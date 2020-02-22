 "Я просто виконував наказ", - беркутівець Добровольський відповів на запитання про побиття автомайданівців у 2014 році. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Свободи слова із Савіком Шустером" у п'ятницю, 21 лютого, відповідаючи на запитання координатора ГО "Автомайдан Київ" Катерини Кувіти.
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+43
А если приказ с балкона 9 жтажа прыгнуть? Прыгнул бы? Ахфицер ты наш
+39
если правда шо в освенциме сжигали евреев то там тоже выполняли приказ
+28
Виноват, а где вы в ментярне увидел офицеров?
мусор не человек!!!
я это уже слышал. только там были евреи и про год был 1933.
ну не шкура он а? офицер? какой он офицер. он тварь конченная.
вы этого видать хотели..)))
еще чуть чуть и в герои запишут )))