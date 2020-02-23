 Жителі Нових Санжар, яких називали "тітушками з Кропивницького", записали звернення: "Ми місцеві. Я патріот, воював за Україну". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, відео зі зверненням оприлюднено на "Полтавському ТБ" у ютубі.
Хлопці повідомили, що є жителями Новосанжарщини і народилися в Нових Санжарах.
"Я учасник бойових дій, воював за Україну і люблю свою країну. Я пробув на місці подій годину з цікавості, а тепер на мене виливають різний бруд", - сказав, зокрема, Максим Корнієнко, якого в мережі називали "тітушкою" Олегом Семиволосом із Кропивницького.
Хлопці також запевнили, що в масових заворушеннях участі не брали.
І, взагалі, ці новосанжарці "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси" планували напад на бубочку. Але він у Нові Санжари не приїхав.
ПС ..Той доХтур Комаровський до речі .не погнусавив бабло на паРаші (окупанта ) заробляти .
Я хоч і киянин, але свого часу всі шкільні канікули проводив на Полтавщині, цю мову не сплутати тітухани чи ні не знаю, але точно з Полтавщини.
А приехала ночью толпа мусоров и беркутня зеленая и ниче не сказали, шо тут будет - новая свалка биологических отходов, лепрозорий, скотомогильник, свалка промышленных отходов или просто решили в село пиво на шару привезти! Ключевой вопрос - кто в этом селе хозяин?
Сельсовет, который избрал народ Украины в лице жителей, непосредственный носитель власти, или министр внутренних дел, который всем царькам старается угодить, чтобы на хлебном месте продержаться и содержанка дельцов по массажу и уходу за ягодицами блюдей сильных мира сего?
Действия Минздрава и МВД прямо нарушили Закон Украины, а так как не было введено чрезвычайного положения, то их действия подсудны, как минимум в нарушении Конституции и превышение и злоупотребление полномочиями.
Власть должна действовать умно и по закону, иначе на фиг с пляжа, если не успел срок заработать.
А мы украинцы не дикие - мы тупые домашние животные, которые орут и брыкаются, когда их бьют. Аваков же сказал нам, шо мы - скот!
Вот захожу на "Эхо Москвы" (для тех патриотов, кто не в теме - это оппозиционный кремлевской власти ресурс).
Читаю последнюю новость: "В Казань бортом МЧС доставили восемь россиян эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавируса. На данный момент поводов для беспокойства нет".
Все!
Культурно, пристойно, по человечески. Почему? Потому что там люди? А мы тогда кто?
Впрочем, зарубежные СМИ уже дали оценку - дикари.
Насчет интеллигенции... Как шаман в бубен стучит, так племя и танцует!
Пять лет следак Горбатюк "раскрывал" дела Майдана....и ничего не раскрыл ..."почему-то".
Смешно, патриоты ? А больше всех смешно ***** ибо Горбатюк - человек *****...
не подвёл ...
Смотрите, а то Саша Стоматолог еще заявит свои претензии на трон в Стране Дураков!
Как говорится - кто владеет информацией тот и держит удачу за яйца!
Порошенко все пять лет создавал условия, чтобы Фирташ не разорился и Портнов с друзьями мог спокойно вернуться. Я же написал - у Украины и к Саше Стоматологу претензий нет!
Они все крышуют свою спокойную богатую жизнь в этой стране. Фамилия не имеет значения - имеет значение величина счета в банке! У тех, у кого нулей меньше - охрана чуть поуже в плечах и ближе к пенсионному возрасту...
вижу разницу, в первую очередь в их интеллектуальном уровне.
Порох в 1000 раз умнее нынешнего ПРезидента.
Если ты не видишь разницы -- то это говорит о твоих интеллектуальных способностях )))
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Пєтя.Якщо ти розумний Жлоб і Злодій -мені то яка з цього користь ?
Резонно подумала більшість України.
Умные и интеллигентные люди с честью во власть не идут - они слишком многим брезгуют! Последний умный "возле власти" был наверное Горбулин, но видно понял, шо с нашей властью никакого бисера не хватит! Потом там "комсомольский пастор" Турчинов пытался умную рожу строить, но блин, засада, приходилось же иногда и шо-то говорить... И свинократия запанувала! И Зеленский пошляк и образованный гопник и как ни маскируется, но иногда его прорывает...
Головний підбурювач та організатор - жидівсько кацапське лоббі у парламенті - "півнеховичі" та "медведови". І ті ж самі методи як на Майдані - тітушки ,беркут...та інше. Це просто користання ситуацією щоб показати що українці які "бандерівці" - лайно та худоба - це ті які типу -Майдан , а от "у росії, де Майдану ніколи не буде - такого ніколи не було б". Просто користання нагодою..Розсилання смс - "вставайте вас хочуть "захворіти"" та інше.. Це партії "За життя рабиновичів у Ізраїлі" та їм подібні злодійські банди.
Друга причина - влада дебілів. Це збиговисько проросійської наволочі яка до того що хоче тут росію та тягнути гроші з бюджету, ще й критично тупа в управлінні країною.Ви розумієте ,шановні, що наприклад навіть кабінет міністрів в нас не для роботи промисловості та інше..а для обслуговування "офісу президента зелепухи" ?? Це просто вже фініш та сороміцький безлад! Вони навіть організувати комунікації та роз'яснити людям саму суть питання нездатні..Саме тому звичайні люди піддалися провокаціям, та тепер соромляться цього - може не всі але скоро всі зрозуміють як їх підставили та й всю країну зробили дурнями та неадекватами на міжнародному рівні. Кому це вигідно? Кацапстану. Хто кацапстан тут? Пєтухович та компанія, жопоблок і ще там пара команд ********* імені *****. Думаємо...думаємо..вчимося робити висновки бо загинемо!
Мій висновок. Чим раніше ми вийдемо та "гарно запропонуємо" зеленману та його дурням піти геть - тим більше шансів для держави вижити. Зеленський та його група недороблених ідіотів повинні піти. Дострокові перевибори негайно. Просто негайно - чим раніше -тим краще. До того ще й непогано було б з усіх цих дебілів зняти зароблене на посадах та збитки держави а винних по статтям які вказують на і зраду Батьківщині - посадити з конфіскацією. Це повинні бути вимоги мирного протесту. Обовїязково мирного! Всіх провокаторів закликаючих громити та на різні протиправні дії - нейтралізовувати негайно. Не дати рюкзакову з його беркутом приводів для розгону. Тільки так є надія що нарешті прийде патріот який займеться обороноздатністю, єкономікою без злодіїв, та посадками проросійського лайна та рюкзакових які їх не саджають..Іншого шляху менш кривавого немає і не буде. Тільки так, бо як що ситуація вибухне збройним Майданом- країна може не витримати другої рани на тілі. А як що нічого не робити - він БУДЕ!
твій висновок до дупи..
бо підтримка Зе навіть зараз достатньо висока ...
ПОДЯКУЄМО БАРИЗІ ЗА ТЕ,ЩО ПРИВІВ ЗЕ...
Власть нужно менять с сельсовета и горсовета и избирать народный суд, как основы народовластия.
И еще - одного патриотизма мало! Давно известно, что патриотизм - последнее прибежище негодяя. И ничто не мешало патриоту Гитлеру травить в газовой камере еврейских детей! Он был величайший немецкий патриот!
Пусть ОНИ и покажуть фото провокаторов.
Страна должна знать своих хероев, а МВД обязано их задержать и наказать.
Они точно должньі оперировать установленньіми фактами.
ПреЗедент:
"Все фото и телекамеры зафиксировали лица многих людей, которые организовывали массовые беспорядки. Это известные миру "вирусологи" в спортивных костюмах. Ранее они уже были замечены как уважаемые аграрии, выступающие против рынка земли", - сказал президент.
https://censor.net.ua/news/3177223/zakazchiki_i_organizatory_ponesut_otvetstvennost_zelenskiyi_o_besporyadkah_v_novyh_sanjarah
Пусть он, министр МВД или его зам. Геращенко ПОКАЖУТ фото, на которьіх они зафиксировали гастролирующих провокаторов. Или они просто трепались?
Источник: https://censor.net.ua/n3177223
Сша цих помилок не допускає(хоча там теж ЗГЛУПИЛИ,перемішавши на автобусах з двох чартерів евакуйованих...)
Україна ПОМНОЖИЛА ВСІ ПОМИЛКИ ...
Про захист населення від інфекційних хвороб
Стаття 17. Права та обов'язки громадян та їх об'єднань у сфері захисту населення від інфекційних хвороб
Громадяни та їх об'єднання мають право на отримання достовірної інформації щодо епідемічної ситуації в Україні.
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, органи державної санітарно-епідеміологічної служби та заклади охорони здоров'я зобов'язані періодично повідомляти через засоби масової інформації про епідемічну ситуацію та здійснювані протиепідемічні заходи.
{Частина друга статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}
За відмову у наданні інформації, умисне перекручення або приховування об'єктивних даних про захворювання населення на інфекційні хвороби посадові особи органів, та закладів, зазначених у частині другій цієї статті, несуть відповідальність згідно із законом.
{Частина третя статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}
Громадяни та їх об'єднання мають право брати участь в обговоренні питань щодо розміщення та будівництва об'єктів, що можуть негативно впливати на епідемічну ситуацію, проектів державних цільових, регіональних і місцевих програм з питань захисту населення від інфекційних хвороб і вносити пропозиції з цих питань до відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ і організацій.
{Частина четверта статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3421-IV від 09.02.2006}
на это просто не способны при всем своем желании,
А то, что люди имеющие мозги и протестуют, чтобы их не заразили идиоты от власти - вполне нормальное желание здорового человека!
КОЖЕН
хто очікує не те що професійної
а навіть адеватної реакції влади на
COVID-19
,
Там нет ни чести ни совести.
Кто его арестует? Аваков? который через Киву сам это все замутил