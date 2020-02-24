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 Політика України, За кордоном
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 Іран має передати Україні чорні скриньки літака МАУ, - канадський депутат Діотт. ВIДЕО

Міжнародна спільнота має збільшити тиск на Іран з метою забезпечення повного та прозорого розслідування авіакатастрофи літака МАУ під Тегераном та передачі Україні чорних скриньок збитого українського лайнера.

Про це заявив у коментарі "Укрінформу" член Палати громад Канади від Консервативної партії Канади Керрі Діотт (Kerry Diotte) на полях зимового засідання Парламентської Асамблеї ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

"Вони (іранська сторона. – Ред.) не повністю співпрацюють. Вони мають співпрацювати. Думаю, що міжнародна спільнота має збільшити тиск та продовжувати збільшувати тиск на них. Робити, все що потрібно для цього. Ви (Україна. – Ред.) маєте отримати чорні скриньки, нам потрібен їхній незалежний огляд", - заявив він.

Канадський депутат повідомив, що в окрузі, який він представляє в Палаті громад Канади, проживає багато вихідців з України. Також у збитому літаку МАУ летіли 13 жителів Едмонта.

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"Це було просто шокуюче. Ми потребуємо повного та прозорого розслідування катастрофи. Лише так ми зможемо відповісти на деякі питання, які все ще залишаються без відповіді", - заявив він.

Водночас Діотт наголосив також на важливості того, щоб покарання понесли винуватці збиття малайзійського лайнера у небі над окупованим Донбасом влітку 2014 року.

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"Ми виступаємо за притягнення винних до відповідальності. Це дуже важливо", - сказав він.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177394
 
 
 Топ коментарі
 
Мабудь в самій українській владі немає кому українські інтереси зазищпюати.
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ти просипайєсся в дєвять, а стул у тібя у восємь
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почему не Канаде ??? у нас всё с вероятностью 73,22% будет помножено на ноль........ при чём
безвозвратно и нихтонебудетвиноват...............
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Че то не понято, а где главная новость? Выделенная в ленте жирным а сверху как главная с фоткой на фоне флага Екатерины от том что, всравшийся сынок главного борца с русским миром петя опять обосрался? Петя наверное утром конфетой подавился? сынок на скору уже натянул вышиванку и летит из Лондона в Киев? Вертеп че
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ти просипайєсся в дєвять, а стул у тібя у восємь
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Ну зализали прям петяботы, как же это больно, знать
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ты или ссылочку кидай или ужинай кашерно
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Вбивай в хугл, Миша порошенко мы русские в лондоне
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Мабудь в самій українській владі немає кому українські інтереси зазищпюати.
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та вже ж нєпрілічно стоп'ятсоту ноту подавати, якшо попередні всі без ерекції
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почему не Канаде ??? у нас всё с вероятностью 73,22% будет помножено на ноль........ при чём
безвозвратно и нихтонебудетвиноват...............
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у нас в ящиках напишут, что все кричат "двигун горит", вторая ракета - второй двигун горить. :
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а я стисняюсь спросить ящтички так же как и наш ********** через масквабад к нам прибудут
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или они там уже побывали и теперь можно отдавать ??? с лёхким серцем так сказать -

если шо виноват осёл оманский............
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Що цікаво , то те що бубочка через пристайку не заявив Ірану жодної ноти з цього приводу . Так само як і позиція української дипломаті , в цій справі , синхронна і узгоджена з Кацапіє від першої хвилини катастрофи до останньої . Навіть коли Іран вже визнав своє авторство , то бубочка ще звивався як вуж тримаючись версії москви . Будь сьогодні трагедія з МН17 , то зєлі не марнуючи часу підтвердили б вину України того ж дня , як кучма свого часу . Путєн рулює як в зовнішній політиці , так і в самій Україні . Дупоголові 73% ви задоволені ? І до чого тут антисемітизм ?
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Никто, никому, ничего, не передаст ,так как в этих ящиках сохранены данные о том,что самолет сбили преднамеренно .
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