 Іран має передати Україні чорні скриньки літака МАУ, - канадський депутат Діотт. ВIДЕО

Про це заявив у коментарі "Укрінформу" член Палати громад Канади від Консервативної партії Канади Керрі Діотт (Kerry Diotte) на полях зимового засідання Парламентської Асамблеї ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.
"Вони (іранська сторона. – Ред.) не повністю співпрацюють. Вони мають співпрацювати. Думаю, що міжнародна спільнота має збільшити тиск та продовжувати збільшувати тиск на них. Робити, все що потрібно для цього. Ви (Україна. – Ред.) маєте отримати чорні скриньки, нам потрібен їхній незалежний огляд", - заявив він.
Канадський депутат повідомив, що в окрузі, який він представляє в Палаті громад Канади, проживає багато вихідців з України. Також у збитому літаку МАУ летіли 13 жителів Едмонта.
"Це було просто шокуюче. Ми потребуємо повного та прозорого розслідування катастрофи. Лише так ми зможемо відповісти на деякі питання, які все ще залишаються без відповіді", - заявив він.
Водночас Діотт наголосив також на важливості того, щоб покарання понесли винуватці збиття малайзійського лайнера у небі над окупованим Донбасом влітку 2014 року.
"Ми виступаємо за притягнення винних до відповідальності. Це дуже важливо", - сказав він.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
безвозвратно и нихтонебудетвиноват...............
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если шо виноват осёл оманский............