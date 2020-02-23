 Жителі Нових Санжар, яких називали "тітушками з Кропивницького", записали звернення: "Ми місцеві. Я патріот, воював за Україну". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, відео зі зверненням оприлюднено на "Полтавському ТБ" у ютубі.

Хлопці повідомили, що є жителями Новосанжарщини і народилися в Нових Санжарах.

"Я учасник бойових дій, воював за Україну і люблю свою країну. Я пробув на місці подій годину з цікавості, а тепер на мене виливають різний бруд", - сказав, зокрема, Максим Корнієнко, якого в мережі називали "тітушкою" Олегом Семиволосом із Кропивницького.

Хлопці також запевнили, що в масових заворушеннях участі не брали.

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