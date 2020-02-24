 "Побачили рух у кущах. Спочатку думали - тварина якась", - бійці ЗСУ на Донбасі знищили російського розвідника. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Військове телебачення України, бійці розповіли про те, як помітили розвідника і знищили його.
"Побачили рух у кущах. Спочатку думали - тварина якась. Але прислухалися і зрозуміли, що якась тварина має голос людини", - розказує боєць ЗСУ Леонід.
Крім того, воїни показали одяг убитого ворога, який мав специфічні для російських окупантів маркування. Зброю розвідника було зведено і він був готовий відкрити вогонь.
Вот и не показывают)))
И пацанам нашим пришлось мокнуть...вытаскивая из кущей обосранное туловище
Побажаємо зашквареному кацапу міцного здоров'я, потужної ерекції та карколомних пригод у сексуальному житті.
если так думать на Дамбассе - не ошибешься
потому что только у русни портянки и остались.
Героям слава! Борони Вас Бог та Святі Заступники!
- Теперь люди думают, что мы на всю голову отмороженные. - А раньше не думали? - Раньше думали, что мы не на всю голову отмороженные, а теперь думают, что на всю! ))))))))))))))))))))))))))
З.Ы Он там песни распевал?
(і таки розмолотили мутанта )
- Простите, профессор, не пса, а когда он уже был человеком. Вот в чём дело.
- То-есть он разговаривал? - спросил Филипп Филиппович, - Ну, это ещё не значит быть человеком.