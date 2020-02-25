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Все про:війна (2070) Сирія (1468) Туреччина (1022)

 Безпілотник сил опозиції в Сирії зняв момент тарана сирійського танка T-72 турецьким БМП ACV-15. ВIДЕО

Безпілотник сил опозиції в Сирії зняв момент тарана сирійського танка T-72 турецьким БМП ACV-15.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інформаційний спротив, подія сталася в районі Нейраба 22 лютого.

Дивіться також: Російська авіація розстрілює турецькі танки в сирійському Ідлібі. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177723
 
   
 Топ коментарі
 
Слава Турції!!! Знову нижче спини кацапні вгатили)))
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А у сирійських танках сидять росіяни, тому відповідь росії від Туреччини почалася. Далі буде Беспилотник сил оппозиции в Сирии снял момент тарана сирийского танка T-72 турецким БМП ACV-15 - Цензор.НЕТ 6886
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я бы денег заплатил чтоб послушать как истерит командир танка Беспилотник сил оппозиции в Сирии снял момент тарана сирийского танка T-72 турецким БМП ACV-15 - Цензор.НЕТ 6763
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Слава Турції!!! Знову нижче спини кацапні вгатили)))
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я бы денег заплатил чтоб послушать как истерит командир танка
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Всё равно ниче там не слышно и не видно. Турецкий бтр его из крупнокалиберного пулемёта долбил. Посбивал видно всё. Танк слепой по-сути
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Командир танка то нічого, а як обкакався механік-водій. Випустили димову завісу бід борнетранспортера. Танк злякався БТР. Така вона кацапня. Вони герої, коли напажають на безоружних і десять на одного. Шакали. Мочіть іх турки, ми з вами! Слава терецьким військам. Смерть москалям!
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При этом т72, даже не пытается атаковать и делает ноги
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Очевидно, что БМП мобильнее и шустрее танка. Вопрос в том как танк подпустил к себе БМП и чем это закончилось.
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Достали шаблі і вперед, а так звичайно екіпажу БМП респект, в танку певне був перекур.
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в танку певне був перекур.

Обеденнй намаз...
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Скорее всего у этого танка экипаж имеет плохой обзор.
На видео видно, что они в начале его заметили и погнались пытаясь найти в кустах, в то время как БМП сделал круг и зашел ему в хвост.
Очевидно БМП имел на порядок лучший обзор, а может и получал видео с этого беспилотника. Туркам респект!
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механ БМП в танчики играл, пудово. я не шучу. это сразу видно.)
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Як це не пробував? Він повертав пушку в бік БТР і шукав його. Але єкіпаж БТР має класну підготовку, зайшли ззаду і атакували.Кісель і Скобєєва знову скажуть, що злякалися американські моряки і звільнилися, коли почачили мощину єкіпажу моцкальського танка.
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А у сирійських танках сидять росіяни, тому відповідь росії від Туреччини почалася. Далі буде Беспилотник сил оппозиции в Сирии снял момент тарана сирийского танка T-72 турецким БМП ACV-15 - Цензор.НЕТ 6886
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Кацапи на Даунбасском унитазе в танке.
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минимум командир и механик водитель заслужили по - Медали Гордости
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По ходу виглядає так , що рашистський танк так драпанув від турецької БМП що за ним аж пилюка закурилася. Шкода, що рашисти встигли втекти
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Думаю скорее всего он пытался отъехать чтобы навести орудие, но маневренность не позволяла. По факту получилось, что пятился и крутил башней.
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Виглядає як хтів збільшити відстань, щоб вистрілити, а треба було таранити, все таки вага в нього більше .
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Закралась мысль, что возможно нашим катерам в керченском проливе тоже нужно было на кацапов переть и те вместо того чтобы "даваить" начали бы делать ноги.
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Танк не делал ноги, екіпаж когось вицілював зліва, бачите гармата повернена, бмпшка вилізла справа між деревцями, голову відірвати тому, хто мав наглядати за цим сектором. Ну і невідомо чим закінчилось, схоже на анекдот з ведмедем, бмп нічого не може зробити а при збільшенні відстані танк її розірве пополам.
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Нікуди вони не втекли. Там було продовження історіі. Тільки замість БТР приїхало два турецьких танки. Швидко настріляли 5шт кацапсько-іранських і поїхали
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Там - бурят!? Как я рад! Йьося бы тоже - порадовался...
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не дал успеть развернуться пушке танка и по большой окружности избегал выстрела в упор. Турок с крепкими нервами.
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Через три года, авианосцы США войдут в Черное море

Безпілотник сил опозиції в Сирії зняв момент тарана сирійського танка T-72 турецьким БМП ACV-15 - Цензор.НЕТ 4789

