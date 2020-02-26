 Усі нещастя у Крим приходять з Москви, - Чубаров. ВIДЕО

Рефат Чубаров розповідає про те, як він намагався зупинити проведення "сесії" Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року, каже, що кримські татари "були монолітні в неприйнятті окупації", і пояснює, чому хотів би повернути час назад, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

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"Ми завжди знаємо, що всі нещастя в Крим і трагедії над нашим народом приходять з Півночі - з Москви", - заявив Чубаров.