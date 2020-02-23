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 Політика України, Суспільство
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Все про:розстріл (86) Євромайдан (670) Закревська Євгенія (61)

 Закревська закликає подивитися фільм "Кулі" про розстріли на Майдані: "Не "не все так адназначна". Не "невідомі снайпери", а "наші хлопчики", "свої" українські міліціонери. Тепер це поліція". ВIДЕО

Кулі з тіл застрелених 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській Максима Шимка і пораненого Святослава Колеснікова і кулі, випущені з автоматів обвинувачених беркутівців Сергія Зінченка і Павла Аброськіна, - це одні й ті ж кулі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці пише адвокат сімей Небесної Сотні в справах Майдану Євгенія Закревська. Про це також йдеться у фільмі hromadske "Кулі", про який вона пише.

Публікуємо її пост.

"Кулі". Фільм hromadske.ua Nastya Stanko про кулі.

Кулі з тіл загиблого Максима Шимка і пораненого Svyatoslav Kolesnykov 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській.

Кулі, випущені із автоматів обвинувачених беркутівців Сергія Зінченка і Павла Аброськіна, це одні і ті самі кулі.

Закревська закликає подивитися фільм Кулі про розстріли на Майдані: Не не все так адназначна. Не невідомі снайпери, а наші хлопчики, свої українські міліціонери. Тепер це поліція 01

Кулі, які вбили Максима Шимка і поранили Святослава Колеснікова, випущені із автоматів беркутівців - Сергія Зінченка і Павла Аброськіна.
Тих самих беркутівців, які сиділи на лаві підсудних у Святошинському суді і яких апеляційний суд випустив для обміну напередодні Нового року.

Фільм.

І історія, в якій, окрім цих двох поранень, є ще куля, що вбила Сергія Кемського... https://hromadske.ua/…/kuli-cikl-rozsliduvan-slidami-revoly…  Теж з автомата, закріпленого за беркутівцем спецроти київського "Беркута".

Дивіться також: "Я просто виконував наказ", - беркутівець Добровольський відповів на запитання про побиття автомайданівців у 2014 році. ВIДЕО

Не "не все так адназначна". Не з готелю "Україна". Не "невідомі снайпери" - грузинські, литовські, американські, російські, які там ще, - не "свої у своїх", не "в обидва боки" і навіть не "рука Кремля".
А майже "наші хлопчики", "свої" українські міліціонери, яким платили заробітну плату з наших із вами податків.
Які просто "виконували наказ", "нас там не було", "ми оборонялись від збройного наступу залежно від політичної обстановки і коньюнктури".
І яких під акомпанемент "не все так адназначна", "чому так довго", "нічого не розслідувано", "доказів немає", під ваші мовчазні а часом і голосні "адабрямс" звільнили і обміняли два місяці тому.
Це ваша "рідна" міліція. Яка тепер - поліція.
Якій спочатку Аваков, а потім і ви всі сказали: "Усе ок, хлопці, так і треба".

Визнайте це нарешті.

P.S. Це геть не нова інформація. Все це і багато чого іншого розповідали і показували у відкритих судових засіданнях упродовж останніх чотирьох років у Святошинському суді. Ще й транслювали на ютубі".

Дивіться також: У справах про вбивства на Майдані 68 особам повідомлено про підозру, але немає жодного вироку суду, - Горбатюк. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177326
 
