EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  12082  97
Матеріали за темою:
Все про:МВС (1621) Правоохоронні органи (836) вибачення (32) COVID-19 (222) Нові Санжари (81)

 Не хотів цього робити, був п'яним, - учасник протестів у Нових Санжарах попросив вибачення у поліцейських за свою поведінку. ВIДЕО

Житель Нових Санжар попросив вибачення у працівників поліції за образи під час протестів.

"20 лютого 2020 року під час акції протесту жителів Нових Санжар один із чоловіків нецензурно висловлювався, принижуючи честь і гідність правоохоронців. Лайливі слова чоловік адресував поліцейському - бойовому офіцерові, нагородженому декількома високими нагородами. Правопорушник попросив вибачення за свою ганебну поведінку", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби МВС.

Читайте також: Кількість жертв коронавірусу в Китаї досягла 2440 осіб, близько 23 тисяч вилікувалися

"20 лютого я пішов на протест щодо того, аби люди з Уханя не заїхали в наше селище. Потім ми пішли випили і повернулися на акцію протесту. На протесті я підійшов до поліцейських і почав із ними заводитися в сутичках. Я їм почав говорити грубощі. Туди-сюди. Нецензурними словами я почав із ними розмовляти і розповідати, що вони не мають рації тощо. Дуже розкаююсь перед поліцейськими за те, що я так висловився. Я не хотів цього робити, був у стані алкогольного сп'яніння", - зазначає чоловік у зверненні.

Не хотів цього робити, був пяним, - учасник протестів у Нових Санжарах попросив вибачення у поліцейських за свою поведінку 01

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Дивіться також: Проблем зі здоров'ям у евакуйованих із Китаю українців немає, - Скалецька. ВIДЕО

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177316
 
   
 Топ коментарі
 
Ну вот, типичный экземпляр избирателей "слуг народа".
 показати весь коментар
 
Похоже потомки НКВДешников с ним уже поработали...Любители сруцько мирка именно за это голосовали за своих кловунов кацапских.
 показати весь коментар
 
Ты лучше скажи ты участник, или не участник БД? Если нет, то ху*и ты пиз*** вообще про войну? Взять бы, по голове надавать за такое.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
и что теперь уголовное дело на него заводить и бросать в тюрьму?... такие у нас селяни, кстати ничем не хуже чем средиземноморское быдло, например... это еще цветочки
 показати весь коментар
 
 
Почему до сих пор не изолирован организатор титушни-бандитов ??? Как всегда ,менты хотят глаза замыслить ,очередным лохом
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Против Санжаровцев бросили репрессивную государственную машину, которую они привели к власти, чтобы , чтобы плохо было Пороху и порохоботам. Они сделали их разом, а потом сделали еще раз. Но хочу посмотреть, как будет извиняться перед Санжаровцами власть , когда что - то пойдет не так. Государственная зеленая машина вряд ли извинится. Протест ведь был не против конкретного полицейского, да еще и боевого, а против того, что и жители, и их лизкие подвергается опасности, с которой передовая медицина мира не знает что делать.
Вот что с этим делать ?В Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова сегодня находится 26 больных постгриппозной пневмонией. Четверо из них в очень тяжелом состоянии. Еще трое - на искусственной вентиляции легких, заявил главвчрач Мечникова Сергея Рыженко, «Мы делаем все возможное, чтобы все эти люди выжили», - сказал он.

Люди после перенесенной инфекции часто болеют пневмонией и тяжёлыми бронхитами, если вовремя не получают необходимое лечение. Именно пневмония занимает 4 место в мире по смертности. Короновирус ? Не короновирус ? Правды никто не скажет.
 показати весь коментар
 
 
Протесты???!!! С метанием камней по полицейским со щитами и по автобусам???!!! Это какая же государственная машина их заставила делать?! Может отсутствие "машины" под названием совесть?!

У этих людей не обнаружено никакой инфекции, тем не менее их держат в зоне карантина и они ни с кем за её пределами не контактируют.

У СБУ есть предварительная информация о том, что людям сказали, дескать привезли инфецированных. Вот с этим надо разобраться. Люди же виноваты в своём невежестве, ибо сто раз было во всех СМИ сказано, что на борт не сядут инфецированные ОРВИ, равно как и люди с повышенной температурой.
 показати весь коментар
 
 
Олух, что там у них "не обнаружено" и кем !? Нашими недоврачами !? Эти кретины считают, что раз нет температуры - то здороовы...!
А то, что уже зафиксированы повторные заражения и то, что болезнь себя может не проявлять около 27-30 дней - тебе еще не известно !?
 показати весь коментар
 
Те, кого эвакуировали - дэюре - ПОТЕНЦИАЛЬНО ЗАРАЖЁННЫЕ !
а СБУ - У НАС РУЧНЫЕ, как сказали свеху, то они и "видят"
 показати весь коментар
 
За это нет уголовной ответственности, но то, что у пьяного на языке, то у трезвого на уме; поэтому его оправдания гроша ломанного не стоят: быдло оно и есть быдло.
 показати весь коментар
 
 
Похоже потомки НКВДешников с ним уже поработали...Любители сруцько мирка именно за это голосовали за своих кловунов кацапских.
 показати весь коментар
 
 
Понять, простить и зачислить в отряд "профессиональных провокаторов".
 показати весь коментар
 
 
Ну тип вроде искренне говорит.
Можна пробачити...
 показати весь коментар
 
 
Это пусть решает тот, кого он оскорблял. Уголовной ответственности за это нет, но то, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.
 показати весь коментар
 
 
Ты лучше скажи ты участник, или не участник БД? Если нет, то ху*и ты пиз*** вообще про войну? Взять бы, по голове надавать за такое.
 показати весь коментар
 
 
т.Калашников ,Вы участник , или методичка так рекомендует...Слишком подозрительное "возмущение"
 показати весь коментар
 
 
Участник, потому и возмущен. А особенно возмущен людьми в прошлых комментариях , которые умудрились вычислить его по жанру разговора. Это вообще край. Если бухой несет какую-то дичь, то как вообще можно понять что он несет? Он же бухой.Я две секунды посмотрел и выключил, не выдержал. 😄
А вот взять того же участника, которого бандит на камеру избил, так тут же на цензоре нашлись "вычислители" и сказали что он и не участник вовсе, потому что им так захотелось видимо, ибо :"так не говорят" и прочая чепуха построенная неизвестно по какой логике . Как это можно знать просто по манере разговора ? А вот если этот не участник, то видимо из-за него потом такие "вычислители" и "специалисты" и появляются. Мне это все явно не нравится.
 показати весь коментар
 
 
И что это за т вначале? Товарищ? Серпом иди брейся 😄
 показати весь коментар
 
 
15 суток на общественно-полезных работах - самое то для этого быдла.
 показати весь коментар
 
 
Если он не участник, то подзатыльников смычных за то что рассказывал какую-то дичь ,а если участник, то штраф за синьку в 51 грн 😄.
 показати весь коментар
 
 
Ну вот, типичный экземпляр избирателей "слуг народа".
 показати весь коментар
 
 
Можешь посмотреть на "типичного избирателя Порошенка" - это те медики, кто во Львове больницу шинами обкладывали чтобы не пускать туда людей (ну это типа чтобы не лечить а сразу сжечь-зачем заморачиваться с какой-то там "клятвой Гипократа"), или те кто всю ночь молился на тернопольщине Богородице, чтобы та не пустила к ним граждан Украины.

Или "патриотка" Марина Лобок которая заявила, что не в тот самолет ракета попала.
Или пресс-секретарь Порошенко Цеголко, которого омрачил прилет украинцев домой, потому что ему сорвали "празднование" 20 февраля.
Или экс-голова Львовской облдержадминистрации Синюта, который связал возможный прилет украинцев с Уханя з "помстой влади" львовянам, за то что они голосовали за Порошенко.

Да все кто за Порошенка такие себе "патриоты".
 показати весь коментар
 
 
Скорее ПЕС: всё по-старинке - без алкоголя никуда.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Порохоботи і зелеботи напару працювали і хотіли роздерти селян.Соромно мені за порохоботів.Так,там були провокатори.Але ж людям спеціально завезли цих евакуйованих,бо боялися завезти в київську область,тому що там живе еліта.А еліті не можна помирати,якщо щось не хороше станеться.Нехай краще худоба помирає,так еліта думає.В цьому санаторії немає ніяких умов,хоча доказували зворотнє.Ви порохоботи працювали з промосковськими каналами,проти українців,які зовсім незахищені,ганьба вам.Правда не всім.Сам я підтримував Порошенка і партію ЄС.
 показати весь коментар
 
