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Все про:обстріл (6000) Донбас (15388) Мар'їнка (449)

 Опубліковано відео обстрілів під Мар'їнкою. ВIДЕО

Народний депутат Володимир Мороз оприлюднив відео обстрілів поблизу Мар'їнки Донецької області.

Він повідомив у фейсбуці, що бій тривав сорок хвилин, пише Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, 22 лютого противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": двічі поблизу Мар'їнки (з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів), а також біля Новомихайлівки (9 мін з мінометів калібру 120 мм), Старогнатівки (з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї) і Красногорівки (12 пострілів з станкового протитанкового гранатомета, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкривав вогонь неподалік від Кримського (10 мін з мінометів калібру 82 мм) і Новолуганського (2 міни з мінометів калібру 82 мм, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї).

Один український захисник зазнав поранення в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177308
 
 
 Топ коментарі
 
Рускімір прийшов, радість приніс дамбасянам.
Опубликовано видео обстрелов под Марьинкой - Цензор.НЕТ 9881
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мрази кацапо-фашисткие понимают только силу!
видишь кацапа - бей по морде!
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Безперечно - це підготовевюадо спільного патрулювання східного кордону. Ну, щоб переляку не було потім.
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Безперечно - це підготовевюадо спільного патрулювання східного кордону. Ну, щоб переляку не було потім.
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На 23 лютого мавпочки путіна готують наступ, що порадувати свого альфа самця перемогами. Тому потрібно готуватись і повертати артилерію та танки на позиції і підтягувати резерви!
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Рускімір прийшов, радість приніс дамбасянам.

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расея рУлит!!!...эта мир па руцке..., какая же тупая эта вата даунбаса, расхерачили им все хижины и сараюги, загнали придурков в подвалы, дали пакет гречки и пузырь паленки на ацетоне, хвост селедки ржавой просроченной на закусь и гонят на митинги под Ленина, праздновать день нипабедимай руцке, самой мирной в мире, армии...и ведутся же на такое разводило упыри.. Опубліковано відео обстрілів під Мар'їнкою - Цензор.НЕТ 4240...
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whitehanter В Україні є багато любителів московитів,в Києві наприклад.
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мрази кацапо-фашисткие понимают только силу!
видишь кацапа - бей по морде!
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Вы главное не стреляйте. И выполняйте приказ трижды уклониста от службы в ВСУ. Сивоха и Зеленский миротворцы в Ваш дом принесут вместо мира позор и войну. Позор они сделали своей информационной политикой в Саджарах. И делают из Вас дебилов, хотя вы и сами это сделали избравши у власть слуг урода
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..да знаю ..уже и вылазить из будок начали, реванш почувствовали,, мразота красно-коричневая.... Опубліковано відео обстрілів під Мар'їнкою - Цензор.НЕТ 8413
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Все темы негативные на Цензоре .А где положительные темы о достижениях в Украине ?
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Журналисты должны не только гавно перепечатывать из других ресурсов , но и поднимать имидж Украины .
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Это вроде того как по ТСН новости? Все плохие новости а потом в конце новость про то что кошка родила котят, или кто-то родился в зоопарке?
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Забудь об имидже и позитиве в Украине пока у власти малоросы сцыкуны-клоуны.
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Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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