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Все про:ветерани (466) патрульна поліція (984) Білошицький Олексій (28)

 "Поїдь, с#ка, на передову", - громадянин дорікає поліцейському, ветерану-десантнику, кавалеру трьох бойових орденів. ВIДЕО

Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький оприлюднив кадри спілкування ветерана-поліцейського з агресивним громадянином, який докоряв поліцейському тим, що він нібито не був у зоні ООС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Білошицький зазначив: "Олександр Нетребко. У минулому заступник командира 1-го батальйону 79-ї бригади. Пройшов десятки бойових сутичок і запеклих боїв, а ще вів за собою людей: бійців... українців, які воювали проти ворога нашої держави. Зазнав два поранення. Бойові, а не від самострілу по "синьому ділу".

Був нагороджений орденами Богдана Хмельницького 3-го і 2-го ступенів, орденом "За мужність" 3-го ступеня. І, закінчивши військову кар'єру, не покинув служіння народу України - продовжив службу в патрульній поліції.

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На відео ви можете побачити, як з Олександром Нетребком спілкується громадянин. З бойовим офіцером, який має великий авторитет у військах і серед людей!

І це не виняток і не один випадок. Це трапляється майже щодня, адже крім Олександра Нетребка, у нас ще понад 1000 учасників бойових дій, які в найважчий для країни час, у 2014 році виступили на захист українського народу.

Я особисто пишаюся як бойовими подвигами Саші Нетребка, так і його витримкою як поліцейського, адже слухати таке дуже гидко навіть тому, хто не пройшов всього, що пройшов він...

Не забувайте, що ті, хто вас оберігають і захищають - такі ж люди, як і всі. Як багато ви про них знаєте, щоб робити будь-які висновки?"

Поїдь, с#ка, на передову, - громадянин дорікає поліцейському, ветерану-десантнику, кавалеру трьох бойових орденів 01
Поїдь, с#ка, на передову, - громадянин дорікає поліцейському, ветерану-десантнику, кавалеру трьох бойових орденів 02
Поїдь, с#ка, на передову, - громадянин дорікає поліцейському, ветерану-десантнику, кавалеру трьох бойових орденів 03
Поїдь, с#ка, на передову, - громадянин дорікає поліцейському, ветерану-десантнику, кавалеру трьох бойових орденів 04
Поїдь, с#ка, на передову, - громадянин дорікає поліцейському, ветерану-десантнику, кавалеру трьох бойових орденів 05
Поїдь, с#ка, на передову, - громадянин дорікає поліцейському, ветерану-десантнику, кавалеру трьох бойових орденів 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3177236
 
