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 "Як же ви дістали з цими "Я", "Моє", "Мені": "Нафтогаз" опублікував мультик про свої премії. ВIДЕО

НАК "Нафтогаз" опублікував короткий мультик, в якому розповідається, що за роботу юристів в судах проти "Газпрому" не шкода віддати і 5%.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний мультик пресслужба "Нафтогазу" опублікувала на сторінці в мережі Facebook.

Один з персонажів співає: "Оууу, журба та сум". До нього підходить інший і пропонує заспівати пісню про "забуті перемоги", про "Нафтогаз" і "Газпром".

"Так там же зрада!" - каже перший персонаж.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін просить наглядову раду "Нафтогазу" утриматися від виплат великих премій, - Гончарук

"Де? Вони хотіли натягнути нас на 80 ярдів! Але вийшло навпаки", - звучить йому у відповідь.

Перший персонаж говорить, що на цьому збагатяться юристи, другий персонаж відповідає йому, що за таку справу не шкода віддати і 5%.

"Ну не знаю, мені від цього ні гарче, ні холодно", - відповідає перший.

"Як же ви дістали з цими "Я", "Моє", "Мені". Спробуй уявити, що це стосується всіх!" - каже йому другий.

"Складно. Краще заспіваймо. ОУУ, журба ...", - каже перший.

Також читайте: Вітренко заявив про невиплату премій за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі: Якщо компанія уклала договір з працівником, вона має його виконувати

Нагадаємо, 20 грудня 2019 року Україна і Росія підписали документ про транзит газу. Договір між "Оператор ГТС України" і "Газпромом" підписано на п'ять років і буде мати можливість пролонгації ще на 10 років. Водночас, сторони досягли домовленості, що "Нафтогаз" отримає від "Газпрому" майже $3 млрд і відкличе позов на $12,25 млрд.

Пізніше ПАТ "Газпром" заплатило НАК "Нафтогаз України" $2,9 млрд, присуджені Стокгольмським арбітражем у спорі про контракт на транзит.

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" проголосував за виплату бонусів правлінню компанії в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом". Затверджений розмір бонусів становить 1% від суми виграшу (4,56 млрд доларів). Таким чином, правлінню підлягає виплата в розмірі 45,6 млн доларів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177409
 
   
 Топ коментарі
 
Уверен, что Нафтогазу "за такую работу" не жалко себе и все 99,5% отдать, которые остались после оплаты услуг юристов, выигравших дело.
Интересно, кто оплачивал производство этих пиар-мультиков - Коболев с Витренко или за счет гос. компании?
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Так это их работа за зарплату. А те кого нанимали по контракту свое получат не зависимо от выиграли или проиграли и премии эти просто жадность людей которые к выиграли не имели никакого отношения. С такой логикой и кассир в банке должен получать миллионы ведь через его руки проходят миллиарды.
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Дебил, люди, которые выбили из кацапов эти деньги - это адвокатская контора - они уже получили свои 0,5% и остались очень довольны.
А Руководство Нафтогаза и так получает многомиллионные зарплаты, а вовсе не 5-10к. Но, конечно, им для себя и 5% не жалко ГОСУДАРСТВЕННЫХ денег.
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Уверен, что Нафтогазу "за такую работу" не жалко себе и все 99,5% отдать, которые остались после оплаты услуг юристов, выигравших дело.
Интересно, кто оплачивал производство этих пиар-мультиков - Коболев с Витренко или за счет гос. компании?
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Мульт на самом деле манипулятивный!
Манипуляция в том, что обогатились как раз таки не юристы, которые получили что то около 3 млн (если не ошибаюсь). А менеджеры нафтогаза, которые тупо выписали себе премию, которая кстати, превысила сумму, которую получила юридическая компания, провевшая всю работу!!!
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Редкий случай - но соглашусь с тобой. Мордаха явно туповата. И кто оно воообще такое. Он добывает этот газ? Просто посредник-транзитер. Нужно скромнее быть и в зарплатах и по жизни.
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Там работали не юристы нафтогаза,и не его юристы! Нафтогаз, официально нанял буржуйскую юридическую компанию, которая и провела всю работу, и за эту работу им сполна заплатили. Не вижу никаких причин, чтобы заплатить еще и менеджерам нафтогаза! С моих денег, которые я переплатил за газ/отопление!!!
Более того, я хочу, чтобы эти деньги мне (и всем потребителям) вернули с извинениями и в полном объеме (без вычетов услуг юр. компании и особенно премий менеджеров - это должно делаться с прибыли нафтогаза, а не с возвращаемых денег, которые не есть прибыль)
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А давайте точно также Кабинету министров будем ежегодно платить по 5% от ВВП, 10 миилиардов. Наблюдательный совет за долю внесет этот пункт в трудовые договора. За то, что красивый годовой отчет наирисуют. А население пускай нищает, голодает.
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Каких вам ещё реформ от министров в Украине не хватает(Малюська,министр юстиции)

