наразі на місці працюють інспектори у справах неповнолітніх, співробітники слідчих і наглядових органів. Встановлюються всі обставини події. Підліток на обліку не перебував", - повідомили в регіональному управлінні МВС.
У телеграм-каналі "ПП Ульяновськ" повідомили, що в учня був давній конфлікт із педагогом.
"Давній конфлікт із педагогом, плюс за хлопцем давно помічали психічну нестабільність. На тлі особистих переживань напав на вчительку, яка його нібито труїла", - пише "ПП Ульяновськ".
У профілі підлітка в соцмережах безліч фото американських і російських школярів, які вчинили напади на вчителів і однокласників. Останній статус учня містить цитату американського підлітка, який розстріляв учнів своєї школи, Еріка Харріса.
Довольно типичный малый для нынешних маллеток. Хотя, если слушать русский реп, то можно и не такое учудить.
Но, справедливости ради, надо сказать, что среди молодежи от 25 лет и ниже у нас тоже, в основном, неграмотность является нормой. Это результат того, что хомячки ничего, кроме соцсетей не читают.
За рулем был отсос лет 18-20.
Мало того, что он не знает Киева и встрял во все возможные пробки (и я вместо 45 минут ехал 1,5 часа), так я еще полдороги "наслаждался" не то репом, не то хипхопом кацапским.
Так шо я уже знаю, о чем говорю.
Основной лейтмотив всех песен - серость, убогость, ты ушла, Москва далеко, Москва тебя сожрет, мне хреново, а ведь я за тебя готов топить на красный.
И все это приправлено йоу, йей, ракамакафо, итсмайлайф форева, клоузйорайз, тэйкмайхот.
- Первое по популярности приложение для путешествий в Кении и Нигерии, и второе место для путешествий в ЮАР.
- Лидирующая платформа для поездок в Африке в 2018 году.
И, кстати, попросить выключить разве нельзя?
Платформа, по-моему, эстонская. Не лучше и не хуже любой другой онлайн-фриланс системы такси.
Просить выключить можно. И даже выйти из машины можно. Но я потому и ехал в такси на работу, что был болен, мне было крайне хреново, а работу делать надо. Поэтому сидел в полудреме, борясь с тошнотой и головокружением и слушал эту херню.
А если хотите шоб было втрое дешевле - будте готовы шо может прихать понаехавший наркоман.
Судя по всему ты очень старый.
Моцарта или Бетховена ??
какой "юген" то?
Юнферма разве шо
на руках цього *********** багато крові наших хлопців
Каким боком рязанский ушлепок к Кригсмарин?
Но хочется ж причастности к великому...
Нацисты не были интернационалистами и действовали в интересах своей нации, в отличии от.
то ли дело те типы, что с автоматами приходят и т.п. - а еще Харриса цитирует.
Слабак.
У меня была учительница, земля ей пухом, ее все любили, никого никогда не воспитывала и не отчитывала. Выйдешь, что-то спросит, помолчишь, она говорит "Ну, хорошо, отлично, садитесь, вам "два" Я скажу, ее предмет учили лучше, чем у другой, которая морали читала за невыученный урок. Вот такие парадоксы
букваря и таблицы умножения(до пяти!)!!
"Опираться на интеллигенцию мы не будем никогда, а будем опираться только на авангард пролетариата" (Ленин)
Мертвотворящая скрепа.
Ствол нужен, парашенец, ствол! Взял и пошел, пошел, пошел!
