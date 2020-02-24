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 Політика України
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Все про:вибори (4913) КВУ (82) Харківщина (863) Кошель (20) Світлична (60)

 На 179 окрузі зафіксовано розповсюдження "чорної" агітації проти кандидата в нардепи Юлії Світличної, - КВУ. ФОТО+ВІДЕО

На 179 окрузі на довиборах до Верховної Ради зафіксовано розповсюдження "чорної" агітпродукції проти однієї з учасниць передвиборчих перегонів - Юлії Світличної.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрновини", про це написав на своїй сторінці у фейсбуці генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель, опублікувавши відповідні відеоматеріали.

На 179 окрузі зафіксовано розповсюдження чорної агітації проти кандидата в нардепи Юлії Світличної, - КВУ 01
На 179 окрузі зафіксовано розповсюдження чорної агітації проти кандидата в нардепи Юлії Світличної, - КВУ 02
На 179 окрузі зафіксовано розповсюдження чорної агітації проти кандидата в нардепи Юлії Світличної, - КВУ 03
На 179 окрузі зафіксовано розповсюдження чорної агітації проти кандидата в нардепи Юлії Світличної, - КВУ 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У 179 окрузі на стеженні за кандидатом Юлією Світличною впіймали двох у штатському, - адвокат. ВІДЕО+ФОТО

"Фейкові листівки з підробленими вихідними даними намагалися розповсюджувати у Краснограді, Кегичівці, інших населених пунктах округу. Проте таких "агітаторів" було схоплено на гарячому, а правопорушенням вже займається національна поліція", – зазначив Кошель.

Гендиректор КВУ повідомив, що "агітатори" вже розповіли правоохоронцям і журналістам про можливих замовників та скільки грошей їм пропонували.

"Обіцяно 500 грн. Нібито представниками партії "Слуга народу"", - написав Кошель, нагадавши, що розповсюдження подібних матеріалів - це злочин, за який можливе покарання до 3 років позбавлення волі.

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Також КВУ закликав усіх виборців 179 округу надсилати йому всі відомі факти незаконної або сумнівної агітації.

З опублікованих КВУ матеріалів видно, що "чорна" агітація розповсюджувалася проти кандидата в депутати Юлії Світличної.

Раніше також повідомлялося про використання в 179 окрузі іншої технології - висунення клона. ЦВК зареєструвала двійника Юлії Світличної.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177503
 
 
 Топ коментарі
 
зедрисня розуміється, як тупому піплу впарити лайно
це єдине, на чому вони розуміються
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в интерпретации зебилов
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И именно поэтому от "Слуги народа" по округу идет Виктория Алексейчук? В анкетных данных на сайте ЦИК сказано, что она живет в Харькове, сейчас безработная. Раньше кандидат юридических наук Алексейчук была доцентом кафедры криминалистики Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.
Бывший ее супруг - начальник отдела противодействия коррупции прокуратуры Харьковской области Александр Алексейчук. А ее ныне покойный свекр был заместителем Михаила Добкина, когда тот занимал пост губернатора Харьковской области.
Сейчас она числится советником председателя Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера по вопросам науки, образования, культуры на общественных началах. Кучер выиграл прошлые выборы на округе №179, состоявшиеся 21 июля, а главой области его назначили в ноябре. В свое время Кучер, в качестве адвоката, защищал сына Авакова, по делу о рюкзаках, в связи с чем многие наблюдатели считают Кучера человеком главы МВД.Классный кандидат, да зелебобики?
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зедрисня розуміється, як тупому піплу впарити лайно
це єдине, на чому вони розуміються
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Порошенко и его реформы черный пиар?
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Это же какие успешные рехформы у БОРОВА? Медицина? Полиция? Образование? Суды ?
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И именно поэтому от "Слуги народа" по округу идет Виктория Алексейчук? В анкетных данных на сайте ЦИК сказано, что она живет в Харькове, сейчас безработная. Раньше кандидат юридических наук Алексейчук была доцентом кафедры криминалистики Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.
Бывший ее супруг - начальник отдела противодействия коррупции прокуратуры Харьковской области Александр Алексейчук. А ее ныне покойный свекр был заместителем Михаила Добкина, когда тот занимал пост губернатора Харьковской области.
Сейчас она числится советником председателя Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера по вопросам науки, образования, культуры на общественных началах. Кучер выиграл прошлые выборы на округе №179, состоявшиеся 21 июля, а главой области его назначили в ноябре. В свое время Кучер, в качестве адвоката, защищал сына Авакова, по делу о рюкзаках, в связи с чем многие наблюдатели считают Кучера человеком главы МВД.Классный кандидат, да зелебобики?
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Порошенко ж вбивця барига крадій брехло і просто шмат лайна.. Тому всі і шарахаються від нього
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иди трипер лечи,

он тебе уже в мозг проник
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Нічого скоро.. По садять цю наволоч разом із його шоблою..
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передохнуть Юлия Светличная не хочет?
всё для народа, да для народа, может пора для себя любимой пожить?
ЧП открыть, по торговле варежками или что она там еще умеет делать?
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Чёрный пиар - король предвыборных технологий.
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Що знову "провокатори"? На 179 округе зафиксировано распространение "черной" агитации против кандидата в нардепы Юлии Светличной, - КИУ - Цензор.НЕТ 33 Із Нових Санжар переїхали у Красноград?
Доречі, що це за не декомунізований Красноград?
Вибори заборонити
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Щось дуже схоже на провокацію провокації
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эта юля - шо и та..= клейма негде..- так шо вор у вора крадет...
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Только один ресурс в Украине напоминает только об одном из 40 кандидатов в народные депутаты Украины по 179 округу..Могу с достоверной точностью предсказать о заслугах Светличной перед жителями Сахновщинского района.Никаких! Абсолютно.Район разодран на части!Нет мимлиции,Нет районной больницы,закрыты все почти школы,не работают почтальоны,один раз в неделю по сёлам ходит автобус..Дорог нет.От слова абсолютно.Цены на автобусы -космические.Расписание жд рассогласовано.При пересадках приходится ожидать по несколько часов.Докатились до ручки!Старикам в селах невозможно получить пенсию.
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Уже вторая новость про неё!
Чем эта Светличная так знаменита?
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А що, на 179-му голосуватиме бидло? Контрагітація - якраз для нього:
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