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 Події, Суспільство
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Все про:Аласанія (107) НСТУ (111) Труба (265) ДБР (911)

 "Вони п#здять гроші американські", - слідчий ДБР Корецький доповідає Трубі про НСТУ. АУДІО

У мережу потрапив запис розмови двох людей з голосами, як у слідчого ДБР Олега Корецького та ексглави ДБР Романа Труби. Вони обговорюють проведення обшуків у Національній суспільній телерадіокомпанії України нібито у зв'язку з розкраданням фінансової допомоги США під час закупівлі відеокамер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Трубу прорвало".

Запис датовано 14 серпня 2019 року.

"Він (Корецький. - Ред.) розповідає, що журналістів Національної суспільної телерадіокомпанії тривалий час прослуховують у межах справи якогось американського фонду. Обшуки, які Корецький припинив, відбулися через два тижні - 30 листопада 2019 року. Міжнародні організації назвали їх тиском на свободу слова", - йдеться в коментарі до запису.

Корецький: у нас така ситуація, яка називається Аласанія. Національна суспільна телерадіокомпанія. Знаєте про це? Зураб Аласанія.

Труба: Ну?

Корецький: Дивіться. У нас є провадження з СБУ. Там стоять НСРД. Двійки і вся херня.

Труба: Щодо чого?

Корецький: Щодо того, що вони п#здять гроші американські. Там є фонд на мільярд. "Суспільне".

Труба: Аласанія - це Аваков!

Корецький: Я не знаю, чи зараз. Ми раніше. Це все починалося раніше, Романе Михайловичу. Питання в чому. У нас на НСРД вони доволі... Я хочу побачити ці НСРД. Максим Резніченко планував на завтра обшук. Я відклав.

Труба: Скільки?

Корецький: Там нещасних вісім обшуків: у квартирі Аласанії. Дивіться, ось розстановка цих обшуків... Дивіться, є фонд при Національній державній телекомпанії. На цей фонд американці заводять гроші. А вони ці гроші крали.

Труба: Тут не про це йдеться. Тут ідеться про придбання якихось відеокамер.

Корецький: Я вам розповідаю. Це за бабки цього фонду все робиться. Вони п#здять на цьому. Тобто вони купують ці камери вдесятеро дорожче. І ми НСРД поставили. Там вмикаються певні розмови. Але я хочу НСРД сам послухати. Я тут операм не вірю. Розумієте?

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Там хоч одна слідча дія проводиться реально?": Труба, Іванова та Удовиченко пишуть пресреліз про обшуки на "Прямому". АУДIО

Як повідомлялося, 30 серпня до головного офісу "UA: Суспільне мовлення", телецентру "Олівець", прийшли з обшуком представники Державного бюро розслідувань у супроводі працівників СБУ. Також близько сьомої ранку з обшуком прийшли й до помешкання голови правління "UA: Суспільне мовлення" Зураба Аласанії та в оселі кількох інших працівників мовника.

Згодом ДБР повідомило, що слідчі дії проводяться в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливих протиправних дій службових осіб ПАТ "НСТУ", зокрема зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб.

Також читайте: Суд почав розгляд позову Богдана проти журналістів "Схем" і НСТУ

Пізніше Аласанія повідомив, що слідчі під час обшуку в його помешканні вилучили копії старих робочих документів і матеріали конференції Ради Європи зі стратегічного розвитку Суспільного.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177919
 
 
 Топ коментарі
 
Тут в чому справа? Справа в тому, що когось задушила жаба. Американські гроші і їхній рух пильнують відповідні американські структури. Я особисто сумніваюся, що їх хтось може вкрасти, не попавшись фінансовій розвідці. Тому краще від самих американців тут ніхто нічого не знає. Звідси питання - яким чином ДБР до американських грошей? ДБР вже працює на американців? Чому б їм не зайнятися грошима українського б'юджету? Чи українські гроші вже ніхто не краде?
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Так это и так ясно, раньше крали русские деньги, а теперь НАШИ.
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свидетель из фрязино явно постарел ))
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если до сих пор такие матёрые крысы как потрох, тюлька,.. имеют поддержку на выборах.. значит что у на в народе крысячничество к сожалению это всё ещё норма.
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Позеленеть, стать раком перед ху..лом и отдать денюшку бене? Это в лучшую сторону?
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Надейка, у тебя ощущается легкость мысли в голове...
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Потрох- это в фсбшной методичке так написано ?
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А про что, собственно, шум?
Естественно, при закрытой закупке не сложно найти знакомого юрлицо, через которого закупить дороже с копейкой в карман...
Грант - американский, пусть у них голова болит! У этого ГДР мало проблем с украинскими деньгами? Так что вполне может быть политическая возня!
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Тут в чому справа? Справа в тому, що когось задушила жаба. Американські гроші і їхній рух пильнують відповідні американські структури. Я особисто сумніваюся, що їх хтось може вкрасти, не попавшись фінансовій розвідці. Тому краще від самих американців тут ніхто нічого не знає. Звідси питання - яким чином ДБР до американських грошей? ДБР вже працює на американців? Чому б їм не зайнятися грошима українського б'юджету? Чи українські гроші вже ніхто не краде?
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А Трубу все пишут. Можно состряпать сайтец - аудиоспектакли онлайн (бесплатно). Во клоуны "Вони п#здять гроші американські", - слідчий ДБР Корецький доповідає Трубі про НСТУ - Цензор.НЕТ 3496
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Ключевая фраза -- "Труба: Аласания - это Аваков!"
Вот отсюда и вылазит вся разница политики "Суспильного" при Порохе и сейчас. Что там Аласания когда-то рассказывал про показ мероприятий с участием президента?
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С какой наглостью и беззаботностью продолжают воровать. Это государство не имеет будущего. Болезнь слишком зашла далеко. Новый суспильный договор или распад.
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у них у всех микрофоны в очке прмстроены???
все службы дырявые...
представляю какая фонотека у кацапни..
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