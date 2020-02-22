 Жителі Мерефи перекрили трасу на знак протесту проти видобутку сланцевого газу, - поліція Харківщини. ВIДЕО

22 лютого в місті Мерефа на Харківщині майже 60 місцевих жителів на знак протесту проти видобутку сланцевого газу перекривали рух транспорту на трасі Харків-Сімферополь.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, акція тривала з 10:00 до 15:00.
Охорону публічної безпеки та порядку забезпечували 15 співробітників Харківського відділу поліції. Завдяки вжитим заходам конфліктів та порушень публічного порядку не зафіксовано.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість затриманих під час заворушень у Нових Санжарах - місцеві, - МВСИсточник: https://censor.net.ua/ua/v3177292
https://www.youtube.com/watch?v=OMY5ezXtMaI&feature=youtu.be&t=38
Десятилетиями они срали людям в головы, теперь это говно вылилось на них обратно.