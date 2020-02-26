 Пес прикордонників допоміг виявити майже 20 кг наркотиків у запасному колесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
На авто відреагував службовий собака, сказано в повідомленні.
"В результаті перевірки прикордонники дістали з мікроавтобуса "Мерседес" запасне колесо. В ньому наш співвітчизник перевозив пакети з речовиною. Експрес-аналіз показав, що ця речовина, швидше за все, є канабісом", - повідомили в пресслужбі.
У повідомленні сказано, що всього було виявлено "майже 20 кг сіро-зеленої речовини".
Прикордонники повідомили про цей факт відповідні органи.