"Як же ви дістали з цими "Я", "Моє", "Мені": "Нафтогаз" опублікував мультик про свої премії - Цензор.НЕТ 4133
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Дебил, люди, которые выбили из кацапов эти деньги - это адвокатская контора - они уже получили свои 0,5% и остались очень довольны.
А Руководство Нафтогаза и так получает многомиллионные зарплаты, а вовсе не 5-10к. Но, конечно, им для себя и 5% не жалко ГОСУДАРСТВЕННЫХ денег.
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Оно туповато для этого, оно думает , что именно Кобалев размахивал в суде ботинком, а-ля Хрущев.
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Так это их работа за зарплату. А те кого нанимали по контракту свое получат не зависимо от выиграли или проиграли и премии эти просто жадность людей которые к выиграли не имели никакого отношения. С такой логикой и кассир в банке должен получать миллионы ведь через его руки проходят миллиарды.
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Не, у них типа в контрактах было прописаны 5% от прибыли. Только вот непонятно, с каких херов, они записали в прибыль, деньги которые переплатили Газпрому за газ, поставленный по завышенной цене, и которые фактически они должны вернуть потребителю?!!! Это что угодно но не прибыль! Если это зачислили в прибыль и выписали бонусы, то тогда по логике они должны были получить штрафы на аналогичные суммы с переплаты!!!
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Они не только 1% от выигранных у Газпрома денег записали в прибыль - они еще записали в прибыль сумму, которую Газпром не смог выиграть у них в суде и с этой суммы тоже 1% хотят.
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Откуда такие познания? С кремлевской методички, знамо дело...
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Ну всё правильно их личный контракт к суду не имеет никакого отношения. Пусть зарабатывают прибыль, а не лезут в чужие деньги. Контрак имелось ввиду с юрфирмами выигравшими этот процесс а штатные юристы обязанны работать за зарплату.
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Не, вы опять не поняли! Они посчитали, что эти переплаченные деньги (и возвращенные сейчас) - тупо недополученная ранее прибыль нафтогаза, с которой они соответственно недополучили премий, т.е. если бы эти деньги не переплатили, то прибыль нафтогаза тогда была бы якобы на 3 ярда больше. Про то, что это не так, поскольку они и счета потребителям должны были бы выставить на эти же 3 ярда меньше, они предпочитают забыть, как и о том, что эти деньги теперь они должны вернуть потребителю.
Они в фин. отчетности записали это в прибыль и теперь с точки зрения закона, у них есть полное право получить премию.....
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Це ти дебіл вони менше мільйона/місяцю не мають про які 5-10к п*здиш, це їхня робота дебіл, тобі б*рану платять відсотки за файно виконану роботу?
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багато хто працює на системі ставка+процент. це стимулює до хорошого результату. і звичайно завчасно обумовлений процент є такою самою частиною зарплати, як і ставка. при такій системі люди повинні за свою роботу отримувати саме ставку+процент, а не лише ставку. приміром мій друг працює на конторі, яка продає специфічну техніку - величезні екрани для виставок, стадіонів і т.п. коштують вони дуже дороги і продати їх складно. у них менеджери по продажам усі працюють на системі ставка+процент. ставка 12 тис. грн. в місяць - отримуєш їх гарантовано за те, що працюєш. але якщо нічого не продав - більше нічого не отримаєш. а якщо продав, то 0,5% від проданого. продав на мільйон доларів екранів - отримуєш 5 тис. доларів. якщо продаси на 10 млн. власник із задоволенням заплатить тобі 50 тис. доларів. в підсумку люди зацікавлені продавати, а власнику не шкода 0,5% за результат. це цілком справедлива і адекватна система.
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справедливая и адекватная... но не для савков.
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До чого тут власник, розумнику, це державна компанія, вони самі створили з газпромом проблеми і самі їх і розгрібали. Твій приклад з продажами і відсотками працює вже давно і розповідай про нього діточкам у садочку. Хай відкривають свою компанію і роблять собі відсотки...
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хлопче, твоя відповідь трохи не в тему. ти написав комент вище про те, що за файно виконану роботу не може бути відсотків. я ж тобі навожу приклади того, що дуже часто система оплати праці з відсотками за результат є дуже ефективною і вигідною для власника. і що з того, що власник держава? вона так само має бути ефективним власником. і хіба це не ефективність, якщо до Коболєва Нафтогаз був збитковим на 8 млрд. доларів, а з Коболевим став найбільшим платником податків до бюджету? мене особисто, як виборця, як платника податків, як громадянина абсолютно влаштовує ситуація з наймом державою ефективних та якісних менеджерів, я розумію, що це в моїх інтересах, в інтересах держави.
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Ага. А бездельники-министры и их обслуга, результатов работы которых не видно вообще - по 0,5 млн.
