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Все про:Горбатюк (333) злочини проти Майдану (100)

 У справах про вбивства на Майдані 68 особам повідомлено про підозру, але немає жодного вироку суду, - Горбатюк. ВIДЕО

Наразі в справах про вбивства на Майдані 68 особам повідомлено про підозру, але немає жодного вироку суду.

Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" начальник Управління спеціальних розслідувань ГПУ в 2014-2019 роках Сергій Горбатюк, інформує Цензор.НЕТ.

"За весь час розслідування понад 450 особам повідомлено про підозру, понад 300 обвинувальних актів відправлено до суду. Щодо вбивств повідомлено про підозру 68 особам. За 16 з них обвинувальні акти направлено до суду. Однак на сьогоднішній день у справах про вбивства немає жодного вироку.

56 рішень суду про визнання винними стосуються нескладних, одноепізодних справ, де було застосування насильства правоохоронцями або викрадення і побиття "тітушками". 11 осіб засуджено до позбавлення волі.

За найважчими епізодами, зокрема вбивствами 20 лютого, підозри повідомлено 33 особам. Це 26 колишніх беркутівців і 7 колишніх високопосадовців, включно з колишнім президентом, міністром МВС, командиром внутрішніх військ", - розповів Горбатюк.

Дивіться також: Горбатюк розповів про розмову з Богданом щодо справ Майдану на зустрічі із Зеленським: "Все розслідувано: і вбивства протестувальників, і вбивства міліціонерів. Значить - все, далі не потрібно розслідувати". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177237
 
   
 Топ коментарі
 
А до цього п'ять років їм яйця мішали довести справи до суду?
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Так ви вже відпустили беркут без суду, тому саме ваша влада зробила подальші суди неможливими.
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Так ви вже відпустили беркут без суду, тому саме ваша влада зробила подальші суди неможливими.
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А до цього п'ять років їм яйця мішали довести справи до суду?
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це так виправдовує зюзю - просто капець!
тундра у захваті
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гімно ти, бо брешеш. Адже слідство по подібним справам на раз-два ніколи не робиться. Наприклад, литовці слідство по вбивству 14-ти осіб (понад 600 було поранено) біля вільнюської телевежі 13.01.1991р . закінчили 2014-го року. Було засуджено 79 громадян Росії, Білорусі і України, суд закінчився в минулому році.
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Так, це виправдовує зюзю-сивочолого гетьмана!
Ти правий.
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а з чого це ваш зюзенський зсивочолів - Марусю Звіробій побачив? чи Федину?
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Ти не перескакуй, розумнику, а дай відповідь: чому за п'ять, а нині вже шіть, років так нікого і не засудили за злочини на майдані?
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тому, що докази для об'єктивного суду мають бути залізобетонними, а це довго
а от коли настав час суду - кацапоїдні зюжопошники їх звільняють
то може годі тобі, оленеводе, стріли переводити, а мати мужність визнати антиукраїнську сутність зюкодли?
тут тобі не тундра
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це падло ще не висиділо шість років, гебнявий, і,я сподіваюсь, й не висиде
а от насрало за цей час - то так, забагацько, ще ніхто так не насерав, навіть кучумка
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А ти як був лузером з виразкою шлунку так і залишився.
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Ти йому не відповідай, бо це він використовує для провокацій та подальших скарг.
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Вибачте шановний, але ж не можна "докази" шукати довше ніж тривала друга світова війна.
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розумієш, доря, як би тобі так пояснити, щоб дійшло...
розумний може прикидатись дурником, а от дурник розумним - ні
спробуй грати у своїй лізі, може прийде успіх
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Зрозумів. Якщо шукати "докази" років так з 50, то можна зійти за розумного. Це ви мали на увазі? А у вас дістане витримки стільки часу прикидатися лохом? Чи може зразу перейдете в свою лігу?
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Беркут уже вернулся, если ты не в теме. Тот, который "отпустил" обменял Зеленский. В "рехформированных" Пецею судах ему нечего бояться. ПОКА.
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Аж 2,а сколько в рф осели после 14 года.Вернулись те,которым вменялось в вину,присутствие в группе,но не убийства.
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Не спорю. Ключевое слово "после 14 года". Когда уже был избран Пеця, который НЕ ЗАХОТЕЛ наказания убийц. Вот такой "патриотичный" был у нас президент....
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А я и не спорю по этому поводу.Более того в 17 часть уже была отпущена,не удивлюсь если там были ключевые фигуры.
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не для того зюкловани приходили до влади, щоб засуджувати вбивць майдану
вони хочуть крові патріотів
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А для чого до влади приходив Пеця? Хтось за 5 років вже засуджений? Чи навіть тим, хто не встиг втекти, дали можливість це зробити "рехформовані" пецині суди? А що по Лукаш? Може пан кум-плокулол відпрацював її справу у судах таким чином, щоб вона до України і носа боялась сунути? Ото ж. По делам об убийствах на Майдане 68 лицам сообщено о подозрении, но нет ни одного приговора суда, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 1670
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А Лукаш доводила що майданівці вбивали один одного.
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От одного только слова "підозра", прям мороз по коже. А некоторые с этим живут. И, надо сказать, неплохо живут!
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І при цьому ви підтримуєте прихильників цієї недолугої влади.
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Ні. Я за критику влади. Але об'єктивну критику.
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Я вже бачив кого ти підтримав. Тому не вірю.
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Не треба мені вірити, я сам нікому не вірю. А щодо бостуги, то його думка мені здалася більш обгрунтованішою. Без образ.
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Там не було обгрунтування, а відпустили беркут тому, що поміняли, хоча тривало слідство. Підтримав його ти з інших міркувань. Тепер все!
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Зато счас авакяны вам раскажут какие класные у нас мусора как они никого не убивали и не били и не стреляли даже более того эти мусора в ато стояли около шлагбаума герои млять!!
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Врешь, гебня. Никого она не "разнесла". Что-то не то ты "смотрел". Как только открывала рот и начинала истерить против ФАКТОВ, сразу рейтинг поддержки резко падал вниз. Разозлила людей и вызвала возмущение, почему она до сих пор не на нарах? Так что даже не начинай её пиарить. Глупая, лживая кураца, которой всегда найдется, кто заткнет рот. По делам об убийствах на Майдане 68 лицам сообщено о подозрении, но нет ни одного приговора суда, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 9230 Преступница, место которой- НАРЫ!

