 Чоловік вчинив самопідпал біля Офісу президента в Києві. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вогонь на чоловікові швидко загасили поліцейські і перехожі. У мережі з'явився відеозапис події.
14843 177
Біля Офісу Президента на Банковій відзначили День провокатора. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Під час мітингу залізничників біля Офісу президента померла жінка
Чоловік убив дружину через розлучення і намагався вчинити самогубство у Києві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Чоловікові, який "замінував" Офіс президента повідомлено про підозру, - прокуратура
У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
+32
ось такого точно при Порошенко не було
+26
Никакого Майдана не будет. Быдло должно свой выбор отстрадать до конца.
+20
При Поросяті прохід до АП був закритий.
Даже в соборе св.Петра...))) чмо и очкошник...
Это приговор наркоманской тваре
При Порохе точно такой х.. не было
-чаво таво?
- не пиши больше ничего на ЦН!
-чавойто мне не писать,епта?
-потому что у тебя мозг размером с горошину, тупо лей бетон и стяжки....
Якщо це людина доведена до відчаю, то на ньому не буде захисного костюму, а якщо каскадер - то костюм буде. Сподіваюсь, що цей піроман виживе, може тоді він і розповість правду, якщо не залякають.
уже немного прояснилось
и хотелось бы услышать, что по этому поводу скажет Бубочка.....
Ты мил человек явно русский...
Так как меряешь все по себе...
Русские имеено чьих и есть.
Иванов...пренадлежащий помещику Ивану.
Петров...имущество Петра
Сидоров...холопина Сидора сменяная на собаку
журналіст розпитує вуйка:
-А що пан зараз палить?
- Ватру.
- а скільки вона кошує?
- двадцять копійок.
- А що пан буде палить, як ватра коштуватиме 40 копійок?
- також Ватру.
- А якщо Ватра буде коштувать 80 копійок, що пан буде палить?
- також Ватру.
А якщо Ватра коштуватиме карбованця?
- А тоді я буду палить сільраду.
Зеля, когда при тебе, аматоре-украинофобе, работают только: телефонное право, чорт-бакланов, аваков-диктатор, судейский беспредел..: решения проблем люди видят по разному..
Может это и есть цель этого нарко додика?
Людиною, яка намагалася себе спалити, виявився Олександр Леонідович Кулаков з села Новоіванівка, Білопільського району, Сумської області. Він пояснив журналістам Depo.ua, чому намагався заживо себе спалити.
"Я Олександр Леонідович Кулаков з села Новоіванівка, Білопільського району, Сумської області. Кругом безвладдя і корупція. У мене сільська рада разом з Держгеокадастром вкрали землю. Нам не дали її розпаювати, вкрали всі документи", - повідомив він.
"У мене сільська рада разом з Держгеокадастром вкрали землю. Нам не дали її розпаювати, вкрали всі документи" ну схоже на бред і провокацію. То він пай хоче чи проти продажу землі, яка перебуває в приватній власності. До чого тут це місце, цей демарш і цирк? Тай прізвище КулакОВ, який живе в Сумській області насторожує. Потрібно провести ретельну перевірку цього чоловіка та тієї історії мотиву, що він розказує. А вже потім робити остаточні висновки. Як на мене примітивна провокація.