 Зеленський доручив упродовж двох місяців виплатити всі борги перед шахтарями: "Буде справедливо, якщо весь уряд не отримуватиме зарплату ці місяці". ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ про це він заявив на Всеукраїнській раді працівників вугільної промисловості.
"Я дуже прошу в найближчі два місяці (березень-квітень) повністю закрити всі борги, повністю, перед шахтарями. Якщо не будемо закривати, припустімо хоч один день, тоді, мені здається, буде справедливо, якщо весь уряд не отримуватиме зарплату ці місяці", - заявив він.
За його словами, на сьогодні заборгованість із зарплати становить понад 1 млрд грн.
Ещё через полгода будет в течение квартала?
Это называется популизм. А Зе - успешный популизатор.
Убыточные шахты - закрывайте их к чертовой матери, нефиг всей остальной Украине десятилетиями их содержать, вспомните, как Маргарет Тэтчер поступила в аналогичной ситуации. На мировом рынке угля навалом даже без России.
Готов ли Зе обнулить свой рейтинг, ради блага страны, как думаешь?