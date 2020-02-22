 У справах про вбивства на Майдані 68 особам повідомлено про підозру, але немає жодного вироку суду, - Горбатюк. ВIДЕО

Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" начальник Управління спеціальних розслідувань ГПУ в 2014-2019 роках Сергій Горбатюк, інформує Цензор.НЕТ.
"За весь час розслідування понад 450 особам повідомлено про підозру, понад 300 обвинувальних актів відправлено до суду. Щодо вбивств повідомлено про підозру 68 особам. За 16 з них обвинувальні акти направлено до суду. Однак на сьогоднішній день у справах про вбивства немає жодного вироку.
56 рішень суду про визнання винними стосуються нескладних, одноепізодних справ, де було застосування насильства правоохоронцями або викрадення і побиття "тітушками". 11 осіб засуджено до позбавлення волі.
За найважчими епізодами, зокрема вбивствами 20 лютого, підозри повідомлено 33 особам. Це 26 колишніх беркутівців і 7 колишніх високопосадовців, включно з колишнім президентом, міністром МВС, командиром внутрішніх військ", - розповів Горбатюк.
тундра у захваті
Ти правий.
а от коли настав час суду - кацапоїдні зюжопошники їх звільняють
то може годі тобі, оленеводе, стріли переводити, а мати мужність визнати антиукраїнську сутність зюкодли?
тут тобі не тундра
а от насрало за цей час - то так, забагацько, ще ніхто так не насерав, навіть кучумка
розумний може прикидатись дурником, а от дурник розумним - ні
спробуй грати у своїй лізі, може прийде успіх
отпустил" обменял Зеленский. В "рехформированных" Пецею судах ему нечего бояться. ПОКА.
вони хочуть крові патріотів
"Дебют" не удался.
Спасибо Бутусову. Первый раз снимаю шляпу перед тобой, Юра. Знатно заткнул рот гниде, фактами её, фактами! Саакашвили тоже был хорош, как и Горбатюк. Катеренчук вовремя напомнил ход событий Майдана тем, кто вдруг "забыл". Ну и Вятрович умничка. Жаль что в ПЕС подался. Не нужно было так ганьбиться патриоту, искренне переживающему за Украину....
Еще раз: Бутусов- МОЛОДЕЦ!!! Я под впечатлением.