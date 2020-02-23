EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  20259  194
Матеріали за темою:
Все про:протест (1131) Нові Санжари (81)

 Жителі Нових Санжар, яких називали "тітушками з Кропивницького", записали звернення: "Ми місцеві. Я патріот, воював за Україну". ВIДЕО

Максим Корнієнко, Дмитро Зозуля та Олександр Палько, яких після сутичок у Нових Санжарах називали в мережі "тітушками з Кропивницького", записали відеозвернення, в якому заявили, що вони є місцевими жителями.

Як передає Цензор.НЕТ, відео зі зверненням оприлюднено на "Полтавському ТБ" у ютубі.

Хлопці повідомили, що є жителями Новосанжарщини і народилися в Нових Санжарах.

"Я учасник бойових дій, воював за Україну і люблю свою країну. Я пробув на місці подій годину з цікавості, а тепер на мене виливають різний бруд", - сказав, зокрема, Максим Корнієнко, якого в мережі називали "тітушкою" Олегом Семиволосом із Кропивницького.

Хлопці також запевнили, що в масових заворушеннях участі не брали.

Дивіться також: Не хотів цього робити, був п'яним, - учасник протестів у Нових Санжарах попросив вибачення у поліцейських за свою поведінку. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177323
 
   
 Топ коментарі
 
а нефиг голосовать за клоунов
 показати весь коментар
 
МВД Авакова как всегда обосралось.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
коментар відмічено як спам  
 
Самое правильное обращение было от Комаровского. армия, мова, вира, коронавирус- это то, на чем держиться коричневая масса, ибо больше не на чем. а 5-ти копеечные плюсики в инетах- это их шестерки, о которых вытирают ноги как свои, так и чужие.
 показати весь коментар
 
А твой Комаровский, обращение, уже из кацапстана записывал? или еще из Украины?
 показати весь коментар
 
 
Загалом Комаровський поц,й шоудебіл. Радий,що,в нього є секта
 показати весь коментар
 
 
Ні, МВС так цю справу не полишить. Вони іще записи із відеокамер знайдуть і після об'єктивного аналізу ходи фігурантів найкращим фахівцем із Великої Британії Айвоном Бірчем, виявлять, що ця трійця причетна до вбивства Шеремета.
І, взагалі, ці новосанжарці "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси" планували напад на бубочку. Але він у Нові Санжари не приїхав.
 показати весь коментар
 
 
Чом,би,їм лишати,коли це,їх,масовка Жителі Нових Санжар, яких називали "тітушками з Кропивницького", записали звернення: "Ми місцеві. Я патріот, воював за Україну" - Цензор.НЕТ 231
 показати весь коментар
 
А закінчиться все як по Гонгадзе.У кінці кінці вийшли на себе.
 показати весь коментар
 
 
Хто продолжает это шоу по дискредитации простого народа?
 показати весь коментар
 
 
коричневая масса, ясен пень. пора бы уже закрывать их
 показати весь коментар
 
Чому кожна юда ..повчає як жити українцям ..
ПС ..Той доХтур Комаровський до речі .не погнусавив бабло на паРаші (окупанта ) заробляти .
 показати весь коментар
 
А за такие заявления плата отдельная. И на всех расчитано не было.
 показати весь коментар
 
 
Тітушки,це аваков та зеленский.Головне не дати їм втекти з України.
 показати весь коментар
 
 
Олександр Олійник8 часов назад

Я хоч і киянин, але свого часу всі шкільні канікули проводив на Полтавщині, цю мову не сплутати тітухани чи ні не знаю, але точно з Полтавщини.
 показати весь коментар
 
 
А я понимаю Ново Санжарцев, и не надо все рассматривать только с точки зрения "украинцев жалко". Я думаю украинцы из Уханя больше всего жалеют, что не попали на самолет в Германию. И как только такое предложение прозвучало бы, они бы вам даже спасибо сказать не успели! И думаю - не раненных из Донбасса привезли в санаторий на оздоровление.
А приехала ночью толпа мусоров и беркутня зеленая и ниче не сказали, шо тут будет - новая свалка биологических отходов, лепрозорий, скотомогильник, свалка промышленных отходов или просто решили в село пиво на шару привезти! Ключевой вопрос - кто в этом селе хозяин?
Сельсовет, который избрал народ Украины в лице жителей, непосредственный носитель власти, или министр внутренних дел, который всем царькам старается угодить, чтобы на хлебном месте продержаться и содержанка дельцов по массажу и уходу за ягодицами блюдей сильных мира сего?
Действия Минздрава и МВД прямо нарушили Закон Украины, а так как не было введено чрезвычайного положения, то их действия подсудны, как минимум в нарушении Конституции и превышение и злоупотребление полномочиями.
Власть должна действовать умно и по закону, иначе на фиг с пляжа, если не успел срок заработать.
А мы украинцы не дикие - мы тупые домашние животные, которые орут и брыкаются, когда их бьют. Аваков же сказал нам, шо мы - скот!
 показати весь коментар
 
