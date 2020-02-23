 Український боксер Берінчик захистив пояс WBO International. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, українець переміг аргентинця Ектора Едгардо Сармієнто за підсумками 12 раундів - 117: 111, 117: 112, 118: 110 у записках суддів.

Тепер на рахунку Берінчика 13 перемог у 13 боях.

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Нагадаємо, пояс WBO International Денис Берінчик отримав у грудні 2018 року, нокаутувавши філіппінця Росекі Крістобаля.