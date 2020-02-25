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 Політика України, Суспільство
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Все про:заборгованість (55) заробітна плата (691) Зеленський (4605)

 Зеленський доручив упродовж двох місяців виплатити всі борги перед шахтарями: "Буде справедливо, якщо весь уряд не отримуватиме зарплату ці місяці". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський доручив протягом двох місяців закрити всі борги із зарплати шахтарям.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він заявив на Всеукраїнській раді працівників вугільної промисловості.

"Я дуже прошу в найближчі два місяці (березень-квітень) повністю закрити всі борги, повністю, перед шахтарями. Якщо не будемо закривати, припустімо хоч один день, тоді, мені здається, буде справедливо, якщо весь уряд не отримуватиме зарплату ці місяці", - заявив він.

За його словами, на сьогодні заборгованість із зарплати становить понад 1 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Зеленського на виборах президента готові проголосувати 44,2% українців, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177689
 
 
 Топ коментарі
 
Опять лапша на уши малоросам
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Вова, коли ти здаси декларацію про оманські подорожі? Не морозся, не будь баригою! Зеленский поручил в течение двух месяцев погасить все долги перед шахтерами: "Будет справедливо, если все правительство не будет получать зарплату эти месяцы" - Цензор.НЕТ 6236
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Конверты...конвертики...)))
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если бы только им... так оно ж **** всех наЙ...бует и делает это с завидной регулярностью.
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Интересно -- у кого заберут 1.1 млрд долгов, которые появились у шахтеров за последние 4 месяца? А врачам и учителям когда долги отдадут?
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ты читай его речь дальше, там все написано - запрет на покупки импортного угля, соответственно все в обязаловке будут покупать украинский уголь по любой цене, вот и денежки появятся чтоб долги закрыть.
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ага не будут получать зарплату Зеленский поручил в течение двух месяцев погасить все долги перед шахтерами: "Будет справедливо, если все правительство не будет получать зарплату эти месяцы" - Цензор.НЕТ 7617, они вообще могут жить без зарплаты,на одной премии Зеленский поручил в течение двух месяцев погасить все долги перед шахтерами: "Будет справедливо, если все правительство не будет получать зарплату эти месяцы" - Цензор.НЕТ 7617
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Вова, коли ти здаси декларацію про оманські подорожі? Не морозся, не будь баригою! Зеленский поручил в течение двух месяцев погасить все долги перед шахтерами: "Будет справедливо, если все правительство не будет получать зарплату эти месяцы" - Цензор.НЕТ 6236
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Не гани на пэтю.Он не морозился,а инкогнито летал отдыхать.
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Порошенко задекларував поїздку. А твоє чмо відпочивало за рахунок платників податків, я маю право спитати Шмарклю за свої гроші.
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Подождите, 7 месяцев назад он поручал погасить в течение недели.
Ещё через полгода будет в течение квартала?
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Какие 2 месяца, а что все это время шахтеры будут жрать, там не такие и огромные суммы чтоб не сделать это в течении недели.
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Ну, отправить им стефанчука и юзика как раз хватит.
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Залишилось за малим - знайти міліард. ЗІ Я не дам - заробіть самі.
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Какой грозный ЦАРЬ! Ну теперь все бояре будут боятся а то без ЗП оставит! (как будто они на ЗП живут)!!
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17000 зарплата и 170000 ежемесячная премия+расходы на метро
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спалился главный зебил - правительство получает зарплату за 2 месяца как долг шахтёрам -1 лярд.
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Зеленая сопля так любит полизать себе зад дешевым самопиаром и думает что люди не понимают что правительство его же, родное, им призначенное. И весна скоро, но пока так и никто не сел. Только Насырова оправдали ))
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У клоуна совсем уже крышу снесло? Почему это министр сельского хозяйства например не должен получать зарплату из-за шахтеров? Какое он имеет к этому отношение? Зеля и был кретином, а чем дальше тем хуже.
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он не кретин, не ищи логику.
Это называется популизм. А Зе - успешный популизатор.
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От Газпрома было получено около 70 млрд, так неужели так трудно выделить оттуда 1 шахтерам, нет сидят все еще и пилят эти деньги.
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забудь про них, все ушло на премии и отдых, 7 отпусков за пол года, это накладно.
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Блин там не только шахтеры а оборонка, учителя и тп
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Система маніпуляцій удосконалюється. Зашквар Зеленський доручив упродовж двох місяців виплатити всі борги перед шахтарями: "Буде справедливо, якщо весь уряд не отримуватиме зарплату ці місяці" - Цензор.НЕТ 6408 Замовний тріумфальний рейтинг Зеленський доручив упродовж двох місяців виплатити всі борги перед шахтарями: "Буде справедливо, якщо весь уряд не отримуватиме зарплату ці місяці" - Цензор.НЕТ 6408 "Атец рАдной. БлагАдетель" Зеленський доручив упродовж двох місяців виплатити всі борги перед шахтарями: "Буде справедливо, якщо весь уряд не отримуватиме зарплату ці місяці" - Цензор.НЕТ 6408
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Чистый галимый пиар-ход! Рейтинг-то неуклонно падает, - надо попиариться!
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главное чтобы сейчас кто нибудь из слуг народных типа гончарука не перданул шо они вообще готовы работать бесплатно
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И это стиль функционирования парламентско - президентской республики? Опять старая песня о главном - царь хороший бояре плохие? Да... Венесуэла рулит!
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Честно говоря, ******* уже эти шахтеры. Складывается впечатление, что Украина существует ради шахтеров.
Убыточные шахты - закрывайте их к чертовой матери, нефиг всей остальной Украине десятилетиями их содержать, вспомните, как Маргарет Тэтчер поступила в аналогичной ситуации. На мировом рынке угля навалом даже без России.
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Тетчер сделала огромное дело для страны, но пожертвовала собственным рейтингом и политической карьерой - биомасса ее прокляла и большая политика для нее закончилась. Конечно она прекрасно знала что так будет, но между благом страны и своей карьерой выбрала благо страны.
Готов ли Зе обнулить свой рейтинг, ради блага страны, как думаешь?
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Да ни за что, для Зели рейтинг - всё, Украина - ничто.
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Это называется -"самодурством"-"поручил-перепоручил","под патронатом","по инициативе".. фофка небось "новое шоу под названием "кидай лоха" готовит..
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