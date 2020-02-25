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 Затримано групу шахраїв, які продавали на території України елітні автомобілі, взяті в оренду в країнах ЄС, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали учасників групи, яка оформляла в лізинг автомобілі на території країн Європейського Союзу, переправляла їх через кордон України за підробленими документами, ставила на реєстрацію і потім збувала.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Затримано групу шахраїв, які продавали на території України елітні автомобілі, взяті в оренду в країнах ЄС, - Нацполіція 01

Злочинне угруповання орудувало на території України впродовж останніх кількох років. Організатором групи виявився 40-річний житель Закарпатської області. Разом зі спільниками він придумав план і налагодив схему махінацій, пов'язаних із автомобілями.

Учасники злочинної групи оформляли на себе і на підставних осіб, зокрема представників приватних вітчизняних та іноземних підприємців на території країн Євросоюзу (Польща, Нідерланди, Чехія тощо) договори довгострокової оренди - лізингу - на транспортні засоби. Згодом, використовуючи корумповані зв'язки у правоохоронних органах, зловмисники проводили ці автомобілі через митний контроль і реєстрували в сервісних центрах МВС України, де отримували свідоцтва і державні номерні знаки, а далі - реалізовували покупцям. Серед клієнтів автошахраїв - особи, необізнані про походження іномарки, так і ті, хто хотів придбати автомобіль VIP-класу за заниженою ціною, знаючи про злочинні шляхи постачання.

Затримано групу шахраїв, які продавали на території України елітні автомобілі, взяті в оренду в країнах ЄС, - Нацполіція 02

На рахунку аферистів 56 злочинних епізодів, скоєних за вказаною вище схемою, внаслідок чого завдано збитків більш ніж на 4 мільйони євро. Починаючи з 2017 року, зловмисники ошукали десятки іноземних організацій, які, не дочекавшись виплат по лізингу, повідомили про це в правоохоронні органи. Автомобілі було оголошено в міжнародний розшук.

Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 (шахрайство), ч.4 ст .28 ч.3, ч.4 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч.4 ст.28 ч.3 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Затримано групу шахраїв, які продавали на території України елітні автомобілі, взяті в оренду в країнах ЄС, - Нацполіція 03

25 лютого правоохоронці провели 80 санкціонованих обшуків на території Києва, Львова, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Львівської, Київської, Одеської, Рівненської та Херсонської областей. Вилучено документацію, банківські картки, 10 автомобілів еліт-класу, номерні державні знаки, готівку, зброю, патрони і наркотики. Крім того, у фігурантів групи вилучено по кілька закордонних паспортів.

Затримано групу шахраїв, які продавали на території України елітні автомобілі, взяті в оренду в країнах ЄС, - Нацполіція 04
Затримано групу шахраїв, які продавали на території України елітні автомобілі, взяті в оренду в країнах ЄС, - Нацполіція 05

Наразі затримано в порядку ст.208 КПК України організатора групи та чотирьох головних фігурантів, яким оголошено про підозру. Тривають слідчі дії. Крім того, внутрішня безпека Нацполіції перевіряє причетність до діяльності викритого угруповання співробітників правоохоронних органів, які могли бути їхніми спільниками.

Дивіться також: Банду викрадачів елітних автомобілів затримано на Київщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177841
 
 
 Топ коментарі
 
Опять виноват проклятый Порошенко с его таможней Задержана группа мошенников, продававших на территории Украины элитные автомобили, взятые в аренду в странах ЕС, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 540
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бідному дубінському - під.арастову не дістануться бібіські??
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і шо тепер заберуть вже придбані авто у нових власників Задержана группа мошенников, продававших на территории Украины элитные автомобили, взятые в аренду в странах ЕС, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5825
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Опять виноват проклятый Порошенко с его таможней Задержана группа мошенников, продававших на территории Украины элитные автомобили, взятые в аренду в странах ЕС, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 540
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От колии її засудять до максимального терміну покарання, (в чому я чомусь таки маю сумнів),тоді і розкажете.
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Держорганы ето и есть самая большая и развитая преступная группировка. К тому же самая опасная.
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а потім питають чому ніхто не хоче інвестції вкладати і в економічні союзи запрошувати - таможня поїла, мвд поїло, і ще кілька организацій покушали добре. тьфу.
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Кто то сомневался что ето были одни из самых ярых противников снижения растаможки, вместе с таможенниками Задержана группа мошенников, продававших на территории Украины элитные автомобили, взятые в аренду в странах ЕС, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7804
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бідному дубінському - під.арастову не дістануться бібіські??
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і шо тепер заберуть вже придбані авто у нових власників
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Нормальная растаможка не выгодна таким вот схемщикам. Откуда взялись евробляхи, как краденные машины можно легально продать...к эти таможенные падлы будут дрючит лишний раз за литр спиртного, а ворованные машины подделывать документы. Тьфу блин, мерзость какая
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интересно каким образом эти автомобили оформлялись там, ведь после лизинга его надо вернуть, либо заявить что "потерял/украли", причем заявить надо практически сразу, т.к. за лиз же надо платить раз в месяц/неделю и т.п, таким образом это под каждую машину надо было находить нового человека. Потом, лиз просто так не дадут, проверяют же кредитную историю, т.е. кому попало с улицы лиз на майбах не дадут. Но в целом молодцы - дали хорошую встряску системе и показали ее уязвимости.
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этой схеме 25 лет уже))
"растамаживают" бумаги
номера и тех паспорт передают почтой
таможня вносит в базу выезд авто
из страны
цепляют номера и едут в Украину
лиз платят еще 6 месяцев
машину показывают одну и ту же)
сколько раз в канаде сверяют вин номер?))
цена вопроса 5К$
нюансы есть
но схема работает и со страховочными тоже
многие сами за страховку отдают ключи))
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Обшук проводиться в сина Стрижака,це колишній голова Конституційного суду України,а при совдепії він вів суди над десидентами.Така в нас чесна інтелегенція
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от желающих нет отбоя, все скупили, а говорят - народ бедный...
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меня всегда удивляет одно
нахрена этим фраерам столько оружия??))
судя по авто - не лизинг там
а аренда
лиз много возни и палево
лиз компании столько док просят
не все граждане ес могут взять
сейчас хаты теплые на вату камерную поменяют))
я думал давно эта схкма не работает)))
но судя по возрасту фигурантов - взялись за старое))
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