Уже в 2023 году, авианосцы и другие корабли США и стран НАТО с «Томагавками» смогут без ограничений дежурить у берегов Крыма, Одессы и Кавказа…

26 февраля 2020 г., в Турции состоится событие, которое в корне изменит стратегический баланс сил в Черном море.
В один день с днем рождения президента Турции Реджепа Эрдогана, в Анкаре завершится тендер на строительство канала, который так и называется - «Стамбул».
Интересно, что все это происходит на фоне резкого военного обострения между Турцией и РФ в Сирии, но об этом чуть позже.
Новая водная артерия пройдёт из Мраморного моря в Черное - параллельно проливу Босфор.
Длина нового канала составит около 43 км, с глубиной в 25 метров и шириной в 150 м. (Кстати говоря, осадка атомных авианосцев ВМС США типа «Нимиц» всего 11,3 метра)
Проект обойдется турецкой казне в 10 миллиардов долларов и начнет работу к 100-летнему юбилею со дня основания Турецкой республики. Анкара давно вынашивала идею такой судоходной артерии, и вот она становится реальностью.

Похороны конвенции Монтрё
Запуск канала «Стамбул» полностью изменит военную и политическую ситуацию в Черноморском регионе, на Кавказе и в Юго-восточной Европе, включая Украину. Самое главное - в пользу США и Североатлантического альянса.

Дело в том, что канал полностью хоронит пресловутую конвенцию Монтрё, которая сегодня позволяет России доминировать в Черном море.
Принятый в 1936 договор (назван по имени города в Швейцарии, где состоялось его подписание), серьезно ограничивает возможности прохода через Босфор и времени нахождения в Черном море военных кораблей стран, которые не являются черноморскими странами сроком в 21 сутки, а также общий тоннаж кораблей ВМС нечерноморских стран (до 45 тысяч тонн).
Именно поэтому, сегодня эсминцы и крейсера США не могут находиться на постоянной основе в Черном море.
Теперь же конвенция Монтрё фактически отменяется, о чем и сообщил уже Реджеп Эрдоган в интервью CNN-Turk TV:

«Мы рассматриваем «Канал Стамбул» как альтернативу Босфору. У него нет никакой связи с Монтрё. Канал будет работать как водная артерия Турции», - подчеркнул Эрдоган.

После запуска канала, США смогут ввести в Черное море неограниченное количество своих кораблей - хоть весь 6-й флот из Средиземноморья. Кто знает, будь у Вашингтона такая возможность в 2008 (агрессия Москвы против Грузии) и в 2014 (оккупация Россией Крыма) - как бы повернулась ситуация в регионе?

Однако, лучше хотя бы в 2023, чем никогда.
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Еще в 2016 году, когда о проекте Эрдогана уже заговорили вовсю, тогдашний командующий 6-м флотом вице-адмирал Джеймс Фогго внезапно заявил, что, по его мнению, «длительность патрулирования американских боевых кораблей в Черном море может быть увеличена примерно до четырех месяцев».
Более того: «Если вызовы в этом регионе станут более срочными», то, считает адмирал, возможно наращивание у берегов России и общей численности таких кораблей.

Можно вспомнить, что отношения между Вашингтоном и Анкарой сегодня как никогда прохладные и натянутые, но за три года все может измениться.
Тем более, что, столкнувшись с Россией в Сирии в феврале-2020 Турция мгновенно вспомнила, о том, что она член НАТО и обратилась к Америке с запросом о помощи - в том числе о размещении на своей территории противоракетных комплексов «Patriot».
В свою очередь, США провели штабные учения, по сценарию которых, наносился ответный ядерный удар по России, после того как та применила ЯО против неназванной страны НАТО.

В принципе, ВМС Турции по многим параметрам (например, подводные лодки) уже сегодня превосходят Черноморский флот РФ, не имея разве что ракетного крейсера уровня российского РКР «Москва» (давно устаревшего, а модернизация в 2019 году лишь продлила его ходовые возможности, но никак не боевые). Однако, основные силы турецкого флота находятся в Средиземноморье. Поэтому для НАТО присутствие флота США в Черном море остается важной необходимостью для сдерживания агрессивных планов Москвы.

Экономический аспект для Украины
Для Украины, это, среди прочего, делает гораздо более реальным альтернативные поставки газа и нефти.
При условии, что Киев наконец-то займется строительством терминалов и других мощностей для приема СПГ и нефти в Одессе, разговоры, о чем идут уже не первое десятилетие.

