 Закревська закликає подивитися фільм "Кулі" про розстріли на Майдані: "Не "не все так адназначна". Не "невідомі снайпери", а "наші хлопчики", "свої" українські міліціонери. Тепер це поліція". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці пише адвокат сімей Небесної Сотні в справах Майдану Євгенія Закревська. Про це також йдеться у фільмі hromadske "Кулі", про який вона пише.
Публікуємо її пост.
"Кулі". Фільм hromadske.ua Nastya Stanko про кулі.
Кулі з тіл загиблого Максима Шимка і пораненого Svyatoslav Kolesnykov 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській.
Кулі, випущені із автоматів обвинувачених беркутівців Сергія Зінченка і Павла Аброськіна, це одні і ті самі кулі.
Кулі, які вбили Максима Шимка і поранили Святослава Колеснікова, випущені із автоматів беркутівців - Сергія Зінченка і Павла Аброськіна.
Тих самих беркутівців, які сиділи на лаві підсудних у Святошинському суді і яких апеляційний суд випустив для обміну напередодні Нового року.
Фільм.
І історія, в якій, окрім цих двох поранень, є ще куля, що вбила Сергія Кемського... https://hromadske.ua/…/kuli-cikl-rozsliduvan-slidami-revoly… Теж з автомата, закріпленого за беркутівцем спецроти київського "Беркута".
Не "не все так адназначна". Не з готелю "Україна". Не "невідомі снайпери" - грузинські, литовські, американські, російські, які там ще, - не "свої у своїх", не "в обидва боки" і навіть не "рука Кремля".
А майже "наші хлопчики", "свої" українські міліціонери, яким платили заробітну плату з наших із вами податків.
Які просто "виконували наказ", "нас там не було", "ми оборонялись від збройного наступу залежно від політичної обстановки і коньюнктури".
І яких під акомпанемент "не все так адназначна", "чому так довго", "нічого не розслідувано", "доказів немає", під ваші мовчазні а часом і голосні "адабрямс" звільнили і обміняли два місяці тому.
Це ваша "рідна" міліція. Яка тепер - поліція.
Якій спочатку Аваков, а потім і ви всі сказали: "Усе ок, хлопці, так і треба".
Визнайте це нарешті.
P.S. Це геть не нова інформація. Все це і багато чого іншого розповідали і показували у відкритих судових засіданнях упродовж останніх чотирьох років у Святошинському суді. Ще й транслювали на ютубі".
При условии, что избиратель хоть чуточку умнеет из года в год...
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Зебилы, я презираю ваш выбор
Ты мне скажи, от какой даты подтверждена эта экспертиза?
Эта экспертиза от какой даты подтверждена?
Кто-то очень красиво манипулирует!!!
Ну, порохоботы, у вас есть ответ?
«Прокурор Алексей Донской: "Одна из самых распространенных манипуляций, заключается в том, что массовые убийства на Майдане начались с убийств правоохранителей. События 20 февраля нельзя рассматривать вне контекста событий, начавшихся 18 февраля, когда произошли массовые убийства протестующих и массовое применение оружия. Именно 18 февраля спецроту «Беркута», дело по которой рассматривается в Святошинском райсуде Киева, вооружили огнестрельным оружием. И именно 18 февраля, в 17:00 гражданин Азаров, который на то время уже две недели как не был премьер-министром Украины, вылетел в Российскую Федерацию на встречу с Путиным, - рассказал Алексей Донской, уточнив, что говорит лишь о тех фактах, которые на сегодня можно обнародовать и доказательства которых есть в материалах следствия.- В ночь на 19 февраля, - говорит Донской, - когда Азаров был в Москве у Путина, Янукович принимал лидеров оппозиции, которые пробовали убедить его не продолжать кровопролитие на Майдане, где как раз проводилась антитеррористическая операция и шел захват Дома профсоюзов. Как мы установили по данным спецсвязи, в ту ночь происходили контакты между Януковичем и Путиным, у которого находился Азаров. Утром 19 февраля Азаров вернулся в Киев.
Этот человек сказал, что о таком речь не шла - роль «титушек» заключалась в провоцировании конфликтов или применении насилия. Дословно его ответ звучал так: «Мы не подписывались убивать».
В 2:30 ночи «титушек» распустили, а через 6 часов начались убийства на Институтской.
И уже после 48 убитых и более 80 раненых из огнестрельного оружия на Майдане руководство МВД раздало «титушкам» со складов МВД 156 автоматов Калашникова и более 40 тысяч патронов. Это оружие до сих пор не найдено. Кстати, это дело находится в суде с января 2016 года и не сдвинулось с подготовительной стадии из-за злоупотреблений адвокатов.
- Тем временем, Азаров из Киева едет в Харьков, где планировалось провести съезд.
Но события пошли по незапланированному сценарию. Из Харькова Азаров уехал за 4 часа до прибытия туда Януковича.
На тот момент уже был отстранен от должности министр внутренних дел Захарченко, произошло переформатирование в Верховной Раде.
Сценарий, который заключался в создании безвластия в Киеве и создания на этом фоне другого центра власти и принятия других решений в Харькове, провалился.
Безвластия в Киеве не получилось. А ведь на тот харьковский съезд прибыли высокие должностные лица Российской Федерации, четыре губернатора. И если уж искать госпереворот, то, может, именно в харьковских событиях, в их логике?
Вряд ли Лукаш забыла о тех событиях, она просто пытается манипулировать, - говорит Алексей Донской».
Він фактично виправдав вбивць Небесної Сотні..
Чи є взагалі людські принципи в цього людця ?
ГАНЬБА....суцільна ГАНЬБА, за що воно не візьметься.