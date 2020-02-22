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Все про:Беркут (418) Шустер (206) автомайдан (92)

 "Я просто виконував наказ", - беркутівець Добровольський відповів на запитання про побиття автомайданівців у 2014 році. ВIДЕО

Командир першої роти оперативного полку "Беркут" Михайло Добровольський заявив, що виконував наказ, коли беркутівці били активістів Автомайдану у 2014 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Свободи слова із Савіком Шустером" у п'ятницю, 21 лютого, відповідаючи на запитання координатора ГО "Автомайдан Київ" Катерини Кувіти.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177274
 
   
 Топ коментарі
 
А если приказ с балкона 9 жтажа прыгнуть? Прыгнул бы? Ахфицер ты наш
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если правда шо в освенциме сжигали евреев то там тоже выполняли приказ
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Виноват, а где вы в ментярне увидел офицеров?
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**** підор мусорський сидить і либу давить, тварюка підорська, а недойобок шустрий у цієї мерзоти інтерв'ю бере,,жидівська потвора!
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Даю тебе падаль приказ трагически застрелиться, выполняй.
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Ничего ему не будет. Такие мерзкие псы будут нужны при любой власти.
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А хто давав дебілу наказ бити дітей? Хто їх брав на службу і накачував проти народу? А тобі півню наказую цибніти з вікна 17 роверху. Чекаю. Виконаєш ти цей наказ, си ні.
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Наказ виконає бузумовно, якщо начальніка буде на 17 поверсі "сочтет за честь" лапати ротом золотий дощ і ковтати.
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почему эта мусорская мразь еще не на зоне или в инвалидной каляске?
мусор не человек!!!
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МUSARILO EREKNUS -мусор прямоходячий, взявший в руки дубину как орудие добывания в человека не превратился.
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интересный приказ: бить, убивать людей и уничтожать их имущество.
я это уже слышал. только там были евреи и про год был 1933.
ну не шкура он а? офицер? какой он офицер. он тварь конченная.
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по приказу и маму родную пристрелит.
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І так само його будуть гамселити чорти в Пеклі. Всю Вічність. Незалежно від того, відсидить він чи відмажеться. Чорти теж будуть виконувати наказ.
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этот лысый ******* просто выполнял приказ *******ов, которые ********* на *********, а этого ***** никто пока не замочил! скажи ***** мусорской спасибо ************** своре, что ты тварь еще ходишь сейчас свободно по украинской земле и пинаешь ее **** своими ********* ногами!
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шустер взялся отмывать подонков...
вы этого видать хотели..)))
еще чуть чуть и в герои запишут )))
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