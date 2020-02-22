 На кордоні з Румунією зірвано спробу контрабанди рекордної цього року партії сигарет на 2,5 млн грн, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Групу молодиків, які прямували з ношами в бік кордону, виявив прикордонний наряд відділу "Красноїльськ". З появою прикордонників чоловіки вдалася до втечі. Не зупинили їх навіть попереджувальні постріли угору. Однак під час переслідування правопорушників охоронцям кордону за допомогою службового собаки вдалося вийти на слід одного із утікачів. Мешканця Красноїльська прикордонники затримали близько опівночі.
Перевіряючи прилеглу до кордону територію на цьому напрямку групою реагування та резервом, що прибув на ділянку кордону, виявлено понад 50 пакунків із сигаретами різних марок. Загалом прикордонники виявили 146 ящиків підакцизного товару. За попередньою оцінкою вартість сигарет, затриманих військовослужбовцями Держприкордонслужби, становить 2-2,5 мільйони гривень.
Щодо затриманого, то йому доведеться відповідати за спробу порушення державного кордону та злісну непокору законним вимогам представників Держприкордонслужби.
Зараз встановлюється його причетність до переміщення контрабандних сигарет та інших осіб, які можливо є його спільниками.
Ты не гонишь, часом? *)
...и я за Иркутск не спрашивал... -- не передёргивай...*)
Ну, хоть аэропорт иркутский помнишь -- ты там два раза был! (как ты утверждаешь)
...я, в 16 лет, почти всю Среднюю Азию автостопом объездил -- главные впечатления -- гуляльные и архитектурные.
В Иркутске, аэропорт сейчас, такой же, как и тогда! -- с небольшими разницами.
-- на каком этаже прилёт и на каком отлёт был?
"Сдаётся мне, парень, что ты стукачёк -- дурилка картонная..." *)
... ни одного чёткого ответа, ни на один конкретный вопрос!
Гуляй, Вася -- от Внуково до Шарика... *)
Там и щас -- Товарышу Николау Чаушеску... -- сидят в центре Европы на нефтяных полях, а живут, как рыбы в нефтяных пятнах на воде...
А куда пропала Легенда, про победу над коррупцией в Румынии -- ты не знаешь, Али? *)
Я там был, как раз перед концом Чаушеску... ...а потом, сразу после -- раз 5? -- уже не помню точно.
...даже на такси тудой из Киева ездили -- была дырка в Границе -- сотка в сутки -- румуны брали, наши не знали...
-- видики, кассеты, шмотки ... ещё всякую лабудень оттель таскали.
Кроме этого в Румынии свой завод Рено- Дачия .
Большое количество румын работает в Италии т к язык похож
В Румынии в горах хороший лыжный отдых , лучше чем в буковеле
Йшлась би мова про щось дійсно цінне антикваріат, архологія, золото...
На митниці порядок наведіть ідіоти з контрабандою яку ввозять. а не хвалятся зупинкою барахла яке вивозять.
покупецьсідло знайдеться"...
"Украинские" монопольные сигаретники кацапского происхождения и имеющие кацапское гражданство полностью оккупировали 96% табачного и ликеро-водочного бизнеса в Украине и каждый месяц поднимают цену на табак, что-бы снабжать баблом россию на войны.
Это пистес. Все украинцы этот беспредел видят а только 95 квартет этого не видит.