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Ты думаешь , что именно Кобелев, а не опытная команда юристов-международников "выбили с кацапов много лярдов $ ".? Ты просто глуп.
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1. Суд выиграли благодаря давлению США, а не юристам. Тем более не благодаря руководству Нафтогаза, которые получили многомиллионные премии.
2. В декабре выплатили 3 миллиарда долларов Нафтогазу благодаря США, которые блокировали СП-2. Заслуги Нафтогаза никакой. При этом госслужащие хотят повторно получить многомиллионнве премии за то же самое.
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Естественно Нафтогаз там не при чем... Армия делалась без Порошенко, безвиз сам собой, Порошенко не при чем, томос тоже сам собой и тд и тд.
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Порошенко и армию с томосом ты к чему тут вообще приплел?
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хоть бы уже поперек трахей им то все стало нанажерлывое НАК газу после гороху...
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оооооойййййй журбааааа, ЖУРБАААААААААА!!!!!
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И мама Коболева в Штатах щоб подавилась вместе с сынулей.
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а деньги населению раздадут обратно, как европейским судом признанными "начисленные незаконно"?
=============
почему газ покупают в европе по 100 баксов 1000 кубов, а населению Украины продают по 300 баксов 1000 кубов? И это без учета добытого в Украине газа.
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Ну, там не так Нафтогаз накручує, як облгази фірташівські, суркісівські та інші.
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У зе!ли спрашивай.те и у суперэффективного Милованова, это они методику расчета цены утверждают
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Возьмите, и выплатите премии покалеченным воинам, семьям погибших воинов, полеглих за Украину. Иначе если бы не они, вы бы сейчас х.йловскому "воньпрому" отсасывали бы, вымаливая себе копеечку, с.ки.
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Видимо кто-то на полном серьёзе считает, что ради их премий и должны гибнуть украинцы.
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Эти зажравшиеся с.ки, до сих пор не понимают, что сотни тысяч украинцев, каждый день рискуют своими жизнями, причем не требуя заоблачных премий за годы отданные войне..
Если и есть на том свете кара, хотелось бы, чтобы вся эта оборзевшая, вороватая шушера, которая взобралась нам на головы, жрала бы каждую секунду эти доллары, потом срала бы ими, и тут же тепленькими опять жрала, пихала себе в глотку разрывая рот..Причем всё свое тамтешнее существование. Пусть почувствуют денежные "обороты" "Як же ви дістали з цими "Я", "Моє", "Мені": "Нафтогаз" опублікував мультик про свої премії - Цензор.НЕТ 6566
Да им котел со смолою, мягким креслом покажется. И думаю, для них это ещё гуманно.
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нафтогаз превратился в газпром
если вы такие талантливые, идите на себя работайте
и выписывайте себе сколько хотите там
а не паразитируйте на компании пока принадлежащей государству хотя бы де юрэ
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Вава перед Вовой еще не извинился за тот выигрыш?...
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Дуже показовим є знущання корпоративних ***** діячів над Українською мовою.
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Здається не тільки над мовою, звернули увагу на стилізовані вуса, бандуру?
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наглецы ,нет слов... сидят упыри на ресурсах государственной монополии и еще нам фиквамы рисуют , гнать скотов ссаной тряпкой
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Гнать то можно, но лучше всё же вернуть деньги.
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не только вернуть , но и посадить гениальных руководителей ,а за что найдется
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Ніфіга б ви не відсудили, як би не юлькин "кабальний" договір.
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Да какие 5% требуйте уже себе половину за работу европейских юристов.))
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нафтогаз нужно ликвидировать и пусть работают те, кому положено - профильное министерство.
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Дійсно складно уявити своїм те, що вкрадено нафтогазовими нуворишами.
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Вкінець вже оборзіли...Ще й мультики знімають за крадене бабло...
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Это они себя любимые так стараются оправдать и за одно некоторым туповатым баранам вложить в головы , что так и надо!, так и должно быть!, чтоб зраду не разгоняли .
И ведь немало таких баранов есть , которые сидят с голой жопой, получает минимальную зарплату , при этом оправдывая многомиллионные премии упырей .
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Не, ну если бы эти рукавадители просто так. с воздуха выиграли суд у макшан на 10 млрд - то пусть бы и забирали себе эти деньги. Все. А так ресурс государственный. Нанятые управленцы хотят кусок откусить, помимо зарплаты. Как то не стыкуется.
