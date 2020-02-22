 Прикордонники зі стріляниною затримали браконьєра на Київщині, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Прикордонники виявили автомобіль і гумовий човен. Неподалік автомобіля перебував чоловік, який неодноразово потрапляв у поле зору прикордонників як особа, яка займається незаконним виловом риби.

"На законну вимогу охоронців кордону надати документи для перевірки громадянин почав поводитися агресивно і зухвало. Він нецензурно висловлювався в бік прикордонників, погрожував їм фізичною розправою та зрештою почав бігти в напрямку населеного пункту. Щоб його затримати, прикордонний наряд був змушений здійснити два попереджувальні постріли вгору з пристрою для відстрілу набоїв, споряджених гумовою кулею. Під час подальшого переслідування чоловіка затримали. Ним виявився 41-річний місцевий житель", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом на правопорушника складено адміністративний протокол за ст. 185-10 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України, або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону), рішення за яким ухвалюватиме суд.

Крім цього, Національній поліції направлено повідомлення про кримінальне правопорушення за ст. 342 КК (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві) та ст. 345 КК (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

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