"Дебют" не удался. По делам об убийствах на Майдане 68 лицам сообщено о подозрении, но нет ни одного приговора суда, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 2023
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Кричала она громко, это правда. Особенно когда аргументы кончились.
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Господи, как же было невыносимо смотреть и слушать истерики этой су-ки Лукаш! Как эта гнида вообще посмела туда прийти и как Савва Шустрый, для которого бабки не пахнут, посмел пригласить гниду, благословившую диктаторские законы 16 января и убийство Небесной сотни?! Ищет, видите ли, он "всю правду о Майдане", гнидюще такое! Вот что значит кАнал Рыжего гудка- "попутчика геволюции"! А всё барыга, который со своим кум-плокулолом не сподобился открыть на неё дело, из-за которого она в Украину и нос бы не сунула! А сейчас лазит по рыговскому кАналу и доказывает, что это майдановцы- "убийцы беркутов"! По делам об убийствах на Майдане 68 лицам сообщено о подозрении, но нет ни одного приговора суда, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 3339 Чуть телек со злости не расколотил, пока смотрел этот шабаш! По делам об убийствах на Майдане 68 лицам сообщено о подозрении, но нет ни одного приговора суда, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 9402
Спасибо Бутусову. Первый раз снимаю шляпу перед тобой, Юра. Знатно заткнул рот гниде, фактами её, фактами! По делам об убийствах на Майдане 68 лицам сообщено о подозрении, но нет ни одного приговора суда, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 8723 Саакашвили тоже был хорош, как и Горбатюк. Катеренчук вовремя напомнил ход событий Майдана тем, кто вдруг "забыл". Ну и Вятрович умничка. Жаль что в ПЕС подался. Не нужно было так ганьбиться патриоту, искренне переживающему за Украину....
Еще раз: Бутусов- МОЛОДЕЦ!!! По делам об убийствах на Майдане 68 лицам сообщено о подозрении, но нет ни одного приговора суда, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 8723 Я под впечатлением. По делам об убийствах на Майдане 68 лицам сообщено о подозрении, но нет ни одного приговора суда, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 7656
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шарий тут все детально описывает, но вышивате хоть в очи ссы...https://www.youtube.com/watch?v=YExoGzYOB3o
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сначала нужно было садить кто нанимал, крышевал , оплачивал и амнистировал убийц , кто уничтожал улики и затягивал следствия ... кто заставлял стоять безоружных полицейских и терпеть беспредел распоясавшихся питушков и ублюдков ... только в таком случае можно назвать революцию гидности ...
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А ШО ТАМ ПРО ЖИЗДНЬ НЕ ГОВОРИЛИ...ПРО ПОДНЯТИЕ ЭКОНОМИКИ...ПРО НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ АЛИХХХАРКОВ..И ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРИНЦЫПУ СКОКА ПОЛУЧИЛ...СТОКА ЗАПЛАТИ ЗА ГОД В БЮДЖЕТ СТРАНЫ...ОБЛАСТИ...ГОРОДА ..СЕЛА..ЗА ОТМЕНУ ОФФШОРОВ ГОВОРИЛИ О ТОЧНО ЧУТЬ РОЖИ ДРУГ ДРУГУ НЕПОБИЛИ...А ЗА ОТМЕНУ НДС ПРИ ИМПОРТЕ ТОВАРОВ ЗА РУБЕЖ....ТОРГУЕШЬ С ЕВРОПОЙ ПЛАТИ ДАНЬ ПО ФАКТУ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ...А ТО ПРИДУМАЛИ НДС ИМ ОТДАТЬ..НЕТУ НДС НЕТУ ПРОБЛЕМ В КАБМИНЕ...ПРОБЛЕМЫ ОТПРАВИТЕЛЯ ТОВАРА...ХОЧЕШЬ ТОРГУЙ ХОЧЕШЬ НЕ ТОРГУЙ..СПИРТ ЗАВОДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧАСТНЫМИ...И ТАБАК ЧАСТНЫЙ...И СТРИЧЬ С НИХ НАЛОГИ ПО ПОЛНОЙ И ШТРАФЫ В 10000 ПРОЦЕНТОВ ГОДОВОЙ ПРИБЫЛИ....И ЗЕМЕЛЬКУ ОРЕНДАТОРАМ ПО ОЦЕНКЕ В РЕГИОНЕ МЕНЕЕ 20 ПРЦЕНТОВ...А ТО СОПЛИ ПУСКАЮТ НА ШОУ.....ДЕЛОМ ЗАЙМИТЕСЬ..
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