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Это смахивает на то как к деду приходит начальник жека и говорит - твою квартиру хотят отсудить бандюки. Но если я выиграю суд - ты мне заплатишь всего на всего 10% стоимости квартиры. Деньги вперед.
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Скотины за что вы требуете себе премии , за то что украинцы переплатили вам, вы газпрому ? Деньги отсуженные не ваши а наши , так как три шкуры содрали не с вас а с нас и суд заставил вернуть переплату , а переплата не только газпрому но и нафтогазу твари, и мы должны требовать премии и нам должны вернуть переплату "Як же ви дістали з цими "Я", "Моє", "Мені": "Нафтогаз" опублікував мультик про свої премії - Цензор.НЕТ 6456
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Нафтогаз вернул в закрома Родины 3 млрд.долл.Кому-то стало от этого лучше?Коболев и Витренко не в счёт.
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Предлагаю скинуться на покупку совести руководству Нафтогаза.
Какой дурак их посадил на проценты в госкомпании? Разорвать эти трудовые контракты и на ставку, как все госслужащие.
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А КАКОЕ ВООБЩЕ ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ ЮРИСТОВ ИМЕЮТ УБЛЮДКИ КОБЕЛЁВ И ВИТРЕНКО? ОНИ, КАК СПЕЦИАЛИСТЫ, МОГУТ ТОЛЬКО ОБСЛУЖИВАТЬ КЛИЕНТОВ НА ОКРУЖНОЙ ДОРОГЕ, В КИЕВЕ !
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ну шо тут, все новосанжаровцы в комментах собрались?
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Как-то никто не говорит о том , что контора Кобелева была создана с целью аккумулировать в одних руках денежные потоки, исходящие , в основном , от населения .
Ни к добыче , ни к транспортировке нефти и газа эта контора не имеет никакого отношения !
Зачем это было сделано ?
Не секрет , что транзит нефти всегда был "президентским бизнесом" , об этом ещё Чучма говорил . Власть с этого бизнеса жила , и неплохо .
В 14-ом году транзита не стало , и тогда гоп-компания Пороха , Яйценюха и к ним примкнувших придумала новую схему - стричь голожопое население .
Да , транзита не стало , но голожопых-то в стране много , а с каждого по рублику ...
И тут были срочно задраны тарифы и создана контора Никанора - рога и копыта Кобелева .
Его задача - аккумулировать средства в один поток и мутить , мутить , мутить ...
Так что , не ждите никакаих послаблений - и президент , и Кобелев , и бизнес , все на местах , и все хотят жрать , пить , летать на Мальдивы ...
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подивись на надходження від Нафтогазу в держбюджет. це і є премія українців. подивись на дороги, які були збудовані за 5 років, школи, лікарні, дитсадки. Стільки не було збудовано за попередні 25 років, скільки збудували за 5 років "зубожіння". Тепер можете вже потроху знову про це забувати - наобирали.
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ну там шикарна кормушка, за таку можна і не тільки обіженність демонструвати.
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Они воры по сути. Это ж насколько надо было привыкнуть воровать, чтоб думать в таком ключе. Раз в жизни не взяли откат от Газпрома и поступили по закону, так теперь требуют сумму отката легально. Еще этим и шантажируют, ну мол "мы ж могли просто програть суд". А если им не дадут премию то что, Украина опять будет проигрывать в судах или получит новый контракт по $500 за 1000 кубов?
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Задача Нафтогаза - добывать нефть и газ, а не получать премии. Говняные менеджеры ничего дельного не сделали, ату их.
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С чего это ты взял ?
К добыче газа и нефти контора Никанора не имеет никакого отношения .
Его задача - собирать деньги !
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Гады, Нафтогаз компания государственная, а зарплаты и премии такие, как будто частная фирма.
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А психологія совка вона така - сам в гавні буду, лиш би жаба не давила що хтось багато заробляє. Там в голові не складається що така компанія, а тим більш державна, успішно по іншому працювати не може. Це просто аксіома, яку совкам не збагнути. Також там важко збагнути що адвокатська компанія може представляти сторону процесу в суді на підставі стратегії та доказів яка формується цією стороною в особі її керівництва.
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В нормальных конторах премии юристам оговариваются до начала разборок, и генеральный директор лысеет сам от выплат юристам, а не назначает себе премии. Опять же, в нормальных конторах генерального могут и сместить голосованием директоров, но не у нас, у нас, как у уголовников: есть пахан Коболев и шестерки замы и юристы, как пахан сказал, так и будет
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ВЫ, дыбилы ванючие, как думаете - СКОЛЬКО готов отвалить Газпром тем юристам, чтоб натянуть хохлов?
Вы дыбилы ванючие, готовы ЛИЧНО "просто отдать документы" нотариусу в своём подъезде, которого Газпром не перекупит?
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