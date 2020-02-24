 Росія мусить забратися з України: ми будемо робити все, що можемо, щоб це сталося, - канадський депутат Діотт. ВIДЕО

Про це заявив у коментарі Укрінформу член Палати громад Канади від Консервативної партії Канади Керрі Діотт (Kerry Diotte) на полях зимового засідання Парламентської Асамблеї ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

"Ми в Канаді глибоко переконані, що Росія мусить забратися з України. Україна — незалежна країна. І будемо робити все, що можемо, для того, щоб це відбулося. На цьому шляху багато перешкод. Але наше переконання сильне — моє особисте, моєї Консервативної партії, але також, переконаний, уряду Канади", - заявив Діотт.

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Депутат також підкреслив, що уважно стежить за подіями, пов'язаними з російською агресією проти України.