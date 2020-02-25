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Все про:майно (135) корупція (3206) Миколаївська область (460) Правоохоронні органи (844) СБУ (5332) Герсак Віталій (1)

 Нерухомість, земля та елітний автопарк: у сім'ї глави СБУ Миколаївщини Герсака виявили майно, яке не відповідає офіційним доходам, - Bihus.info. ВIДЕО

Родина глави СБУ Миколаївської області Віталія Герсака має цінну нерухомість, багато землі та елітний автопарк. Все це непорівнянне з офіційними доходами родини.

Про це йдеться в сюжеті Юлії Химерик, Вадима Понька і Вадима Коршенка для телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом", передає Цензор.НЕТ.

Віталій Герсак усе життя працює у правоохоронних органах. Кар’єру розпочав у МВС – звичайним оперативником на рідній Вінничині. Потім був столичний УБОЗ, Служба зовнішньої розвідки, і зрештою СБУ, а саме – Департамент внутрішньої безпеки. З вересня минулого року Герсак очолює СБУ Миколаївщини.

Родина Герсака продовжує мешкати в Києві, у новобудові бізнес-класу ЖК "Французский квартал-2". Тут дружина СБУшника Юлія Герсак влітку 2018-го придбала одразу дві квартири і два паркомісця. Загалом це – близько 400 тисяч доларів.

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Нерухомість, земля та елітний автопарк: у сімї глави СБУ Миколаївщини Герсака виявили майно, яке не відповідає офіційним доходам, - Bihus.info 01
Нерухомість, земля та елітний автопарк: у сімї глави СБУ Миколаївщини Герсака виявили майно, яке не відповідає офіційним доходам, - Bihus.info 02

Крім цього, Юлія Герсак володіє земельною ділянкою у пів гектара під Києвом, в селі Мархалівка. Тут вже почалось зведення будинку. Ринкова вартість сотки землі тут – 5 тисяч доларів. Тобто, за землю дружина СБУшника мала викласти під 200 тисяч.

У Юлії Герсак є власний салон краси, вона також раніше була співвласницею кількох фірм. Однак за останні 10 років масштабних дивідендів від бізнесу жінка, за даними програми, не отримувала.

На дружину СБУшника зареєстрована "Тойота Кемрі", ціна якої стартує від 27 тисяч доларів. Однак, за спостереженнями журналістів програми, містом Юлія пересувається на БМВ Х6 (від 60 тисяч доларів.) Машина оформлена на її матір. За словами колишніх сусідів у райцентрі, де раніше мешкала родина, теща СБУшника ніколи не працювала, а тесть помер. За даними програми жінка справді за останні 10 років не мала доходів, співмірних із оформленим на неї майном.

Нерухомість, земля та елітний автопарк: у сімї глави СБУ Миколаївщини Герсака виявили майно, яке не відповідає офіційним доходам, - Bihus.info 03

Щодо родини самого Герсака, то його батько давно помер, а матір СБУшника – Раїса Герсак – працювала головним бухгалтером у райадміністрації. Зараз у неї частки у двох фірмах, однак жодних дивідендів вона від них не отримувала. При цьому Раїса Герсак має дві квартири у Вінницькій новобудові і близько гектара землі під Гайсином для забудови. Також на неї оформлені "Лексус" (80 тисяч доларів) та "Тойота Тундра". Остання має тюнінг, персоналізований під СБУшника Герсака – салон, решітка бампера і навіть індивідуальні номери машини промарковані літерами GVA, що відповідає ініціалам Герсака Віталія Анатолійовича.

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Нерухомість, земля та елітний автопарк: у сімї глави СБУ Миколаївщини Герсака виявили майно, яке не відповідає офіційним доходам, - Bihus.info 04

Походження майна та автівок Раїса Герсак пояснила так: у неї є людина, яка фінансує її та її родину. Ім’я людини жінка не назвала.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177646
 