 
Ты какую-то бессвязную хрень несёшь. Похоже ты - лахтинский лапоть
 показати весь коментар
 
 
Скажи ,у тебя всё в порядке с головой ? Какие млять - порохоботы ?? Чем хоть они тебе не угодили ?Порохоботы виноваты что у влады не хватило ума разрулить это всё ?? Это ж надо .!! Не хотел этого делать, был пьян, - участник протестов в Новых Санжарах извинился перед полицейским за свое поведение - Цензор.НЕТ 6631 .
 показати весь коментар
 
 
Зато у порохоботов хватило ума спровоцировать все это.
 показати весь коментар
 
Скорее, у нынешней власти не хватило ума не спровоцировать все это.
 показати весь коментар
 
 
Кроме изоляции никакие особые условия им и не нужны, они ведь не нуждаются в лечении.
 показати весь коментар
 
Вот я не пью вообще, не потому что имею проблемы, нет! Просто однажды посмотрел фильм о вреде пьянства, только серьезный фильм, где доктора на пальцах обьяснили, что акое этиловый спирт, и как он влияет на клетки головного мозга. И прекратил пить алкоголь вообще, в любом виде! Дело в том, что эффект опьянения физически сопроваждается гибелью клеток головного мозга, и нарушением устойчивых нейронновых связей, поэтому хронические алкоголики со временем страдают потерями памяти, они забывают какими людьми они были до этого. Трезвый образ жизни- это основа основа зрелой отведственности Человека. В древние времена алкоголик, наркоман и прочие изгой или Смерд ЛИШАЛСЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ или права голосовать на Вече например! Почему, потому что он сам с собой разобраться не может, а вы хотите доверить управлять своей жизнью или жизнью ваших близких??? Скажите это Фашизм! А что вы можете предложить в замен??? По моему картинка в Сожарах подтверждает правоту подходов наших предков! Разве нет????
 показати весь коментар
 
 
Абрам! Вам хорошо! Вы не пьёте, увас рак.
 показати весь коментар
 
 
А что вы можете предложить в замен???
-- могу предложить, писать "взамен" слитно... ...больше ни чего ни магу прид лажить, кромя запитых в придлажениях ...*)
 показати весь коментар
 
 
про запятих мнє понравілось шіпко і про ашіпкі
 показати весь коментар
 
ударім по алькогалізьмє наркоманійєй!
 показати весь коментар
 
вот как врєдно сматрєть кіна про врєд алькагалізьма
 показати весь коментар
 
Да алкоголь здесь не при чём: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Хотя, при желании, даже выпившим можно следить за своей речью. Просто в народе привыкли смягчаться к выпившим, вот они этим и пользуются, в то время, как в УК всё логично: состояние опъянения не смягчает, а усугубляет вину. Когда люди тоже начнут так относиться к выпившим, тогда те перестанут пользоваться этим оправданием.
 показати весь коментар
 
Мне почему то кажется, что Зеленский сам и организовал эти протесты. это выгодно ему ибо слушал его речь и он говорит, что эти же протестующие были и на митингах против продажи земли и то бишь это выгораживает значит, что нужно продать землю! Все похоже на цирк реально, который они сами и организовали. Зеленский и его Ко - Аваковы, Коломойские и т.п. И там они не только землю еще на это решить хотят, а еще и день был на котором за майдан спрашивать будут и могли люди выйти и они их нейтрализовали этими протестами и еще тому подобные темы они заглушили этими протестами в Полтаве и там еще эти митинговали предприниматели и они шум такой создали, что все другое заглушили и еще и землю продадут. молодцы! гениально!
 показати весь коментар
 
 
Но более того, троллей ведь теперь сколько из-за этого этим всем воспользовалось. Заметил?
Пишут :"вот вся соборность", "это все западенцы подали пример , они не украинцы", "мне стыдно быть украинцем" и прочее глупое блаблабла, буквально все, чтобы вызвать стыд за страну, злобу на западные области за то что отказались и все в таком ключе. Мертветчуковская газетенка вообще давит на это и написала что китайцы прям нас осуждают в своих интернетах и бла бла бла в том же духе.
Короче говоря, снова все подогревается на то, чтобы разьединить страну.Очередной выпад пятой колонны на то, что "бЕндеровцы" плохие, а террористов кацапских просто не поняли, потому и война . Ага, сейчас.
Я думаю, не надо сильно париться о том что кто-то там думает. Изменить уже ничего нельзя, а вот сыграть на этом, если сильно себя накручивать могут еще раз . Сколько баранов повелось на их комментарии, если они тупо везде, под каждым новостным выпуском каждого украинского канала в ютубах? Электорат рыгов набрал себе полезных дебилов просто море после этого.
 показати весь коментар
 
 
Больше скомпрметировать Западную Украину, чем это сделала она сама, невозможно.
Это Зеленский молебны заказывал?
Это Зеленский подстрекал народ?
 показати весь коментар
 
 
Именно он, поскольку на всю страну фактически признал эвакуированных биологическим оружием.
Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям… Если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, я лично привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки
 показати весь коментар
 
Более абсурдной идеи я ещё не слышал: ему первому эти протесты не выгодны. Земельная реформа здесь не при чём и протестовать мирно можно сколько угодно по любому вопросу, а вот кидать камни... Да, Зе дал команду кидать камни. Вау, верх "логики"!

Выгодность этой акции можно точно также подвести под любую оппозиционную и нейтральную к СН партиям, но смотреть надо не на возможные варианты, а на факты. Например, кто пустил инфу, что среди эвакуированных есть зараженные, в то время, как власти много раз сказали, что таковых в самолёт не пустят.
 показати весь коментар
 
Извинение принимается, однако за оскорбление представителей правоохранительных органов надо ответить по суду и закону. А то каждый захочет навредить, а потом извиниться
 показати весь коментар
 
 
В Украине есть уголовная или админ ответственность за вербальные оскорбления копов?!
 показати весь коментар
 
А, ну тоді зрозуміти і пробачити, він це не спеціально зробив... )))0))0)))
 показати весь коментар
 
 
рефлекторно...
що ж поробиш, якщо в людей такі рефлекси на поліцію
 показати весь коментар
 
 
Для подобных рефлексов существуют внутренние моральные рамки, но не у быдла, которое оправдывает своё хамство состоянием алкогольного опъянения.
 показати весь коментар
 
...от это -- читать заявлялки и объяснялки от простого народа -- никакого больше кина ненадо! -- и в цирк не ходи...*)
 показати весь коментар
 
 
Синяк местный , аватар ,, протрезвел и понял , шо - дело пахнет керосином . Теперь кинулся с извинениями . Всыпать 10 плетей и отпустить .. Не хотел этого делать, был пьян, - участник протестов в Новых Санжарах извинился перед полицейским за свое поведение - Цензор.НЕТ 5790 .
 показати весь коментар
 
 
Синька - не пом´якшуюча, а обтяжуюча обставина. А от щире розкаяння - пом´якшуюча. Тому максимальне покарання у 2 роки тюрми/виправних робіт тут застосовувати не варто. Хай суд вирішить або штраф по максимуму - 3400 гривень, або пару тижнів виправних робіт буде нормально.
 показати весь коментар
 
 
О да, раз в кино показали, значит быдло можно исправить молоком вместо пойла и красивой кинушкой. Алкоголь лишь помогает проявиться быдловству, а сидит оно внутри быдла очень прочно и ждёт подходящих моментов.
 показати весь коментар
 
А, так ты быдлан еще и дезертир? А как волал про "езжай на фронт" оппоненту. Журналисты, спросите за кого оно голосовало. Интересно же
 показати весь коментар
 
 
Може комусь не до вподоби, але "розмова" на матюках якраз і є ознакою впливу руського міру, або вкінець п'яної та темної людини.
 показати весь коментар
 
 
Почитай комменты местных "патриотов".
Мат на мате и матом погоняет.
Этот матоменталитет они всосали с молоком матери.
Быдло, оно и в Санжарах - быдло.
 показати весь коментар
 
 
Вибачення алкоголіка після виховної розмови з мєнтами ? -Обов'язково в стрічку новин !
А бонусом треба було відео,де криворізько-кропивницькі гопніки виявились місцевими :
Хлопці яких у соцмережах називають «титушками з Кропивницького» записали відеозвернення
 показати весь коментар
 
 
Быдлом ОНО быть не перестало. Даже после этого, кем-то срежиссированного «извинения». И таких ОЧЕНЬ много. На жаль.
 показати весь коментар
 
 
А чому про інших мовчать ? Більша частина була не місцевих !
 показати весь коментар
 
Нецензурными словами я начал с ними разговаривать и рассказывать, что они неправы и тому подобное
=============
красіво сказал!!!
 показати весь коментар
 
 
так обработали прєдварітєльно - взогрєлі рєзіной - ізвіняйєця "не бийте більше"
 показати весь коментар
 
Провокатори? Де ви там їх побачили? Одні провокатори, що Винниках молебен проводили, що у Нових Санжарах камні кидали ... Кругом провокатори. Не хотел этого делать, был пьян, - участник протестов в Новых Санжарах извинился перед полицейским за свое поведение - Цензор.НЕТ 9535 Давайте визнаємо, що крім недолугої влади ми маємо такий недолугий бидловатий мояхатаскрайній народ.
Ну, є таке, а то перекладають усю відповідальність за це масове дикунство одні на владу, а влада на провокаторів. Не зручно їм виборця пееред виборрами назвати тим ким він є, незручно, бо не оберуть. Це ми такі дикуни, шановні та не дуже.
 показати весь коментар
 
 
Тут така тенденція вимальовуєтся, що треба говорити, що народ завжди гарний. І коли гречку чи гроші на виборах брав, так то не народ винний, а ті хто давав, і тепер усі винні (влада, попередники, конкуренти), тільки не народ. Так і тепер. Хто винний, що блазня обрали? Хто камні кидав в евакуйованих? Так то не народ, а провокатори.
А може хоч раз визнати тому народу, що він винний в усьому.
 показати весь коментар
 
 
Поздравляю от всей души володимира олександровыча - вы зробили їх разом(иногда слово зробили(сделали) трактуется, как кинули(нае.бали) - так ось - вітаю з єлекторатом. Сподіваюсь ви друг другу гірлянки перегриЗЕте.
 показати весь коментар
 
Так это не его электорат, а оппозиции. С какой стати сторонники Зе будут идти против воли Зе, когда вся эта эвакуация, была его инициативой?!
 показати весь коментар
 
По данным цвк - 84% этого нас.пункта проголосовали за зе.
 показати весь коментар
 
бути бухим то його звичайний стан...
знайти тверезого чоловіка в українській глибинці майже безнадійна справ
пиячать майже усі
 показати весь коментар
 
Был пьян - идиот себе еще и на отягчающие наговорил!
 показати весь коментар
 
 
Ну как обычно, это мол был не я а водка во мне. И таких там было половина протестующих.
 показати весь коментар
 
Не приведи Бог видеть русский бунт - бессмысленный и беспощадный
 показати весь коментар
 
"Я не хотел этого делать, был пьян" - это универсальная отмазка для всего народа, который раз за разом избирает на свою голову неадекватную власть. Эта фраза тянет на звание национальной идеи.
 показати весь коментар
 
У нас НЕТ медицины (!), у нас НЕТ по настоящему ответственных…. У нас НЕТ ничего, что бы позволило : вовремя выявить, не позволить распространится. И в случае распространения... - эффективно с этим бороться !!!

Это знают и понимают ВСЕ, кроме ДЕБИЛОВ !!!

ПОЭТОМУ, НЕЛЬЗЯ в страну завозить ничего и никого имевшего контакт с инфекцией - пока не пройдет инкубационный период, карантин и полнейшая проверка - 200% подтверждающая безопасность... ! КАКИМИ БЫ вы не прикрывались гуманными-тупыми слюнями !!!
37-42-48-52 миллиона населения НЕЛЬЗЯ ставить под угрозу - ради того , что бы ТУПО привезти в страну потенциально заражённых !!!
С медицинской точки зрения - они ПОТЕНЦИАЛЬНО ЗАРАЖЕННЫЕ !!!!

Люди , могли действовать и действовали фактически согласно ст 36 УК Украины. В целях защиты своей жизни и жизни окружающих, от противоправных - преступных действий властей, которые, своими действиями, угрожают жизням и здоровью людей ! Подвергая их потенциальной угрозе заражения !
 показати весь коментар
 
"не вірю", сказав би Станіславський, от і я такої самої думки
 показати весь коментар
 
хотел. жлоб. хам. алкоголик. быдло. типичное.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору