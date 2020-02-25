 Ураган у Миколаєві зірвав дах із казарми 79-ї аеромобільної бригади. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовано момент руйнування даху.
4325 22
Міноборони проведе службову перевірку через неякісний ремонт казарм у Миколаєві, коли вітром зірвало дах. ВIДЕО
Із 44-річним десантником 81-ї аеромобільної бригади Євгеном Фурсовим попрощалися в Дружківці. ВIДЕО
Меморіальну дошку воїну 79-ї ОДШБр Миколі Гуцаленку, загиблому на Донбасі, відкрили в Миколаєві. ФОТОрепортаж
На Миколаївщині ураган повалив дерева та пошкодив дахи будинків. ФОТОрепортаж
На фестивалі Kozak Fest на Дніпропетровщині через ураган обвалився дах сцени - загинула одна людина, ще двоє постраждали, - ДСНС. ВIДЕО
+7
аэромобильная крыша
+7
Строителей надо за яйца подвесить к этой крыше....
+4
Украли твари на крыше выше крыши вот и результат...
Нет может конечно и строители смахлевали, но пока что я вижу так!
Крыше не нужен ни силовой каркас, ни крепление - она мобильная.
Нет плять, выставят на прозорро, пару месяцев сопли будут жевать, и годами трындеть что всё пропало