   
 Топ коментарі
 
зедебильные выбрали себе президента
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Мразь сепарская: видали мы этих уродов "беркутов"! Сейчас, кто назад не пристроился, в бандформированиях орудет - бандюки одним словом.
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Такое ощущение, что пейсатые хотят довести общество до точки кипения, вызвать волны протестов, Майдан, рашка спровоцирует кровь - и понеслось. Это будет трамплином для рашки объявить, что "хАхлы" снова бузят, снова анархия и кровь - ну не умеют"хАхлы" жить. ... и оттяпают Приазовье (вопрос с водой Крыма решен). Говорил же коломойша - что готов продать Украину за 100 млрд зелени. А ему что, смотаются на землю обетованную или как Богдан на Сеншилы, а нам тут жить дальше....
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Такое ощущение, что пейсатые хотят довести общество до точки кипения, вызвать волны протестов, Майдан, рашка спровоцирует кровь - и понеслось. Это будет трамплином для рашки объявить, что "хАхлы" снова бузят, снова анархия и кровь - ну не умеют"хАхлы" жить. ... и оттяпают Приазовье (вопрос с водой Крыма решен). Говорил же коломойша - что готов продать Украину за 100 млрд зелени. А ему что, смотаются на землю обетованную или как Богдан на Сеншилы, а нам тут жить дальше....
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Хто писав , що йде повзучий реванш риго-анальної шушвалі.? За декілька днів стає зрозуміло, що це бліцкріг риго зєбуїнів проти України та Майдану.
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а что, войны с кацапами мало для ….. точки кипения, вызвать волны протестов, Майдан, рашка спровоцирует кровь - и понеслось ???
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А що ще може порятувати Україну крім Майдану(звісно, ісключітєльно мірнаго, с пєснямі і пляскамі) ?
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Выборы раз в год. Нормальные, очередные.
При условии, что избиратель хоть чуточку умнеет из года в год...
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Для кого тоді розмови щодо продовження справи Майдану?
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о пулях хорошо знает Парубий.чьи они и откуда летели
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Ага-ага, передані москалям бєркута тут же россказали каналу раша24, що снайпери Парубія обстрілювали їх з філармонії, яка взагалі-то НЕ НА МАЙДАНІ!
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Так, це Парубій віддавав накази аброськіну.
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Мразь сепарская: видали мы этих уродов "беркутов"! Сейчас, кто назад не пристроился, в бандформированиях орудет - бандюки одним словом.
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Беркут -лишь орудие власти, всё вешать на них -это как обвинять собаку, а не хозяина её нартавлявшего. Часть беркутов повоевали за Украину
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Речь идёт о конкретных беркутовцах, которых обменяли ради пиара...
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Да о чём тут говорить ,, вот для меня лично , уже давно всё понятно , и без фильма . После того как я ещё 6 лет назад увидел эти кадры , меня уже ничто и никто не сможет убедить в том что убивал кто то другой , а не беркуты . Закревская призывает посмотреть фильм "Пули" о расстрелах на Майдане: "Не "не все так адназначна". Не "неизвестные снайперы", а "наши мальчики" "свои" украинские милиционеры. Теперь это полиция" - Цензор.НЕТ 1008 . И убивали они как протестующих , та и своих .
Закревская призывает посмотреть фильм "Пули" о расстрелах на Майдане: "Не "не все так адназначна". Не "неизвестные снайперы", а "наши мальчики" "свои" украинские милиционеры. Теперь это полиция" - Цензор.НЕТ 8529.
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Недавно в США док. фильм вышел, так там однозначно указали, что в расстрелах Парубий, Пашинский и Саакашвили участвовали в этом и никто не подал в суд на фальсификацию событий, так значит это верно?
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У тебя, пан кацап, сыпь на конце не повыскакивала от просмотра американского фильма? Смотри свои, кацапские, как построить петуха из говна или спрятать полсотни концов в воду вместе с подлодкой Курск...
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Ты про тот высер, который пропагандистка из паРашаТудей вместе с каким-то продажным западным имбецилом сняли?
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"Это ваша "родная" милиция. Которая теперь полиция. Которой сначала Аваков, а потом и вы все сказали - все ок ребята, так и надо." Т.е. при следующем Майдане аваковские псы имеют карт-бланш стрелять по народу, и им за это ничего не будет. Поэтому народ должен стрелять этих псов первыми. Закревская призывает посмотреть фильм "Пули" о расстрелах на Майдане: "Не "не все так адназначна". Не "неизвестные снайперы", а "наши мальчики" "свои" украинские милиционеры. Теперь это полиция" - Цензор.НЕТ 827
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Только зеленая макака могла обменять не имевшую ни-ка-кого отношения к АТО пернатую шваль на заложников террористов. И это не является преступной халатностью. Это - преступный сговор труппы узеленского против Украины...
Зебилы, я презираю ваш выбор
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Мне пофиг твоё презрение!!!
Ты мне скажи, от какой даты подтверждена эта экспертиза?
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А если что не так - не наше дело: как говорится, родина велела! Как славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом, солдатом.
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Что-то я не понял!!!
Эта экспертиза от какой даты подтверждена?
Кто-то очень красиво манипулирует!!!

