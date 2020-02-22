 Прикордонники зі стріляниною затримали браконьєра на Київщині, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Прикордонники виявили автомобіль і гумовий човен. Неподалік автомобіля перебував чоловік, який неодноразово потрапляв у поле зору прикордонників як особа, яка займається незаконним виловом риби.
"На законну вимогу охоронців кордону надати документи для перевірки громадянин почав поводитися агресивно і зухвало. Він нецензурно висловлювався в бік прикордонників, погрожував їм фізичною розправою та зрештою почав бігти в напрямку населеного пункту. Щоб його затримати, прикордонний наряд був змушений здійснити два попереджувальні постріли вгору з пристрою для відстрілу набоїв, споряджених гумовою кулею. Під час подальшого переслідування чоловіка затримали. Ним виявився 41-річний місцевий житель", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом на правопорушника складено адміністративний протокол за ст. 185-10 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України, або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону), рішення за яким ухвалюватиме суд.
Крім цього, Національній поліції направлено повідомлення про кримінальне правопорушення за ст. 342 КК (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві) та ст. 345 КК (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).
По тексту - вопрос:
Если ранее неоднократно попадал в поле зрения - зачем у известного лица требовать документы?
А стрельбу в подобных случаях имеет смысл упростить законодательно. Боевыми.
З'єднання, військові частини і підрозділи, у тому числі чергові сили, Збройних Сил України в мирний час мають право застосовувати і використовувати зброю та бойову техніку для:
відбиття ударів засобів повітряного та підводного нападу по важливих державних та воєнних об'єктах, безпосереднє прикриття яких здійснюється черговими силами;
припинення порушення державного кордону України повітряними суднами збройних формувань інших держав, які не виконують команд (сигналів), що подаються черговими літаками-перехоплювачами (вертольотами), або застосовують зброю;
припинення протиправних дій повітряних суден у повітряному просторі України, якщо вони використовуються з метою здійснення терористичного акту;
примушення до посадки захоплених (викрадених) повітряних суден;забезпечення виконання...