 У Дніпрі затримали чоловіків, які влаштували перестрілку на зупинці громадського транспорту 24 лютого, - Нацполіція. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Конфлікт між двома групами чоловіків виник 24 лютого близько 17:00 на вулиці Титова в Дніпрі. Учасники застосували пістолет травматичної дії, в результаті чого були поранені троє учасників перестрілки. Чоловіків доставили в лікарню, де їх одразу затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Учасники другої сторони конфлікту зникли з місця події. Надалі близько 2 ночі 25 лютого під час поліцейської спецоперації затримали ще двох учасників перестрілки.

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Як розповіли в поліції, конфлікт мав побутовий характер: "Достовірно відомо, що конфлікт не пов'язаний з бізнес-інтересами, а сфери діяльності обох груп осіб вивчають слідчі". Тривають слідчо-оперативні заході для затримання всіх причетних до злочину.

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За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). За хуліганські дії із застосуванням зброї всім учасникам конфлікту загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Сьогодні всім затриманим планується вручення повідомлення про підозру і обрання запобіжного заходу.