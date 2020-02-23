 Не хотів цього робити, був п'яним, - учасник протестів у Нових Санжарах попросив вибачення у поліцейських за свою поведінку. ВIДЕО

"20 лютого 2020 року під час акції протесту жителів Нових Санжар один із чоловіків нецензурно висловлювався, принижуючи честь і гідність правоохоронців. Лайливі слова чоловік адресував поліцейському - бойовому офіцерові, нагородженому декількома високими нагородами. Правопорушник попросив вибачення за свою ганебну поведінку", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби МВС.
"20 лютого я пішов на протест щодо того, аби люди з Уханя не заїхали в наше селище. Потім ми пішли випили і повернулися на акцію протесту. На протесті я підійшов до поліцейських і почав із ними заводитися в сутичках. Я їм почав говорити грубощі. Туди-сюди. Нецензурними словами я почав із ними розмовляти і розповідати, що вони не мають рації тощо. Дуже розкаююсь перед поліцейськими за те, що я так висловився. Я не хотів цього робити, був у стані алкогольного сп'яніння", - зазначає чоловік у зверненні.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
Вот что с этим делать ?В Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова сегодня находится 26 больных постгриппозной пневмонией. Четверо из них в очень тяжелом состоянии. Еще трое - на искусственной вентиляции легких, заявил главвчрач Мечникова Сергея Рыженко, «Мы делаем все возможное, чтобы все эти люди выжили», - сказал он.
Люди после перенесенной инфекции часто болеют пневмонией и тяжёлыми бронхитами, если вовремя не получают необходимое лечение. Именно пневмония занимает 4 место в мире по смертности. Короновирус ? Не короновирус ? Правды никто не скажет.
У этих людей не обнаружено никакой инфекции, тем не менее их держат в зоне карантина и они ни с кем за её пределами не контактируют.
У СБУ есть предварительная информация о том, что людям сказали, дескать привезли инфецированных. Вот с этим надо разобраться. Люди же виноваты в своём невежестве, ибо сто раз было во всех СМИ сказано, что на борт не сядут инфецированные ОРВИ, равно как и люди с повышенной температурой.
А то, что уже зафиксированы повторные заражения и то, что болезнь себя может не проявлять около 27-30 дней - тебе еще не известно !?
а СБУ - У НАС РУЧНЫЕ, как сказали свеху, то они и "видят"
Можна пробачити...
А вот взять того же участника, которого бандит на камеру избил, так тут же на цензоре нашлись "вычислители" и сказали что он и не участник вовсе, потому что им так захотелось видимо, ибо :"так не говорят" и прочая чепуха построенная неизвестно по какой логике . Как это можно знать просто по манере разговора ? А вот если этот не участник, то видимо из-за него потом такие "вычислители" и "специалисты" и появляются. Мне это все явно не нравится.
Или "патриотка" Марина Лобок которая заявила, что не в тот самолет ракета попала.
Или пресс-секретарь Порошенко Цеголко, которого омрачил прилет украинцев домой, потому что ему сорвали "празднование" 20 февраля.
Или экс-голова Львовской облдержадминистрации Синюта, который связал возможный прилет украинцев с Уханя з "помстой влади" львовянам, за то что они голосовали за Порошенко.
Да все кто за Порошенка такие себе "патриоты".
-- могу предложить, писать "взамен" слитно... ...больше ни чего ни магу прид лажить, кромя запитых в придлажениях ...*)
Пишут :"вот вся соборность", "это все западенцы подали пример , они не украинцы", "мне стыдно быть украинцем" и прочее глупое блаблабла, буквально все, чтобы вызвать стыд за страну, злобу на западные области за то что отказались и все в таком ключе. Мертветчуковская газетенка вообще давит на это и написала что китайцы прям нас осуждают в своих интернетах и бла бла бла в том же духе.
Короче говоря, снова все подогревается на то, чтобы разьединить страну.Очередной выпад пятой колонны на то, что "бЕндеровцы" плохие, а террористов кацапских просто не поняли, потому и война . Ага, сейчас.
Я думаю, не надо сильно париться о том что кто-то там думает. Изменить уже ничего нельзя, а вот сыграть на этом, если сильно себя накручивать могут еще раз . Сколько баранов повелось на их комментарии, если они тупо везде, под каждым новостным выпуском каждого украинского канала в ютубах? Электорат рыгов набрал себе полезных дебилов просто море после этого.
Это Зеленский молебны заказывал?
Это Зеленский подстрекал народ?
Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям… Если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, я лично привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки
Выгодность этой акции можно точно также подвести под любую оппозиционную и нейтральную к СН партиям, но смотреть надо не на возможные варианты, а на факты. Например, кто пустил инфу, что среди эвакуированных есть зараженные, в то время, как власти много раз сказали, что таковых в самолёт не пустят.
що ж поробиш, якщо в людей такі рефлекси на поліцію
Мат на мате и матом погоняет.
Этот матоменталитет они всосали с молоком матери.
Быдло, оно и в Санжарах - быдло.
А бонусом треба було відео,де криворізько-кропивницькі гопніки виявились місцевими :
Хлопці яких у соцмережах називають «титушками з Кропивницького» записали відеозвернення
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красіво сказал!!!
Ну, є таке, а то перекладають усю відповідальність за це масове дикунство одні на владу, а влада на провокаторів. Не зручно їм виборця пееред виборрами назвати тим ким він є, незручно, бо не оберуть. Це ми такі дикуни, шановні та не дуже.
А може хоч раз визнати тому народу, що він винний в усьому.
знайти тверезого чоловіка в українській глибинці майже безнадійна справ
пиячать майже усі
Это знают и понимают ВСЕ, кроме ДЕБИЛОВ !!!
ПОЭТОМУ, НЕЛЬЗЯ в страну завозить ничего и никого имевшего контакт с инфекцией - пока не пройдет инкубационный период, карантин и полнейшая проверка - 200% подтверждающая безопасность... ! КАКИМИ БЫ вы не прикрывались гуманными-тупыми слюнями !!!
37-42-48-52 миллиона населения НЕЛЬЗЯ ставить под угрозу - ради того , что бы ТУПО привезти в страну потенциально заражённых !!!
С медицинской точки зрения - они ПОТЕНЦИАЛЬНО ЗАРАЖЕННЫЕ !!!!
Люди , могли действовать и действовали фактически согласно ст 36 УК Украины. В целях защиты своей жизни и жизни окружающих, от противоправных - преступных действий властей, которые, своими действиями, угрожают жизням и здоровью людей ! Подвергая их потенциальной угрозе заражения !