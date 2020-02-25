 "Мені коли ставлять завдання - я як дресирований пес. Кропачов - аферист. Почув. Насалика туди само?" - Зеленський на зустрічі з шахтарями. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ про це він заявив на Всеукраїнській раді працівників вугільної промисловості.

Так, хтось із присутніх у залі озвучив Зеленському прізвища Кропачова і Насалика, назвавши їх аферистами.

"Все, Кропачов - аферист. Питання до правоохоронних органів. Я зрозумів ... Потім ви сказали Насалик. Його туди само? Інформацію передам, нехай правоохоронні органи розбираються", - сказав Зеленський, уточнивши, що у нього як президента немає повноважень займатися можливими правопорушеннями зазначених осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Термін "смотрящі" за шахтами має зникнути разом із самими "смотрящими", - Зеленський

Слід зазначити, що ексміністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик на цей момент обвинувачується в отриманні в борг 1,249 млн доларів від фізичної особи, які в порушення вимог закону він не зазначив у щорічній декларації. Обвинувальний акт щодо Насалика був направлений САП в суду 7 листопада 2019 року.

Що стосується Віталія Кропачова, він згадується на записах Труби як людина, яка негласно курирує "Центренерго".