   
 Топ коментарі
 
ох и рожа!!, этот Неньку не продаст!, АДНАЗНАЧНА!!!)))
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СБУ,МВД,ГФС большие мафиозные кланы.
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"летом 2018 г. приобрела сразу две квартиры и два паркоместа. В общем это - около 400 000 долларов." - гад зеленский. Уже тогда начал внедрять своих людей в честнейшую команду сывчелого.
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чета петюньки
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Четырёхступенчатый загривок и корочка... Вот что нужно для авторитета в нашей стране...
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Да, до справедливой Украины еще далеко Недвижимость, земля и элитный автопарк: у семьи главы СБУ Николаевщины Герсака обнаружили имущество, несопоставимое с официальными доходами, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 5305 Недвижимость, земля и элитный автопарк: у семьи главы СБУ Николаевщины Герсака обнаружили имущество, несопоставимое с официальными доходами, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 3480 Недвижимость, земля и элитный автопарк: у семьи главы СБУ Николаевщины Герсака обнаружили имущество, несопоставимое с официальными доходами, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 440
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ох и рожа!!, этот Неньку не продаст!, АДНАЗНАЧНА!!!)))
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и что здесь нового, а тем более не понятного?
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вова, ты - форменный лох... вот какого менделя тебя поперло в президенты... пошел бы скромным сбу-шником, ходил бы на службу, никто б не пинал, ловил бы в пруду ершей на мотыля... как есть лох... маленький, щупленький лох с выбритой грудкой...
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не завидуйте. всем давно известно, что у всех мусоров, таможенников, судей, прокуроров, депутатов... и сбушников очень успешные родственники-бизнесмены.
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только у сени рюкзакова сын в семье не без урода...
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В СБУ других и не может быть. Их с детского сада учат крышевать и старшим заносить
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Рейтинг надо как то поднимать срочно. В принципе правильно, ряды надо чистить, иначе мыши вообще оборзели. Лучше поздно, чем никогда. Но это все нужно было еще летом 2019 делать, Зеленский!
Этот Герсака жирный воробей, но он воробей. А правильней всего начать надо было с бриллиантовых прокуроров. Это показало бы и Барыге и его сторонникам, как надо бороться с коррупцией.
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А з чого Ви вирішили, що хтось щось почав? Це журналістська інфа, т. з. розслідування, яке опецькуватому патрійоту нічим не загрожує.
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лозунг времён коллективизации - "давай к нам во власть! вместе будем грабить, разделять и красть!", вечно жив и в совке, и в постсовке.
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Что тут удивительного? Там эти все паркетные генералы все долларовые миллионеры.
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Продаж Батьківщини прибуткова справа... Недвижимость, земля и элитный автопарк: у семьи главы СБУ Николаевщины Герсака обнаружили имущество, несопоставимое с официальными доходами, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 1365
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Який несмак - потратити 70 штук зелені на якийсь пікап. У США пікапи - РОБОЧІ МАШИНИ (хіба пікап Каділлак - розкіш)... Дешеві понти для люмпенів!
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Він не знав.Каділак, кажете? Нє вапрос.
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У нас даже СБУшники машину для навоза и свиней преобретают, не то что там какие-то в США ЦРУшники, которые на таких не ездят.
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У чому зміст цієї статті? Відповідальність за незаконне збагачення введена наприкінці минулого року. Зворотньої дії не має. Так поп.зд.ть?
А хто живе у нас на легальні прибутки? Є такі (окрім пенсіонерів) у кого рівень життя відповідає офіційним прибуткам? Держава має наводити лад із усіма, в т.ч. з бізнесом, а говорити про окремо взятого корупціонера? Там є Баканов, запитайте в нього чому такого кадра тримає. Мене більше хвилює, як мусор, очолив обласну управу СБУ? Оце дійсно біда...
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А те, що це порося здасть, продасть і обміняє батьківщину при першій можливості, то таке? Аби не мусор?
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це порося здасть, продасть і обміняє батьківщину при першій можливості - саме тому, що це мусор!!!
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Нехай так.Хоч колишній архідиякон, але ж продасть, зрадить, або втече, коли треба буде робити вибір.Рускій мір з його боку отримає лише підтримку.Такі кадри новій владі необхідні до зарізу.Їхня людина.
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Не нехай, а це піз.дец. Як мусор міг стати розвідником, а потім СБУшником? Саме тому ми в такому лайні! Він же не рядовий працівник. Він тягне у СБ свою вонячу мусарську філософію і менталітет.
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А ті, що закінчували академію СБУ не такі? Вони чесні, бідні, ризикують щодня своїм життям та не вилазять з окопів на сході?
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теж не подарунок, але не такі. Не забувай, що в тій академії також повно мусарів. Толку з його підготовки, якщо він прийде і попаде в підпорядкування мусора і той буде з нього вирощувати СБУшника?
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От такой новости, чуть не слетел с кресла. Да не может быть такого.
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Без сомнения, вердикт один- расстрелять и закопать в канаве на острове Рыбальском в Киеве.Наш СпецНаз выполнит эту задачу быстро.Тварям не место в СБУ.
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У вас єсть спецназ? Ви камандір НВФ? Чи мєстний Робін Гуд з ватагою?
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СБУ,МВД,ГФС -большие мафиозные кланы в Украине.
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И все это есть в декларации мордатого защитника закона?!
И машина с инициалами на решетке с американским, скорее всего, тюнингом?!
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Дорогие мои!
Если среднестатистический украинец тратит в два раза больше, чем зарабатывает - что вы хотите от генерала?
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Ну шоб раз в п'ятдесят більше тратив.Хенерал все ж таки.
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вот интересна реакция зеленского - если ее не будет - значит его все устраивает и клоун руководит страной
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буде така ж миттєва як і з Семочко..
3 жовтня 2018 року вийшов сюжет журналістки Лесі Іванової «Розвідкою по нирках» для програми «Наші Гроші з Денисом Бігусом»
12 квітня 2019 року Указом Президента України Петра Порошенка звільнений зі займаної посади
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так Зеленский же за это критиковал Порошенко, если поступить так же ,чем он лучше,на мой взгляд ,гораздо хуже,по тому что обещал совсем другое ,за это и выбрали
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лохторат вже майже тридцять років майстерно дурять обіцянками..і "жити по-новому" десь дорівнює "кінцю епохи.."
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ну как дети малые, прям, чесслово...., откуда-откуда..., оттуда, сбушник в Украине на высокой должности - это прежде всего хороший бизнес, а уж потооооом....
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а вони взагалі в принципі існують з "сопоставимыми доходами"?
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-- https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/pridnestrovskij-oligarh-separatist-skupil-elit-365103/

