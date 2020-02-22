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Все про:Нацполіція (9063) протест (1130) Харківщина (861) сланцевий газ (2)

 Жителі Мерефи перекрили трасу на знак протесту проти видобутку сланцевого газу, - поліція Харківщини. ВIДЕО

22 лютого в місті Мерефа на Харківщині майже 60 місцевих жителів на знак протесту проти видобутку сланцевого газу перекривали рух транспорту на трасі Харків-Сімферополь.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, акція тривала з 10:00 до 15:00.

Охорону публічної безпеки та порядку забезпечували 15 співробітників Харківського відділу поліції. Завдяки вжитим заходам конфліктів та порушень публічного порядку не зафіксовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість затриманих під час заворушень у Нових Санжарах - місцеві, - МВС

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177292
 
 
 Топ коментарі
 
Пральна! Лучше у кацапов покупать. А еще лучше когда нет работы.
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Посмотрите у этих "жителей" прописку! - тихо ответили жители.
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Зеленский сам в Слуге Народа говорил что сланцевый газ убьет нашу землю.
https://www.youtube.com/watch?v=OMY5ezXtMaI&feature=youtu.be&t=38
Десятилетиями они срали людям в головы, теперь это говно вылилось на них обратно.
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*****,стоял там сегодня в пробке,когда они этот гроб по переходу таскали,спросил у полицаев разворачиваться говорит нет сейчас поедете и минут через 15-20 поехали.
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