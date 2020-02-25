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 У Дніпрі затримали чоловіків, які влаштували перестрілку на зупинці громадського транспорту 24 лютого, - Нацполіція. ВIДЕО

У Дніпрі поліція затримала учасників перестрілки на зупинці громадського транспорту, яка сталася 24 лютого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Конфлікт між двома групами чоловіків виник 24 лютого близько 17:00 на вулиці Титова в Дніпрі. Учасники застосували пістолет травматичної дії, в результаті чого були поранені троє учасників перестрілки. Чоловіків доставили в лікарню, де їх одразу затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Учасники другої сторони конфлікту зникли з місця події. Надалі близько 2 ночі 25 лютого під час поліцейської спецоперації затримали ще двох учасників перестрілки.

Також дивіться: Перестрілка на зупинці громадського транспорту сталася в Дніпрі - важко поранено двох осіб, - Нацполіція. ВIДЕО

У Дніпрі затримали чоловіків, які влаштували перестрілку на зупинці громадського транспорту 24 лютого, - Нацполіція 01

Як розповіли в поліції, конфлікт мав побутовий характер: "Достовірно відомо, що конфлікт не пов'язаний з бізнес-інтересами, а сфери діяльності обох груп осіб вивчають слідчі". Тривають слідчо-оперативні заході для затримання всіх причетних до злочину.

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За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). За хуліганські дії із застосуванням зброї всім учасникам конфлікту загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Сьогодні всім затриманим планується вручення повідомлення про підозру і обрання запобіжного заходу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177786
 
   
 Топ коментарі
 
Да блин, МВД усиленно старается сделать из народа быдло и загнать в стойло!
Сразу хулиганка и статья, а вариант о самообороне от бандюганов даже не рассматривается!
Самозащита квалифицируется как уголовное преступление! В краю козакiв!
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Что бы не повадно было Устраивать Голивуд на Остановке и подвергать в ничем не повинных людей опасности. Ед те себе в пустыню и палите
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Да блин, МВД усиленно старается сделать из народа быдло и загнать в стойло!
Сразу хулиганка и статья, а вариант о самообороне от бандюганов даже не рассматривается!
Самозащита квалифицируется как уголовное преступление! В краю козакiв!
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ну да, бритоголового из гелика обидели, подрезали скромный кубик...
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- пятнадцать тысяч раз, пятнадцать тысяч два, пятнадцать тысяч три!!! продано!!!
- лот акварель "самооборона на дождливой улице" приобретен господами из "гелика", за пятнадцать тысяч условных единиц, деньги внесите в кассу суда.
- следующий лот на торгах это эксклюзивное предложение и наша акционная цена - картина маслом "Статья 296 часть 4, условный срок", стартовая цена...
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Это могут быть совсем не те черти..рост не тот, и они в окопах были в тот момент.. надо Баканову звонить насчёт этого..
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Там помойму и полицейским резинкой досталось.
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Что бы не повадно было Устраивать Голивуд на Остановке и подвергать в ничем не повинных людей опасности. Ед те себе в пустыню и палите
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Задержанных двое - одному кричат руки за спину, другому кричать руки за голову, что тут не ясно? вот если задержанных было бы трое тогда начинались бы проблемы и он действительно не знал куда деть руки
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В итоге за спину и первому и второму закрутили.
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Капец слаженные действия! Один орёт руки на голову,другой орёт руки на спину. Подозреваемый не знает что делать,что бы сапогом в рёбра не получить!!! У Дніпрі затримали чоловіків, які влаштували перестрілку на зупинці громадського транспорту 24 лютого, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8617
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значить пусть не волнуется - без звездюлины не останется в любом случае - беспроигрышный вариант так сказать.
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