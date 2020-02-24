 "Як же ви дістали з цими "Я", "Моє", "Мені": "Нафтогаз" опублікував мультик про свої премії. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний мультик пресслужба "Нафтогазу" опублікувала на сторінці в мережі Facebook.
Один з персонажів співає: "Оууу, журба та сум". До нього підходить інший і пропонує заспівати пісню про "забуті перемоги", про "Нафтогаз" і "Газпром".
"Так там же зрада!" - каже перший персонаж.
"Де? Вони хотіли натягнути нас на 80 ярдів! Але вийшло навпаки", - звучить йому у відповідь.
Перший персонаж говорить, що на цьому збагатяться юристи, другий персонаж відповідає йому, що за таку справу не шкода віддати і 5%.
"Ну не знаю, мені від цього ні гарче, ні холодно", - відповідає перший.
"Як же ви дістали з цими "Я", "Моє", "Мені". Спробуй уявити, що це стосується всіх!" - каже йому другий.
"Складно. Краще заспіваймо. ОУУ, журба ...", - каже перший.
Нагадаємо, 20 грудня 2019 року Україна і Росія підписали документ про транзит газу. Договір між "Оператор ГТС України" і "Газпромом" підписано на п'ять років і буде мати можливість пролонгації ще на 10 років. Водночас, сторони досягли домовленості, що "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $3 млрд і відкличе позов на $12,25 млрд.
Пізніше ПАТ "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз України" $2,9 млрд, присуджені Стокгольмським арбітражем у спорі про контракт на транзит.
Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" проголосував за виплату бонусів правлінню компанії в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом". Затверджений розмір бонусів становить 1% від суми виграшу (4,56 млрд доларів). Таким чином, правлінню підлягає виплата в розмірі 45,6 млн доларів.
Интересно, кто оплачивал производство этих пиар-мультиков - Коболев с Витренко или за счет гос. компании?
Манипуляция в том, что обогатились как раз таки не юристы, которые получили что то около 3 млн (если не ошибаюсь). А менеджеры нафтогаза, которые тупо выписали себе премию, которая кстати, превысила сумму, которую получила юридическая компания, провевшая всю работу!!!
Более того, я хочу, чтобы эти деньги мне (и всем потребителям) вернули с извинениями и в полном объеме (без вычетов услуг юр. компании и особенно премий менеджеров - это должно делаться с прибыли нафтогаза, а не с возвращаемых денег, которые не есть прибыль)
А Руководство Нафтогаза и так получает многомиллионные зарплаты, а вовсе не 5-10к. Но, конечно, им для себя и 5% не жалко ГОСУДАРСТВЕННЫХ денег.
Они в фин. отчетности записали это в прибыль и теперь с точки зрения закона, у них есть полное право получить премию.....
2. В декабре выплатили 3 миллиарда долларов Нафтогазу благодаря США, которые блокировали СП-2. Заслуги Нафтогаза никакой. При этом госслужащие хотят повторно получить многомиллионнве премии за то же самое.
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почему газ покупают в европе по 100 баксов 1000 кубов, а населению Украины продают по 300 баксов 1000 кубов? И это без учета добытого в Украине газа.
Если и есть на том свете кара, хотелось бы, чтобы вся эта оборзевшая, вороватая шушера, которая взобралась нам на головы, жрала бы каждую секунду эти доллары, потом срала бы ими, и тут же тепленькими опять жрала, пихала себе в глотку разрывая рот..Причем всё свое тамтешнее существование. Пусть почувствуют денежные "обороты"
Да им котел со смолою, мягким креслом покажется. И думаю, для них это ещё гуманно.
если вы такие талантливые, идите на себя работайте
и выписывайте себе сколько хотите там
а не паразитируйте на компании пока принадлежащей государству хотя бы де юрэ
*****діячів над Українською мовою.
И ведь немало таких баранов есть , которые сидят с голой жопой, получает минимальную зарплату , при этом оправдывая многомиллионные премии упырей .
Какой дурак их посадил на проценты в госкомпании? Разорвать эти трудовые контракты и на ставку, как все госслужащие.
Ни к добыче , ни к транспортировке нефти и газа эта контора не имеет никакого отношения !
Зачем это было сделано ?
Не секрет , что транзит нефти всегда был "президентским бизнесом" , об этом ещё Чучма говорил . Власть с этого бизнеса жила , и неплохо .
В 14-ом году транзита не стало , и тогда гоп-компания Пороха , Яйценюха и к ним примкнувших придумала новую схему - стричь голожопое население .
Да , транзита не стало , но голожопых-то в стране много , а с каждого по рублику ...
И тут были срочно задраны тарифы и создана контора Никанора - рога и копыта Кобелева .
Его задача - аккумулировать средства в один поток и мутить , мутить , мутить ...
Так что , не ждите никакаих послаблений - и президент , и Кобелев , и бизнес , все на местах , и все хотят жрать , пить , летать на Мальдивы ...
К добыче газа и нефти контора Никанора не имеет никакого отношения .
Его задача - собирать деньги !
Вы дыбилы ванючие, готовы ЛИЧНО "просто отдать документы" нотариусу в своём подъезде, которого Газпром не перекупит?