 
Как это Вы угадали насчет животных?
Вот захожу на "Эхо Москвы" (для тех патриотов, кто не в теме - это оппозиционный кремлевской власти ресурс).
Читаю последнюю новость: "В Казань бортом МЧС доставили восемь россиян эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавируса. На данный момент поводов для беспокойства нет".
Все!
Культурно, пристойно, по человечески. Почему? Потому что там люди? А мы тогда кто?
Впрочем, зарубежные СМИ уже дали оценку - дикари.
 показати весь коментар
 
Какое племя - такие и вожди!
Насчет интеллигенции... Как шаман в бубен стучит, так племя и танцует!
 показати весь коментар
 
 
Там люди. Це не ці люди захопили частину нашої країни і вбили тисячі наших співвітчизників? Це не ці люди стріляли в наших солдат і моряків. А ми ж не рятуємо Україну ми рятуємо песика Мішу.
 показати весь коментар
 
 
Очень простое наблюдение.
Пять лет следак Горбатюк "раскрывал" дела Майдана....и ничего не раскрыл ..."почему-то".
Смешно, патриоты ? А больше всех смешно ***** ибо Горбатюк - человек *****...
не подвёл ... Жителі Нових Санжар, яких називали "тітушками з Кропивницького", записали звернення: "Ми місцеві. Я патріот, воював за Україну" - Цензор.НЕТ 1384
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Бестолковое рагульё
 показати весь коментар
 
правильно сделали парни , что записали это видео. Все расставили на свои места.
 показати весь коментар
 
 
Патриоты блин и интеллигенты-моралисты - вы выстилаете дорогу к власти Портнову и Медведчуку с Рабиновичем. Единственный, кто с этим пытается бороться, правда сам того не желая, так это Зеленский, и то только против Рабиновича!
Смотрите, а то Саша Стоматолог еще заявит свои претензии на трон в Стране Дураков!
 показати весь коментар
 
 
разве не при Зеленском Портнов полявился в стране, сидит под охраной и не стесняясь наезжает на всех подпряд? Думпаю что Зеленский его крышует.
 показати весь коментар
 
 
Портнов это ерунда, балабол, есть люди и намного опаснее типа Мертвечука, силу и влияние он набрал при Порошенко и никто его не трогал.
 показати весь коментар
 
 
портнов --это не ерунда. Это чел который держит в своих руках большую часть судов. Есть мнение что он работает на Кремль.
 показати весь коментар
 
 
Кажись у Портнова есть компромат на всех судей - он его начал собирать еще при Юле.
Как говорится - кто владеет информацией тот и держит удачу за яйца!
 показати весь коментар
 
 
Навпроти рошенок накачував,його, грошима й вперав в політ простір
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ты видишь разницу между Зеленским и Порошенко? Как по мне, так они просто в разных руках держат, когда ссут!
Порошенко все пять лет создавал условия, чтобы Фирташ не разорился и Портнов с друзьями мог спокойно вернуться. Я же написал - у Украины и к Саше Стоматологу претензий нет!
Они все крышуют свою спокойную богатую жизнь в этой стране. Фамилия не имеет значения - имеет значение величина счета в банке! У тех, у кого нулей меньше - охрана чуть поуже в плечах и ближе к пенсионному возрасту...
 показати весь коментар
 
 
"Ты видишь разницу между Зеленским и Порошенко?"

вижу разницу, в первую очередь в их интеллектуальном уровне.
Порох в 1000 раз умнее нынешнего ПРезидента.
Если ты не видишь разницы -- то это говорит о твоих интеллектуальных способностях )))
 показати весь коментар
 
 
і що це йому дало ? Жителі Нових Санжар, яких називали "тітушками з Кропивницького", записали звернення: "Ми місцеві. Я патріот, воював за Україну" - Цензор.НЕТ 7338
------------------------------------------------------------------------------
Пєтя.Якщо ти розумний Жлоб і Злодій -мені то яка з цього користь ?


Резонно подумала більшість України.
 показати весь коментар
 
 
Краще з розумним втратити, ніж із дурнем знайти.
 показати весь коментар
 
 
були промиті міски людям різними пітарками такими як дубінський та іншими... ось і маємо ті відсотки...
 показати весь коментар
 
 
Порох не умнее - он хитрее! И, пожалуй, циничнее. Про интеллект среди президентов Украины говорить не приходится, может разве шо Кравчук еще книжки читал.
Умные и интеллигентные люди с честью во власть не идут - они слишком многим брезгуют! Последний умный "возле власти" был наверное Горбулин, но видно понял, шо с нашей властью никакого бисера не хватит! Потом там "комсомольский пастор" Турчинов пытался умную рожу строить, но блин, засада, приходилось же иногда и шо-то говорить... И свинократия запанувала! И Зеленский пошляк и образованный гопник и как ни маскируется, но иногда его прорывает...
 показати весь коментар
 
 
В тот и вся проблема - твоя и твоих коллег по цензору. Вы сидите тут и пишете всякий бред, лайкаете друг друга, что-то разоблачаете. При этом ощущаете себя умнее других. Но стоит кому-то постороннему появиться в обсуждениях - вы тут же даете бан, чтобы не мешал вам лизать задницы друг другу и не заставлял думать. Почитай комменты - разве у умного бывшего президента может быть в поклонниках такое тупое рагулье? Да, я не голосовал за Зе, пусть это сломает твою шестивольтовую логику
 показати весь коментар
 
 
Ну именно эти может и местные, но другие рожи уже светились на протестах в Киеве и люди их узнали.
 показати весь коментар
 
 
так зеботоферма писала именно про этих. Власть снова обделалась по самые помидоры.
 показати весь коментар
 
 
Все елементарно - привезли натовпом в мікроавтобусах значить тітошонок. Приїхав сам рейсовим автобусом значить місцевий. В чому складності?
 показати весь коментар
 
На мій россуд: Акція виникла з двох причин..Читайте уважно ті то не зовсім розуміє..
Головний підбурювач та організатор - жидівсько кацапське лоббі у парламенті - "півнеховичі" та "медведови". І ті ж самі методи як на Майдані - тітушки ,беркут...та інше. Це просто користання ситуацією щоб показати що українці які "бандерівці" - лайно та худоба - це ті які типу -Майдан , а от "у росії, де Майдану ніколи не буде - такого ніколи не було б". Просто користання нагодою..Розсилання смс - "вставайте вас хочуть "захворіти"" та інше.. Це партії "За життя рабиновичів у Ізраїлі" та їм подібні злодійські банди.
Друга причина - влада дебілів. Це збиговисько проросійської наволочі яка до того що хоче тут росію та тягнути гроші з бюджету, ще й критично тупа в управлінні країною.Ви розумієте ,шановні, що наприклад навіть кабінет міністрів в нас не для роботи промисловості та інше..а для обслуговування "офісу президента зелепухи" ?? Це просто вже фініш та сороміцький безлад! Вони навіть організувати комунікації та роз'яснити людям саму суть питання нездатні..Саме тому звичайні люди піддалися провокаціям, та тепер соромляться цього - може не всі але скоро всі зрозуміють як їх підставили та й всю країну зробили дурнями та неадекватами на міжнародному рівні. Кому це вигідно? Кацапстану. Хто кацапстан тут? Пєтухович та компанія, жопоблок і ще там пара команд ********* імені *****. Думаємо...думаємо..вчимося робити висновки бо загинемо!
Мій висновок. Чим раніше ми вийдемо та "гарно запропонуємо" зеленману та його дурням піти геть - тим більше шансів для держави вижити. Зеленський та його група недороблених ідіотів повинні піти. Дострокові перевибори негайно. Просто негайно - чим раніше -тим краще. До того ще й непогано було б з усіх цих дебілів зняти зароблене на посадах та збитки держави а винних по статтям які вказують на і зраду Батьківщині - посадити з конфіскацією. Це повинні бути вимоги мирного протесту. Обовїязково мирного! Всіх провокаторів закликаючих громити та на різні протиправні дії - нейтралізовувати негайно. Не дати рюкзакову з його беркутом приводів для розгону. Тільки так є надія що нарешті прийде патріот який займеться обороноздатністю, єкономікою без злодіїв, та посадками проросійського лайна та рюкзакових які їх не саджають..Іншого шляху менш кривавого немає і не буде. Тільки так, бо як що ситуація вибухне збройним Майданом- країна може не витримати другої рани на тілі. А як що нічого не робити - він БУДЕ!
 показати весь коментар
 
 
Мій висновок. Чим раніше ми вийдемо та "гарно запропонуємо" зеленману та його дурням піти геть - тим більше шансів для держави вижити. Зеленський та його група недороблених ідіотів повинні піти. Дострокові перевибори негайно.

твій висновок до дупи..
бо підтримка Зе навіть зараз достатньо висока ...
ПОДЯКУЄМО БАРИЗІ ЗА ТЕ,ЩО ПРИВІВ ЗЕ...
 показати весь коментар
 
Павло що ****** усе село..Я це не для таких як ти "дурд" писав. Не лести собі. Я не спілкуюся з придурками. Мені однаково огидні і порося и оце недороблене. То два злочинці. Тільки статті різні місцями. Я переконаний що вже на сьогодні - людина яка сприймає негативно відставку зелепухи - або просто хвора на "баняк" або підставна та заробляє. Хто мене чує - той розуміє. Інші - такі як ти приблизно - й мені "до дупи" ..Або до "дурди" - як зручніше..
 показати весь коментар
 
 
Аваков причину найдет шоб "йолку" поставить где будет нужно и когда нужно!
Власть нужно менять с сельсовета и горсовета и избирать народный суд, как основы народовластия.
И еще - одного патриотизма мало! Давно известно, что патриотизм - последнее прибежище негодяя. И ничто не мешало патриоту Гитлеру травить в газовой камере еврейских детей! Он был величайший немецкий патриот!
 показати весь коментар
 
То Ви плутаєте патріотизм з прикриттям ним своєї суті або шовінізмом. Шакльгрубер ніколи не був патріотом Німеччини. Бо тоді німці та Німеччина не переживали б з його вини страшних часів. Це було хворе слабе духом та злістне мало до чого корисного здатне створіння яке ненавиділо світ навколо себе але мало хист маніпулятивної психолексики, тому світу доводило що воно "велике" До чого тут патріотизм? Зеленінець теж ляпає язиком та підхрипуєи на розтяжках ротом що воно патріот..То що? Так і є? Вівчайте поняття..
 показати весь коментар
 
В твои рассуждения про хилого духом Шикльгрубера не влазит одни факт, что студент Гитлер пошел добровольцем в окопы первой мировой и заслужил там Железный Крест, который на юбилеи и по знакомству не дают в отличии...
 показати весь коментар
 
Поэтому я о том, что одного патриотизма мало! Нужна еще мораль и честь!
 показати весь коментар
 
А може усе простіше. Народ дикий і бидловатий що на Заході, що на Сході.
 показати весь коментар
 
ПреЗедент лично утверждал, что там бьіли гастролирующие титушки-"аграрии", Аваков утверждал, что бьіли приезжие провокаторьі.
Пусть ОНИ и покажуть фото провокаторов.
Страна должна знать своих хероев, а МВД обязано их задержать и наказать.
 показати весь коментар
 
 
Алла , а не вы ли расписывали пару дней назад колличество титушек и их именам и и фамилиями , которые были в Санжарах ? Вы же сами их назвали титушней , а теперь в этом ЗЕ виноват ? И ваши колеги постили фотки как раз с ними с вопросом « вы реально верите что это жители Санжары и они так одеваются ? « Ещё раз убеждаюсь , что нормальную страну с такими людьми не построишь , с флигелями , постояными нытиками и всем не довольными , подлизами и лизунами , упоротыми дибилами и уверенными , что только так как они делают , это верно , с теми кто ищет постоянно виноватых , что бы на кого то переложить вину . Боже , за что ? За какие грехи так с Украиной ?
 показати весь коментар
 
 
Вьі не видели заявления ОФИЦИАЛЬНЬІХ лиц, в том числе, и преЗедента?
Они точно должньі оперировать установленньіми фактами.
ПреЗедент:
"Все фото и телекамеры зафиксировали лица многих людей, которые организовывали массовые беспорядки. Это известные миру "вирусологи" в спортивных костюмах. Ранее они уже были замечены как уважаемые аграрии, выступающие против рынка земли", - сказал президент.
https://censor.net.ua/news/3177223/zakazchiki_i_organizatory_ponesut_otvetstvennost_zelenskiyi_o_besporyadkah_v_novyh_sanjarah

Пусть он, министр МВД или его зам. Геращенко ПОКАЖУТ фото, на которьіх они зафиксировали гастролирующих провокаторов. Или они просто трепались?

