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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Росія (26537) Санкт-Петербург (158) стриптиз (11) морг (4)

 "Вікторе Володимировичу, вам ще працювати!" - стриптиз у морзі російського Санкт-Петербурга на 23 лютого. ВIДЕО 18+

Співробітників Бюро судово-медичної експертизи в російському Санкт-Петербург на 23 лютого розважала стриптизерка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Фонтанка.ру, привітання для чоловіків було організовано в ординаторській - загальній кімнаті для відпочинку медперсоналу.

"Останній робочий день перед Днем захисника Вітчизни традиційно супроводжується невеликим корпоративом у всіх трудових колективах. У Петербурзькому бюро судмедекспертизи це відбувається так: дівчина з апетитними формами і в костюмі морячки застрягає в коробці, з якої вона, найімовірніше, мала вибратися подібно до граціозної кішки. Звільнившись із полону, стриптизерка починає танцювати, взаємодіючи з усміхненими працівниками моргу, яким у цих інтер'єрах зазвичай не доводиться мати справ з такими товариськими гостями. Поступово леді залишається в стрінгах, розшитих стразами і, як того потребує ремесло, на підборах", - пише видання.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177763
 
   
 Топ коментарі
 
Надо было им Илюшу рукоблуда пригласить, тот бы исполнил соло на бис "Виктор Владимирович, вам еще работать!" - стриптиз в морге российского Санкт-Петербурга на 23 февраля - Цензор.НЕТ 8340
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свинособаки, чо, но тема сисек раскрыта
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скрепненько. в лучших традициях "дедывыпивали"
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Надо было еще попа с кадилом туда в пару. Тогда было бы действительно скрепно.
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Так попы гундяя только по мальчикам
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Сначала подумал что это селуха забытая. А это в Питере. Для них это нечто ну и пускай.
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скрепненько. в лучших традициях "дедывыпивали"
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это "зощитники" давно исчезнувшей страны. я считаю что 23ее февраля вполне себе могут праздновать те кто служил в стране где это было тематическим праздником военных. насколько я вкурсе в теперешней РФ - день армии какого то другого числа.
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При совке этот день хоть считался праздничным, но был рабочим днем. Что празднуют эти потрошители непонятно.
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Надо было им Илюшу рукоблуда пригласить, тот бы исполнил соло на бис "Виктор Владимирович, вам еще работать!" - стриптиз в морге российского Санкт-Петербурга на 23 февраля - Цензор.НЕТ 8340
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все нормально, украинские мажоры тоже так отдыхают, только ещё самокаты присутствуют
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"От заката до рассвета" (2020). Смотрите в кинотеатрах страны.
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