Ну, порохоботы, у вас есть ответ?
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Закревская недоразвитио существо как и их лидер. Ну что зебилы прозрение ещё не пришло, Нада чтобы вас беркут отпи..ил, потом будет понятно? При этой тупой и позорной власти до это будет скоро.
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На самом деле студентов избивал не Беркут, а агенты госдепа грузины, тока переодетые беркутом. Далее страшные майдановцы под покровом ночи проникли в Мариинский парк и побили много буркутовцев.. Потом переоделись в их беркутовскую форму и пошли убивать майдановцев. Но это пока секрет.
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Вопрос к Петру Алексеевичу: почему за 4-5 лет эти отморозки не получили приговор? Сразу оговорюсь: я не защищаю нынешнего Преза, которых этих особей как обменный материал использовал, но и к Порошенко вопросы накопились.
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Sergey Vysotsky22 год · Знайшов на просторах Фейсбуку анотацію виступу прокурора по справах Майдану Донського на 1+1. Дуже цікаві факти. Які доводять, як державний переворот готувала саме Росія за допомогою Януковича та Азарова, а не участники Революції Гідності.
«Прокурор Алексей Донской: "Одна из самых распространенных манипуляций, заключается в том, что массовые убийства на Майдане начались с убийств правоохранителей. События 20 февраля нельзя рассматривать вне контекста событий, начавшихся 18 февраля, когда произошли массовые убийства протестующих и массовое применение оружия. Именно 18 февраля спецроту «Беркута», дело по которой рассматривается в Святошинском райсуде Киева, вооружили огнестрельным оружием. И именно 18 февраля, в 17:00 гражданин Азаров, который на то время уже две недели как не был премьер-министром Украины, вылетел в Российскую Федерацию на встречу с Путиным, - рассказал Алексей Донской, уточнив, что говорит лишь о тех фактах, которые на сегодня можно обнародовать и доказательства которых есть в материалах следствия.- В ночь на 19 февраля, - говорит Донской, - когда Азаров был в Москве у Путина, Янукович принимал лидеров оппозиции, которые пробовали убедить его не продолжать кровопролитие на Майдане, где как раз проводилась антитеррористическая операция и шел захват Дома профсоюзов. Как мы установили по данным спецсвязи, в ту ночь происходили контакты между Януковичем и Путиным, у которого находился Азаров. Утром 19 февраля Азаров вернулся в Киев.
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В ночь на 20 февраля в ботаническом саду собрали «титушек». С какой целью - им не сообщили. За 7−8 часов до активной фазы противостояния на Институтской человеку, который занимался организацией этого собрания, сказали, что нужно раздать оружие и идти с ним убивать, «осуществлять неизбирательное применение оружия» на Майдане.
Этот человек сказал, что о таком речь не шла - роль «титушек» заключалась в провоцировании конфликтов или применении насилия. Дословно его ответ звучал так: «Мы не подписывались убивать».
В 2:30 ночи «титушек» распустили, а через 6 часов начались убийства на Институтской.
И уже после 48 убитых и более 80 раненых из огнестрельного оружия на Майдане руководство МВД раздало «титушкам» со складов МВД 156 автоматов Калашникова и более 40 тысяч патронов. Это оружие до сих пор не найдено. Кстати, это дело находится в суде с января 2016 года и не сдвинулось с подготовительной стадии из-за злоупотреблений адвокатов.
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Если, как нам сейчас пытаются доказать, это был госпереворот, то как в эту схему вписывается выдача «титушкам» такого количества оружия, с которым можно начать большую войну и с которым в Киеве могли начаться такие же события, как в Крыму и на Донбассе, только раньше? - спрашивает прокурор и продолжает:
- Тем временем, Азаров из Киева едет в Харьков, где планировалось провести съезд.

Но события пошли по незапланированному сценарию. Из Харькова Азаров уехал за 4 часа до прибытия туда Януковича.
На тот момент уже был отстранен от должности министр внутренних дел Захарченко, произошло переформатирование в Верховной Раде.
Сценарий, который заключался в создании безвластия в Киеве и создания на этом фоне другого центра власти и принятия других решений в Харькове, провалился.

Безвластия в Киеве не получилось. А ведь на тот харьковский съезд прибыли высокие должностные лица Российской Федерации, четыре губернатора. И если уж искать госпереворот, то, может, именно в харьковских событиях, в их логике?

Вряд ли Лукаш забыла о тех событиях, она просто пытается манипулировать, - говорит Алексей Донской».
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Продажные менты,которые из за квартир обещанных тогдашним премьером Азаровым,полезли в политику,да ещё расстреливая своих беззащитных
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Завдяки Зелі вони вільні і непідсудні.
Він фактично виправдав вбивць Небесної Сотні..
Чи є взагалі людські принципи в цього людця ?
ГАНЬБА....суцільна ГАНЬБА, за що воно не візьметься.
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За 6 лет пламенный патриот Порошенко полностью саботировал расследование, заметая следы.
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