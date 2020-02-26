 "Вони п#здять гроші американські", - слідчий ДБР Корецький доповідає Трубі про НСТУ. АУДІО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Трубу прорвало".

Запис датовано 14 серпня 2019 року.

"Він (Корецький. - Ред.) розповідає, що журналістів Національної суспільної телерадіокомпанії тривалий час прослуховують у межах справи якогось американського фонду. Обшуки, які Корецький припинив, відбулися через два тижні - 30 листопада 2019 року. Міжнародні організації назвали їх тиском на свободу слова", - йдеться в коментарі до запису.

Корецький: у нас така ситуація, яка називається Аласанія. Національна суспільна телерадіокомпанія. Знаєте про це? Зураб Аласанія.

Труба: Ну?

Корецький: Дивіться. У нас є провадження з СБУ. Там стоять НСРД. Двійки і вся херня.

Труба: Щодо чого?

Корецький: Щодо того, що вони п#здять гроші американські. Там є фонд на мільярд. "Суспільне".

Труба: Аласанія - це Аваков!

Корецький: Я не знаю, чи зараз. Ми раніше. Це все починалося раніше, Романе Михайловичу. Питання в чому. У нас на НСРД вони доволі... Я хочу побачити ці НСРД. Максим Резніченко планував на завтра обшук. Я відклав.

Труба: Скільки?

Корецький: Там нещасних вісім обшуків: у квартирі Аласанії. Дивіться, ось розстановка цих обшуків... Дивіться, є фонд при Національній державній телекомпанії. На цей фонд американці заводять гроші. А вони ці гроші крали.

Труба: Тут не про це йдеться. Тут ідеться про придбання якихось відеокамер.

Корецький: Я вам розповідаю. Це за бабки цього фонду все робиться. Вони п#здять на цьому. Тобто вони купують ці камери вдесятеро дорожче. І ми НСРД поставили. Там вмикаються певні розмови. Але я хочу НСРД сам послухати. Я тут операм не вірю. Розумієте?

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Там хоч одна слідча дія проводиться реально?": Труба, Іванова та Удовиченко пишуть пресреліз про обшуки на "Прямому". АУДIО

Як повідомлялося, 30 серпня до головного офісу "UA: Суспільне мовлення", телецентру "Олівець", прийшли з обшуком представники Державного бюро розслідувань у супроводі працівників СБУ. Також близько сьомої ранку з обшуком прийшли й до помешкання голови правління "UA: Суспільне мовлення" Зураба Аласанії та в оселі кількох інших працівників мовника.

Згодом ДБР повідомило, що слідчі дії проводяться в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливих протиправних дій службових осіб ПАТ "НСТУ", зокрема зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб.

Також читайте: Суд почав розгляд позову Богдана проти журналістів "Схем" і НСТУ

Пізніше Аласанія повідомив, що слідчі під час обшуку в його помешканні вилучили копії старих робочих документів і матеріали конференції Ради Європи зі стратегічного розвитку Суспільного.