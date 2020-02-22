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Все про:Держприкордонслужба (2417) Київська область (1122) прикордонники (708)

 Прикордонники зі стріляниною затримали браконьєра на Київщині, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Прикордонники під час патрулювання в Київській області затримали браконьєра. Чоловік відмовився надати документи і почав тікати. Співробітники Держприкордонслужби змушені були застосувати зброю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Прикордонники виявили автомобіль і гумовий човен. Неподалік автомобіля перебував чоловік, який неодноразово потрапляв у поле зору прикордонників як особа, яка займається незаконним виловом риби.

"На законну вимогу охоронців кордону надати документи для перевірки громадянин почав поводитися агресивно і зухвало. Він нецензурно висловлювався в бік прикордонників, погрожував їм фізичною розправою та зрештою почав бігти в напрямку населеного пункту. Щоб його затримати, прикордонний наряд був змушений здійснити два попереджувальні постріли вгору з пристрою для відстрілу набоїв, споряджених гумовою кулею. Під час подальшого переслідування чоловіка затримали. Ним виявився 41-річний місцевий житель", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом на правопорушника складено адміністративний протокол за ст. 185-10 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України, або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону), рішення за яким ухвалюватиме суд.

Крім цього, Національній поліції направлено повідомлення про кримінальне правопорушення за ст. 342 КК (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві) та ст. 345 КК (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177262
 
   
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Пребывание в погранзону нужно ужесточать.
По тексту - вопрос:
Если ранее неоднократно попадал в поле зрения - зачем у известного лица требовать документы?
А стрельбу в подобных случаях имеет смысл упростить законодательно. Боевыми.
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Ага...І міни протипіхотні, "квадратно-гніздовим способом", на кілометр від лінії кордону, вглиб території... І кулеметні вишки, через кожні 300-500 м... Стрілять без попередження. Тих, що підірвався на мінах - добивать на місці...
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- Пограничники... браконьера на Киевщине ...
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Київська область межує з Гомельською (Білорусь)
Прикордонники зі стріляниною затримали браконьєра на Київщині, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2087
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Питання незніматься.Неспецифічна діяльність,використання зброї неуставне...
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Стаття 1-1. Право на застосування зброї та бойової техніки в мирний час

З'єднання, військові частини і підрозділи, у тому числі чергові сили, Збройних Сил України в мирний час мають право застосовувати і використовувати зброю та бойову техніку для:
відбиття ударів засобів повітряного та підводного нападу по важливих державних та воєнних об'єктах, безпосереднє прикриття яких здійснюється черговими силами;
припинення порушення державного кордону України повітряними суднами збройних формувань інших держав, які не виконують команд (сигналів), що подаються черговими літаками-перехоплювачами (вертольотами), або застосовують зброю;
припинення протиправних дій повітряних суден у повітряному просторі України, якщо вони використовуються з метою здійснення терористичного акту;
примушення до посадки захоплених (викрадених) повітряних суден;забезпечення виконання...
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Так де в цій статті 1-1 про браконьєрів? Чи прикордонникам більше нічого робити, як браконьєрів ганяти по чисто совковій звичці? Як на мене то кожний повинен займатись своєю справою, в тому числі і рибоохорона, чи як вона там сьогодні називається. Вони ж гроші за це отримують!
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Дійсно, в цій статті про браконьєрів нічого немає. Проте є інша стаття ККУ де сказано про незаконне застосування зброї військовими в мирний час на території України. До речі, по цій статті можуть тягати АТОвців наші славні прокурори. Адже в антитерористичних операціях,згідно закону можуть брати участь тільки аваківці, а ЗСУ ні, тільки на підсилення, на 10й лінії! Прикордонники зі стріляниною затримали браконьєра на Київщині, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7387
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"Остап" не плутай нормативний документ ВСУ, і прикордонників... У них є свої накази та інструкції... Саме ними вони і керуються... А ти посилаєшся на закон, що діє в ВСУ...
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В ЗСУ діють всі закони України, навіть Закони про працю! Чому зросла кількість оскаржень тупих наказів, тупих командирів, що повилазили із щілин останнім часом і ще живуть в СРСР, в судах?
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Гумконвои из россии чтото не проверяют с таким энтузиазмом...
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Що ти куриш? вже 6-й рік там немає прикордонників. Ти за Зе голосував?
Прикордонники зі стріляниною затримали браконьєра на Київщині, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 143
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за браконьерство любого вида должна быть уголовная ответственность с приличными сроками или огромные штрафы, без смягчающих обстоятельств
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