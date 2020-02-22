 "Я просто виконував наказ", - беркутівець Добровольський відповів на запитання про побиття автомайданівців у 2014 році. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Свободи слова із Савіком Шустером" у п'ятницю, 21 лютого, відповідаючи на запитання координатора ГО "Автомайдан Київ" Катерини Кувіти.

Читайте також: Ексберкутівці Маринченко і Тамтура, які повернулися до Києва, залишаються підсудними і мають з'являтися до суду, - Рябошапка