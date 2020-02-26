 У російському Саратові двоє 14-річних підлітків планували через помсту напасти на школу і вбити 40 осіб. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету", про це повідомили в російській ФСБ.

У ФСБ зазначили, що підлітки перебували "в різних інтернет-спільнотах, що пропагують ідеологію масових убивств і суїциду".

Підлітків затримано на території одного із закинутих бомбосховищ, де вони зберігали в схованці обріз мисливської рушниці", - розповіли в спецслужбі, додавши, що затримані планували використати саморобні запалювальні суміші, рецепти яких знайшли в інтернеті.

На відео, яке опублікувала ФСБ, затримані заявили, що планували з помсти напасти на школу в травні 2020 року і вбити приблизно 40 осіб.

Про це говорить співучасник на допиті, відеозапис якого поширив Центр громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ.

"Мені байдуже. Ігор приблизно розраховував на 40 осіб", - сказав один з підлітків, відповідаючи на запитання, яку кількість людей планувалося вбити.

За словами підлітка, він зацікавився ідеологією масових убивств у школах рік тому.

Оперативно-розшукові заходи та слідчі дії тривають.

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Зазначається, що Слідчий комітет у Саратовській області завів кримінальну справу щодо приготування до вчинення групою осіб вбивства двох і більше осіб.

Минулого тижня ФСБ відзвітувала про запобігання двом терактам, які готували послідовники керченського стрільця. Незабаром двох підлітків 15 і 16 років заарештували у справі про підготовку терактів за те, що вони "розробили плани збройних нападів", вели в соцмережах і месенджерах "групи смерті" і "схиляли користувачів до аналогічних злочинів".

Нагадаємо, 17 жовтня 2018 року вдень у політехнічному коледжі в Керчі стався підрив бомби, начиненої металевими предметами. Загинула 21 людина, включно зі стрільцем, постраждало ще близько 70 осіб

Згідно з версією Слідчого комітету РФ, перед цим студент 4-го курсу коледжу відкрив стрілянину, а пізніше вчинив самогубство.

Російське слідство порушило кримінальну справу за статтею "теракт", а потім перекваліфікувала на статтю "умисне вбивство".

Слідчі з'ясували, що Росляков почав готуватися до злочину понад півтора року тому - в січні 2017 року. Зокрема, 76-річна Галина Рослякова розповіла, що онук прийшов, щоб узяти свої дитячі знімки. Після цього з дому зникли 20 тисяч рублів, які вона відкладала на похорон.