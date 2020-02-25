 Безпілотник сил опозиції в Сирії зняв момент тарана сирійського танка T-72 турецьким БМП ACV-15. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інформаційний спротив, подія сталася в районі Нейраба 22 лютого.
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+40
Слава Турції!!! Знову нижче спини кацапні вгатили)))
+37
А у сирійських танках сидять росіяни, тому відповідь росії від Туреччини почалася. Далі буде
+33
я бы денег заплатил чтоб послушать как истерит командир танка
Обеденнй намаз...
На видео видно, что они в начале его заметили и погнались пытаясь найти в кустах, в то время как БМП сделал круг и зашел ему в хвост.
Очевидно БМП имел на порядок лучший обзор, а может и получал видео с этого беспилотника. Туркам респект!
Уже в 2023 году, авианосцы и другие корабли США и стран НАТО с «Томагавками» смогут без ограничений дежурить у берегов Крыма, Одессы и Кавказа…
26 февраля 2020 г., в Турции состоится событие, которое в корне изменит стратегический баланс сил в Черном море.
В один день с днем рождения президента Турции Реджепа Эрдогана, в Анкаре завершится тендер на строительство канала, который так и называется - «Стамбул».
Интересно, что все это происходит на фоне резкого военного обострения между Турцией и РФ в Сирии, но об этом чуть позже.
Новая водная артерия пройдёт из Мраморного моря в Черное - параллельно проливу Босфор.
Длина нового канала составит около 43 км, с глубиной в 25 метров и шириной в 150 м. (Кстати говоря, осадка атомных авианосцев ВМС США типа «Нимиц» всего 11,3 метра)
Проект обойдется турецкой казне в 10 миллиардов долларов и начнет работу к 100-летнему юбилею со дня основания Турецкой республики. Анкара давно вынашивала идею такой судоходной артерии, и вот она становится реальностью.
Похороны конвенции Монтрё
Запуск канала «Стамбул» полностью изменит военную и политическую ситуацию в Черноморском регионе, на Кавказе и в Юго-восточной Европе, включая Украину. Самое главное - в пользу США и Североатлантического альянса.
Дело в том, что канал полностью хоронит пресловутую конвенцию Монтрё, которая сегодня позволяет России доминировать в Черном море.
Принятый в 1936 договор (назван по имени города в Швейцарии, где состоялось его подписание), серьезно ограничивает возможности прохода через Босфор и времени нахождения в Черном море военных кораблей стран, которые не являются черноморскими странами сроком в 21 сутки, а также общий тоннаж кораблей ВМС нечерноморских стран (до 45 тысяч тонн).
Именно поэтому, сегодня эсминцы и крейсера США не могут находиться на постоянной основе в Черном море.
Теперь же конвенция Монтрё фактически отменяется, о чем и сообщил уже Реджеп Эрдоган в интервью CNN-Turk TV:
«Мы рассматриваем «Канал Стамбул» как альтернативу Босфору. У него нет никакой связи с Монтрё. Канал будет работать как водная артерия Турции», - подчеркнул Эрдоган.
После запуска канала, США смогут ввести в Черное море неограниченное количество своих кораблей - хоть весь 6-й флот из Средиземноморья. Кто знает, будь у Вашингтона такая возможность в 2008 (агрессия Москвы против Грузии) и в 2014 (оккупация Россией Крыма) - как бы повернулась ситуация в регионе?
Однако, лучше хотя бы в 2023, чем никогда.
Более того: «Если вызовы в этом регионе станут более срочными», то, считает адмирал, возможно наращивание у берегов России и общей численности таких кораблей.
Можно вспомнить, что отношения между Вашингтоном и Анкарой сегодня как никогда прохладные и натянутые, но за три года все может измениться.
Тем более, что, столкнувшись с Россией в Сирии в феврале-2020 Турция мгновенно вспомнила, о том, что она член НАТО и обратилась к Америке с запросом о помощи - в том числе о размещении на своей территории противоракетных комплексов «Patriot».