«Советский союз совершил ужасное дело: похоже, за время своей истории он истребил почти всех, кто мог бы воспринять свободу. Последний всплеск сопротивления - Новочеркасский бунт при Хрущёве. Когда потом появился шанс на свободу, воспользоваться им было уже некому. Воля к свободе осталась в Украине, в Прибалтике, в Грузии. Но не у нас, не у русских. У нас качество населения низведено ниже плинтуса. Оно не идёт ни в какое сравнение со сталинскими временами. Ибо тогда система всё-таки преодолевала сопротивление, с нею всё-таки боролись. Были крестьянские восстания, потом были власовцы. Был огромный пласт людей, ненавидящих Сталина и совок вообще. Недаром системе требовался ГУЛАГ. Сейчас он не нужен. ЭТОТ народ любит вождя и без ГУЛАГа. Страшное дело - рабство из-под палки. Но ещё страшнее - рабство без палки. Страшен совок в ватнике. Но страшнее совок на иномарке, в импортных шмотках, отдыхающий в Европе и притом ненавидящий Запад. Помнится, при совке власть обязывала хозяев личных домов вывешивать по праздникам красный флаг. Не вывесишь - будут неприятности. Сейчас никто никого не принуждает цеплять «колорадскую» ленточку на свой личный автомобиль - но цепляют все, сами цепляют, не замечая, как двусмысленно и даже комично этот круглогодичный «символ победы» выглядит на «мерседесе» или «фольксвагене».
Этот нынешний добровольный неосталинизм, добровольный отказ от возможности быть свободным - гораздо страшнее атмосферы 30-х годов. Он знаменует полную деградацию, возможно, уже необратимую. Это вырождение как следствие мощнейшей антиселекции, отрицательной калибровки. В великом русском языке есть слово «люди» и слово «ублюдки». Как видите, они вроде бы созвучны, похожи друг на друга. Однако значение этих слов совсем разное. И корни разные - «люд» и «блуд» соответственно. Между этими двумя словами при всём их некотором созвучии - дистанция огромного размера. Такая же, как между русскими 30-х годов и нами, нынешними русскими. Там, в 30-х, были всё-таки люди.
Начало перестройки было ознаменовано появлением знакового фильма «Покаяние» Тенгиза Абуладзе. Собственно, перестроечная критика сталинизма началась с него. Главный смысл этого фильма был не воспринят, он показался тогда слишком радикальным и даже нигилистическим. Сын выкапывает из могилы труп отца-тирана и выбрасывает его с горы куда-то в мир - на ветер, на вечный позор. О, как тогда, в пору выхода фильма на экраны, многие клеймили эту яркую сцену, как оскорблялись ею! Фильм стал своего рода «проверкой на вшивость», проверкой готовности общества к переменам, к перерождению. Он нёс в себе послание, которое не было услышано: нас может спасти только радикальное отречение от скверны. Подобное тому, что совершила Восточная Европа. Но это не произошло. Покаяние - а именно в этом состояло послание фильма - не состоялось. Фильм, повторяю, не был услышан, и само это слово - покаяние - стало по большей части вызывать раздражение и озлобление, и чем дальше, тем сильнее.
Призывы к покаянию стали восприниматься как оскорбление национального и личного достоинства: «Кому, НАМ каяться?! Перед кем?? Да мы всех их спасли от фашизма!!». Сегодня тема покаяния, звучавшая в годы перестройки, окончательно перечёркнута великой темой «вставания с колен». Её венец - «Крымнаш». Законченный исторический цикл: от фильма «Покаяние» до фильма «Путь на родину». Мы вернулись-таки «на родину». Кто-то, вспоминая картину Абуладзе, сказал, что зловонный труп тирана теперь подобран и водружён на старый пьедестал. Не совсем так. Этот полуразложившийся труп наши современники притащили к себе домой и усадили за семейный стол. В его обществе пьют чай. С ним подобострастно беседуют, с ним советуются. И если у трупа вдруг отваливается голова, её с извинениями прилаживают на место.
Олег Басилашвили»
Так что - как раз кандидат на роль пушечного мяса - если такого психованного возьмут, конечно.
Я тебе уже что раз объясняла, что я думаю по этому поводу. Кацапам дарить ничего нельзя- в том числе ни русский язык, ни наши территории , ни наши моря, ничего!
А про Сирию , не обращай внимания, ты все равно не поймёшь , о чем я
Тобі шкода подарувати рузький йазик кацапам? Ти будеш його захищати? ЗЕбіли зроблять його другим державним і ти подобрішаєш?
Саме цікаве, що питання не закрито, бо саме твої Зебіли починають знову туди лізти та розгойдувати. Це ти майстерно з хворої голови на здорову перекладаєш. Задовбана життям та зебілізмом.