   
 Топ коментарі
 
Навряд чи цей агресивний бидло-"гражданін", який посилає ветерана на передову, сам там хоч раз був...бо таке бидло-стрілочники, які вийшли проти того, щоб евакуйованих селили саме у них, а поселили десь у інших - воно стрілочник у всьому.
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Да, судя по представленным на каналах видео правоохранители вели себя достойно. А вообще, гнилой эпизод в нашей истории!!!
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Ну цей громадянин взяв приклад з президента.
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Хватит разжигать ненависть между людьми в Украине такими новостями .
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Что делать с быдлом , а его в Украине хот лопатой гребите. Вот в чем вопрос
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Как что? Дать ему импотентную медицину, безработицу и коррумпированные суды! А, уже...
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Деградация украинского общества уже ниже плинтуса ! Походу Украину уже ничего не спасёт .
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Ты это поди и своей рускомирской братии оповести. Как говорится, "в семье не без урода", особенно, если подготовкой урода занимались СМИ, сами того не ведая..
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Ну цей громадянин взяв приклад з президента.
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Да, судя по представленным на каналах видео правоохранители вели себя достойно. А вообще, гнилой эпизод в нашей истории!!!
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Навряд чи цей агресивний бидло-"гражданін", який посилає ветерана на передову, сам там хоч раз був...бо таке бидло-стрілочники, які вийшли проти того, щоб евакуйованих селили саме у них, а поселили десь у інших - воно стрілочник у всьому.
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А как быть с тем стрелочником, который направил эвакуированных к этому стрелочнику?
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Да е..ть их не должно, кого куда отправляют. Делают - значит надо. В Калифорнии кидали камни в эвакуированных ? В раске федераске жгли покрышки и ставили баррикадки в Тюмени, когда туда привезли с Китая граждан ? А тут быдло неграмотное тупорылое вылезло и давай в своих же граждан камни кидать, да обещать спалить их нах...
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Какой президент , такое и общество , какое общество, такой и президент. Они стоять друг друга.
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Избиратель оманского янелоха... Зелёное быдло все такое. Без исключений.
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Вы правы. На диванных петиков вся надежда. Настанет тот час, когда, наконец, все они придут в военкоматы. И тогда я не завидую х.йлу!
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Этот час настал ещё в 2014. Когда ты у мамки под юбкой прятался от повесток.
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Он воно шо. А я думаю куди це зникла Лєнка. "Поїдь, с#ка, на передову", - громадянин дорікає поліцейському, ветерану-десантнику, кавалеру трьох бойових орденів - Цензор.НЕТ 4444
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Щось в статті посилання нема , звідки інфа.
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Страшилки международной фармацептической мафии. Как корь, спид. Что бы травили детей ртутью в прививках и портили здоровье лекарствами.
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я не понял 79 бригада что брала участвие в изоляции Санжар ?
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В прошлом заместитель командира 1-го батальона 79-й
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У статті нема місця, де відбувалася ця подія.
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Авакян для своїх піар-акцій прикривається ветеранами. Щось схоже було під час протестів євробляхерів. Зрозуміло ж що місцевого дурисвіта я не виправдовую - передком не попрікають, тим паче ті, кого там не було.
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хитра падла. стравлює українців з українцями
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Таке ж п'яне бидло вчора в Нових Санжарах ходило і перегаром воняло та на дорогу лягалО. Поки таке бидло на вулицях не буде отримувати сходу по мордяці порядку не буде... На жаль...
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Розумієш... Добре якщо влада не помиляється і смертельність вірусу- лише казки буржуїв.
А раптом за пару тижнів почнуть помирати люди?
Чи помре влада разом з народом?
А взагалі- започаткуємо флешмоб! Поцілунок з евакуйованим з Китаю на відео.
Хто перший?
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Цього , як ти говориш "бидла" в Україні , аж 73% ! Мені цікаво ти до кого себе відносиш ?
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Ти точно Шо Дядя Вася нумероване. Невже не здогадався?
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Тут проблема даже не в том кто герой? Эти люди прежде всего граждане своей страны. И когда встаёт вопрос о государстве, только такие и решают всё. Тут очень большая возникла беда-проблема. Сегодня когда на канале Шустера тварь с лицом гадюки(сто раз это печатал) просто бросила вызов украинскому народу, лишний раз доказав этим что и то о чём статья эта----в стране масса провокаторов, негодяев и госпреступников, смело ламающих устои нашей страны. Не говоря уже об известной всем фракции в Раде. Нужно срочно требовать быстрой разработки закона о лишении гражданства!!! Его похоже вообще нет! И это после 6 лет войны! Тут давно встал вопрос---или они нас, или наоборот! И не поражение в гражданских правах---а именно о лишении гражданства! Потом, когда нибудь, можно внести смягчающуюся тему в такой закон---когда мир настанет! Но похоже не скоро! Так победим! Кто не с нами---тот против нас!
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Не чему удивлятся. Эта гнида, уставшая от войны. Почитатель гавноквартала, сватов, сивохи и ваЗЕлина.
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Тут на сайте 80 % таких диванных воинов околачивается . Автомат или танки видели только в играх , даже телек им некогда смотреть
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ХАОС, ДЕСКИРИДИТАЦИЯ ИНСТИТУЦИЙ ГОСУДАРСТВА, УКРАИНА НЕДОСТРАНА-ЕСТЬ ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ВАЗЕЛИНОВЫХ.
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Я знаю токо одно МУСОРА БЬЮТ ДУБИНКАМИ ГРАЖДАН! ЭТОГО ЗНАНИЯ МНЕ ХВАТАЕТ ЧТО БЫ ПОНИМАТЬ КТО ТАКИЕ МУСОРА И ЧТО ОНИ ДЕЛАЮТ!!
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общество заинтересвано, чтобы некоторых граждан бить дубинками. а некоторых садить в клетку. работа такая.
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****, смешно с таких как ты. Когда он воевал на передовой с ************ и сепарами, то бы герой, защитник и сын Родины. А как вернулся оттуда и пошел в полицию - так сразу стал мусором и *********. Правильно говорят, что Украина сильно больна изнутри....
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мерзке агрессивное существо, стыдно что оно употребляет украинские слова...
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Не повелся пацан! Молодца, парень! Я бы, скорее всего- повёлся. Как в 1990-м, когда на друга, реального афганца, на автовокзале в Мариуполе наехал, один черт. Просто в очереди, за билетом в Новоазовск. А друг- ваааще не хотел ксиву свою вынимать, я- настоял, бо знал, как ему Афган вышел, каким боком, включая Боткина болячку. Я тогда- был сильным, ловким и смелым. Сейчас- стал умным. А тогда- мы потеряли много. И время, и нервы, когда "скорая" и менты подскочили, к этому телу немножко не в сознании валяющемуся. Ничего. Разобрались, в итоге.
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Герой десантник . Але тепер він поліцейський . І в нього інше завдання . Це оберігати пана оманського , і бити його виборців в їхніх поселеннях .
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Не понятно, то ли ветеран ссыкло или ветеран не ветеран?
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Може серед тих мєнтів,що в Одесі сліпих бомбанули,теж ветеран-десантник був !
Не поспішайте засуджувати !
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