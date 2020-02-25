 Нерухомість, земля та елітний автопарк: у сім'ї глави СБУ Миколаївщини Герсака виявили майно, яке не відповідає офіційним доходам, - Bihus.info. ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті Юлії Химерик, Вадима Понька і Вадима Коршенка для телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом", передає Цензор.НЕТ.
Віталій Герсак усе життя працює у правоохоронних органах. Кар’єру розпочав у МВС – звичайним оперативником на рідній Вінничині. Потім був столичний УБОЗ, Служба зовнішньої розвідки, і зрештою СБУ, а саме – Департамент внутрішньої безпеки. З вересня минулого року Герсак очолює СБУ Миколаївщини.
Родина Герсака продовжує мешкати в Києві, у новобудові бізнес-класу ЖК "Французский квартал-2". Тут дружина СБУшника Юлія Герсак влітку 2018-го придбала одразу дві квартири і два паркомісця. Загалом це – близько 400 тисяч доларів.
Крім цього, Юлія Герсак володіє земельною ділянкою у пів гектара під Києвом, в селі Мархалівка. Тут вже почалось зведення будинку. Ринкова вартість сотки землі тут – 5 тисяч доларів. Тобто, за землю дружина СБУшника мала викласти під 200 тисяч.
У Юлії Герсак є власний салон краси, вона також раніше була співвласницею кількох фірм. Однак за останні 10 років масштабних дивідендів від бізнесу жінка, за даними програми, не отримувала.
На дружину СБУшника зареєстрована "Тойота Кемрі", ціна якої стартує від 27 тисяч доларів. Однак, за спостереженнями журналістів програми, містом Юлія пересувається на БМВ Х6 (від 60 тисяч доларів.) Машина оформлена на її матір. За словами колишніх сусідів у райцентрі, де раніше мешкала родина, теща СБУшника ніколи не працювала, а тесть помер. За даними програми жінка справді за останні 10 років не мала доходів, співмірних із оформленим на неї майном.
Щодо родини самого Герсака, то його батько давно помер, а матір СБУшника – Раїса Герсак – працювала головним бухгалтером у райадміністрації. Зараз у неї частки у двох фірмах, однак жодних дивідендів вона від них не отримувала. При цьому Раїса Герсак має дві квартири у Вінницькій новобудові і близько гектара землі під Гайсином для забудови. Також на неї оформлені "Лексус" (80 тисяч доларів) та "Тойота Тундра". Остання має тюнінг, персоналізований під СБУшника Герсака – салон, решітка бампера і навіть індивідуальні номери машини промарковані літерами GVA, що відповідає ініціалам Герсака Віталія Анатолійовича.
Походження майна та автівок Раїса Герсак пояснила так: у неї є людина, яка фінансує її та її родину. Ім’я людини жінка не назвала.
Этот Герсака жирный воробей, но он воробей. А правильней всего начать надо было с бриллиантовых прокуроров. Это показало бы и Барыге и его сторонникам, как надо бороться с коррупцией.
А хто живе у нас на легальні прибутки? Є такі (окрім пенсіонерів) у кого рівень життя відповідає офіційним прибуткам? Держава має наводити лад із усіма, в т.ч. з бізнесом, а говорити про окремо взятого корупціонера? Там є Баканов, запитайте в нього чому такого кадра тримає. Мене більше хвилює, як мусор, очолив обласну управу СБУ? Оце дійсно біда...
И машина с инициалами на решетке с американским, скорее всего, тюнингом?!
Если среднестатистический украинец тратит в два раза больше, чем зарабатывает - что вы хотите от генерала?
3 жовтня 2018 року вийшов сюжет журналістки Лесі Іванової «Розвідкою по нирках» для програми «Наші Гроші з Денисом Бігусом»
12 квітня 2019 року Указом Президента України Петра Порошенка звільнений зі займаної посади
Видео.
Приднестровский олигарх-сепаратист получил в Украине имущество на 600 квадратов.
Виктор Гушан имеет украинское гражданство и владеет элитной недвижимостью в Одесской области и под Киевом. Об этом говорится в расследовании программы "Схеми: корупція в деталях" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший"). "
Также с его помощью сохраняется полностью прокремлевский политический режим", - заявил редактор русскоязычного отдела RISE Moldova, член Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) Владимир Тхорик.
летнюю резиденцию Виктора Гушана в городе Вилково Одесской области. Там журналисты увидели несколько имений и земельные участки приднестровского олигарха. В районе затона Базарчук - участка реки Дунай - приднестровский олигарх поселился в имении на 600 квадратных метров.
когда мне говорили, что политика не связана с экономикой - я хохотал;
когда мне говорят, что мафия это не государство - я показываю ЭТУ СТАТЬЮ !