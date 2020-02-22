EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  2324  67
Матеріали за темою:
Все про:Буковина (255) Держприкордонслужба (2417) контрабанда (1095) Правоохоронні органи (829) цигарки (451)

 На кордоні з Румунією зірвано спробу контрабанди рекордної цього року партії сигарет на 2,5 млн грн, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рекордну у цьому році партію контрабандних сигарет - 146 ящиків -затримали на Буковині прикордонники Чернівецького загону. Тютюнові вироби до Румунії намагалися переправити жителі Красноїльська в ніч з 20 на 21 лютого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Групу молодиків, які прямували з ношами в бік кордону, виявив прикордонний наряд відділу "Красноїльськ". З появою прикордонників чоловіки вдалася до втечі. Не зупинили їх навіть попереджувальні постріли угору. Однак під час переслідування правопорушників охоронцям кордону за допомогою службового собаки вдалося вийти на слід одного із утікачів. Мешканця Красноїльська прикордонники затримали близько опівночі.

Перевіряючи прилеглу до кордону територію на цьому напрямку групою реагування та резервом, що прибув на ділянку кордону, виявлено понад 50 пакунків із сигаретами різних марок. Загалом прикордонники виявили 146 ящиків підакцизного товару. За попередньою оцінкою вартість сигарет, затриманих військовослужбовцями Держприкордонслужби, становить 2-2,5 мільйони гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті прикордонник упіймався на хабарі 1,8 тис. дол. за сприяння контрабанді сигарет, - Нацполіція. ФОТО

Щодо затриманого, то йому доведеться відповідати за спробу порушення державного кордону та злісну непокору законним вимогам представників Держприкордонслужби.

Зараз встановлюється його причетність до переміщення контрабандних сигарет та інших осіб, які можливо є його спільниками.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177290
 
   
 Топ коментарі
 
Поки у нас ціна цигарок не зрівняється з ціною ЄС, то ми матимемо контробанду.
 показати весь коментар
 
Пока у нас зарплата тадепута не сравняется с зарплатой слесаря , у нас будет контрабанда .
 показати весь коментар
 
Яка користь Україні від полювання таких "контрабандистів!?
Йшлась би мова про щось дійсно цінне антикваріат, архологія, золото...
На митниці порядок наведіть ідіоти з контрабандою яку ввозять. а не хвалятся зупинкою барахла яке вивозять.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Поки у нас ціна цигарок не зрівняється з ціною ЄС, то ми матимемо контробанду.
 показати весь коментар
 
 
Пока у нас зарплата тадепута не сравняется с зарплатой слесаря , у нас будет контрабанда .
 показати весь коментар
 
 
Контрабанда не пов'язана із зарплатами.
 показати весь коментар
 
еще глупость сказал --- дай вуйкам зарплату румын и поляк ,они этой херней заниматься не будут
 показати весь коментар
 
 
Будуть вони цим займатися поки буде різниця цін. Ви хоч раз жили на кордоні з Румунією?
 показати весь коментар
 
 
не угадал, налево Польша на право Батька На кордоні з Румунією зірвано спробу контрабанди рекордної цього року партії сигарет на 2,5 млн грн, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3662
 показати весь коментар
 
Але не з Румунією. А я там бував і трохи жив, то в знаю про що говорю.
 показати весь коментар
 
 
так и я был ,и румыния ,германия, польша,словения, хорватия , дальше всего в Англии и Монголии
 показати весь коментар
 
 
Бути за кордоном і жити саме на тому кордоні серед місцевих є небом і землею. Ми говоримо саме про місцеві звичаї на кордоні з Румунією.
 показати весь коментар
 
 
В Монголию, как заезжал? -- если не секрет...
 показати весь коментар
 
 
-- поезд, через какую станцию в Монголию заезжал?
 показати весь коментар
 
 
Шкіряне пальто чи дублянки купував?
 показати весь коментар
 
 
нет , там родители работали я к ним с теткой приезжал , она что то покупала ,а меня тогда шмотки не интересовали,был на иждивении родителей, но джинсы аппаратура ,дубленки тогда уже у них были
 показати весь коментар
 
 
Батьки виробництвом цукру займалися?
 показати весь коментар
 
 
Ці спеціалісти теж там працювали. Але не чув, щоб у 80-ті в Монголії були джинси. У мене з батькової роботи постійно туди їздили. Привозили тільки дублянки і шкіряні пальто.
 показати весь коментар
 
не знаю я видел , и мать мне тогда 3 пари и кассетник купила за то что поступил в институт
 показати весь коментар
 
Так не в Монголії купила! Це робилося зовсім іншим способом! Захочеш, то розповім тобі.
 показати весь коментар
 
мать мне покупала там , одевала так сказать студента ,а он мне будет расказывать что нет,она что в штаты мотанулась пока я спал?
 показати весь коментар
 
Кілька варіантів купівлі джинсів. 1 варіант - чеки. Другий варіант обмін дублянки на джинси в різних місцях. Самий екзотичний варіант - летіти через Японію чи домовитися з вєтнамцями і обміняти джинси на дублянки... А в Монголії не було джинсів у вільному продажу.
 показати весь коментар
 
я не говорил что они были везде , но в том магазине где мы покупали они были , и ничего она ни с кем не меняла ,а вот за чеки или тугрики врать не буду , я тогда не придавал этому значения, я клянчил у нее не столько джинсы ,сколько кассетник ,до сих помню это назывался помоему айва
 показати весь коментар
 
-- про сгущёнку его спроси -- должен знать! *)
 показати весь коментар
 
 
...хм... -- а я там служил в 1979. Там одна станция была -- шо б к монголам из Совка заехать...
Ты не гонишь, часом? *)
 показати весь коментар
 
 
нет , мне 16 тогда было, в иркутске тогда первый раз узкоглазых увидел -- все на одно лицо
 показати весь коментар
 
 
А мне 19 было... -- почти ровестники. Так, через какую станцию в Монголию ты заезжал? -- возрастной склероз не канает!

...и я за Иркутск не спрашивал... -- не передёргивай...*)
 показати весь коментар
 
ну я же сказал не помню , хотел бы обмануть посмотрел и сказал , я говорю правду
 показати весь коментар
 
 
Правда бывает чистая и вынужденная...*)
Ну, хоть аэропорт иркутский помнишь -- ты там два раза был! (как ты утверждаешь)
 показати весь коментар
 
 
аэропорт помню он в пригороде на вид был хреновый , жд вокзал помню , по моему был желтого цвета ,тоже не ах ти , площадь перед ним ,лавочки мы на них сидели с теткой,цигане лазили
 показати весь коментар
 
 
В общем -- тебе, недорослю 16-ти летнему, токо инородцы в глаза бросались... -- и больше ты ничего вокруг не видел.
...я, в 16 лет, почти всю Среднюю Азию автостопом объездил -- главные впечатления -- гуляльные и архитектурные.
В Иркутске, аэропорт сейчас, такой же, как и тогда! -- с небольшими разницами.

-- на каком этаже прилёт и на каком отлёт был?

"Сдаётся мне, парень, что ты стукачёк -- дурилка картонная..." *)
 показати весь коментар
 
 
не хочешь не верь , я говорю как было, в иркутске и аэропорт и вокзал жд были старые ,как говорят сейчас сталинский тип, в Улан-Уде ,тоже старые ,но рядом был новый
 показати весь коментар
 
 
а назад мы вообще летели из Улан-Уде,в Иркутске небыло билетов и мы поездом из иркутска туда ехали ,там аэропорт был то же хреновый ,но строился рядом новый, там аэропорт далеко от города, а из него во внуково
 показати весь коментар
 
 
-- щас ещё в Улан-Уде заедем... -- ... опять спалишься.

... ни одного чёткого ответа, ни на один конкретный вопрос!

Гуляй, Вася -- от Внуково до Шарика... *)
 показати весь коментар
 
если ты на счет памятника здоровой башки ленина то видел На кордоні з Румунією зірвано спробу контрабанди рекордної цього року партії сигарет на 2,5 млн грн, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7202
 показати весь коментар
 
 
Вот это твоё! -- бурятская башка Ленина...*)
 показати весь коментар
 
Айнч Букурешт Румуния! ...ора экзакта...*)
Там и щас -- Товарышу Николау Чаушеску... -- сидят в центре Европы на нефтяных полях, а живут, как рыбы в нефтяных пятнах на воде...
А куда пропала Легенда, про победу над коррупцией в Румынии -- ты не знаешь, Али? *)
 показати весь коментар
 
 
Так брехали вони в Румунії раніше, а зараз ще більше брешуть. Он моя мати коли була в Румунії, то румуни обікрали половину їхнього готелю.😲
 показати весь коментар
 
 
-- так о то ж...

