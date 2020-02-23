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 Суспільство
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Все про:Київська область (1124) протест (1131)

 Селяни під Києвом розчистили дорогу, яку обмежили після будівництва елітних будинків. ВIДЕО

На Київщині селяни розчищали свою дорогу між селами Хотів і Новосілки після того, як уздовж неї звели елітні будинки. Люди стали живим ланцюгом перед бульдозерами, екскаваторами і тракторами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Селяни вирішили діяти, коли посеред дороги звели величезний бетонний куб, а перед цим обабіч шляху встановили шлагбауми та поставили охоронців, щоб пускали лише обраних.

Жінки прийшли з плакатами, чоловіки - з лопатами та сокирами. Напоготові важка техніка - розчищати шлях на той бік. Перша перешкода - бетонний куб на ширину всієї дороги. Складені блоки всередині ще й залито бетоном, а за ними насипано купи глини. Люди не знайшли обладнання, яке змогло його підняти, тому вирішили колупати. Працювали під наглядом правоохоронців.

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За насипами - ще один шлагбаум. Він з'явився, коли вздовж дороги звели дорогі маєтки з високими парканами. Поруч будиночок і група чоловіків у чорній уніформі: "Собачку вигулюю, я тут не працюю". Біля начебто простих відпочивальників чатує група правоохоронців - остерігаються бійки, бо кілька місяців тому були сутички з чоловіками в балаклавах. Поліція відкрила декілька кримінальних проваджень, але результатів досі немає.

Що далі просувається бульдозер, то більше наростає напруга. Стає очевидним, що коли люди підуть руйнувати шлагбаум, охоронці його боронитимуть. Місцеві впевнені, що ці обмеження незаконні, бо знайти бодай якийсь дозвіл на встановлення шлагбаума їм так і не вдалося. "Понад три місяці ми досліджували. Уже всім зрозуміло, що ці обмеження стоять на території Боярської ЛДС (лісодослідницької станції). Немає жодних дозволів, і вони не встановлювали обмежень щодо користування цією дорогою", - запевняє Хотівський сільський голова Микола Безпечний. 

Але загорожу не ламали, аби не провокувати сутичок. Обійшли збоку. Остання перешкода на виїзді - ще один шлагбаум під охороною - не витримує натиску протестувальників. Уже голіруч його зривають і відкривають проїзд. Пів дня потрібно було селянам, аби розчистити собі дорогу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177339
 
   
 Топ коментарі
 
Как же заэпал этот беспредел, полиция ничего не хочет делать, прокураьура ничего не хочет делать, суды ничего не хотят делать с царьками местными... и так по всей Украине.. наверное люду самому нужно эту опухоль вырезать с корнем...
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Ось такі сюжети потрібно показувати по світовим каналам,що б зрозуміла була реакція людей в Нових Санжарах і хто дійсно в цій країні бидло,а хто захищається від їхньої безкарності та вседозволеності.
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Новые слуги народа расширяются? Народ им похер.
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Как же заэпал этот беспредел, полиция ничего не хочет делать, прокураьура ничего не хочет делать, суды ничего не хотят делать с царьками местными... и так по всей Украине.. наверное люду самому нужно эту опухоль вырезать с корнем...
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ты наговариваешь что ничего не хотят делать - волонтеров и ветеранов садят же.
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нагадати хто це почав..?
Погром национал-патриотов: зачем это нужно Порошенко
http://argumentua.com/stati/pogrom-natsional-patriotov-zachem-eto-nuzhno-poroshenko
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а кого именно погромили ?

в статье куча общих фраз и никаких фактов
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Да такими общими фразами можно что угодно изобличать.
А вообще ржачная статейка особенно смешно после этих слов:

"И в этот самый момент команда Порошенко, при поддержке Турчинова, Авакова, Яценюка - начинает кампанию по компрометации своего главного и - увы! - единственного оппонента в Украине. Потому что сегодня в стране нет пока политических сил, способных сдерживать узурпацию власти Петром Порошенко и примкнувших к нему политических банкротов."

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народ носій влади. нехер було передавати владу незнати кому, маю на увазі місцевим депутатам Селяни під Києвом розчистили дорогу, яку обмежили після будівництва елітних будинків - Цензор.НЕТ 1900
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Новые слуги народа расширяются? Народ им похер.
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Селяне решили действовать
-- Сэляны, а не пейзане!
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А говорите земля у нас не продаётся... Да за взятку сельским головам, мэрам, депутам они вам хоть папу римского - нет не продадут, а сдадут в аренду на 50 лет. Бюджет от этого получит ни копейки, зато вышеупомянутые головы, мэры и депутаты - полные карманы зеленых бумажек. Так и живем и ничего не поменялось...
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Ось такі сюжети потрібно показувати по світовим каналам,що б зрозуміла була реакція людей в Нових Санжарах і хто дійсно в цій країні бидло,а хто захищається від їхньої безкарності та вседозволеності.
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Я ЖЕ НАПИСАЛ -С ЦАРЬКАМИ!!!А простой люд , так это они не глядя, с завязанными глазами садят, они же чернь для них, а царьки это "члены" их кружка! с рук которых они кормятся нехило...
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молодцы! жаль, что правоохранительная система как не работала, так и не работает..., впрочем у нее хорошо получается только расстреливать людей...
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