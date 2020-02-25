EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  4325  22
Все про:Миколаїв (411) ураган (52) 79 окрема аеромобільна бригада (34)

 Ураган у Миколаєві зірвав дах із казарми 79-ї аеромобільної бригади. ВIДЕО

Ураганний вітер зірвав дах на казармі 79-ї окремої аеромобільної бригади в Миколаєві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовано момент руйнування даху.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вітер зламав понтонний міст через Інгул у Миколаєві. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177634
 
 
 Топ коментарі
 
Строителей надо за яйца подвесить к этой крыше.... Ураган в Николаеве сорвал крышу с казармы 79-й аэромобильной бригады - Цензор.НЕТ 1502
 показати весь коментар
 
Украли твари на крыше выше крыши вот и результат... Ураган в Николаеве сорвал крышу с казармы 79-й аэромобильной бригады - Цензор.НЕТ 9211
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Строителей надо за яйца подвесить к этой крыше....
 показати весь коментар
 
 
Расчетная скорость ветра при проектирования крыш для Николаева 5 м/с. Вчера скорость ветра достигала 40 м/с.
Нет может конечно и строители смахлевали, но пока что я вижу так!
 показати весь коментар
 
Не может быть расчетная скорость 5 м/с ибо так прийдется каждый месяц крышу менять
 показати весь коментар
 
Щоб у тих будівельників -ремонтників *ручки не боліли * !
 показати весь коментар
 
 
Украли твари на крыше выше крыши вот и результат...
 показати весь коментар
 
 
Палаточный городок на полигоне Широкий Лан:
Ураган в Николаеве сорвал крышу с казармы 79-й аэромобильной бригады - Цензор.НЕТ 9946

 показати весь коментар
 
 
А чому їх не в конюшнях оселили? І кунгів геть немає? Що за країна??!!!!
 показати весь коментар
 
Боже (якщо ТИ Є) врятую цю країну від ідіотів та крадіїв!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
Наче курінь з картону. Велика парусність. Зліпили аби трималось купи.
 показати весь коментар
 
Бо *клепають * нові дахи на старі казарми .
 показати весь коментар
 
Аэромобильная бригада - аэромобильная крыша.
 показати весь коментар
 
барыга с бирюковым пол-ярда украли на строительстве казарм на Шир.лане
 показати весь коментар
 
 
ну я же и говорю - потом организовали ураган
 показати весь коментар
 
 
Это зебилы организовали ураган чтобы расшатать ситуацию в Украине ради путина
 показати весь коментар
 
Буревій прийшов з Європи після того як бубочка там побував. Совпадєніє?
 показати весь коментар
 
Буревий, не буревий, а такой зимы - сказки, как при ЗЕ не было.
 показати весь коментар
 
У аэромобильной бригады крыша на казарме должна быть летающей.
Крыше не нужен ни силовой каркас, ни крепление - она мобильная.
 показати весь коментар
 
сколько там мужиков, молоток в руки, хорошего бригадира и через два дня должно быть готово
Нет плять, выставят на прозорро, пару месяцев сопли будут жевать, и годами трындеть что всё пропало
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору