 Національний відбір на Євробачення-2020 виграли Go_A. ВIДЕО

Суспільне транслювало шоу в прямому ефірі, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, в першому півфіналі українського нацвідбору на "Євробачення-2020" фіналістами стали Jerry Heil, KRUTЬ и Go-A. В другому - TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.
Суспільне транслювало шоу в прямому ефірі, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, в першому півфіналі українського нацвідбору на "Євробачення-2020" фіналістами стали Jerry Heil, KRUTЬ и Go-A. В другому - TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.
Але я теж бажаю їм перемоги!!!
Насправді приказка звучить інакше: на колір і смак товариш не всяк.
А що там собі вимислюють дурні - мене не цікавить.
Зневажаю хамство. І хамло.
Молодцы.... Выбрали правильно - а всё остальное уже и не настолько важно...
иди ты в жопу...
як же "немає чого сказати"?
я ж сказав: "с гармонии вытекает всё остальное..." - и, в т.ч. пенсия $1000...
Конкурс - фигня. Но важно чтобы мы умели и делали правильно. А критерий правильности - гармония.
Слов не хватает коротко сказать.
Искусство гармонизирует всё остальное. И оно, в этом своём проявлении, первично. А пенсии появятся если люди будут красивы и будут чувствовать гармонию.
Аналогия:
А пенсія з'явиться тільки тоді, коли обирати будуть не тих, хто ці пісні ненавидить, а тих кому вони подобаються.
Так шо первинними є пісні.
І ця ж обісцяна влада намагалася пропихнути кого завгодно - і негрів, і дурників співаючих по іноземному... Тому що розуміє - не можна давати українцям можливоті єднатися...
А шоб боротися первинним є єднатися і розпізнавати свій-чужий...
А це пісні (в широкому розумінні).
Бо розпорошеними то не боротьба - а самознищення...
ЗЛИДНІ.
А українці С-П-І-В-А-Ю-Т-Ь !!!!!!
Не соромся, как цап Олег Тихонов 055f40a1, ви ж тут всі свої.
Так було зпоконвік.
Может уже заблокировали, сейчас у вас идёт?
https://youtu.be/qg0Llyyq86c
https://www.youtube.com/watch?v=qg0Llyyq86c
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=1EAUxuuu1w8&feature=emb_logo
Latvija
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=-KoJfSgBZQ0&feature=emb_logo
Уявіть собі, що завтра я прокинуся, і захочу грати на скрипці, і стати Моцартом?
Якщо людина професійно не займалася відповідною професією ЩОДНЯ, ДЕСЯТКИ РОКІВ ПІДРЯД, З РАННЬОГО ДИТИНСТВА - то НІЧОГО ВАМ НЕ СВІТИТЬ.
Крім "євробачення".
Це - черговий "95 квартал".
НА ЖАЛЬ.
Євген Донченко12 хвилин тому
У світі цей вид традиційного співу знають під назвою - White voice. І ця назва походить саме від українського терміну. Хоча інші слов*яни так само співають. Не думайте, що всі такі дурні в світі і нічого не розуміють. Для іноземців це звучить, як шаманство. Британцям це нагадує кельтів, американцям нагадує спів індіанців. Тому що у всіх народів - один корінь. Українська пісня своїм походженням сягає сивих віків. Сягає самих початків....
А це - з вікі
White voice (Ukrainian: білий голос, Polish: biały głos) or white singing (Ukrainian: білий спів, Polish: biały śpiew) is a contemporary name, used usually in Eastern Europe, for traditional style of singing. Other names for traditional, folk technique of singing is open voice, full voice, natural voice. The name is taken from Ukrainian term used in ethnomusicology describing that kind of singing.
Понад Дніпром плаче;
Тяжко-важко сиротині,
А ніхто не бачить...
Шанс был у творчи, но негр спел так, что туши свечи!
песня и музыка были лучшими! но негр все испортил