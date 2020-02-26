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Все про:діти (1840) напад (703) Саратов (4) теракт (720) школа (804)

 У російському Саратові двоє 14-річних підлітків планували через помсту напасти на школу і вбити 40 осіб. ВIДЕО

ФСБ затримала в Саратові двох 14-річних підлітків, які збиралися здійснити збройний напад на школу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новую газету", про це повідомили в російській ФСБ.

У ФСБ зазначили, що підлітки перебували "в різних інтернет-спільнотах, що пропагують ідеологію масових убивств і суїциду".

Підлітків затримано на території одного із закинутих бомбосховищ, де вони зберігали в схованці обріз мисливської рушниці", - розповіли в спецслужбі, додавши, що затримані планували використати саморобні запалювальні суміші, рецепти яких знайшли в інтернеті.

На відео, яке опублікувала ФСБ, затримані заявили, що планували з помсти напасти на школу в травні 2020 року і вбити приблизно 40 осіб.

Про це говорить співучасник на допиті, відеозапис якого поширив Центр громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ.

"Мені байдуже. Ігор приблизно розраховував на 40 осіб", - сказав один з підлітків, відповідаючи на запитання, яку кількість людей планувалося вбити.

За словами підлітка, він зацікавився ідеологією масових убивств у школах рік тому.

Оперативно-розшукові заходи та слідчі дії тривають.

Також читайте: ФСБ в окупованому Криму заарештувало двох підлітків - у них знайдено вибухівку і вони планували підірвати школу

Зазначається, що Слідчий комітет у Саратовській області завів кримінальну справу щодо приготування до вчинення групою осіб вбивства двох і більше осіб.

Минулого тижня ФСБ відзвітувала про запобігання двом терактам, які готували послідовники керченського стрільця. Незабаром двох підлітків 15 і 16 років заарештували у справі про підготовку терактів за те, що вони "розробили плани збройних нападів", вели в соцмережах і месенджерах "групи смерті" і "схиляли користувачів до аналогічних злочинів".

Нагадаємо, 17 жовтня 2018 року вдень у політехнічному коледжі в Керчі стався підрив бомби, начиненої металевими предметами. Загинула 21 людина, включно зі стрільцем, постраждало ще близько 70 осіб

Згідно з версією Слідчого комітету РФ, перед цим студент 4-го курсу коледжу відкрив стрілянину, а пізніше вчинив самогубство.

Російське слідство порушило кримінальну справу за статтею "теракт", а потім перекваліфікувала на статтю "умисне вбивство".

Слідчі з'ясували, що Росляков почав готуватися до злочину понад півтора року тому - в січні 2017 року. Зокрема, 76-річна Галина Рослякова розповіла, що онук прийшов, щоб узяти свої дитячі знімки. Після цього з дому зникли 20 тисяч рублів, які вона відкладала на похорон.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177906
 
 
 Топ коментарі
 
Их нравы: хуйло наградило п.-актрису за "вклад в православное искусство". Скрепно и духовно, чё)))

В засРашке грамоты администрации президента РФ удостоили Елену Михайлову, которая снимается в фильмах для взрослых.

В российском Саратове двое 14-летних подростков планировали из мести напасть на школу и убить 40 человек - Цензор.НЕТ 8939

Кацапка, известная под псевдонимом Nimfa Viola, получила грамоту «за вклад в православное искусство».
Сообщается, что фото с грамотой Елена Михайлова разместила в социальных сетях.
Порноактриса известна своими роликами в категориях Milf и Mature.
При этом, женщина состоит в браке и воспитывает взрослых сыновей.
Кроме того, Михайлова позиционирует себя как православная верующая, а также - мастер-ювелир.
В самой грамоте написано: «За вклад в православное искусство».
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Руцкий мир во всей красе-- скрепы прут со всех щелей !!!
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жаль...
жаль шо поймали
а могли кацапских личинок почикать...
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жаль...
жаль шо поймали
а могли кацапских личинок почикать...
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Руцкий мир во всей красе-- скрепы прут со всех щелей !!!
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да нет в России таких потенциальных Зомби ненавистных для людей учат в Суворовский учебках и Нахимовских военных вузах а потом эти ушлебки шастают по границе Донбасса и Крыма...
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да...…. парни, надо было быстрее действовать!
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Молодці !
В Сирії ж убивають дітей , чому на своїх не потренуватись...
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А ми тут всі сміємося з перлів про те, що будуть бомбувати Саратов. А воно, виявляється, не така вже й неправда...
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В оригинале говорилось о бомбежке Воронежа. Но разницы действительно нет.
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Их нравы: ***** наградило п.-актрису за "вклад в православное искусство". Скрепно и духовно, чё)))

В засРашке грамоты администрации президента РФ удостоили Елену Михайлову, которая снимается в фильмах для взрослых.

В российском Саратове двое 14-летних подростков планировали из мести напасть на школу и убить 40 человек - Цензор.НЕТ 8939

Кацапка, известная под псевдонимом Nimfa Viola, получила грамоту «за вклад в православное искусство».
Сообщается, что фото с грамотой Елена Михайлова разместила в социальных сетях.
Порноактриса известна своими роликами в категориях Milf и Mature.
При этом, женщина состоит в браке и воспитывает взрослых сыновей.
Кроме того, Михайлова позиционирует себя как православная верующая, а также - мастер-ювелир.
В самой грамоте написано: «За вклад в православное искусство».
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а шо? если в младших классах твьорк пляшут...
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В ФСБ отметили, что подростки состояли "в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида". Источник: https://censor.net.ua/v3177906\\\\\\\\\\\\

В ФСБ отметили что в мешках с Рязани был сахар©
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Специфическое расстройство умов, как сказал Сурков.
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Пацанов использовали втемную , надо же работу показать, звания получить, должности, да и начальство похвалит, ведь и им что то достанется
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Будылку в зад, клемы к яйцам и на 20 лет в тюрьму. Награды, медали, звезды на погоны, большой банкет. Еще больше власти и бабок ФСБ. Два подростка с магнием и обрезом в сарае.
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Ех, біда то яка... Біда, що їх впіймали)
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