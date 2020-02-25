 Нерухомість, земля та елітний автопарк: у сім'ї глави СБУ Миколаївщини Герсака виявили майно, яке не відповідає офіційним доходам, - Bihus.info. ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті Юлії Химерик, Вадима Понька і Вадима Коршенка для телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом", передає Цензор.НЕТ.

Віталій Герсак усе життя працює у правоохоронних органах. Кар’єру розпочав у МВС – звичайним оперативником на рідній Вінничині. Потім був столичний УБОЗ, Служба зовнішньої розвідки, і зрештою СБУ, а саме – Департамент внутрішньої безпеки. З вересня минулого року Герсак очолює СБУ Миколаївщини.

Родина Герсака продовжує мешкати в Києві, у новобудові бізнес-класу ЖК "Французский квартал-2". Тут дружина СБУшника Юлія Герсак влітку 2018-го придбала одразу дві квартири і два паркомісця. Загалом це – близько 400 тисяч доларів.

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Крім цього, Юлія Герсак володіє земельною ділянкою у пів гектара під Києвом, в селі Мархалівка. Тут вже почалось зведення будинку. Ринкова вартість сотки землі тут – 5 тисяч доларів. Тобто, за землю дружина СБУшника мала викласти під 200 тисяч.

У Юлії Герсак є власний салон краси, вона також раніше була співвласницею кількох фірм. Однак за останні 10 років масштабних дивідендів від бізнесу жінка, за даними програми, не отримувала.

На дружину СБУшника зареєстрована "Тойота Кемрі", ціна якої стартує від 27 тисяч доларів. Однак, за спостереженнями журналістів програми, містом Юлія пересувається на БМВ Х6 (від 60 тисяч доларів.) Машина оформлена на її матір. За словами колишніх сусідів у райцентрі, де раніше мешкала родина, теща СБУшника ніколи не працювала, а тесть помер. За даними програми жінка справді за останні 10 років не мала доходів, співмірних із оформленим на неї майном.

Щодо родини самого Герсака, то його батько давно помер, а матір СБУшника – Раїса Герсак – працювала головним бухгалтером у райадміністрації. Зараз у неї частки у двох фірмах, однак жодних дивідендів вона від них не отримувала. При цьому Раїса Герсак має дві квартири у Вінницькій новобудові і близько гектара землі під Гайсином для забудови. Також на неї оформлені "Лексус" (80 тисяч доларів) та "Тойота Тундра". Остання має тюнінг, персоналізований під СБУшника Герсака – салон, решітка бампера і навіть індивідуальні номери машини промарковані літерами GVA, що відповідає ініціалам Герсака Віталія Анатолійовича.

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Походження майна та автівок Раїса Герсак пояснила так: у неї є людина, яка фінансує її та її родину. Ім’я людини жінка не назвала.