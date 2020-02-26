EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  3103  13
Все про:Держприкордонслужба (2427) контрабанда (1098) наркотики (930) собаки (47)

 Пес прикордонників допоміг виявити майже 20 кг наркотиків у запасному колесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українця, який повертався на батьківщину з Польщі, зупинили в пункті пропуску "Грушів" у Львівській області.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

На авто відреагував службовий собака, сказано в повідомленні.

"В результаті перевірки прикордонники дістали з мікроавтобуса "Мерседес" запасне колесо. В ньому наш співвітчизник перевозив пакети з речовиною. Експрес-аналіз показав, що ця речовина, швидше за все, є канабісом", - повідомили в пресслужбі.

У повідомленні сказано, що всього було виявлено "майже 20 кг сіро-зеленої речовини".

Прикордонники повідомили про цей факт відповідні органи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Працівники авіакомпанії брали участь у схемі нелегального ввезення в Україну електротехніки і продавали її за підробленими документами, - СБУ

Пес прикордонників допоміг виявити майже 20 кг наркотиків у запасному колесі 01Пес прикордонників допоміг виявити майже 20 кг наркотиків у запасному колесі 02
Пес прикордонників допоміг виявити майже 20 кг наркотиків у запасному колесі 03Пес прикордонників допоміг виявити майже 20 кг наркотиків у запасному колесі 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177920
 
 
 Топ коментарі
 
Я уже вижу расстроеную морду кивы
 показати весь коментар
 
"Собаки могут быть настоящими друзьями, но кот никогда не сообщит полиции, где марихуана."
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"Собаки могут быть настоящими друзьями, но кот никогда не сообщит полиции, где марихуана."
 показати весь коментар
 
 
Чувак просто квартиру хотел в Украине купить, а его повязали.
 показати весь коментар
 
Что значит перевозил? Чувак купил запаску, ни сном, ни духом, а там вон что оказывается.. А остальные колёса не смотрели? Может там во всех такой подгон?
 показати весь коментар
 
 
А еще говорят собака - друг человека... Кинула чувака на товар и справилась
 показати весь коментар
 
 
Учись, гнусавый. Вот что значит дрессированный пес и сколько пользы от такого пса. А от тебя сколько? Правильно, нисколько. Один вред.
 показати весь коментар
 
А так и есть. Эта собака наркозависимая. Слышал в еду регулярно добавляют, поэтому собственно и лает.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору