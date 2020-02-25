 "Вікторе Володимировичу, вам ще працювати!" - стриптиз у морзі російського Санкт-Петербурга на 23 лютого. ВIДЕО 18+

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Фонтанка.ру, привітання для чоловіків було організовано в ординаторській - загальній кімнаті для відпочинку медперсоналу.

"Останній робочий день перед Днем захисника Вітчизни традиційно супроводжується невеликим корпоративом у всіх трудових колективах. У Петербурзькому бюро судмедекспертизи це відбувається так: дівчина з апетитними формами і в костюмі морячки застрягає в коробці, з якої вона, найімовірніше, мала вибратися подібно до граціозної кішки. Звільнившись із полону, стриптизерка починає танцювати, взаємодіючи з усміхненими працівниками моргу, яким у цих інтер'єрах зазвичай не доводиться мати справ з такими товариськими гостями. Поступово леді залишається в стрінгах, розшитих стразами і, як того потребує ремесло, на підборах", - пише видання.

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