 Загиблому під час теракту в Харкові 15-річному Данилу Дідіку присвятила пісню Аlyona Аlyona. ВIДЕО

Композицію оприлюднено на youtube-каналі виконавиці, інформує Цензор.НЕТ.

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"Одного разу до мене звернувся режисер Руслан Горовий, який запропонував мені написати трек, присвячений пам'яті юного 15-річного хлопця, Дані Дідіка, який став жертвою теракту під час Маршу єдності в Харкові в лютому 2015 року. Дізнавшись більше про його історію, я згадала, як багато у своєму житті бачила втрат і похоронів. І найважчі серед них - похорони молоді. Трек "Коли ховають молодих" - це ода пам'яті всім юнакам і дівчатам, чиї смерті мені довелося пережити і про які мені довелося дізнатися. Це найстрашніше і найжахливіше, що може бачити світ. Ця пісня - спогад про всіх, чиє життя обірвалося надто рано", - йдеться в описі.

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції Гідності стався вибух. Унасілідок теракту загинуло двоє людей (зокрема один із координаторів місцевого Євромайдану Ігор Толмачов), було поранено 11 осіб. Згодом ще двоє померли в лікарні. Зокрема, 15-річний школяр Данило Дідік.

За фактом вибуху до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про порушення кримінальної справи за ст. 258 Кримінального кодексу України (теракт).

26 лютого 2015 року в рамках антитерористичних заходів співробітниками Служби безпеки України затримано трьох жителів області за підозрою в здійсненні теракту 22 лютого. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

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22 квітня 2015 року обвинувальний акт було направлено до Фрунзенського райсуду Харкова.

У 2019 році суд визнав винними в теракті трьох харків'ян - Володимира Дворникова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова. 28 грудня їм призначили покарання у вигляді довічного ув'язнення і звільнили з-під варти в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб.

Вирок ще не набув чинності - обвинувачені його оскаржать. Харківський апеляційний суд відкрив апеляційне провадження. Як звільнені під час обміну братимуть участь у засіданнях, наразі не відомо.