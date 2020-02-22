 Скалецька спростувала інформацію про те, що вона нібито виїжджала з Нових Санжар. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, у своєму фейсбуці вона опублікувала відео з місця обсервації і розповіла, що перебуває там з обіду п'ятниці, нікуди не виходячи.
"Вчора була дуже зайнята, не було часу дивитись новини і читати соцмережі. Зробила це сьогодні і, чесно кажучи, була дуже здивована. Поважні журналісти, політики та інші люди розповідають, як "Скалецька зайшла до інфікованих, потім полетіла у Київ, заразила там усіх і знову повернулася в Санжари", - зазначила міністр охорони здоров'я.
Скалецька пояснила, що прибула у селище Нові Санжари у четвер, 20 лютого, ввечері разом із прем’єр-міністром. Ніч і першу половину наступного дня вона провела в Полтавській області, перевіряючи готовність медзакладів до будь-якого розвитку подій.
"Лише після цього вдень у п’ятницю, 21 лютого, я зайшла на територію санаторію "Нові Санжари", де зараз перебуваю і звідки зможу вийти лише разом зі всіма", - повідомила міністр.
Вона закликала не розповсюджувати фейки та не сіяти паніки, адже "інформаційна гігієна є не менш важливою, ніж санітарна".
Як повідомляє телеканал "112 Україна", всі автобуси, якими евакуйованих доставили в Нові Санжари, після санітарної обробки покинули територію санаторію.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Арсен Аваков, який прибув у Нові Санжари, заявив: "Евакуйовані з Китаю українці здорові".
У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністр охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
украинской Жанной д'Арк ?
Попрощавшись з рідними,Скалецька пробивається через новосанжарські редути,щоб розділити гірку долю закарантинених прибульців :
где фото что у нее берут анализы? где фото в столовой?..ота дверь - это уши, лапы, хвост (с)... но никак не доказательства хероического непонятнозачем поступка...но это ее выбор!
Зорянуу смелую целуют,
И из каждого двора
Слышно громкое "ура".
Вся столица украсилась флагами.
И дать ей в награду
Сто фунтов винограду,
Сто фунтов мармеладу,
Сто фунтов шоколаду
И тысячу порций мороженого!
Вообще все вбросы паники по коронавирусу идут от рыгов ОПЗЖ.
А зе-проффесионалы до сих пор ищут разжигателей и не находят.
Може тоді зрозуміють ЩО треба робити з нашою медициною і справи зрушать в потрібний бік
Народ, а не наРід України.
Вам ще не наостп....в цей серіал ЗЕдротів???
На шталт "МИ АБЕРЕГЛИ НАРИД УКРАИНЫ АТ КЯТАЙСКАГА ВИРУСА"
Чі це для вас начеб то корм у стилі "Слуга...."
Схаменіться. Виплюнте з свого мозоку цю ЗЕотруту!!!
Об этом он рассказал журналистам 21 февраля, трансляцию вел телеканал НАШ.
На вопрос журналиста, будет ли Скалецкая постоянно находиться в санатории, директор заведения ответил:
"Я также буду идти домой так же и госпожа министр не ограничена в своих передвижениях .. Я лично не могу быть разносчиком (инфекции, - ред.)".
Сейчас Скалецкой в санатории нет, но она туда вернется.є
Он заявил, что глава Минздрава Скалецкая будет размещена в отдельном доме, ведь "ей нужно работать над государственными вопросами" и добавил, что министр попросила встретиться с эвакуированными гражданами.
Он прокомментировал санитарную обработку канализаций, которые подключены к централизованной канализационной системы.
По его словам, каждый день в определенное время (17:00) будет происходить обеззараживания специальным средством.
"Питание в целом организовано как в самолете. Заключено соглашение с Полтавской фирмой, которая привозит специальные боксы с едой", - рассказал Блинов.
На вопрос журналиста, будет ли Скалецкая постоянно находиться в санатории, директор заведения ответил:
"Я также буду идти домой так же и госпожа министр не ограничена в своих передвижениях .. Я лично не могу быть разносчиком (инфекции, - ред.)."
Сейчас Скалецкой в санатории нет, но она туда вернется.є
Он заявил, что глава Минздрава Скалецкая будет размещена в отдельном доме, ведь "ей нужно работать над государственными вопросами" и добавил, что министр попросила встретиться с эвакуированными гражданами..."
А может это и не карантин вовсе? Может у нас в городах скоро будет полный коронабздец? А министру в отдельном доме в Новых Санжарах будет самое то?