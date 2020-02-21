 "Поїдь, с#ка, на передову", - громадянин дорікає поліцейському, ветерану-десантнику, кавалеру трьох бойових орденів. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Білошицький зазначив: "Олександр Нетребко. У минулому заступник командира 1-го батальйону 79-ї бригади. Пройшов десятки бойових сутичок і запеклих боїв, а ще вів за собою людей: бійців... українців, які воювали проти ворога нашої держави. Зазнав два поранення. Бойові, а не від самострілу по "синьому ділу".

Був нагороджений орденами Богдана Хмельницького 3-го і 2-го ступенів, орденом "За мужність" 3-го ступеня. І, закінчивши військову кар'єру, не покинув служіння народу України - продовжив службу в патрульній поліції.

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На відео ви можете побачити, як з Олександром Нетребком спілкується громадянин. З бойовим офіцером, який має великий авторитет у військах і серед людей!

І це не виняток і не один випадок. Це трапляється майже щодня, адже крім Олександра Нетребка, у нас ще понад 1000 учасників бойових дій, які в найважчий для країни час, у 2014 році виступили на захист українського народу.

Я особисто пишаюся як бойовими подвигами Саші Нетребка, так і його витримкою як поліцейського, адже слухати таке дуже гидко навіть тому, хто не пройшов всього, що пройшов він...

Не забувайте, що ті, хто вас оберігають і захищають - такі ж люди, як і всі. Як багато ви про них знаєте, щоб робити будь-які висновки?"