Дело в том, что одним из препятствий для проекта как раз и является проблемность проводки супертанкеров и газовозов LNG, через Босфор с его опасными течениями, 12 резкими поворотами, с которыми с трудом справляются даже опытные лоцманы и насыщенным судоходным траффиком. Ввод в строй канала «Стамбул» устранит эту проблему. Собственно, экономический смысл проекта заключается в том, чтобы разгрузить пролив Босфор, перегруженный грузовыми и другими судами, а в идеале - вообще прекратить по нему движение кораблей. По каналу смогут свободно передвигаться в Черное море и обратно супертанкеры с нефтью, газовозы и другие самые большие корабли.

Сегодня через Босфор ежегодно перемещается около 150 миллионов тонн нефти, четыре миллиона тонн СПГ и почти три миллиона тонн различных химикатов. Естественно, что Турция не хочет увеличивать этот опасный траффик за счет дополнительного транзита для Украины.

Таким образом, очевидно, что реализация проекта «Стамбул» открывает новые возможности для Украины.
И, что важно, в вопросах безопасности также, если корабли США смогут находиться у ее берегов на постоянной основе.
Артем Носонов

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2980450.html
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Передають, що турки і "вусаті" захопили Ідліб, всі вулиці захопленого міста устелені дохлими московитськими та іранськими гоблінами.
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Вибачаюсь, не "захопленого", а звільненого.
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За последние дни только в одном селе около батальона положили. Вместе с техникой.
Турки еще ПВО притащили.
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Сдали Турецкий поток в эксплуатацию и Вофка Соловьев говорит Димке Сикелеву : теперь мы братья с Турцией навеки... Безпілотник сил опозиції в Сирії зняв момент тарана сирійського танка T-72 турецьким БМП ACV-15 - Цензор.НЕТ 3774 Безпілотник сил опозиції в Сирії зняв момент тарана сирійського танка T-72 турецьким БМП ACV-15 - Цензор.НЕТ 3774
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Кацапам по соплям надавали, скрєпи відпали у вєлікосруських.
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Что непонятного ? Дристуны в танке обхезались и драпанули.
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сейчас смотрю уже неделю на сайтах Сирии и Турции как воюют моджахеды..., и вот что:
У них там наших "Киборгов" безграничное море....
Бесстрашно воюют, вообще не боятся смерти и ранений, друг за друга идут в пекло...., шахиды, которые подрывают себя в гуще врагов каждый день..
Своих таких, европейцы называют героями - а их почему то фанатиками...
А я думаю они все таки герои и крутые воины..., не дай нам Бог воевать с ними...


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Можете пару тройку ссылок кинуть? А то у самого что-то не получается толковое найти(
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Да уж, по ходу он любитель на ЛТ покатать. Видно, что на Шеридане или Т-100 ЛТ не одну тысячу боев откатал) Вон как кацапов-асадитов закружил. Фиолетовая стата у водмеха БТР вангую)
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Видно, он на РЕАЛЬНОЙ машине откатал много часов, а не на компьютерной игрушке.
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Турция приняла еа свою территорию 3 миллиона беженцев из Сирии.Еще миллион сирийцев находится на границе Турции и Сирии в палаточном городке....
Ердоган красава!!!
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ввп 80милионной Турции в 1,5раза больше ввп паршки.
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Интересно, грабли "потепления с Россией" у них по наследству передаются?

Безпілотник сил опозиції в Сирії зняв момент тарана сирійського танка T-72 турецьким БМП ACV-15 - Цензор.НЕТ 3669

