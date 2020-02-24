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 Політика України, Суспільство
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Все про:армія РФ (2023) війна (2069) знищення (221) Донбас (15391)

 "Побачили рух у кущах. Спочатку думали - тварина якась", - бійці ЗСУ на Донбасі знищили російського розвідника. ВIДЕО

Українські воїни на Донбасі знищили російського розвідника, що наближався до їхніх позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Військове телебачення України, бійці розповіли про те, як помітили розвідника і знищили його.

"Побачили рух у кущах. Спочатку думали - тварина якась. Але прислухалися і зрозуміли, що якась тварина має голос людини", - розказує боєць ЗСУ Леонід.

Крім того, воїни показали одяг убитого ворога, який мав специфічні для російських окупантів маркування. Зброю розвідника було зведено і він був готовий відкрити вогонь.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уродженці Москви, Пермі та Перевальська: відомі імена чотирьох найманців РФ, знищених українськими воїнами в районі Золотого. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177470
 
   
 Топ коментарі
 
Так то и было животное...скот винторогий...😃
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Земля стекловатой кацапской твари "Увидели движение в кустах. Сначала думали животное какое-то", - бойцы ВСУ на Донбассе уничтожили российского разведчика - Цензор.НЕТ 9782
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Воно по ходу перед кончиной еще пару раз упало мордой на саперную лопатку...
Вот и не показывают)))
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Зря только под дождем ползало...животное
И пацанам нашим пришлось мокнуть...вытаскивая из кущей обосранное туловище
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"Сначала думали то животное какое-то... Оказалось - не казалось"

Побажаємо зашквареному кацапу міцного здоров'я, потужної ерекції та карколомних пригод у сексуальному житті.
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Сначала думали - животное какое-то

если так думать на Дамбассе - не ошибешься "Побачили рух у кущах. Спочатку думали - тварина якась", - бійці ЗСУ на Донбасі знищили російського розвідника - Цензор.НЕТ 5438
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Так, адже кожного російського найманця після смерті чекає російський Рай, де його кожного дня його будуть любити в попу 72 цнотливих кадирівця!
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"Увидели движение в кустах. Сначала думали животное какое-то. Но прислушались и поняли, что какое-то животное имеет голос человека" Источник: https://censor.net.ua/v3177470 Лёха(боец)красава!!так точно сформулировать!!(животное с голосом человека!!и кто после этого усомнится??что таки убили животное!!) "Побачили рух у кущах. Спочатку думали - тварина якась", - бійці ЗСУ на Донбасі знищили російського розвідника - Цензор.НЕТ 8356 "Побачили рух у кущах. Спочатку думали - тварина якась", - бійці ЗСУ на Донбасі знищили російського розвідника - Цензор.НЕТ 1184
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а в штабу ООС більш героїчна версія ) хтось отримає догану
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да ты коми хакасс.
потому что только у русни портянки и остались.
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он правильно сказал, что ивотное поднялось на задние лапы и стало похожим на человека из далека. Так же и с русней- то что некоторые монголоидные свинособаки научились передвигаться на задних конечностях с повизгиванием ********** совсем не делает их людьми. кацапня просто вредоносные для окружающих и паразитические организмы.
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Подобається, як наш Воїн спокійно, з честю, з гідністю каже: "Відпрацювали, та й все!"
Героям слава! Борони Вас Бог та Святі Заступники!
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"...Думали, что животное какое то..." и не ошиблись.
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Сначала думали - животное какое-то - правильно подумали.
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Из к/ф Жмурки:
- Теперь люди думают, что мы на всю голову отмороженные. - А раньше не думали? - Раньше думали, что мы не на всю голову отмороженные, а теперь думают, что на всю! ))))))))))))))))))))))))))
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Кацап в кустики сходил и зашкварился
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Страх та смерть в "Ізоляції". Як катують людей у підвалах окупованого Донецька https://www.pravda.com.ua/articles/2020/02/24/7241046/
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земля стекловатой этой российской падали "Побачили рух у кущах. Спочатку думали - тварина якась", - бійці ЗСУ на Донбасі знищили російського розвідника - Цензор.НЕТ 8729
"Побачили рух у кущах. Спочатку думали - тварина якась", - бійці ЗСУ на Донбасі знищили російського розвідника - Цензор.НЕТ 7037
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и не ошиблтсь - это животное и есть "Побачили рух у кущах. Спочатку думали - тварина якась", - бійці ЗСУ на Донбасі знищили російського розвідника - Цензор.НЕТ 1752
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По заголовку, до слов "кацапского разведчика", я думал что Шмарклю убили.
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Думали тварина, а виявилося що мокшанська скотиняка "ихтамнет".
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подвех разветчеко. встречайте в чирназемах данбаса
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Подарки мамкам от путина хла исправно иду с ОРДЛО и Сирии....
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....Но прислушались и поняли, что какое-то животное имеет голос человека"
З.Ы Он там песни распевал? "Побачили рух у кущах. Спочатку думали - тварина якась", - бійці ЗСУ на Донбасі знищили російського розвідника - Цензор.НЕТ 809
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Прислушались к кустам, а там животное что то бормочет: МыЗаМир, МышеБратья, АдинНаРот.
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"МыЗаМир... МышеБратья... АдинНаРот... Кроши-и-иии... Мочи-и-и-иии..." - файна нова озвучка зомбі зі Сталкера
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Мы думали животное..! - И вы не ошиблись
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"Размолотим! На те в борщ!" (с) S.T.A.L.K.E.R.

(і таки розмолотили мутанта "Побачили рух у кущах. Спочатку думали - тварина якась", - бійці ЗСУ на Донбасі знищили російського розвідника - Цензор.НЕТ 136 )
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Думали животное какое-то, принюхались- кацапом смердит.
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Как в Южном Парке на охоте: надо крикнуть (Это обязательно!!! ) "Они пытаются напасть!!" - и после этого открыть огонь по животному Ну и как вам всё это, мистер Шляпа?
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Слава Богу ніяка тваринка не постраждала
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- Ничего я не понимаю, - ответил Филипп Филиппович, королевски вздёргивая плечи, - убийство какого такого Шарикова? Моего пса?… Которого я оперировал?

- Простите, профессор, не пса, а когда он уже был человеком. Вот в чём дело.

- То-есть он разговаривал? - спросил Филипп Филиппович, - Ну, это ещё не значит быть человеком.
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