 Жителі Мерефи перекрили трасу на знак протесту проти видобутку сланцевого газу, - поліція Харківщини. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, акція тривала з 10:00 до 15:00.

Охорону публічної безпеки та порядку забезпечували 15 співробітників Харківського відділу поліції. Завдяки вжитим заходам конфліктів та порушень публічного порядку не зафіксовано.

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