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Все про:Євробачення (429) перемога (320)

 Національний відбір на Євробачення-2020 виграли Go_A. ВIДЕО

Go_A - переможці національного відбору на Євробачення-2020. Їх пісня "Solovey" отримала найбільшу кількість балів за результатами голосування глядачів і журі.

Суспільне транслювало шоу в прямому ефірі, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євробачення-2020: у фіналі нацвідбору заспівають: TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod, Jerry Heil, KRUTЬ і Go-A. ВIДЕО

Нагадаємо, в першому півфіналі українського нацвідбору на "Євробачення-2020" фіналістами стали Jerry Heil, KRUTЬ и Go-A. В другому  - TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177307
 
   
 Топ коментарі
 
Молодці ! Я за них уболівала. Бажаю гарного виступу на Євробаченні !
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Супер! Наконец-то песня украинская победила! Умнички и те, кто пел, и кто голосовал!!!!
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Молодці ! Я за них уболівала. Бажаю гарного виступу на Євробаченні !
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Є народна приказка : " на колір і смак, кожен сам собі дурак"...
Але я теж бажаю їм перемоги!!!
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Для альтернативно обдарованих таке зійде.

Насправді приказка звучить інакше: на колір і смак товариш не всяк.
А що там собі вимислюють дурні - мене не цікавить.
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Классные ребята, достойно представят Украину.
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Сам удивился что не выбрали срань какую то - какой было 90%...

Молодцы.... Выбрали правильно - а всё остальное уже и не настолько важно...
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Супер! Наконец-то песня украинская победила! Умнички и те, кто пел, и кто голосовал!!!!
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Ну що Україні з цього конкурсу? Навіть якщо 10 раз підряд виграє Україна,що з того? І не кажіть за престиж,не цим він визначається.Престиж,це коли пенсія буде мінімум 1000 доларів.Тоді Україна буде престижна і завжди в лідируючих рейтингах.
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с гармонии вытекает всё остальное...
иди ты в жопу...
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Svitanok Значить я правду написав,бо немає чого сказати.Ви це добре знаєте,але визнати не хочете.
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Мене дратує коли люди не розуміють очевидного...

як же "немає чого сказати"?
я ж сказав: "с гармонии вытекает всё остальное..." - и, в т.ч. пенсия $1000...

Конкурс - фигня. Но важно чтобы мы умели и делали правильно. А критерий правильности - гармония.
Слов не хватает коротко сказать.
Искусство гармонизирует всё остальное. И оно, в этом своём проявлении, первично. А пенсии появятся если люди будут красивы и будут чувствовать гармонию.

Аналогия:
Національний відбір на Євробачення-2020 виграли Go_A - Цензор.НЕТ 366
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Svitanok Українці завжди співали.Завжди їхали на конкурси і чомусь пенсії мізерні залишилися.Також українці ******* з давніх давен співати,в той час коли їх по голові б'ють,а потім роблять рабами.В рабстві воно звісно,добре співається.Так робили предки і так роблять нащадки.
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Аби не співали, то вже й не було б на шо й сподіватись...
А пенсія з'явиться тільки тоді, коли обирати будуть не тих, хто ці пісні ненавидить, а тих кому вони подобаються.
Так шо первинними є пісні.
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Svitanok Новій владі.воним також подобаються.Какій разніці також це подобається.Ну і висновки у вас.Якби не співали,а боролися,то і ворогів би не було.
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Ось якраз нову владу від цих пісень коробить...
І ця ж обісцяна влада намагалася пропихнути кого завгодно - і негрів, і дурників співаючих по іноземному... Тому що розуміє - не можна давати українцям можливоті єднатися...

А шоб боротися первинним є єднатися і розпізнавати свій-чужий...
А це пісні (в широкому розумінні).

Бо розпорошеними то не боротьба - а самознищення...
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ВІЙНА.
ЗЛИДНІ.
А українці С-П-І-В-А-Ю-Т-Ь !!!!!!
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Поют то такое..Война злыдни . а украинцы как воровали так и воруют, как брали\давали взятки, так и продолжают в том же духе.
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А как-цапи, такі як ти Олег Тихонов 055f40a1, їм активно сприяли. Чи очолювали?
Не соромся, как цап Олег Тихонов 055f40a1, ви ж тут всі свої.
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Kiy Savicki Ну так ж завжди співали і плакали,плакали і співали.
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Українці завжди утворять якусь херню, а потім беруть бандуру і співають сумних пісень про тяжку долю.
Так було зпоконвік.
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Без прошлогодней промежности Марув как-то скучновато! Но, жюри и зрителям виднее!
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А якщо цей гурт виявиться любителем московитів і какая разніца,що тоді?
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Надо было лысого губатого Фантомаса послать с 95 квартала.
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Але пісня - не формат Євробачення. Немає ритму, динаміки тощо.
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Видео недоступно у меня.
Может уже заблокировали, сейчас у вас идёт?
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Удачи ! Но Европа уже пресытилась народным фольклором. Больше шансов было у MOONZOO и CLOUDLESS - модно, стильно и по европейски. Жаль, что не прошли....
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після кончіти вурст цей конкурс втратив будь яку вартість. збіговисько трансвеститів, геїв і інших людей, які не знають ким вони є. Гидота, несмак і розпуста. Шкода шо в Європі нема справді гарного музичного фестивалю
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Ну нарешті.Не якась россійська шняга на кшталт Маруф. Гурт GO-A це Україна, наше лице. Вперше жюрі і глядачі були сумлінними, одностайними, не підвели!
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ПОЮЩИЕ ТРУСЫ.

