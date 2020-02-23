 Селяни під Києвом розчистили дорогу, яку обмежили після будівництва елітних будинків. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Селяни вирішили діяти, коли посеред дороги звели величезний бетонний куб, а перед цим обабіч шляху встановили шлагбауми та поставили охоронців, щоб пускали лише обраних.

Жінки прийшли з плакатами, чоловіки - з лопатами та сокирами. Напоготові важка техніка - розчищати шлях на той бік. Перша перешкода - бетонний куб на ширину всієї дороги. Складені блоки всередині ще й залито бетоном, а за ними насипано купи глини. Люди не знайшли обладнання, яке змогло його підняти, тому вирішили колупати. Працювали під наглядом правоохоронців.

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За насипами - ще один шлагбаум. Він з'явився, коли вздовж дороги звели дорогі маєтки з високими парканами. Поруч будиночок і група чоловіків у чорній уніформі: "Собачку вигулюю, я тут не працюю". Біля начебто простих відпочивальників чатує група правоохоронців - остерігаються бійки, бо кілька місяців тому були сутички з чоловіками в балаклавах. Поліція відкрила декілька кримінальних проваджень, але результатів досі немає.

Що далі просувається бульдозер, то більше наростає напруга. Стає очевидним, що коли люди підуть руйнувати шлагбаум, охоронці його боронитимуть. Місцеві впевнені, що ці обмеження незаконні, бо знайти бодай якийсь дозвіл на встановлення шлагбаума їм так і не вдалося. "Понад три місяці ми досліджували. Уже всім зрозуміло, що ці обмеження стоять на території Боярської ЛДС (лісодослідницької станції). Немає жодних дозволів, і вони не встановлювали обмежень щодо користування цією дорогою", - запевняє Хотівський сільський голова Микола Безпечний.

Але загорожу не ламали, аби не провокувати сутичок. Обійшли збоку. Остання перешкода на виїзді - ще один шлагбаум під охороною - не витримує натиску протестувальників. Уже голіруч його зривають і відкривають проїзд. Пів дня потрібно було селянам, аби розчистити собі дорогу.

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