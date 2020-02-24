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 Росія мусить забратися з України: ми будемо робити все, що можемо, щоб це сталося, - канадський депутат Діотт. ВIДЕО

Консервативна партія Канади, як і уряд країни, буде робити все для того, щоб Росія забралася з України.

Про це заявив у коментарі Укрінформу член Палати громад Канади від Консервативної партії Канади Керрі Діотт (Kerry Diotte) на полях зимового засідання Парламентської Асамблеї ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

"Ми в Канаді глибоко переконані, що Росія мусить забратися з України. Україна — незалежна країна. І будемо робити все, що можемо, для того, щоб це відбулося. На цьому шляху багато перешкод. Але наше переконання сильне — моє особисте, моєї Консервативної партії, але також, переконаний, уряду Канади", - заявив Діотт.

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Депутат також підкреслив, що уважно стежить за подіями, пов'язаними з російською агресією проти України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177416
 
   
 Топ коментарі
 
Де там Ікру пенсіонери роздають?Россия должна убраться из Украины: мы будем делать все, что можем, чтобы это произошло, - канадский депутат Диотт - Цензор.НЕТ 4160
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А зараз продай собаку - заплати за газ.
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От ще би Трамп поладив із здоровим глуздом.
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Они уже не смогут убраться из Украины, поскольку "украинские биометрические паспорта в ОРДЛО имеют более 950 тыс. человек". Украина не отпускает Росиию убраться из Украины.
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