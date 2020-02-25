 Ураган у Миколаєві зірвав дах із казарми 79-ї аеромобільної бригади. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовано момент руйнування даху.

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