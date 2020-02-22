 У справах про вбивства на Майдані 68 особам повідомлено про підозру, але немає жодного вироку суду, - Горбатюк. ВIДЕО

Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" начальник Управління спеціальних розслідувань ГПУ в 2014-2019 роках Сергій Горбатюк, інформує Цензор.НЕТ.

"За весь час розслідування понад 450 особам повідомлено про підозру, понад 300 обвинувальних актів відправлено до суду. Щодо вбивств повідомлено про підозру 68 особам. За 16 з них обвинувальні акти направлено до суду. Однак на сьогоднішній день у справах про вбивства немає жодного вироку.

56 рішень суду про визнання винними стосуються нескладних, одноепізодних справ, де було застосування насильства правоохоронцями або викрадення і побиття "тітушками". 11 осіб засуджено до позбавлення волі.

За найважчими епізодами, зокрема вбивствами 20 лютого, підозри повідомлено 33 особам. Це 26 колишніх беркутівців і 7 колишніх високопосадовців, включно з колишнім президентом, міністром МВС, командиром внутрішніх військ", - розповів Горбатюк.

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