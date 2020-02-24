 На 179 окрузі зафіксовано розповсюдження "чорної" агітації проти кандидата в нардепи Юлії Світличної, - КВУ. ФОТО+ВІДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрновини", про це написав на своїй сторінці у фейсбуці генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель, опублікувавши відповідні відеоматеріали.
"Фейкові листівки з підробленими вихідними даними намагалися розповсюджувати у Краснограді, Кегичівці, інших населених пунктах округу. Проте таких "агітаторів" було схоплено на гарячому, а правопорушенням вже займається національна поліція", – зазначив Кошель.
Гендиректор КВУ повідомив, що "агітатори" вже розповіли правоохоронцям і журналістам про можливих замовників та скільки грошей їм пропонували.
"Обіцяно 500 грн. Нібито представниками партії "Слуга народу"", - написав Кошель, нагадавши, що розповсюдження подібних матеріалів - це злочин, за який можливе покарання до 3 років позбавлення волі.
Також КВУ закликав усіх виборців 179 округу надсилати йому всі відомі факти незаконної або сумнівної агітації.
З опублікованих КВУ матеріалів видно, що "чорна" агітація розповсюджувалася проти кандидата в депутати Юлії Світличної.
Раніше також повідомлялося про використання в 179 окрузі іншої технології - висунення клона. ЦВК зареєструвала двійника Юлії Світличної.
це єдине, на чому вони розуміються
Бывший ее супруг - начальник отдела противодействия коррупции прокуратуры Харьковской области Александр Алексейчук. А ее ныне покойный свекр был заместителем Михаила Добкина, когда тот занимал пост губернатора Харьковской области.
Сейчас она числится советником председателя Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера по вопросам науки, образования, культуры на общественных началах. Кучер выиграл прошлые выборы на округе №179, состоявшиеся 21 июля, а главой области его назначили в ноябре. В свое время Кучер, в качестве адвоката, защищал сына Авакова, по делу о рюкзаках, в связи с чем многие наблюдатели считают Кучера человеком главы МВД.Классный кандидат, да зелебобики?
он тебе уже в мозг проник
всё для народа, да для народа, может пора для себя любимой пожить?
ЧП открыть, по торговле варежками или что она там еще умеет делать?
Доречі, що це за не декомунізований Красноград?
Вибори заборонити
Чем эта Светличная так знаменита?