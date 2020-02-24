 "Побачили рух у кущах. Спочатку думали - тварина якась", - бійці ЗСУ на Донбасі знищили російського розвідника. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Військове телебачення України, бійці розповіли про те, як помітили розвідника і знищили його.

"Побачили рух у кущах. Спочатку думали - тварина якась. Але прислухалися і зрозуміли, що якась тварина має голос людини", - розказує боєць ЗСУ Леонід.

Крім того, воїни показали одяг убитого ворога, який мав специфічні для російських окупантів маркування. Зброю розвідника було зведено і він був готовий відкрити вогонь.

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