Уявіть собі, що завтра я прокинуся, і захочу грати на скрипці, і стати Моцартом?

Якщо людина професійно не займалася відповідною професією ЩОДНЯ, ДЕСЯТКИ РОКІВ ПІДРЯД, З РАННЬОГО ДИТИНСТВА - то НІЧОГО ВАМ НЕ СВІТИТЬ.

Крім "євробачення".

Це - черговий "95 квартал".

НА ЖАЛЬ.
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Україну вже майже захопили,а коментатори радуються конкурсу,це піпець.Конкурси звісно можна проводити і їхати на них,але ж вони не на часі.
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А тебе не кажется , что твоих комментариев против нашего выступления на Евровидении в одной ветке слишком много - там у кацапов очень подгорает что-ли ?
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Kondrat Та кацапи вже фактично захопили Україну,а ви за якийсь конкурс будете думати.
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Україна захоплена якраз зе-кагалом. З середини і майже повністю. І це страшно. Бо крім зовнішньої агресії - ворог розпустив руки і руйнує країну з оп-и.
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XENOmorph X e9763c3a Все понимают и знают обстановку. Зачем нагнетать и упрекать людей?
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Це - комент з ютюбу

Євген Донченко12 хвилин тому

У світі цей вид традиційного співу знають під назвою - White voice. І ця назва походить саме від українського терміну. Хоча інші слов*яни так само співають. Не думайте, що всі такі дурні в світі і нічого не розуміють. Для іноземців це звучить, як шаманство. Британцям це нагадує кельтів, американцям нагадує спів індіанців. Тому що у всіх народів - один корінь. Українська пісня своїм походженням сягає сивих віків. Сягає самих початків....

А це - з вікі
White voice (Ukrainian: білий голос, Polish: biały głos) or white singing (Ukrainian: білий спів, Polish: biały śpiew) is a contemporary name, used usually in Eastern Europe, for traditional style of singing. Other names for traditional, folk technique of singing is open voice, full voice, natural voice. The name is taken from Ukrainian term used in ethnomusicology describing that kind of singing.
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А ще веселі колгоспинці під час жнив. Ця манера співу знеособлює, нівелює індивідуальність вокалу співачки, перетворюючи її голос на одноманітне і примітивне завивання. З такою манерою виконання замість солістки Go-A на конкурс можна відправити першу-ліпшу жіночку із аматорського хору Іванофранківськтеплокомуненерго. Єдиний позитив - якщо солістка раптом захворіє чи зірве голос перед Євробаченням, її можна з легкістю замінити, як стандартну деталь в авто
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Будете коментатори співаючи плакати,як робили наші пращури.
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Обідрана, сиротою
Понад Дніпром плаче;
Тяжко-важко сиротині,
А ніхто не бачить...
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они в жизни не выиграют евровидение.
Шанс был у творчи, но негр спел так, что туши свечи!
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теоретический)
песня и музыка были лучшими! но негр все испортил
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Так, композиція хороша. Реалізація - капець.
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Мне было интересно, кого Украина пошлет на Евровидение. Сегодня посмотрела песню-победительницу. Національний відбір на Євробачення-2020 виграли Go_A - Цензор.НЕТ 7359 Ну не знаю... Фолк иногда интересен, но хорошо поставленный. Необычная, специфичная манера пения. Это +. Мне не понравилась сценография: статичная исполнительница и слишком много лишнего отвлекающего антуража. Что там мелькало на заднике: вращающиеся какие-то символы... Искры из гитары и прочее. Впечатление перебора и хаоса. Надеюсь, что команда еще поработает над перформансом. Желаю успешного выступления в Роттердаме Національний відбір на Євробачення-2020 виграли Go_A - Цензор.НЕТ 5635
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Откровенно слабые в этом году участники Этно без обработки это уже вчерашний день Если бы это был отбор на Червону руту тогда да А так будет полная жопа Я думаю что отбор по результатам голосования зрителей надо проводить через год А один год национальная телекомпания своим решением отбирает участника То есть год голосуют зрители на следующий специалисты и продюссоры Иначе будет так что малолетние фрики и дрыщи будут выбирать своих кумиров А на Евровидение голосуют те кому за 30ть Все знают что это конкурс домохозяек
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ото кацапов будет рвать - Нахтигаль и в красно-чорном))
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Национальность фамиии Дроздов чем-то напоминает национальность Галкин. Как обычно в жюри jewry и извращенцы.
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