 "Вони п#здять гроші американські", - слідчий ДБР Корецький доповідає Трубі про НСТУ. АУДІО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Трубу прорвало".
Запис датовано 14 серпня 2019 року.
"Він (Корецький. - Ред.) розповідає, що журналістів Національної суспільної телерадіокомпанії тривалий час прослуховують у межах справи якогось американського фонду. Обшуки, які Корецький припинив, відбулися через два тижні - 30 листопада 2019 року. Міжнародні організації назвали їх тиском на свободу слова", - йдеться в коментарі до запису.
Корецький: у нас така ситуація, яка називається Аласанія. Національна суспільна телерадіокомпанія. Знаєте про це? Зураб Аласанія.
Труба: Ну?
Корецький: Дивіться. У нас є провадження з СБУ. Там стоять НСРД. Двійки і вся херня.
Труба: Щодо чого?
Корецький: Щодо того, що вони п#здять гроші американські. Там є фонд на мільярд. "Суспільне".
Труба: Аласанія - це Аваков!
Корецький: Я не знаю, чи зараз. Ми раніше. Це все починалося раніше, Романе Михайловичу. Питання в чому. У нас на НСРД вони доволі... Я хочу побачити ці НСРД. Максим Резніченко планував на завтра обшук. Я відклав.
Труба: Скільки?
Корецький: Там нещасних вісім обшуків: у квартирі Аласанії. Дивіться, ось розстановка цих обшуків... Дивіться, є фонд при Національній державній телекомпанії. На цей фонд американці заводять гроші. А вони ці гроші крали.
Труба: Тут не про це йдеться. Тут ідеться про придбання якихось відеокамер.
Корецький: Я вам розповідаю. Це за бабки цього фонду все робиться. Вони п#здять на цьому. Тобто вони купують ці камери вдесятеро дорожче. І ми НСРД поставили. Там вмикаються певні розмови. Але я хочу НСРД сам послухати. Я тут операм не вірю. Розумієте?
Як повідомлялося, 30 серпня до головного офісу "UA: Суспільне мовлення", телецентру "Олівець", прийшли з обшуком представники Державного бюро розслідувань у супроводі працівників СБУ. Також близько сьомої ранку з обшуком прийшли й до помешкання голови правління "UA: Суспільне мовлення" Зураба Аласанії та в оселі кількох інших працівників мовника.
Згодом ДБР повідомило, що слідчі дії проводяться в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливих протиправних дій службових осіб ПАТ "НСТУ", зокрема зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб.
Пізніше Аласанія повідомив, що слідчі під час обшуку в його помешканні вилучили копії старих робочих документів і матеріали конференції Ради Європи зі стратегічного розвитку Суспільного.
Естественно, при закрытой закупке не сложно найти знакомого юрлицо, через которого закупить дороже с копейкой в карман...
Грант - американский, пусть у них голова болит! У этого ГДР мало проблем с украинскими деньгами? Так что вполне может быть политическая возня!
Вот отсюда и вылазит вся разница политики "Суспильного" при Порохе и сейчас. Что там Аласания когда-то рассказывал про показ мероприятий с участием президента?
все службы дырявые...
представляю какая фонотека у кацапни..