Источник: https://censor.net.ua/n3177223
 показати весь коментар
 
Я привез "пирожки" (шины), я "компот" (бензин), мы невиноваты.
 показати весь коментар
 
 
Я звичайно аплодую Вам але нащо цитувати закон для приматів котрі керуються виключно інстинктивно-гормонально! їх зазомбували шюрналісти ,авакяни ,дубінські ,і вони тепер свято вірять що то їх думки ,і треба було карантин влаштовувати в першій ліпшій поліклініці ,аби тільки дальше від кієфа, обухова і їх рагулятника!
 показати весь коментар
 
 
Вчера по телевизору показывали как в Англии в аэропорту эвакуированных посадили в автобусы и увезли в неизвестном направлении. Там во власти не такие придурки как у нас, не организовывают драки, а после жалуются, что им плохой народ достался.
 показати весь коментар
 
 
Англія навчилась на помилках Японії...Щодо Лайнера в Йокогамі.....
Сша цих помилок не допускає(хоча там теж ЗГЛУПИЛИ,перемішавши на автобусах з двох чартерів евакуйованих...)
Україна ПОМНОЖИЛА ВСІ ПОМИЛКИ ...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну теперь то ясно. Раз титушка был в АТО то он уже не титушка. Более того. Даже если был олигофреном до АТО, то после АТО ты автоматом становишься на уровень Энштейна. Можно теперь кидать камни в своих соотечественников и перекрывать длроги по которым везут эвакуированных граждан Украины.
 показати весь коментар
 
 
Подмена понятий от зелебота. Уроженец Санжар в априори не титушка, но имеет право на волевыявлення.
 показати весь коментар
 
 
Почему Стас решил, что камни бросали местньіе, а не гастролитрующие титушки, о которьіх заявил преЗедент и целая свора представителей МВД?
 показати весь коментар
 
 
..для ВСІХ ..особливо з клятвою Гіпократа .. перед тим як КРИТИКУВАТИ Громадян з Нових Санжар .. бажано ознайомитися ..з Законами України ...
Про захист населення від інфекційних хвороб
Стаття 17. Права та обов'язки громадян та їх об'єднань у сфері захисту населення від інфекційних хвороб
Громадяни та їх об'єднання мають право на отримання достовірної інформації щодо епідемічної ситуації в Україні.
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, органи державної санітарно-епідеміологічної служби та заклади охорони здоров'я зобов'язані періодично повідомляти через засоби масової інформації про епідемічну ситуацію та здійснювані протиепідемічні заходи.
{Частина друга статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}
За відмову у наданні інформації, умисне перекручення або приховування об'єктивних даних про захворювання населення на інфекційні хвороби посадові особи органів, та закладів, зазначених у частині другій цієї статті, несуть відповідальність згідно із законом.
{Частина третя статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}
Громадяни та їх об'єднання мають право брати участь в обговоренні питань щодо розміщення та будівництва об'єктів, що можуть негативно впливати на епідемічну ситуацію, проектів державних цільових, регіональних і місцевих програм з питань захисту населення від інфекційних хвороб і вносити пропозиції з цих питань до відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ і організацій.
{Частина четверта статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3421-IV від 09.02.2006}
 показати весь коментар
 
 
Воевал за Украину...а тут так обосрал страну на весь Мир. Только о дикарях из Санжар и идут новости по всем каналам.
 показати весь коментар
 
 
Этот сделал произвол влады помноженый на тупость а это гремучая смесь. Сами санжарцы
на это просто не способны при всем своем желании,
 показати весь коментар
 
Я вижу дикость в организации карантина. Причем на каждом этапе. Эта министр здравоохранения не имеет ни малейшего понятия об карантине и сделала все возможное, чтобы максимально разнести заразу по всей стране, если там есть хоть один зараженный.
А то, что люди имеющие мозги и протестуют, чтобы их не заразили идиоты от власти - вполне нормальное желание здорового человека!
 показати весь коментар
 
Облиш надію
КОЖЕН
хто очікує не те що професійної
а навіть адеватної реакції влади на
COVID-19
 показати весь коментар
 
 
Аваков ни одной спецоперации не может провести что б не обосраться
 показати весь коментар
 
 
вы ошибаетесь. аваков через киву и других подручных сам нагнетал этот психоз как мог. его левая рука борется с правой для картинки по рос-сми.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
думал титушки оказались рядовые суржикоязычные жлобы. Ненавижу подобных, все беды Украины от этого жлобского хуторского менталитета. Двумя руками голосую за гибель украинского села, оно после Голодомора, коллективизации и послевоенной индустриализации выродилось окончательно и бесповоротно.
 показати весь коментар
 
