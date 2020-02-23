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Все про:музика (227) пам'ять (680) Дідік Данило (5)

 Загиблому під час теракту в Харкові 15-річному Данилу Дідіку присвятила пісню Аlyona Аlyona. ВIДЕО

Українська виконавиця хіп-хопу Аlyona Аlyona в річницю теракту біля Палацу спорту в Харкові представила трек "Коли ховають молодих".

Композицію оприлюднено на youtube-каналі виконавиці, інформує Цензор.НЕТ.

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"Одного разу до мене звернувся режисер Руслан Горовий, який запропонував мені написати трек, присвячений пам'яті юного 15-річного хлопця, Дані Дідіка, який став жертвою теракту під час Маршу єдності в Харкові в лютому 2015 року. Дізнавшись більше про його історію, я згадала, як багато у своєму житті бачила втрат і похоронів. І найважчі серед них - похорони молоді. Трек "Коли ховають молодих" - це ода пам'яті всім юнакам і дівчатам, чиї смерті мені довелося пережити і про які мені довелося дізнатися. Це найстрашніше і найжахливіше, що може бачити світ. Ця пісня - спогад про всіх, чиє життя обірвалося надто рано", - йдеться в описі.

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції Гідності стався вибух. Унасілідок теракту загинуло двоє людей (зокрема один із координаторів місцевого Євромайдану Ігор Толмачов), було поранено 11 осіб. Згодом ще двоє померли в лікарні. Зокрема, 15-річний школяр Данило Дідік.

За фактом вибуху до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію про порушення кримінальної справи за ст. 258 Кримінального кодексу України (теракт).

26 лютого 2015 року в рамках антитерористичних заходів співробітниками Служби безпеки України затримано трьох жителів області за підозрою в здійсненні теракту 22 лютого. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

Дивіться також: "Непокаране зло повертається", - у Харкові протестували проти обміну обвинувачених у теракті біля Палацу спорту. ФОТОрепортаж

22 квітня 2015 року обвинувальний акт було направлено до Фрунзенського райсуду Харкова.

У 2019 році суд визнав винними в теракті трьох харків'ян - Володимира Дворникова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова. 28 грудня їм призначили покарання у вигляді довічного ув'язнення і звільнили з-під варти в рамках взаємного звільнення утримуваних осіб.

Вирок ще не набув чинності - обвинувачені його оскаржать. Харківський апеляційний суд відкрив апеляційне провадження. Як звільнені під час обміну братимуть участь у засіданнях, наразі не відомо.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177314
 
   
 Топ коментарі
 
туша хайпануть решили если бы с кацапами не тусила то ещё можно понять А так Погибшему при теракте в Харькове 15-летнему Даниилу Дидику посвятила песню alyona alyona - Цензор.НЕТ 7755
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Это та тупая жируха которая на Пороха прыгала своими разползшимися телесами? и играла в телефоне на форуме где был Президент?
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Женись на ней. На одного аленя из красной книги станет больше.
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туша хайпануть решили если бы с кацапами не тусила то ещё можно понять А так Погибшему при теракте в Харькове 15-летнему Даниилу Дидику посвятила песню alyona alyona - Цензор.НЕТ 7755
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The New York Times порівняли alyona alyona з Azealia Banks[en] у статті «15 European Pop Acts You Might Not Know, but Should».
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Ми повинні не відштовхувати тих, хто за нас.
За Україну, Армію, Мову, Віру.
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Плюсую, у нас світська держава. Українець може бути будь-якої іншої віри, атеїстом, агностиком тощо (особисто я не релігійний від слова зовсім, езотерика це дещо інше, аніж релігії...)
Але Армія та Мова - тут без варіантів.
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Хто б за неї там згадав,якби не була такою жирнющою.Хай прикинеться лесбійкою-екоактивісткою,може ще й гастролі запропонують.
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Это та тупая жируха которая на Пороха прыгала своими разползшимися телесами? и играла в телефоне на форуме где был Президент?
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У них там вообще гнездо, вот эта плюс идиотка с белой сковородкой на пустоголовке, Апина ******* которая
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Интересно, а 95-й квартал, лорак и повалий уже придумали суперхиты про то как их братушки замочили харьковских "майдаунов"?
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Молодец АленаАлена. Действительно актуальная песня, особенно если обратить внимание на то как горят ватные пердаки в этой теме
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Женись на ней. На одного аленя из красной книги станет больше.
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коментар відмічено як спам  
 
Таки подгорает пердак, ватный зебил?!
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нулевое номерное, в спам, казламордия)))
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Дайте мне ей за горло подержаться... Нет слов... Тварь...
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а посмотрю что вы скажете, если она вообще шевроны-шевроны затянет, или кокарды-кокарды. После абизянки с белой сковородкой на голове я ничему не удивлюсь в нашей писто-эастраде, а про ссявка я вообще молчу. Тот же Притула, который уж такой патриот, а гавнецом измазался и молчок, типа "не я не мы, я просто тоже паприколу"
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Не змогла і хвилини слухати. розум протестує.
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Рашисты не щадят ни детей, ни стариков. Срусский мир убивает.
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