Я там был, как раз перед концом Чаушеску... ...а потом, сразу после -- раз 5? -- уже не помню точно.
...даже на такси тудой из Киева ездили -- была дырка в Границе -- сотка в сутки -- румуны брали, наши не знали...

-- видики, кассеты, шмотки ... ещё всякую лабудень оттель таскали.
 показати весь коментар
 
 
Там дещо було, але не все. Взуття там було, але дуже для нас дороге... А дірки на кордоні там дійсно були...
 показати весь коментар
 
 
Румыния сейчас сильно обогнала Украину. Там ХОРОШИЕ ДОРОГИ . У румын сейчас хорошие авто . Часть из них привозят С ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ , на автобанах много румынских авто , а также они везут евробляхи в большом количнстве
Кроме этого в Румынии свой завод Рено- Дачия .

Большое количество румын работает в Италии т к язык похож
В Румынии в горах хороший лыжный отдых , лучше чем в буковеле
 показати весь коментар
 
 
Знаю. Їхня Дачія теж Рено. Я з товаришем по Києву на такій іноді їжджу. Але я спілкувався з румунськими циганами, тому впевнений, що контрабанда буде.🧐
 показати весь коментар
 
 
а идет она от батьки через Дольск и Доманово
 показати весь коментар
 
Тобто ти мешкаєш не на тому кордоні.
 показати весь коментар
 
 
У тому де лише російський. Не пиши мені усяку ...
 показати весь коментар
 
А виновен в контрабанде как всегда СТРЕЛОЧНИК
 показати весь коментар
 
наши курильщики, при не европейских зарплатах, тогда власть порвут
 показати весь коментар
 
Так їх обсирають кожен день, а вони мовчать. Далі вони нову ціну теж проковтнуть, а бідні будуть палити самокрутки з мохоркою.
 показати весь коментар
 
може й так, но про самокрутки, полно табака на рынках из мешков прямо продают и без акцизов, хотя подакцизный товар, так что с этой стороны подорожание может привести к уменьшению доходов в бюджет, вплоть до остановки табачных фабрик и потери рабочих мест...при низкой купівельній спроможності....тут как с коровой, которую больше доить и меньше кормить))
 показати весь коментар
 
 
Я сам купував табак на ринку, правда не для паління.
 показати весь коментар
 
Разницы нет что ПАЛЫТЫ. ЦЫГАРКИ или ВР,
 показати весь коментар
 
глупость сказал , весь этот 90 % контробас Батьки производства Беловежкой Пущи , а им наша цена пофик,
 показати весь коментар
 
Я з 01.02. не палю, але ще тиждень тому в будь-якому магазині можна було купити дешеві сигарети виробництва ОРДЛО та РФ.
 показати весь коментар
 
 
Поки ФОПи, таксюки та власники землі не будуть сплачувати податки від доходу матимемо те, що маємо.
 показати весь коментар
 
 
Яка користь Україні від полювання таких "контрабандистів!?
Йшлась би мова про щось дійсно цінне антикваріат, архологія, золото...
На митниці порядок наведіть ідіоти з контрабандою яку ввозять. а не хвалятся зупинкою барахла яке вивозять.
 показати весь коментар
 
 
Чтоб ввозить в Украину что-то ценное, это ценное должен кто-то покупать.
 показати весь коментар
 
 
"Була б спина а покупець сідло знайдеться"...
 показати весь коментар
 
Без хорошего прикрытия возить на такие суммы - самоубийство денег или просто планово-показательное мероприятие
 показати весь коментар
 
Если честно, та и по фуй та контрабанда сигарет с румынами и с ЕС, если на каждом базаре в каждом городе Юга Украины бабушки торгуют в ТРИ раза дешевле кацапскими сигаретами из т.н. лугандонию и через оккупированную т.н. приднестровию то это ОЧЕНЬ ДАЖЕ ХОРОШО для пересичного нищего украинца потому-что? -

"Украинские" монопольные сигаретники кацапского происхождения и имеющие кацапское гражданство полностью оккупировали 96% табачного и ликеро-водочного бизнеса в Украине и каждый месяц поднимают цену на табак, что-бы снабжать баблом россию на войны.
Это пистес. Все украинцы этот беспредел видят а только 95 квартет этого не видит.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вгору