 
Голосуй как все - одной рукой, а двумя руками будешь петлю себе поправлять на шее, когда украинское село вымрет!
 показати весь коментар
 
 
оно уже вымерло давно))) кормят фермеры а не селяне
 показати весь коментар
 
оно однозначно вымрет. в не зависимосити от того что думают всякие когуты по этому поводу. В развитых странах в агросекторе задействовано от 1 до 3 населения, у нас хватит 5% и это будут современные цивилизованные фермеры а не потомки батраков и сельского пролетариата.
 показати весь коментар
 
 
А оно не вымирает, оно массово переселяется в города и приносит с собой туда свой хуторянский менталитет. Посмотрите во что превратился Киев - это как раз результат сего процесса.
 показати весь коментар
 
И чтобы на этой базе сформировался некий костяк государственности (ведь именно городское население создаёт и движет государственные процессы) нужно, как минимум, чтобы прошло одно поколение. И то, только в том случае, если в городах будет происходить правильный процесс по взращиванию этого самого костяка.
 показати весь коментар
 
А що, хтось бачив цих новосанжарських хлопців в "социальных сетях"? Ану скиньте сьюди посилання.
 показати весь коментар
 
 
Привет титушкам Ценза от титушок бывших рождённых в Н Санжарах.Братья дави зелю. мы вам пригодимся.
 показати весь коментар
 
Что же ты там делал, патриот? Камнями в Украинцев бросал? Считаешь их больными и добивал, патриот?
 показати весь коментар
 
 
Ніхто з тих хто обсирав жителів Санжар не виявив бажаня позвати до себе людей що прилетіли з Китаю.і мала хто обурився такими діями влади! Одобрям!,презираем!Зеленосраке стадо.
,
 показати весь коментар
 
 
ты же само голосовало за бубочку. вас мдаков было аж 73% а сегодня ни один не признается)))
 показати весь коментар
 
У местных порохоботов это не прокатит, они деньги за свою "работу" получают.
Там нет ни чести ни совести.
 показати весь коментар
 
 
Комаровський поїхав в Санжари і влаштував місцевим жителям сеанс уринотерапії.Прочитав коментарі під відео. Ви думали зелібоби прозрівають?Ні вони шукають нового "лідера".Не здивуюсь,якщо наступним президентом стане Комаровський. Нам варто боятися не коронавірусу,а зелібобів.Жителі Нових Санжар, яких називали "тітушками з Кропивницького", записали звернення: "Ми місцеві. Я патріот, воював за Україну" - Цензор.НЕТ 6222
 показати весь коментар
 
 
Паніку через коронавірус у Нових Санжарах спровокував соратник Ківи Чередніченко

Кто его арестует? Аваков? который через Киву сам это все замутил

Жителі Нових Санжар, яких називали "тітушками з Кропивницького", записали звернення: "Ми місцеві. Я патріот, воював за Україну" - Цензор.НЕТ 143
 показати весь коментар
 
 
Радуцький іще фігурант корупційного скандалу "Міша [Радуцький] хоче в наглу бюджет ділити". ... ЗМІ публікують таку імовірну переписку народного депутата від "Слуги народу" Павла Павліша із заступником міністра охорони здоров'я Андрієм Семиволосом.
 показати весь коментар
 
 
По закритих каналах зв'язку від нашого агента щойно отримано шифровку з Білого Дому з вказівкою на головний об'єкт небезпеки, який необхідно оминаючи, аби не вступити.Жителі Нових Санжар, яких називали "тітушками з Кропивницького", записали звернення: "Ми місцеві. Я патріот, воював за Україну" - Цензор.НЕТ 4135
 показати весь коментар
 
Хлопці правильно зробили, що записали звернення, а ще можнр подати до суду за наклип!!! Смерть ворогам України!!!!
 показати весь коментар
 
ну ок. допустим местные. а что это меняет?
 показати весь коментар
 
а то шо влада наркоманів, збоченців та інших подвидів не розуміє, що робить, а йде як віслюк за морквою по течії...
 показати весь коментар
 
Чому кругом бардак? Ну так давайте бігом винуватця всіх останніх негараздів швидше доставимо на допит,бажанно за рішенням суду.Так він не відмовляється!!!Та похер.....Судді відмовлються підписувати.Та там одна у декреті сидить,хай підмахне.
 показати весь коментар
 
А говор у них действительно похож как с полтавской области...похож на местный говор - акцент.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору