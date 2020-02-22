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Матеріали за темою:
Все про:фейк (224) Зоряна Скалецька (86) COVID-19 (222) Нові Санжари (81)

 Скалецька спростувала інформацію про те, що вона нібито виїжджала з Нових Санжар. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька спростувала інформаційні фейки про те, що вона нібито покидала територію медцентру "Нові Санжари".

Як передає Цензор.НЕТ, у своєму фейсбуці вона опублікувала відео з місця обсервації і розповіла, що перебуває там з обіду п'ятниці, нікуди не виходячи.

"Вчора була дуже зайнята, не було часу дивитись новини і читати соцмережі. Зробила це сьогодні і, чесно кажучи, була дуже здивована. Поважні журналісти, політики та інші люди розповідають, як "Скалецька зайшла до інфікованих, потім полетіла у Київ, заразила там усіх і знову повернулася в Санжари", - зазначила міністр охорони здоров'я.

Скалецька пояснила, що прибула у селище Нові Санжари у четвер, 20 лютого, ввечері разом із прем’єр-міністром. Ніч і першу половину наступного дня вона провела в Полтавській області, перевіряючи готовність медзакладів до будь-якого розвитку подій.

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"Лише після цього вдень у п’ятницю, 21 лютого, я зайшла на територію санаторію "Нові Санжари", де зараз перебуваю і звідки зможу вийти лише разом зі всіма", - повідомила міністр.

Вона закликала не розповсюджувати фейки та не сіяти паніки, адже "інформаційна гігієна є не менш важливою, ніж санітарна".

Як повідомляє телеканал "112 Україна", всі автобуси, якими евакуйованих доставили в Нові Санжари, після санітарної обробки покинули територію санаторію.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Арсен Аваков, який прибув у Нові Санжари, заявив: "Евакуйовані з Китаю українці здорові".

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністр охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177278
 
 
 Топ коментарі
 
Скажите нам, ЗеДятлы, КАК юрист может быть министром здравоохранения? Ведь она в медицине понимает только за прокладки с крылышками и без оных. раз ваш избранник, ну тот, что мастер имитации игры х....м на рояле, назначил её на эту должность, вы должны вместо стоматолога ходить всей семьёй к сантехнику, а женского пола ЗеДятлы, вместо гинеколого к кочегару дяде петру з соседней котельной.
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14 дней маловато будет ))) в свете последних новостей 27 будет в самый раз Скалецкая опровергла информацию о том, что она якобы выезжала из Новых Санжар - Цензор.НЕТ 511
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их бы всех зельоных на карантин, навсегда Скалецкая опровергла информацию о том, что она якобы выезжала из Новых Санжар - Цензор.НЕТ 6811
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Паники нет . Есть глубокая обеспокоенность . У нас есть семейный доктор . Скалецкая опровергла информацию о том, что она якобы выезжала из Новых Санжар - Цензор.НЕТ 1093
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Дуже можливо, що сімейний доктор,вам,допоможе... Скалецкая опровергла информацию о том, что она якобы выезжала из Новых Санжар - Цензор.НЕТ 4127
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дуЖе моЖе шо сандЖарським бєЖенцам помоЖе, дай боЖе!
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Автобуси покинули територію санаторію разом з водіями, які 8 годин дихали з інфікованими одним повітрям! Тепер водії потенційні інфіковані! Водіїв і всіх хто перебував в контакті з інфікованими потрібно було лишити в карантинній зоні на 30 діб! Скалецька покинула територію санаторію в Нових Санжарах після спілкування з людьми які контактували з інфікованими - це повне нерозуміння карантинних заходів! В Нових Санжарах має бути призначений фаховий головний лікар який буде зупиняти всіх хто контактував з хворими і класти їх на карантин, бо чиновники та міністри взагалі нікуя не розуміють в медицині та медичних процедурах!
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Скалецька має написати заяву про звільнення з посади міністра, бо об'єктивно не може виконувати службові обов'язки в такий складний період коли потрібно проводити активні протиепідеміологічні заходи по всій Україні!
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ну вчера она писала что- до поздней ночи проверяла условия размещения в санжарах- сегодня пишет что - всю ночь и полдня ездила по больницам Полтавской обл. вчера была очень занята не до соцсетей и в то же время выкладывала свою фотку с каким то "вирусологом домашним ".
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Одна поправка: не інфікованими, а потенційно інфікованими (є імовірність, що ніхто з цих осіб не є носієм). Але суті це не змінює.
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Для об'єктивності поясни, чому водії та супроводжуючий персонал можуть бути інфіковані, коли вони були у захисних костюмах? Навіщо тоді костюми?
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сиди там теперь, овца, две недели минимум
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не, ну все-таки наличие хоть кого-то при текущем уровне профессионализма правительства - это плюс. есть шанс что при неудачном стечении обстоятельств хоть оцепят там вовремя все. хотя появиться тот вирус сейчас может откуда угодно с месяцем то бессимптоматики и контагиозности. в Италии тоже наших дохрена, и вернуться некоторые таки решат.
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в Италии пока оцепили пару местечек, позакрывали магазины и общественные места в этих городках, вывезли людей на карантин - будут смотреть развитие ситуации. Правительства есть целая наркоманда у нас - незаменимых там нет
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хоть какого -то правительства? Клоунского? Тогда лучше без правительства - стадо самоорганизуется и найдет дорогу, чем с дураком в пропасть.
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а невіпрацьована зарплата, ,чи вівця,на лікарняному...
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тут епідеміологічна безпека та здоров'я націїї понад усе
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А який діагноз буде написаний у лікарняному, якщо вона не хворіла?
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може санаторна-обсервація з приводу вірусної коронізації,вона ама його легалізує по місцю ліжколокації,методом неперервної діджиталізації.... - Що схоче,те й Збреше !
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Які дві неділі??? Сьогодні появилась інформація що вірус має інкубаційний період 27 днів. Так що Скалецька має написати заяву про надання їй чергової відпустки і хай сидить в тому санаторії. В МОЗ на час її відпустки має бути призначений В.О. Міністра
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находящие в Ухань говорят что там карантин минимум до мая месяца...
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14 дней маловато будет ))) в свете последних новостей 27 будет в самый раз Скалецкая опровергла информацию о том, что она якобы выезжала из Новых Санжар - Цензор.НЕТ 511
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кем она себя возомнила?
украинской Жанной д'Арк ?
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В неї фізрук й трудовик й сантехнік,а Ви,ердоганите...
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Ну да. А от хтось в неї спитав,який сенс в цьому добровільному карантині ,нібито притомної людини,більш того,міністра важливої структури,що зараз реформується і потребує прийняття щоденних важливих рішень ? Це ж кур'єр міністерський задовбеться щодня на Полтавщину кататись !
Попрощавшись з рідними,Скалецька пробивається через новосанжарські редути,щоб розділити гірку долю закарантинених прибульців :
Скалецька спростувала інформацію про те, що вона нібито виїжджала з Нових Санжар - Цензор.НЕТ 336
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Скажите нам, ЗеДятлы, КАК юрист может быть министром здравоохранения? Ведь она в медицине понимает только за прокладки с крылышками и без оных. раз ваш избранник, ну тот, что мастер имитации игры х....м на рояле, назначил её на эту должность, вы должны вместо стоматолога ходить всей семьёй к сантехнику, а женского пола ЗеДятлы, вместо гинеколого к кочегару дяде петру з соседней котельной.
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100% Каждый из нас в чём то специалист и часто бывает противносмешно видеть над собой таких руководителей.
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Нє,ну-не-солідно - вони в Трускавці пляшку крутили,їй чесно випало... Скалецкая опровергла информацию о том, что она якобы выезжала из Новых Санжар - Цензор.НЕТ 4565Все понелоховськи... Скалецкая опровергла информацию о том, что она якобы выезжала из Новых Санжар - Цензор.НЕТ 1820
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Если что , они на Сейшелах . Богдан забронировал . Скалецкая опровергла информацию о том, что она якобы выезжала из Новых Санжар - Цензор.НЕТ 3472
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Для них важны всего 2 вещи-белый халат и бюджет.
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По уму, для страны, нужно запретить законом занимать высокие должности не по профилю, стажу и показателям.
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Так тож по уму. А оного у ЗеДятлов не было, нет и не будет. Впрочем вечного революционера и сына члена ЦК КПУ то же на МВД при папиреднике назначили.
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Дурний PR. Замахали вже цим шоу! Давай наступне!!!
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У меня только один вопрос - НАХРЕНА???? Разве это то чем должен заниматься министр???
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Слово ж оте собаче придумали масони - "фейки". Тепер увесь світ з "ними" бореться.
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Якось однаково.... чи всі повинні слідити за тобою, чи поїла ти добре, чи покакала вже .....ти найманий працівник.
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найстрашніший вірус - Зє!льона плєсєнь - добиває Україну геть
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Хлопці пожалійте... Помру зі сміху,до вірусу недоиву ...
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я не бачив ніодного відео де скалецку можна "прив"язати" до Санжар ...то кімната ...то ніч на дворі чи то під Києвом ...чи то під КончаЗаспою ...
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А каким образом, тогда, она на брифинг попала в Киев?
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Що справді Скалецька спростувала інформацію про те, що вона нібито виїжджала з Нових Санжар - Цензор.НЕТ 6590 Вже,всі пофарбували , а чом нехваляться...Обрізанням,вже,нікого нездивуєш...
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Судя по событиям в Италии, нас от вспышки отделяют считанные дни....
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І після початку епідемії зебіли будуть звинувачувати вгадайте кого?
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Может уже ничего не отделяет. Просто дружно пишут ОРВИ. У нас что, есть где-нибудь средства диагностики? Скалецька спростувала інформацію про те, що вона нібито виїжджала з Нових Санжар - Цензор.НЕТ 7116
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Може ненагадувати - мені пх, що там із нею та нх воно туди поперлося.
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не давала б повода - верили б......а так...
где фото что у нее берут анализы? где фото в столовой?..ота дверь - это уши, лапы, хвост (с)... но никак не доказательства хероического непонятнозачем поступка...но это ее выбор!
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Все ликуют и танцуют,
Зорянуу смелую целуют,
И из каждого двора
Слышно громкое "ура".
Вся столица украсилась флагами.
И дать ей в награду
Сто фунтов винограду,
Сто фунтов мармеладу,
Сто фунтов шоколаду
И тысячу порций мороженого!
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Вброс об этом делал 112 канал.
Вообще все вбросы паники по коронавирусу идут от рыгов ОПЗЖ.
А зе-проффесионалы до сих пор ищут разжигателей и не находят.

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"Полезный идиот", как и любой другой зе-тыпил.
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Було б дійсно корисним посадити міністра ОЗ та прем'єра там на місяць в тих умовах.
Може тоді зрозуміють ЩО треба робити з нашою медициною і справи зрушать в потрібний бік
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снова эта пани на экране ?может хватит Скалецька спростувала інформацію про те, що вона нібито виїжджала з Нових Санжар - Цензор.НЕТ 3523
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Терпи , петя - вор и предатель . Теперь смешно и весело .
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Типова брехлива представниця Зебілів. Гідко слухати цей бред.
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вона і не думала там сидіти, хотіла по тихому звалити, але люди стежать.
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Так не факт, що це відео вона там записувала.
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в телеграм-каналі писали, що вона там не сидить, буде тільки на запис приїжджати)) вчора директор санаторію не знав про ці зелені сценарії і бовкнув, ледь малину не спалив
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Угу. Верим! Честно! Через два дня опровергла. Домой за шмотками ездила, 200% гарантии.
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Мляяяя!!!
Народ, а не наРід України.
Вам ще не наостп....в цей серіал ЗЕдротів???
На шталт "МИ АБЕРЕГЛИ НАРИД УКРАИНЫ АТ КЯТАЙСКАГА ВИРУСА"
Чі це для вас начеб то корм у стилі "Слуга...."
Схаменіться. Виплюнте з свого мозоку цю ЗЕотруту!!!
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ці соресовські глисти навіть збрехати так щоб їм повірили не вміють ...понабирав відморозків ...
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А хто повірить цій курві ? Вся їхня ЗЕленая коМанда ******* як дише.
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Начальник медцентра "Белые Санжары" Александр Блинов заявил, что глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая уехала из медучреждения, но вернется на обсервацию.
Об этом он рассказал журналистам 21 февраля, трансляцию вел телеканал НАШ.
На вопрос журналиста, будет ли Скалецкая постоянно находиться в санатории, директор заведения ответил:
"Я также буду идти домой так же и госпожа министр не ограничена в своих передвижениях .. Я лично не могу быть разносчиком (инфекции, - ред.)".
Сейчас Скалецкой в санатории нет, но она туда вернется.є
Он заявил, что глава Минздрава Скалецкая будет размещена в отдельном доме, ведь "ей нужно работать над государственными вопросами" и добавил, что министр попросила встретиться с эвакуированными гражданами.
Он прокомментировал санитарную обработку канализаций, которые подключены к централизованной канализационной системы.
По его словам, каждый день в определенное время (17:00) будет происходить обеззараживания специальным средством.
"Питание в целом организовано как в самолете. Заключено соглашение с Полтавской фирмой, которая привозит специальные боксы с едой", - рассказал Блинов.
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Правильно все слепые и тупые поэтому дети на другой день не пошли в школу.
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Держава в смартфоні і квантумна медицина.
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Приедет в Санжары комаровский и покажет как надо правильно открывать форточку
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Должна быть проверка этого случая компетентными органами и если это так то Закон имеет силу.
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Если министр уверенна, что две недели без неё страна обойдётся, то накуя такой министр стране нужен???
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"...Об этом он рассказал журналистам 21 февраля, трансляцию вел телеканал НАШ.
На вопрос журналиста, будет ли Скалецкая постоянно находиться в санатории, директор заведения ответил:
"Я также буду идти домой так же и госпожа министр не ограничена в своих передвижениях .. Я лично не могу быть разносчиком (инфекции, - ред.)."
Сейчас Скалецкой в санатории нет, но она туда вернется.є
Он заявил, что глава Минздрава Скалецкая будет размещена в отдельном доме, ведь "ей нужно работать над государственными вопросами" и добавил, что министр попросила встретиться с эвакуированными гражданами..."
А может это и не карантин вовсе? Может у нас в городах скоро будет полный коронабздец? А министру в отдельном доме в Новых Санжарах будет самое то?
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