Видео.
Приднестровский олигарх-сепаратист получил в Украине имущество на 600 квадратов.

Виктор Гушан имеет украинское гражданство и владеет элитной недвижимостью в Одесской области и под Киевом. Об этом говорится в расследовании программы "Схеми: корупція в деталях" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший"). "
Также с его помощью сохраняется полностью прокремлевский политический режим", - заявил редактор русскоязычного отдела RISE Moldova, член Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) Владимир Тхорик.

летнюю резиденцию Виктора Гушана в городе Вилково Одесской области. Там журналисты увидели несколько имений и земельные участки приднестровского олигарха. В районе затона Базарчук - участка реки Дунай - приднестровский олигарх поселился в имении на 600 квадратных метров.Нерухомість, земля та елітний автопарк: у сім'ї глави СБУ Миколаївщини Герсака виявили майно, яке не відповідає офіційним доходам, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 1554
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Цей Бакановський ЧОРТ сто пудово все встиг нажити за період з вересня 2019 року, а перед цим п"ять років був білий і пухнастий. Чи хтось має сумніви? Нерухомість, земля та елітний автопарк: у сім'ї глави СБУ Миколаївщини Герсака виявили майно, яке не відповідає офіційним доходам, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 6999
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Ну, у бывшего запорожского главы ОГА Брыля тоже "нашли" имущество, несопоставимое с доходами, и что??? А никуя!!!
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А сколько таких мразей из СБУ,МВД.ВСУ,МЧС по всей Украине-десятки,если не сотни тысяч,.Добавьте сюда столько же депутатиков различных уровней.И вся эта сволота сосет деньги из народа вот уже 30 лет.
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А нам постоянно про каких-то братков втирают, а чем этот отличается?
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линейный виддил киев-пассажирский и глава СБУ области , КАРЛ!!!!...что-то не так в нашем королевстве...
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когда мне говорили, что церковь отделена от государства - я улыбался;
когда мне говорили, что политика не связана с экономикой - я хохотал;
когда мне говорят, что мафия это не государство - я показываю ЭТУ СТАТЬЮ !
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В сюжете на 22:40 до боли знакомый рюкзак.... обычно в нём деньги носят... хм...
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