Берни Сандерс, один из главных претендентов на роль кандидата от Демократической партии США в президенты, призвал к созданию новой многонациональной организации для борьбы с глобальным экстремизмом.
«Мы должны создать новую организацию, такую как НАТО, для противодействия угрозам безопасности 21-го века - организации, которая делает упор на сотрудничестве и взаимодействии, чтобы победить рост насильственного экстремизма и, что важно, устранить коренные причины, лежащие в основе этих жестоких актов. Мы должны работать с нашими партнерами по НАТО, мы должны работать над расширением коалиции с Россией, и мы должны работать с членами Лиги арабских государств».
После выступления пресс-секретарь сенатора подтвердила, что кандидат хочет, чтобы Россия и страны-члены Лиги арабских государств были частью этой группы. Она назвала это «НАТО 2.0».
источник
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Берни Сандерс по сути коммунист, он президентом США не станет.
Пускай там сам с собой прожекты строит.
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90% глобального экстремизма щас приходится на рашку и Иран.
Рашка - куча войн. Иран - куча войн.
Весь арабский экстремизм следствие того, что эти двое миллионами выгоняют арабов с их земель
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ху.ло:помидорами не отделаетесь...єродоган:понял.по самые помидоры!
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Турки - храбрецы! ЭйСиВи - 15 - это старенькая БМП на базе американского БТР М113. Вооружение - пушка 25 мм, спареный пулемет 7,62 мм и ВСЕ!!! И с таким набором заставили драпать пацако-сирийцев на танке! Безпілотник сил опозиції в Сирії зняв момент тарана сирійського танка T-72 турецьким БМП ACV-15 - Цензор.НЕТ 6809
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Турки- красавцы. Безпілотник сил опозиції в Сирії зняв момент тарана сирійського танка T-72 турецьким БМП ACV-15 - Цензор.НЕТ 7954 Как их БМП уходила от пушки танка-это просто песня!
Прямо как маленький отважный мангуст атакует огромную кобру, уворачиваясь от ее смертельного укуса, понимая, что только динамичная атака может спасти ему жизнь.
Это надо капитулянтской "зелени" показывать, что БМП-это Украина, а танк-Россия.
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У танка явно БК закінчився. Але турки теж лажанулися - гусениці потрібно було збивати. Захопили б кацапів у полон(
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Дело не в боекомплекте. Смотрите, как танк пытается поворотом башни навести пушку и захватить цель, а БМП уворачивается. Эта проворность и отвага их и спасла
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Врятувала???))) А НАХ** вини до танка приїхали?) Безпілотник сил опозиції в Сирії зняв момент тарана сирійського танка T-72 турецьким БМП ACV-15 - Цензор.НЕТ 7438 От таке просте до тупості запитання Безпілотник сил опозиції в Сирії зняв момент тарана сирійського танка T-72 турецьким БМП ACV-15 - Цензор.НЕТ 8926
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Та-ак... Виявляється, і серед турків є свої "Осадчі" і "Гудзі", з "залізними яйцями"... (Перший у світі танковий таран - Іспанія, Т-26, під командуванням л-та Осадчого. Другий - Друга світова, ст.л-т Гудзь, Т-34. Саме цікаве, що найбільше "танкових таранників" - саме серед українців...)
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Ай молодці яничари ! Гоняли той 72 як Тузік драного кота ))
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Што гэта было? Безпілотник сил опозиції в Сирії зняв момент тарана сирійського танка T-72 турецьким БМП ACV-15 - Цензор.НЕТ 291 Ўолд оф Тэнкс у рэальнасці? Не, ну, смелы паступак, але чаму танк потым не абстралаў БМП?
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Певне обстріляв, у танка так швидко дуло не крутиться, а може бмпешка ому щось порушила.
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У БМП два пулёмёта 23мм и 7.62
Так что танку там тоже досталось. Триплексы точно раскокали и танк по сути ослеп
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Так. Автоматична гармата. Щось схоже на ЗУ-23
Збити гусінь з танка можна було спробувати
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Verter_98 Не вийде. Калібр малуватий. До речі, гармати починаються із 20 мм, це мігімальний. Максимум - знести приціл і прилади бачення. Якби була гармата "Бушмастер", із підкаліберними ************, то можна було би спробувати пробити танк в корму, або борт, вище котків.
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жить захочешь и на таран пойдешь. все ж лучше чем ждать пока выстрелит
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Кто в танки играет, тот знает что ЛТ делает круг вокруг тяжа быстрее, чем у того поворот башни...
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Глубокие познания в стратегии и тактике Безпілотник сил опозиції в Сирії зняв момент тарана сирійського танка T-72 турецьким БМП ACV-15 - Цензор.НЕТ 7838 Попробуй еще игру в кубики применить к данному случаю.
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За Т-72 не скажу, а в Т-80 башту перекинути можливо на 180 градусів за декілька сек, але у навідника дуже вузький кут обзору, тож у данному віпадку БМП висковзувала з його прицілу. Вони прогавили її, треба було стриляти поки вона не наблизилась впритул.

Танк без підтримки піхоти звичайна залізна ********.
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Кажется они просто в хлам пьяные. Я не знаю как по другому объяснить такой феерический дебилизм.
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Там арабы за рулём.
99% что накуренные. Хотя они и без этого не совсем адекватные.
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Турки в соц. сетях пишут о крупной поставке груза 200 на россию, в количестве 47-ми ихтамнетов.
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Очень похоже на правду. Как раз на днях асадиты понесли крупные потери в сотни рыл(турки умеют артиллерию). У кацапов там спецназ и заградотряды - без них это стадо наемников из многих стран не загнать в бой.
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Neumejet sirijci vojevat jesli ne ruskije samolioty tam bystro ix pobyli.Ploxo sto u turkov netu PVO daze bukov netu u nix armiji.
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Хочу процитувати словами : "...безумству храбрых поем мы славу..."
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Помідори, де помідори. Це вони винні. ІХТАМНЄТ,
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Механ БМП в ворлд оф танкс играл, это явно видно )
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Похоже что и у тех, и у других в голове гонки на веблюдах))))
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Ппц, джигиты...в конную сшибку поскакал.
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Офігєнна ""реклама"" Т-72 і збройним силам засрашки.
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