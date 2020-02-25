 Затримано групу шахраїв, які продавали на території України елітні автомобілі, взяті в оренду в країнах ЄС, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Злочинне угруповання орудувало на території України впродовж останніх кількох років. Організатором групи виявився 40-річний житель Закарпатської області. Разом зі спільниками він придумав план і налагодив схему махінацій, пов'язаних із автомобілями.

Учасники злочинної групи оформляли на себе і на підставних осіб, зокрема представників приватних вітчизняних та іноземних підприємців на території країн Євросоюзу (Польща, Нідерланди, Чехія тощо) договори довгострокової оренди - лізингу - на транспортні засоби. Згодом, використовуючи корумповані зв'язки у правоохоронних органах, зловмисники проводили ці автомобілі через митний контроль і реєстрували в сервісних центрах МВС України, де отримували свідоцтва і державні номерні знаки, а далі - реалізовували покупцям. Серед клієнтів автошахраїв - особи, необізнані про походження іномарки, так і ті, хто хотів придбати автомобіль VIP-класу за заниженою ціною, знаючи про злочинні шляхи постачання.

На рахунку аферистів 56 злочинних епізодів, скоєних за вказаною вище схемою, внаслідок чого завдано збитків більш ніж на 4 мільйони євро. Починаючи з 2017 року, зловмисники ошукали десятки іноземних організацій, які, не дочекавшись виплат по лізингу, повідомили про це в правоохоронні органи. Автомобілі було оголошено в міжнародний розшук.

Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 (шахрайство), ч.4 ст .28 ч.3, ч.4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч.4 ст.28 ч.3 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

25 лютого правоохоронці провели 80 санкціонованих обшуків на території Києва, Львова, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Львівської, Київської, Одеської, Рівненської та Херсонської областей. Вилучено документацію, банківські картки, 10 автомобілів еліт-класу, номерні державні знаки, готівку, зброю, патрони і наркотики. Крім того, у фігурантів групи вилучено по кілька закордонних паспортів.





Наразі затримано в порядку ст.208 КПК України організатора групи та чотирьох головних фігурантів, яким оголошено про підозру. Тривають слідчі дії. Крім того, внутрішня безпека Нацполіції перевіряє причетність до діяльності викритого угруповання співробітників правоохоронних органів, які могли бути їхніми спільниками.

Дивіться також: Банду викрадачів елітних автомобілів затримано на Київщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж