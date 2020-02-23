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 Політика України, За кордоном
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Все про:Росія (26526) США (6293) Трамп (2563)

 Якби Україна та Росія порозумілися між собою, це було б добре для всього світу, - Трамп. ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп відправився з візитом до Індії. Під час посадки до вертольоту він відповів на питання ЗМІ.

Серед іншого, вони стосувалися відносин Росії і України, пише Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер журналіста VOX Аарона Рупора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США на Совбезе ООН призвали РФ вывести войска с Донбасса и оккупированного Крыма и придерживаться минских соглашений

"Ну, я б хотів побачити їх разом. Я думаю, що якби вони об'єдналися в тому сенсі, що порозумілися між собою, це було б добре, це було б добре для всього світу, якщо б Україна та Росія розробили якусь угоду, завдяки якій вони будуть жити (нерозбірливо) це було б дуже добре", - зазначив Трамп перед посадкою в вертоліт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177363
 
 
 Топ коментарі
 
добре було б для всього світу, щоб тебе, ідіота, вдруге не обрали
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Десяток військових баз США на кордоні з парашею, та прийняття у НАТО..не..? Тоді гуляй..
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Тогда они возьмут и санкции против Раши отмегчт
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Фієрічно ти показав бомбардування Воронежу
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Белый дом опроверг слухи о вмешательстве россиян в выборы



Роберт O'Брайен, советник президента США по национальной безопасности, дал в воскресенье, 23 февраля, интервью программе Face the Nation, идущей на телеканале CBS News.
В ходе выступления он опроверг слухи о том, что российские хакеры якобы пытаются вмешаться в президентские выборы и поддержать Трампа, заявив, что разведка не располагает свидетельствами такого рода вмешательства.
В конце прошлого года пресса сообщила, что руководство армии США готовит "киберответ" на возможное вмешательство России в президентские выборы 2020 года - хакерские атаки или же попытки разжечь разногласия в американском обществе. Мишенью для них станут наиболее высокопоставленные российские чиновники и богатейшие люди страны.
Одной из тактик, к которой готовится в случае необходимости прибегнуть Штаб киберопераций ВС США (US Cyber Command), станет предание гласности компрометирующей олигархов и членов правительства РФ информации. Впрочем, как говорится в статье, компромат на Путина американские военные публиковать на станут - "это было бы чересчур провокативно".
Кибер-репрессии - это часть работы, которая проводится в ряде федеральных агентств. Ее цель - помешать российским интернет-троллям размещать ложную информацию в социальных сетях для создания хаоса. Таким образом США готовятся защищаться в случае, если Россия попытается сорвать предстоящие выборы, как это было в 2016 году.
Разведывательное сообщество США выпустило секретный документ, в котором говорилось: главная цель России в 2020 году - "сеять и обострять разногласия в американском обществе".
Американская разведка пришла к выводу, что Москва вмешалась в президентские выборы 2016 года и с помощью социальных сетей пыталась сеять раздор, усиливать разногласия между политическими партиями и распространять дезинформацию.
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Зараз у світі до влади дорвалося багато цинічних виродків, які возомнили себе сцарьками і тому світ стоїть на краю прірви
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Мир с роиссей конечно лучше, чем война. Это даже Трампу ясно.
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За счет территорий Украины? Лучше сразу езжай в любимую рашу.
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АГЕНТ ТРАМП. ФБР заподозрило Трампа в работе на русские спецслужбы
Якби Україна та Росія порозумілися між собою, це було б добре для всього світу, - Трамп - Цензор.НЕТ 7521
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Товарищи,не гоните на Трампа слишком строго.Воспитанник военного училища,мажор,занамавшийся с папой-тираном и самодуром строительными аферами и конкурсами красоты,он по уровню интеллекта соответствует прапорщику стройбата,и выбирали его такие же люмпены соответствующие умом нашим 73%. Чернь она и в Америке в Украине чернь.
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Как-то эти люмпены умудряются так хорошо жить?
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Товарищи,не гоните на Трампа слишком строго.Воспитанник военного училища,мажор,занамавшийся с папой-тираном и самодуром строительными аферами и конкурсами красоты,он по уровню интеллекта соответствует прапорщику стройбата,и выбирали его такие же люмпены соответствующие умом нашим 73%. Чернь она и в Америке и в Украине чернь.
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Ты считаешь, что в Украине 73% которые выбрали Зеленского -- это чернь?
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это все равно что сказать: если бы Чикатилло и росдственники его жертв поладили друг сдругом, это было бы хорошо и для суда и для следствия, и для остальных
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Если бы оккупанты рашистские убрались с наших территорий, это было бы ещё лучше. Якби Україна та Росія порозумілися між собою, це було б добре для всього світу, - Трамп - Цензор.НЕТ 4786
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Жаль, что оно избежало импичмента...оно ничего не поняло и продолжает вылизывать задницу пуйлу.
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Да да да! А ты, чучело помирись с аль каидой и игилом и призови всех пострадавших 11 сентября забыть и простить!
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Россия аннексирует Флориду, захватывает часть Аляски и провозглашает там Народную республику Аляска (НРА), убивает более десяти тысяч американцев, сотни тысяч американцев вынуждены покинуть свои дома. А мы такие: Вот если бы США с россией поладили, это было бы хорошо для всего мира.
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США не захватило территорию Мексики и не убило более 13 тысяч мексиканцев.
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Кацапам надо перестать убивать украинцев, грузин, сирийцев, ливанцев........ Перестать стравливать Азербайджан и Армению в Карабахе. Освободить преднестровье, абхазию, осетию .....
Может легче убрать расею? И мир станет чище?
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Уже 500 лет убирают Московию. Никак не уберут. Видимо это не так просто.
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только для начала на первый отправить. а уж потом можно и на второй
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Доні троллить Пу. Вказує,що деда Пу на багато
молодший, а уже не здатен ні на що
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Так то да. Хорошо. А если бы все какали фиалковым муссом, то вообще шикарно.
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Чого ж, можна з москвою замиритися, але за однієї умови - вивід їхніх гоблінів з Донбасу й Криму.
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А в это время ваЗЕлин и братва продвигают сруськое дерьмо.
Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, что системы для блокировки российского сигнала должны были установить вдоль всей границы с РФ, однако около полугода назад прекратили свое действие даже установленные ранее агрегаты.

«Чтобы ограничить влияние российских СМИ и российских пропагандистов, мы построили вдоль линии разграничения систему технологических агрегатов, нейтрализовавших российское телевидении. Они локализовали передачу сигналов с оккупированной территории, с территории России, и усиливали сигнал украинского телевидения, украинского радио. Длительное время на оккупированной территории, когда включали российский канал, была «пелена», ничего понять нельзя было», - заявил Турчинов.

Он отметил, что подобные системы планировали установить по всей линии украинско-российской границы, однако в данный момент прекратили свое функционирование даже те агрегаты, которые были установлены ранее.

«К превеликому сожалению, полгода назад все эти установки отключили. Кто дал команду - мне неизвестно. Они не работают, у нас значительная часть Луганской и Донецкой области могут принимать не только российское телевидение, но и бешеные сепаратистские каналы, где вообще просто какой-то психически нездоровый бред происходит», - подчеркнул экс-секретарь СНБО.

По его словам, именно с информационной подготовки населения начинаются все военные операции России.

«Сначала приходят российские СМИ, а потом - российские танки. Мы это видели на примере Крыма, когда долгое время, особенно во время президентства Януковича, был включен «зеленый свет» для российского телевидения, российского радио, для других российских СМИ. Крым, Донецк, Луганск. Когда народ смотрел в большинстве своем российские каналы», - отметил Турчинов.

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Дело в том, что полгода назад Роисся полностью перешла на цифровое вещание, заглушить которое можно, но в разы сложнее.
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На жаль, живемо зараз в эпоху політичних карликів, а не державних мужів.
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Пу, час вже евакуіроваться в нову столицю за Урал.
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Путин и Эрдоган - два идентичных диктатора. С антизападной риторикой и напаривающие подданным про вставание скален.

Между ними была ну так любов, ну така любов, что рашка даже продала Турции новейший комплекс ПВО С-400. Члену НАТО вообще-то продала.

США за эту покупку выкинули Турцию из программы закупок своего истребителя 5-го поколения F-35.

Но сбитый в 2015 году самолет был забыт, как и помидорная месть после него, и Путин с Эрдоганом решили вместе договориться против США.

Итог. Вопреки Сочинским договоренностям, как только Турция увязла в Ливии, рашка с Асадом тут же начали операцию в Идлибе, в том числе и на турецкую зону оккупации Сирии.

Турция попыталась сопротивляться и к протурецким прокси (значительную часть прокси ранее перекинули в Ливию, и это ослабило антиасадовские силы в Идлибе) добавилась турецкая армия.

Асадовцы начали отхватывать. Российская авиация начала поддерживать силы Асада, и МО РФ сообщили о том, что разбомбили колонну "боевиков", а турки сообщили о гибели своих солдат и о том, что отомстят за их гибель.

Кроме того турки были вынуждены обратиться к США и попросить их разместить на границе с Сирией свои комплексы ПВО Пэтриот. Для защиты от российской авиации. Потому что российским ПВО в борьбе против РФ веры нет.

Мораль.

Кремль предает и кидает тупо всегда. Даже таких как Эрдоган.

Те люди, которые в Украине говорят, что с РФ можно как-то там договориться, - либо агенты, либо долб@е*ы.

Те люди, которые слушают первых и верят им, - либо долб@е*ы, либо долб@е*ы.

Все.

Антон Швец
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Как можна поладить с соседом алкашем под вывеской п*дРашка?
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А чечени будуть від янкі-бендерівців Москоу - мити обороняти
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как оказалось, тарамп такой же, как и любое имперское *********** отстойное лайно
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Я переживаю за последние украинские заводы. Например, для МоторСич точно было бы полезно примирение. К сожалению, Антонову и ЮжМашу уже ничего не поможет. Буду рад ошибиться.
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Дони шутит, готовить появу для вмешательства.
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Дони шутит, готовит почву для вмешательства.
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Даже не помню, когда Россия с Украиной работали. Разве что при царе Олеге.
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