В свою очередь, США провели штабные учения, по сценарию которых, наносился ответный ядерный удар по России, после того как та применила ЯО против неназванной страны НАТО.
В принципе, ВМС Турции по многим параметрам (например, подводные лодки) уже сегодня превосходят Черноморский флот РФ, не имея разве что ракетного крейсера уровня российского РКР «Москва» (давно устаревшего, а модернизация в 2019 году лишь продлила его ходовые возможности, но никак не боевые). Однако, основные силы турецкого флота находятся в Средиземноморье. Поэтому для НАТО присутствие флота США в Черном море остается важной необходимостью для сдерживания агрессивных планов Москвы.
Экономический аспект для Украины
Для Украины, это, среди прочего, делает гораздо более реальным альтернативные поставки газа и нефти.
При условии, что Киев наконец-то займется строительством терминалов и других мощностей для приема СПГ и нефти в Одессе, разговоры, о чем идут уже не первое десятилетие.
Дело в том, что одним из препятствий для проекта как раз и является проблемность проводки супертанкеров и газовозов LNG, через Босфор с его опасными течениями, 12 резкими поворотами, с которыми с трудом справляются даже опытные лоцманы и насыщенным судоходным траффиком. Ввод в строй канала «Стамбул» устранит эту проблему. Собственно, экономический смысл проекта заключается в том, чтобы разгрузить пролив Босфор, перегруженный грузовыми и другими судами, а в идеале - вообще прекратить по нему движение кораблей. По каналу смогут свободно передвигаться в Черное море и обратно супертанкеры с нефтью, газовозы и другие самые большие корабли.
Сегодня через Босфор ежегодно перемещается около 150 миллионов тонн нефти, четыре миллиона тонн СПГ и почти три миллиона тонн различных химикатов. Естественно, что Турция не хочет увеличивать этот опасный траффик за счет дополнительного транзита для Украины.
Таким образом, очевидно, что реализация проекта «Стамбул» открывает новые возможности для Украины.
И, что важно, в вопросах безопасности также, если корабли США смогут находиться у ее берегов на постоянной основе.
Артем Носонов
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2980450.html
Турки еще ПВО притащили.
У них там наших "Киборгов" безграничное море....
Бесстрашно воюют, вообще не боятся смерти и ранений, друг за друга идут в пекло...., шахиды, которые подрывают себя в гуще врагов каждый день..
Своих таких, европейцы называют героями - а их почему то фанатиками...
А я думаю они все таки герои и крутые воины..., не дай нам Бог воевать с ними...
Ердоган красава!!!
Берни Сандерс, один из главных претендентов на роль кандидата от Демократической партии США в президенты, призвал к созданию новой многонациональной организации для борьбы с глобальным экстремизмом.
«Мы должны создать новую организацию, такую как НАТО, для противодействия угрозам безопасности 21-го века - организации, которая делает упор на сотрудничестве и взаимодействии, чтобы победить рост насильственного экстремизма и, что важно, устранить коренные причины, лежащие в основе этих жестоких актов. Мы должны работать с нашими партнерами по НАТО, мы должны работать над расширением коалиции с Россией, и мы должны работать с членами Лиги арабских государств».
После выступления пресс-секретарь сенатора подтвердила, что кандидат хочет, чтобы Россия и страны-члены Лиги арабских государств были частью этой группы. Она назвала это «НАТО 2.0».
источник
Пускай там сам с собой прожекты строит.
Рашка - куча войн. Иран - куча войн.
Весь арабский экстремизм следствие того, что эти двое миллионами выгоняют арабов с их земель
Прямо как маленький отважный мангуст атакует огромную кобру, уворачиваясь от ее смертельного укуса, понимая, что только динамичная атака может спасти ему жизнь.
Это надо капитулянтской "зелени" показывать, что БМП-это Украина, а танк-Россия.
Так что танку там тоже досталось. Триплексы точно раскокали и танк по сути ослеп
Збити гусінь з танка можна було спробувати
Танк без підтримки піхоти звичайна залізна ********.
99% что накуренные. Хотя они и без этого не совсем адекватные.