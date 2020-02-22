 Опубліковано відео обстрілів під Мар'їнкою. ВIДЕО

Він повідомив у фейсбуці, що бій тривав сорок хвилин, пише Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, 22 лютого противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": двічі поблизу Мар'їнки (з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів), а також біля Новомихайлівки (9 мін з мінометів калібру 120 мм), Старогнатівки (з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї) і Красногорівки (12 пострілів з станкового протитанкового гранатомета, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкривав вогонь неподалік від Кримського (10 мін з мінометів калібру 82 мм) і Новолуганського (2 міни з мінометів калібру 82 мм, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї).

Один український захисник зазнав поранення в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої.