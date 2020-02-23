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 Жителі Нових Санжар: "Ми - нормальні українці, ми не середньовічні варвари. Просто людей не поінформували". ВIДЕО

На карантині в медичному центрі Нацгвардії в Нових Санжарах на Полтавщині перебувають 73 людини. Це громадяни України та іноземці, які повернулися з китайського міста Ухань, а також персонал, лікарі та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті ТСН. 19:30.

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Упродовж минулої доби в містечку двічі відбулися збори жителів. Спочатку з людьми спілкувався відомий лікар-педіатр Євген Комаровський, потім відбулася розмова представників місцевої громади з православним духовенством. Головною претензією жителів був брак комунікації. Люди обурені тим, що влада не попередила про розміщення евакуйованих осіб на карантин на території їхнього містечка. Також новосанжарці просто злякалися великої кількості військової техніки і силовиків, яких нагнали для забезпечення супроводу та розміщення осіб, яких вивезли з Китаю.

Зараз місцеві жителі засуджують насильницькі дії, що сталися в містечку - жбурляння каміння в автобус та інші дикунські форми протесту. Відповідальність за це вони покладають на невідомих приїжджих, які й спровокували заворушення. Немає відповіді і на запитання, хто приніс шини. Люди зізнаються, що їм дуже соромно за те, з якого боку Нові Санжари побачив увесь світ.

"Ми - нормальні українці, ми не середньовічні варвари. Просто людей не поінформували", - кажуть вони. Не визнає своєї відповідальності і Володимир Сіренко, якому інкримінують напад автомобілем на бійців Нацгвардії. "Я ні на кого не збирався наїжджати. Що я, зовсім уже?" - прокоментував чоловік, якому суд визначив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Міністр Скалецька вже поспілкувалася з евакуйованими українцями. Вона також провела відеоекскурсію своєю кімнатою в санаторії в медичному центрі. Також вона розповіла журналістам про низку побутових питань, які є під час цього карантину.

"Біля входу в корпус - я можу бачити це з балкона - стрічку натягнуто, через яку можна переступати тільки в захисних костюмах. Контакту з довколишніми людьми не відбувається. Тобто якщо відбувається передача речей, то підходять до стрічки, ставлять речі на стіл, потім відходять. І лише тоді виходять ті, які мають можливість передавати в середину, забирають ці пакунки", - пояснила глава МОЗ.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Арсен Аваков, який прибув у Нові Санжари, заявив: "Евакуйовані з Китаю українці здорові".

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністр охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177336
 
 
 Топ коментарі
 
Обгадились по- повній, і змусили місцевих виправдовоуватись. Маніпулятори при владі
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Ті, хто розпинались про середньовіччя в Україні, не бажають прокоментувати новини з кацапії?
Жители Новых Санжар: "Мы - нормальные украинцы, мы не средневековые варвары. Просто люди не были информированы" - Цензор.НЕТ 4162
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А тут влада знову піариться привезла доктора Комаровського.Він не вірусолог,він тут не може бути компетентним.Такої фігні ну ніде немає.
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Нормальные говоришь? Видели, знаем. Піздно всрались.
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Зебильным ботам дана команда обгаживать народ. Но виновата во всем зебильная власть, в том числе и клоун, которая не информирует насколько она готова сделать так, чтобы из санаториев зараза (если такова не дай Бог будет) не попала в население.

Зебильная власть должна исчезнуть.
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Польские власти говорят, что у них совсем другие методы взаимодействия с народом чем в Украине. В Польше 10% времени они что-то делают, а 90% времени объясняют народу. У нас же вообще ничего не объясняют. И здесь они не доказывали людям что это безопасно для них.
Это потому, что в Польше во власти совсем другие люди. Это потому что президентом там становится человек через сбор 100 тыс подписей избирателей. Вот он и отчитывается перед избирателями и стараются их убеждать, чтобы они ему и на следующих выборах дали 100 тыс подписей. То же и парламент.
У нас же кандидатом в президенты становятся через дикий, наибольший в мире, многомиллионный избирательный залог, деньгами на который кандидатов обеспечивают олигархи.
Вот власть и отчитывается в действиях перед олигархами, выполняет их указания, а на народ плюет и ничего ему не объясняет ни в чем. И только пытаются позорить народ и обворовывать его.
Необходимо безотлагательно перейти на польскую систему, ликвидировав избирательный залог. Это самый стратегический вопрос, без этого мы в тупике олигархии. И необходимы безотлагательно новые внеочередные выборы по этой системе.
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Обычный бунт, народный протест, только не подднржанный ни финансово ни политически. было бы при януковиче - вошло бы в аналы протестного движения. на мотрелись телека и подумали, что прокатит и щас.
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Ви не середньовічні варвари,ви ******* Де Біли!
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