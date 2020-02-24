 Іран має передати Україні чорні скриньки літака МАУ, - канадський депутат Діотт. ВIДЕО

Про це заявив у коментарі "Укрінформу" член Палати громад Канади від Консервативної партії Канади Керрі Діотт (Kerry Diotte) на полях зимового засідання Парламентської Асамблеї ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

"Вони (іранська сторона. – Ред.) не повністю співпрацюють. Вони мають співпрацювати. Думаю, що міжнародна спільнота має збільшити тиск та продовжувати збільшувати тиск на них. Робити, все що потрібно для цього. Ви (Україна. – Ред.) маєте отримати чорні скриньки, нам потрібен їхній незалежний огляд", - заявив він.

Канадський депутат повідомив, що в окрузі, який він представляє в Палаті громад Канади, проживає багато вихідців з України. Також у збитому літаку МАУ летіли 13 жителів Едмонта.

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"Це було просто шокуюче. Ми потребуємо повного та прозорого розслідування катастрофи. Лише так ми зможемо відповісти на деякі питання, які все ще залишаються без відповіді", - заявив він.

Водночас Діотт наголосив також на важливості того, щоб покарання понесли винуватці збиття малайзійського лайнера у небі над окупованим Донбасом влітку 2014 року.

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"Ми виступаємо за притягнення винних до відповідальності. Це дуже важливо", - сказав він.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.