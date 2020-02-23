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 Спорт, За кордоном
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Все про:бокс (102) перемога (320)

 Український боксер Берінчик захистив пояс WBO International. ВIДЕО

Денис Берінчик захистив пояс інтернаціонального чемпіона за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO International) у ваговій категорії до 61,2 кілограма.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, українець переміг аргентинця Ектора Едгардо Сармієнто за підсумками 12 раундів - 117: 111, 117: 112, 118: 110 у записках суддів.

Тепер на рахунку Берінчика 13 перемог у 13 боях.

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Нагадаємо, пояс WBO International Денис Берінчик отримав у грудні 2018 року, нокаутувавши філіппінця Росекі Крістобаля.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177311
 
   
 Топ коментарі
 
А Ломаченко?- Ні, український бокс скінчився на братах Кличках.
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Щось після Усіка та Гвоздіка мені про українських боксерів читати уже стрьомно.
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Ну от... І цей зашкварений:
Украинский боксер Беринчик защитил пояс WBO International - Цензор.НЕТ 5137
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Щось після Усіка та Гвоздіка мені про українських боксерів читати уже стрьомно.
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кацахол Я тільки подумав,чи не зашкварений він.Це просто якась ганьба.
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не он. а сам ты зашкваренный. ты бот-ничтожество.
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-- та... ...и этот скурвится, бо в голову настучали...
Занимался боксом кадысь... -- пока Мама поперёк порога не легла! ... *)
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А Ломаченко?- Ні, український бокс скінчився на братах Кличках.
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кацахол Та в інших видах спорту також все те саме.В шоу бізнесі також.
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И это хорошо.
Таким, как ты, и должно быть "стрёмно". Украинский боксер Беринчик защитил пояс WBO International - Цензор.НЕТ 5934
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Тупые свои советы давай своим однодумцам.
Они такие же идиоты, как ты. Украинский боксер Беринчик защитил пояс WBO International - Цензор.НЕТ 7208
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А шо такі такоє? Стидішся шо ти русскій?
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Дать бы ему в морду за то что человека ударил!
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а я уже не болею за наших ватных на всю голову спортсменов..
они ушибленные почти все...

Украинский боксер Беринчик защитил пояс WBO International - Цензор.НЕТ 9123
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..после бормотания Ломаченки во славе воинства расейскага, бокс больше не смотрю.. Украинский боксер Беринчик защитил пояс WBO International - Цензор.НЕТ 818
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в усьому цивілізованому світі контактні види спорту дуже швидко маргіналізуються, бо там вартість людського життя та здоров'я постійно зростає. Тому немає жодного сенсу інвестувати у відбиття власних мізків, бо існує великий ризик не отримання прибутку з тих інвестицій взагалі, адже потім лікуватися вийде в рази дорожче.
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Пусик заразил всех боксеров "православием головного мозга". Мне плевать на всех этих неандертальцев. Пусик, Хвосдик, Уася, Баранчик - желаю вам валяться на ринге.
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как бывший боксёр-любитель Иван Петрович Сидоров поздравляет Дениса Беринчика, своими победами прославляющего Украину. Денис не просто боевая машина.На лондонской Олимпиаде Денис отмечал гопаком все победы на этом турнире. Вчера Денис вышел на ринг в образе Халка.
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