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 Ураган у Миколаєві зірвав дах з казарми 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Міноборони проведе службову перевірку. ВIДЕО (оновлено)

У Міністерстві оборони призначили службову перевірку після того, як у Миколаєві в казармі, через кілька років після ремонту, вітром зірвало дах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Повідомляється, що 24 лютого сильний вітер зірвав дах будівлі, що перебуває на балансі Міноборони.

"З метою з'ясування обставин цієї події в Міноборони призначено службову перевірку, до якої будуть залучені відповідні правоохоронні органи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що минулося без постраждалих, наразі встановлюють обсяг завданої державі шкоди.

За інформацією Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України, у 2017 році в зазначеній споруді здійснювалися ремонтні роботи.

"У зв’язку з тим, що відремонтована будівля не витримала негоди, а також з урахуванням того, що гарантійний термін на ремонтні роботи згідно з договором становив 10 років, Міністерство оборони України готує претензію організації-генпідряднику", - додали у відомстві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вітер зламав понтонний міст через Інгул у Миколаєві. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177601
 
 
 Топ коментарі
 
Ну если в договоре было о ремонте стропильной системы...то предьявы предьявите обоснованно....а если там было только о перекрытии шифером или металлочерипецей то вас пошлют...
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Все просто,- ЧЕМ ПРОЧНЕЕ КРЫШИ ГЕНЕРАЛОВ ОТ Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил ТЕМ СЛАБЕЕ КАЗАРМЕННЫЕ...
- эти аксиомы ещё в времена попередников закладывалисьИсточник:https://censor.net.ua/n3177601
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Ну если в договоре было о ремонте стропильной системы...то предьявы предьявите обоснованно....а если там было только о перекрытии шифером или металлочерипецей то вас пошлют...
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Правильні майстри на гнилі стропила не буде класти покриття, категорично.
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А всё должно быть рассчитано на ураганы или какие-то другие стихийные бедствия, если это происходит раз, например, в сто лет? Что, в таком случае, будет дороже - сделать с запасом или отремонтировать?
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Лукашист, сошлись на нормативный документ, а не на свои инфантильные фантазии
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В каждых регионах свои нормативные документы по снеговой и ветровой нагрузке. Уверен, на своих домах( и дачах) крыши как стояли, так и стоят. У себя люди не воруют.
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Нормативные документы одни на всю страну - это вам не США, в котором в каждом штате свой закон.
Разные только ветровые зоны и соответственно нормативная скорость ветра. Для Николаева это 2я зона и скорость ветра 5м/с
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Здається там "кґишу" нахлобучили на старий плоский дах ,анкерних болтів ніхто не робив.
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Нет не должно быть!
Крыша считается по нормативным нагрузкам. Учитывается климатическая зона по которой рассчитывают высоту шапки снега и нагрузку на крышу (по моему что то около 160мм) и ветровая зона по которой рассчитывают скорость ветра. Николаев находится во 2й зоне для которой скорость ветра составляет 5м/с в то время как вчера скорость ветра была около 40 м/с !!!!
Расчет по нормативным нагрузкам, в своих формулах, содержит необходимый запас прочности при привышении этих нагрузок (но не в 8 раз конечно), плюс к этому при расчете размеров стропил их размер округляют в большую сторону что еще прибавляет прочности
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Думаю, крыши на хатках олигархов даже не шелохнулись.
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Лукашист, ты решил, что все должны строиться по цене домов "олигархов"?
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Прочитай (на ночь) сказку про трех поросят и бери пример с хорошего поросенка, а не с плохого.
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Лукашист, спасибо, что продемонстрировал - какие лукашисты - инфантилы.
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У нас порохоботи, зебобіки; у вас - лукашисти. Клас.
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Ну так, звісно. Повинен бути запас і тут нормативні документи не потрібні. Треба мати мізки і не мати жаби за душею.
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Дмитрий Ч достаточно объяснил выше, а чтобы усилить крышу необходимо ещё и стены усилить, чтобы выдерживали эту крышу, которая и цунами выдержит...
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Роками стояло та витримувало. А тут натєвамздрастє - Ураган. Та такі урагани у нас пару раз на 10 років трапляються, може частіше, прочорноморья ж.
Якщо капіталить, перекриття, то ніякі стіни укріпляти не потрібно. Треба просто з головою до діла підійти і використовувати НОВИЙ та якісний буд матеріал. Це що до стропил.
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Дело могло быть даже не в стропильной системе, а к примеру в армпоясе и креплении к нему мауерлата. Строителей могли нанять возвести стропильную систему, при этом они конечно не будут разбираться насколько хорошо были шпильки под мауерлат заанкерованы (замоноличены) или просто посажены на раствор.
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це ще питання чи був армопояс. В дитинстві бачив як цілий дах покритий бляхою з стропилати лежав біля хати.
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У нас в стране принято стропила крепить лишь к мауэрлату в периметре коробки, что чревато сносом кровли. .В Европе кроме этого на крыше делают пару внутренних несущих перегородок из кирпича и на них поперек в длину всего дома анкеруют брус во фронтоны и эти перегородки.Этот брус видно - он торчит на фронтонах. И только после этого монтируют стропила, прикручивая их кроме мауэрлата на эти брусья. Такая система имеет анкерованых точек крепления в несколько раз больше традиционной, которая принята на Украине, и ураган ей не страшен.
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-""В связи с тем, что отремонтированное здание не выдержало непогоды, а также учитывая то, что гарантийный срок на ремонтные работы по договору составлял 10 лет, Министерство обороны Украины готовит претензию организации-генподрядчику"...а если торнадо всю казарму снесёт-тоже будут притензии..?
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Рост капинвестиций в Украине замедлился до 15,5%.
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чего ржать то. Новые технологии -крыши из профлиста крепятся саморезами длиной в 19 мм. Там всего несколько витков https://epicentrk.ua/shop/samorez-so-sverlom-po-metallu-dlya-krovli-4-8x19-mm-100-sht-zelenyy-ral-6005-expert-fix.html
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Все просто,- ЧЕМ ПРОЧНЕЕ КРЫШИ ГЕНЕРАЛОВ ОТ Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил ТЕМ СЛАБЕЕ КАЗАРМЕННЫЕ...
- эти аксиомы ещё в времена попередников закладывалисьИсточник:https://censor.net.ua/n3177601
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т.е. свой хер под чужой рубашкой ближе к телу..... кто акт о принятии подписывал тот и откат получил.
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В Миколаєві сіііільки дахів улетіло. При чому з тільки відремонтованих. А в районі одному утеплювач к **....м собачим зірвало. Подивився по фото, тупо на лєпухи базальт приліпили та красиво замазали. Чим мізки думають?!
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Приедет проверка. И шо ? Угостят шашлыками на природе. Сауна и баня. В акте укажут - "непреодолимые природные факторы". А в Николев должна ехать расстрельная команда.
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Приедет расстрельная команда. Угостят шашлыками на природе. Сауна и баня. Охота и рыбалка. Наличность. Расстреляют парочку непричастных. Зато порядок как при Сралине.
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Тут зрозуміло чому. Хочуть показати пальцем в сторону попередника. То він хоч багато відремонтував казарм, зробив зброї, відремонтував зброї і техніки. А що ви зробили? Вже пройшов рік. Тільки успіхи по здачі територій не потрібно, ми знаємо і що ракети відмовилися виробляти, також знаємо. А що зробили?
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да такого дерьма налепили)главное быстро много и дорого
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Военной приёмки нет.Там по цепочке можно найти всех, кто ставил подписи на финансовых документах и актах приёмки.Заставить восстановить.
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Ще в Миколаєві секція понтонного моста впала в Іегул і внесло дахи на інших домах. То там не потрібно розбиратися?
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ну там ежу понятно, шо стихiйне лихо. а тут можно кого-нибудь из папередникафф посадить, как Марченко.
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пусть скажут спасибо что хреново закрепили кровлю ,закрепили бы хорошо потянуло бы и стены
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Може будували як завжди - по мінімальному тендеру й великому відкату. По принципу де найдешевше й більше з нього вкрасти. То що можна було отримати?
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а шо пацанам слабо самим отремонтировать. в ухане больницу за неделю сделали. Приколько когда крыша летает как воздушный шар, на то они и аэромобильные войска..
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Крыша аэромобильной бригады должна быть летающая.
Ни каркаса, ни крепления - она мобильная.
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нуууу, если отбросить (допустим) рукожопость исполнения, то невооруженным глазом видно что ветер все-же был *******
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Напевно фірма, земляка Бірюкова, ремонтувала.
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Гм...
Прочел комменты, сильно удивился. Ни одного упоминания о Зеленском.
Порохоботы, у вас выходной сегодня?
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Сорвал крышу? А там крыша была? С виду как будто просто шатер поставили из профлиста и скотчем закрепили
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Да какая проверка, фирма что это делала должна просто все сделать за свой счет, ну и компенсацию можно содрать.
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..там не крыша была, а покрытие от дождя...все, кто проектировал, принимал работы и кто выполнял их-сесть должны...и за свой счет восстановить...
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В Японии!!!!!!!!! АЭС!!!!!!!!!!! взорвалась из-за ошибок в проектировании.
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