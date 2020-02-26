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Все про:Крим (8803) окупація (2184) Росія (26548) Чубаров (410) кримські татари (1516)

 Усі нещастя у Крим приходять з Москви, - Чубаров. ВIДЕО

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров згадав події 2014 року під час окупації Криму Росією.

Рефат Чубаров розповідає про те, як він намагався зупинити проведення "сесії" Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року, каже, що кримські татари "були монолітні в неприйнятті окупації", і пояснює, чому хотів би повернути час назад, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

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"Ми завжди знаємо, що всі нещастя в Крим і трагедії над нашим народом приходять з Півночі - з Москви", - заявив Чубаров.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177910
 
   
 Топ коментарі
 
Зеля посилює наше нещастя, яке пхається з росії.
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Московія взагалі зайва країна на мапі.
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Зеля посилює наше нещастя, яке пхається з росії.
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1 - Ждун
2 - Ждун, переболевший коронавирусом ?
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Почему новая власть не поставит такой ультиматум: мы воду в Крым бесплатно, вы нам газ и нефть бесплатно, помоему справделивый бартер земными ресурсами
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Московія взагалі зайва країна на мапі.
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А я читал,шо США отгорожена забором з Китаем,ну как з Мексикой.
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нужно было не харчи нашим войнам через забор передавать
а за оружие браться..
гитлера встретили
и путина тоже
как захватывать поля возле симфа для своих саклей - то все с обрезами
а как ***** пришло - всрались
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чубарек то красава, не пойму тока почему крим променял двадцать годов украинского щастья на 5 лет расейских бед
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Это когда новый паспорт принял а оккупацию в себе нет
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Як так сталось,шо всі кримські татари отримали росіянське громадянство?
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проблема, что у нас очень вольготно чувствует себя только русский национализм...в Крыму перепутали русский национализм с демократией...там где русский национализм нет места демократии ЗЕ- должен выучить эту аксиому
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Мене дуже бісить, коли люди, які були при владі стільки років, говорять - ми тоді не думали, що росія вторгнеться соїми військами і так себе поведе. Так і цинічний порох казав в одному з перших своїх інтервю після анексії Криму та розпалювання війни на Сході України. Вони не думали!!! Роками грабували, обезкровлювали державу з середини, ослаблювали її державні інститути і НЕ ДУМАЛИ!!! А тут бац! І такий нежданчик. Ви в це вірете?! Якщо так, то ви рідкісні дебіли або агенти ворога, які роками виконували його дерективи. А чому я звичайний - не звичайний громадянин, це прекрасно знав та розумів це тоді, що так буде і аналізуючи зараз реальний стан справ, ментальність наших людей і помилки минулої сумної історії знаю, що буде далі. А ви й далі НЕ ДУМАЄТЕ і робите все щоб остаточно зруйнувати державність і в черговий раз стати рабами.
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