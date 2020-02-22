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Все про:Зоряна Скалецька (86) COVID-19 (222) Нові Санжари (81)

 Проблем зі здоров'ям у евакуйованих із Китаю українців немає, - Скалецька. ВIДЕО

У суботу, 22 лютого, температура у всіх, хто перебуває в санаторії в Нових Санжарах, - в межах норми. Скарг, пов'язаних з симптоматикою коронавірусу, теж немає.

Про це міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька сказала в суботу, 22 лютого, в інтерв'ю медіакомпанії Deutsche Welle, передає Цензор.НЕТ.

Вона заявила, що її відомство проводило досить багато інформаційних заходів щодо ситуації з коронавірусом і евакуації з китайської Ухані, але люди до цієї інформації не прислухалися. "Інформування  про коронавірус, і про його особливості, і про стан захворюваності в Україні, і про те, як ми будемо здійснювати евакуацію: ми робили досить багато брифінгів, і завжди можна сказати, що було мало, - зазначила Скалецька. - Мене дивувало, чому в ЗМІ не розходилася ця інформація. Тобто, нікому не було цікаво превентивно інформувати населення".

Скалецька також запевнила, що Міністерство охорони здоров'я в інформаційних заходах відзначало застосування всіх необхідних кроків для забезпечення безпеки під час евакуації. Однак, за її словами, люди в Нових Санжарах транслювали інші повідомлення, "які невідомо ким передавалися".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У поліцейського, якому в Нових Санжарах влучили каменем в обличчя, струс мозку, він у лікарні, - Антон Геращенко

Міністр вказала також на інформацію правоохоронців, що в акції протесту в Нових Санжарах брали участь багато агресивно налаштованих людей, яких місцеві жителі не знали в обличчя.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Арсен Аваков, який прибув у Нові Санжари, заявив: "Евакуйовані з Китаю українці здорові".

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністр охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Паніку через коронавірус у Нових Санжарах спровокував соратник Ківи Чередніченко, - розслідувач Гавриленко. ФОТО

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька перебуває в медцентрі "Нові Санжари" на Полтавщині. Їй виділили окреме робоче приміщення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177309
 
 
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Ни у кого даже зуб не болит. Вылечились от всего полностью!!! Заново поотростали удаленные аппендициты!
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Удалённые аппендициты лечат? после этого выздоравливают?
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этот и "Ухань" устроит не моргнув глазом.

а потом - Украина с жирными черноземами и жалкими остатками выжившего деморализованного населения-

второй ГОЛДОМОР Проблем зі здоров'ям у евакуйованих із Китаю українців немає, - Скалецька - Цензор.НЕТ 8878
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Скалецкая, сиди 3 нед.в карантине и не отсвечивай.
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да нет уж,

это не карантин, это ШОУ ЗЕлецких
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Такое впечатление что Цензор разжигает антисоциальные настроения . В условиях войны это предательство.
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У вас неправильное впечатление! Цензор всего лишь пеpедал слова министра здpавохpанения.
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Объясни внятно, зачем ты туда влезла? Или потом в туберкулёзный диспансер переберёшься, оттуда - в кожвен.. и т.д.?
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Ей лавры Хавкина покоя не дают... Только Хавкин на себе созданные им вакцины испытывал и этим спас человечество от чумы и холеры, а эта (не дай Бог !) бездарно сама загнется и за собой всю страну потянет, дура.
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Блин, в Италии одна бабка с вирусом сходила в церковь и сразу170 человек заразила. И теперь город вымер
А в Украину из Уханя Привезли самолёт . Ещё дня не прошло с начала карантина- а Скалецкая уже хвалиться
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Аваков, вообще, сказал, что с тех пор, как в Китае пыхнуло,в Украину 7 тысяч человек оттуда заехало и никто даже не чихнул..
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"Проблем зі здоров'ям у евакуйованих із Китаю українців немає, - " поки що ,дякуючи Господу Богу!
Ти посиди там місяць і ми тобі повіримо.
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Поясніть хто-небудь тій дурепі що таке інкубаційний період.
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Уже ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ УКРАИНА ЖИВЕТ БЕЗ ГОСУДАРСТВА !!!!!

у нас нет ни

президента (он - Клоун и некомпетентная бездарь)
премьер-министра (он - Клоун и самокатчик)
министра юстиции (он - Клоун, стоящий на голове)
министра здравоохрания (она - Клоун, дура)
парламента (они - сборище Клоунов и моральных уродов)
........

как мы еще до сих пор живем ?
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Уважаемая министерка, поясните, что в Днепре происходит? Это грипп? "В Днепре в больнице Мечникова спасают 26 тяжело больных пневмонией"(Наше мiсто)
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Уже є і померлі. Грип. У нас ось жінка 40 років померла. Легені за лічені години вигоріли.
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Та все будет нормально...будет там в карантине до пока с рабрты не снимут....У них там четыре джи..так шо есть де новости почитать
У гражданки Японии, которая покинула круизный лайнер Diamond Princess после двухнедельного карантина, обнаружили коронавирус SARS-CoV-2.
15 февраля ее тест на коронавирус дал отрицательный результат.
повторно проверили после того, как она сошла на берег 19 февраля.
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Очередное подтверждение того, что телеграмм-аккаунты зекоманд ведут за поребриком. Модератор в кокошнике забыл шо в Украине нет такой должности как "губернатор". Губернии водятся только в российских ******. Спалились хлопчики Проблем зі здоров'ям у евакуйованих із Китаю українців немає, - Скалецька - Цензор.НЕТ 407 Проблем зі здоров'ям у евакуйованих із Китаю українців немає, - Скалецька - Цензор.НЕТ 6434
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Не знаю, правда чи анекдот, але подейкують що Скалєцкая питала чому в костюмі пахне оселедцем.
Проблем зі здоров'ям у евакуйованих із Китаю українців немає, - Скалецька - Цензор.НЕТ 2153
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