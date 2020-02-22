 Проблем зі здоров'ям у евакуйованих із Китаю українців немає, - Скалецька. ВIДЕО

Про це міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька сказала в суботу, 22 лютого, в інтерв'ю медіакомпанії Deutsche Welle, передає Цензор.НЕТ.

Вона заявила, що її відомство проводило досить багато інформаційних заходів щодо ситуації з коронавірусом і евакуації з китайської Ухані, але люди до цієї інформації не прислухалися. "Інформування про коронавірус, і про його особливості, і про стан захворюваності в Україні, і про те, як ми будемо здійснювати евакуацію: ми робили досить багато брифінгів, і завжди можна сказати, що було мало, - зазначила Скалецька. - Мене дивувало, чому в ЗМІ не розходилася ця інформація. Тобто, нікому не було цікаво превентивно інформувати населення".

Скалецька також запевнила, що Міністерство охорони здоров'я в інформаційних заходах відзначало застосування всіх необхідних кроків для забезпечення безпеки під час евакуації. Однак, за її словами, люди в Нових Санжарах транслювали інші повідомлення, "які невідомо ким передавалися".

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Міністр вказала також на інформацію правоохоронців, що в акції протесту в Нових Санжарах брали участь багато агресивно налаштованих людей, яких місцеві жителі не знали в обличчя.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Арсен Аваков, який прибув у Нові Санжари, заявив: "Евакуйовані з Китаю українці здорові".

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністр охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

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Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька перебуває в медцентрі "Нові Санжари" на Полтавщині. Їй виділили окреме робоче приміщення.